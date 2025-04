Illes – Avançaments editorials – El Tall Editorial publicarà Les rutes de la ment

LA FOLLIA DE L’OR

(un petit tast del llibre de l’ escriptor Miquel López Crespí Les rutes de la ment (El Tall Editorial)

Tota la follia de la recerca de l’or començà perquè un missioner de la Companyia de Jesús havia vist uns indis, els piaroa, habitants d’un dels afluents de l’Orinoco, portant petites peces d’or penjant del coll. En aquest aspecte no es diferenciaven gaire del baroa i altres tribus que habitaven l’interior de la selva i les voreres dels rius. Sempre que els espanyols ensopegaven amb alguna d’aquestes poblacions ignotes, s’esdevenia el mateix: eren pobles que no donaven cap importància al metall daurat. Simplement era una pedra més. Els agradava perquè era més fàcil de treballar que segons quins altres materials. Aquella humanitat encara no sabia que la seva vida canviaria de forma irreversible precisament per la cobdícia de l’home blanc vers l’or.

Yaruro era un llogaret on vivien uns centenars d’indis tunebos, baris i iukals. Els espanyols, comptant la guarnició de la fortalesa, feien pujar la xifra d’habitants a prop de dos-cents. Quatre carrers i cinquanta cases prop del riu. Quan nosaltres hi arribàrem encara es mantenia viu el somni de trobar algun dia la drecera que menaria a la ciutat de l’or. El somni del Dorado del temps de la conquesta romania encès, com una flama perenne, en la ment dels sobrevivents de presidis i batalles contra els misteriosos baroa.

Com ens contava Guillem Segura, de tant en tant encara sortien expedicions per l’Orinoco a la recerca del que ningú mai no havia vist ni tocat mai amb les mans. Any rere any, sense que servís de res el fracàs dels que els havien precedit, compareixien per Yaruro homes i dones procedents de Castella i Extremadura, d’Astúries i d’Andalusia amb la mirada enfebrada. Malalts per l’ambició, incapacitats de saber on eren, tan sols seguien el miratge de la seva folla imaginació. Desesperada recerca dels somniats rius amb fina arena plena de bocinets d’or, les ciutats invisibles on habitaven les amazones, les bellíssimes dones guerreres que se suposava que vivien a un parell de setmanes del tenebrós paratge on ens trobàvem, davallant cap al sud, anant en direcció a l’Orinoco. Quants segles de somnis en riqueses que no existiren més que en la bogeria que dominava els conquistadors i llurs descendents! Quantes expedicions perdudes en la selva, sense que ningú en tornàs a saber res més!

El missioner va fer córrer la veu i de llavors ençà, ja feia segles, sempre hi compareixien aventurers entestats a enriquir-se amb un cop de sort. Desesperadament, malgrat que fos al preu d’arrasar un poblat sencer, de torturar-ne els habitants emprant el ferro roent, obrint la panxa de viu en viu a aquells indis espantats per la salvatgia de les bèsties amb espasa i creus, demanaven on era l’or. Volien trobar una mina poc profunda que els fes arribar de forma ràpida fins a una veta d’or inexhaurible. Altres somniaven en una ciutat on les pedres dels carrers fossin bastides amb d’or i plata. Les històries de la recerca d’aquelles riqueses imaginàries venia del dia que Cristòfol Colom divisà les primeres illes d’aquest vast continent. I el somni embogit dels conqueridors no havia finit encara. Ben al contrari, augmentava amb el pas dels anys.

Els soldats de la guarnició, avorrits d’estar sempre inactius, sotmesos, com els indis, com les poques persones vingudes d’Espanya que vivien a la vora, a un continuat règim de pluges i torrentades, no gosaven sortir més enllà del poblat. Hi havia por de l’ignot. Se sabien els noms de tots els capitans que, anys enrere, havien provat de trobar fortuna. Un destacament que havia anat fins a Maracaibo per a cercar proveïments, en una clariana de la selva, dalt d’un pal adornat amb les plomes d’inversemblants ocells de coloraines, trobà el cap reduït d’un oficial de la cort que, sense escoltar els requeriments del governador, volgué provar sort i s’endinsà en la selva amb els seus acompanyants. Més enllà de Yaruro només existia el reialme del baroa i llurs seus dards i fletxes enverinades.

