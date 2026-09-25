Illes – Avançaments editorials – Pròleg de Biel Ferragut Mir, Batle de sa Pobla al llibre de Miquel López Crespí Sa Pobla, memòries dç un escriptor

En les més de dues-centes pàgines d’aquest llibre, Miquel López Crespí ens
endinsa en una sa Pobla que ja no existeix. La dels carrers de terra sense
asfaltar, les marjals sembrades i els molins que encara funcionaven. Un
municipi marcat per la pagesia i per les ganes de subsistència de la seva gent.
Un poble amb oficis que ja han desaparegut, però que encara formen part de
la memòria de moltes famílies. Sa Pobla ha canviat molt durant els darrers
vuitanta anys, com també ho han fet molts altres pobles de Mallorca, i
l’escriptor pobler ha aconseguit fer un magnífic exercici de memòria per
explicar-nos com era aquell món i com es va anar transformant.
Amb el llibre Sa Pobla, memòries d’un escriptor, el pobler Miquel López
Crespí ha tornat a revisitar el seu municipi des d’una mirada madura i precisa.
Ho fa amb ganes de contar com ha viscut ell la història i els canvis que ha
experimentat el nostre poble durant les darreres vuit dècades, però també
amb la voluntat de deixar constància d’una manera de viure que, en bona
part, ja ha desaparegut.
En les més de dues-centes pàgines d’aquest llibre, Miquel López Crespí ens
endinsa en una sa Pobla que ja no existeix. La dels carrers de terra sense
asfaltar, les marjals sembrades i els molins que encara funcionaven. Un
municipi marcat per la pagesia i per les ganes de subsistència de la seva gent.
Un poble amb oficis que ja han desaparegut, però que encara formen part de
la memòria de moltes famílies. Sa Pobla ha canviat molt durant els darrers
vuitanta anys, com també ho han fet molts altres pobles de Mallorca, i
l’escriptor pobler ha aconseguit fer un magnífic exercici de memòria per
explicar-nos com era aquell món i com es va anar transformant.
Sa Pobla, memòries d’un escriptor és un llibre que reconstrueix històries
personals, familiars i col·lectives. Explica records que han passat de repadrins
a padrins, de pares a fills, i que s’han d’escriure per conservar-los i evitar que
desapareguin. Però també conta una història personal que comença durant
la seva infantesa, molt marcada per la dictadura franquista. López Crespí mira
amb una certa nostàlgia aquells dies aparentment innocents de la infància:
els jocs d’infants pels carrers de sa Pobla, els horabaixes en què tocava treure
els balancins als portals de casa per prendre la fresca amb la família i els
veïnats del carrer, els primers llibres que el feren descobrir l’interès per la
literatura o els primers anys de militància política.
És precisament a través d’aquestes històries personals que Miquel López
Crespí aconsegueix, també, plasmar al llibre la història de sa Pobla. Parla de
com es va viure la dictadura al poble, de les ferides i la repressió de la
postguerra, de la duresa de la pagesia, de les antigues botigues i oficis que
donaven vida als carrers, de l’arribada del tren o dels primers televisors, de la
importància de l’Escola Municipal de Música, de la dessecació de s'Albufera,
de l’arribada del turisme a Mallorca, dels antics cinemes o de com es vivien les
festes populars durant els anys cinquanta i seixanta del segle passat.
Un llibre, com deia, que és memòria personal, familiar i col·lectiva. Perquè
parteix dels seus propis records, però aconsegueix anar més enllà d’allò
personal. Ens fa observar des del futur aquella sa Pobla del passat que en
poques dècades va veure com canviava el paisatge, l’economia, els costums i
la manera de viure.
Miquel López Crespí ha aconseguit escriure un llibre imprescindible per
conèixer d’on venim i com hem arribat fins aquí. Alguns el llegiran amb la
nostàlgia que suposa que hagin desaparegut uns temps i uns costums que
segurament no tornaran mai. Hi llegiran històries que hauran viscut i hi
trobaran personatges que han conegut i ja no hi són. Però n’hi haurà d’altres,
especialment els més joves, als quals totes aquestes històries i records els
permetran descobrir com era la sa Pobla del passat, aquella que només
coneixen a través de les històries dels seus pares i padrins, i els farà analitzar
com ha canviat, com s’ha transformat i crescut, per arribar a entendre les
arrels del seu poble i de tots els seus habitants.
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