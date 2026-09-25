Literatura catalana moderna - Illes

Blog de l'escriptor Miquel López Crespí

25 de setembre de 2026
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Illes – Avançaments editorials – Pròleg de Biel Ferragut Mir, Batle de sa Pobla al llibre de Miquel López Crespí Sa Pobla, memòries dç un escriptor

 

 

En les més de dues-centes pàgines d’aquest llibre, Miquel López Crespí ens

endinsa en una sa Pobla que ja no existeix. La dels carrers de terra sense

asfaltar, les marjals sembrades i els molins que encara funcionaven. Un

municipi marcat per la pagesia i per les ganes de subsistència de la seva gent.

Un poble amb oficis que ja han desaparegut, però que encara formen part de

la memòria de moltes famílies. Sa Pobla ha canviat molt durant els darrers

vuitanta anys, com també ho han fet molts altres pobles de Mallorca, i

l’escriptor pobler ha aconseguit fer un magnífic exercici de memòria per

explicar-nos com era aquell món i com es va anar transformant.

 

 

 

 

 

 

Amb el llibre Sa Pobla, memòries d’un escriptor, el pobler Miquel López

Crespí ha tornat a revisitar el seu municipi des d’una mirada madura i precisa.

Ho fa amb ganes de contar com ha viscut ell la història i els canvis que ha

experimentat el nostre poble durant les darreres vuit dècades, però també

amb la voluntat de deixar constància d’una manera de viure que, en bona

part, ja ha desaparegut.

 

En les més de dues-centes pàgines d’aquest llibre, Miquel López Crespí ens

endinsa en una sa Pobla que ja no existeix. La dels carrers de terra sense

asfaltar, les marjals sembrades i els molins que encara funcionaven. Un

municipi marcat per la pagesia i per les ganes de subsistència de la seva gent.

Un poble amb oficis que ja han desaparegut, però que encara formen part de

la memòria de moltes famílies. Sa Pobla ha canviat molt durant els darrers

vuitanta anys, com també ho han fet molts altres pobles de Mallorca, i

l’escriptor pobler ha aconseguit fer un magnífic exercici de memòria per

explicar-nos com era aquell món i com es va anar transformant.

 

Sa Pobla, memòries d’un escriptor és un llibre que reconstrueix històries

personals, familiars i col·lectives. Explica records que han passat de repadrins

a padrins, de pares a fills, i que s’han d’escriure per conservar-los i evitar que

desapareguin. Però també conta una història personal que comença durant

la seva infantesa, molt marcada per la dictadura franquista. López Crespí mira

amb una certa nostàlgia aquells dies aparentment innocents de la infància:

els jocs d’infants pels carrers de sa Pobla, els horabaixes en què tocava treure

els balancins als portals de casa per prendre la fresca amb la família i els

veïnats del carrer, els primers llibres que el feren descobrir l’interès per la

literatura o els primers anys de militància política.

 

És precisament a través d’aquestes històries personals que Miquel López

Crespí aconsegueix, també, plasmar al llibre la història de sa Pobla. Parla de

com es va viure la dictadura al poble, de les ferides i la repressió de la

postguerra, de la duresa de la pagesia, de les antigues botigues i oficis que

donaven vida als carrers, de l’arribada del tren o dels primers televisors, de la

importància de l’Escola Municipal de Música, de la dessecació de s&#39;Albufera,

de l’arribada del turisme a Mallorca, dels antics cinemes o de com es vivien les

festes populars durant els anys cinquanta i seixanta del segle passat.

 

Un llibre, com deia, que és memòria personal, familiar i col·lectiva. Perquè

parteix dels seus propis records, però aconsegueix anar més enllà d’allò

personal. Ens fa observar des del futur aquella sa Pobla del passat que en

poques dècades va veure com canviava el paisatge, l’economia, els costums i

la manera de viure.

 

Miquel López Crespí ha aconseguit escriure un llibre imprescindible per

conèixer d’on venim i com hem arribat fins aquí. Alguns el llegiran amb la

nostàlgia que suposa que hagin desaparegut uns temps i uns costums que

segurament no tornaran mai. Hi llegiran històries que hauran viscut i hi

trobaran personatges que han conegut i ja no hi són. Però n’hi haurà d’altres,

especialment els més joves, als quals totes aquestes històries i records els

permetran descobrir com era la sa Pobla del passat, aquella que només

coneixen a través de les històries dels seus pares i padrins, i els farà analitzar

com ha canviat, com s’ha transformat i crescut, per arribar a entendre les

arrels del seu poble i de tots els seus habitants.

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