El governador havia enviat a Cumanà un destacament de vint soldats. Ens havien de vigilar i procurar que no féssim cap intent d’escapar. Viatjaríem engrillonats, com dalt del vaixell que ens havia portat des d’Espanya, però aquesta vegada sense necessitat d’anar dins gàbies. Ens seguia Antonio Reina, el dominic andalús que enviava el Sant Ofici. Els soldats ens explicaven que l’altre dominic, el pare Germán Txiloaga, havia enfollit en constatar que, malgrat certes aparences de conversió, els indis continuaven adorant els seus esperits. Les imatges de Sant Josep, la Verge Maria o el Crist només eren per a ells transmutacions del déu de l’aigua, la mort o l’amor. Vana provatura de frares i capellans, voler explicar els misteris dels evangelis als negres de les plantacions, als indis de les selves. Tanmateix tot ho transformaven segons les seves necessitats. Ni els uns ni els altres creien en els sants i déus de fusta dels conqueridors, dels homes que els fuetejaven i els feien treballar fins a la mort. Si anaven a missa era forçats, mai per lliure decisió, sentint el que feien. Per això, com explicava Segura, quan s’esdevenien revoltes d’esclaus el primer que feien era cremar les esglésies, matar els sacerdots, tornar a aixecar, enmig de llurs poblats, els déus que havien portat dins del cor des de les costes de Guinea. Als indis els bastava continuar adorant, com havien fet sempre, des d’abans de la presència dels espanyols, l’esperit dels rius, dels arbres, de la lluna i el sol. En llur fe en la terra que els envoltava no necessitaven ni altars ni temples. Quan sortia el sol, mormolaven una estranya pregària, agraint el nou dia que naixia. En pescar, s’agenollaven a la vorera del riu i li oferien sucs, plomes de lloro, tot el que més estimaven per tal de tenir satisfets els déus que poblaven les aigües.

Germán Txiloaga va anar envellint constatant la inutilitat de les dècades dedicades a la propagació de la fe, fent de missioner. Al final de tants d’anys de predicacions, de processions pel mig del poblat, d’interminables novenes, de càstigs exemplars als que no havien volgut creure en les revelacions i dogmes de l’Església, comprovava que els indis l’havien enganat. Li ho havien advertit d’ençà la seva arribada i no ho havia volgut creure. No adoraven els sants cristians. Eren els esperits de la seva tribu, els déus de la natura el que adoraven dins l’església, quan s’ajupien davant les imatges de guix i de fusta portades pels espanyols.

Txiloaga moria amargat en veure el fracàs dels seus esforços evangelitzadors.

-I per a això el turment als bruixots de la tribu? De què han servit les fogueres on cremaren els joves i vells més ferms en llurs conviccions, els que no volien acceptar res del que venia d’enllà els límits coneguts, de més enllà de llurs valls i muntanyes?

El dominic s’adonava de la inutilitat de la seva vida. Havien cregut que amb sermons i fogueres podien vèncer la resistència d’aquells homes i dones nus, amb plomatges al cap, entestats a conservar llurs rius, les cabanes de palla on habitaven.

Em demanava què pretenia el rei mantenint el tribunal de la Inquisició enmig de la selva. Ho discutíem amb Bernat Garasa i Joan Pons i no acabàvem d’entendre els motius de tanta follia. O imaginaven que entre els indis hi havia un possible Luter, un nou Enric VIII que volgués independitzar el poblat del poder de Roma? Tan perilloses per al cristianisme eren les creences dels carines, els hoti o els baroa? La creu, tenia por dels invisibles fantasmes que poblaven la selva?

Els soldats enviats pel governador de Yaruro tenien un posat sinistre. Tots manco en Guillem Segura. Com si no fossin d’aquest món. Els carrers de Cumanà, atapeïts de gent, de mercaderies desembarcades, de comerciants amb els carros carregats amb botes de rom, sacs de sucre, mercaderies procedents de Cadis, els posaven nerviosos. Ja no estaven acostumats a viure en una gran ciutat. Renillaven els cavalls. Tenien ganes de tornar a la fortalesa. Mai no vaig entendre com no aprofitaven aquelles sortides per a fugir del poder del governador. Els hauria estat senzill desertar, embarcar com a mariners en un dels vaixells que romanien al port carregant o descarregant mercaderies. Què els impulsava a tornar al tètric indret d’on procedien? Confiaven encara en un sobtat canvi que trasbalsàs llur existència? No entenia per què no aprofitaven aquella oportunitat. Nosaltres no ho hauríem pensat dues vegades si haguéssim pogut rompre els grillons. Valia més marxar vers el desconegut, unir-se a algun dels grups de rebels que lluitaven contra el poder imperial, que romandre a l’interior de les humides cel·les de Yaruro.

El més decidit d’aquella estranya expedició cap a l’infern, almanco aquesta va ser la impressió que ens produí, era, sens dubte, el pare Antonio Reina. En les setmanes que durà la travessia des d’Espanya fins a Cumanà, mai no es dignà a establir conversa amb nosaltres. Com si no existíssim. Damunt coberta, fos de dia o de nit, quan passava al nostre costat feia com si no ens veiés. Se senyava com aquell que ha vist el diable en persona i continuava amb les seves meditacions, resant el rosari que duia a la mà.

Alguna vegada se sentien gemecs, misterioses fuetades que no sabíem d’on procedien. Els gemecs es perllongaven durant hores. De bon començament pensàrem que eren mariners sotmesos a càstig pel capità Felip Isern. La disciplina era mantinguda a força de fuetades, de càstigs exemplars. Trobar un mariner bevent un tassó d’aigua quan no pertocava significava trenta bastonades damunt l’espatlla. Un càstig terrible que s’esdevengué amb un mariner valencià que tenia per nom Josep Gelabert. Malalt, menjat per la febre, no va poder resistir la temptació i, a la nit, intentà burlar la vigilància dels guàrdies. Endebades. El descobriren quan obria la fusta que tapava la bota.

Portat davant del capità, aquest el condemnà a les bastonades.

-És mort -digueren els companys-. No podrà resistir el càstig. Està molt dèbil per la malaltia. Fins i tot els homes joves, forts, en bones condicions, ja ho tenen difícil per a suportar les fuetades. En Gelabert hi deixarà la pell.

Tenien tota la raó del món. Quan a l’endemà d’atrapar-lo provant de robar l’aigua, el fermaren a la barana del nostre costat, a coberta, ho poguérem comprovar. El pobre home sabia el que li esperava. Talment com fermar un mort. No s’aguantava dret.

Només havia vist aquesta mena de càstigs quan estudiava a Madrid, en els pobles de Castella. A vegades, després d’haver anat fins a una població dels afores de la capital del regne, ensopegava amb un desgraciat fermat a la picota. Era una manera cruel d’atemorir de forma permanent els pagesos i menestrals del terme. Quan ens detingueren també vaig poder provar damunt la meva carn l’efecte de les fuetades del botxí. Però a nosaltres no ens volien matar a cops. Únicament empraven el fuet per a atemorir-nos, per a fer-nos parlar. Ja sabien que la condemna per la conspiració era execució pública i no tenia sentit matar-nos d’amagat, a cops, als soterranis de la Inquisició.

El cas del pobre Gelabert era diferent. Es tractava d’atemorir de veritat la tripulació i que ningú no dubtàs mai més de l’autoritat del capità. Per això mateix el càstig era cruel, inhumà. Un càstig que durava fins a la mort. I s’aplicava sense pietat.

La sang rajà abundosa a les primeres fuetades. Teníem el condemnat just al davant, fermat davant la gàbia de ferro on romaníem presoners.

Vaig alçar els ulls al cel. Em negava a contemplar l’agonia d’un ésser humà just al meu davant.

Més endavant vaig sentir el soroll del cos quan el llançaven a l’aigua. Era evident, com pronosticaren els mariners, que l’home no sobreviuria. Voler aconseguir una mica d’aigua l’havia portat a la mort. Durant uns moments vaig reflexionar sobre quin seria la sort que ens tendria reservat el destí als que havíem desitjat tocar el cel amb les mans.

El pare Antonio Reina es fuetejava ell mateix. Ningú no ho trobava estrany. Era el més normal del món voler purificar-se mitjançant el sofriment. Sentíem els rítmics cops del fuet damunt la seva esquena. Es fuetejava sense parar de resar. La tripulació continuava feinejant al seu costat sense parar esment en aquella prova de fe del dominic.

Lax no ho podia consentir. S’indignava davant l’obscurantisme del clergat.

-Amb les fuetades que ell mateix es pega vol romandre lluny de les temptacions, vèncer les males idees que el diable li xiuxiueja a l’orella. Mai no he cregut en l’eficàcia d’aquests ritus salvatges. Aquest home té massa força i l’ha de perdre sigui com sigui. És una prova de joventut, del poder d’un cos ple d’energia, un ésser que no treballa la terra, que no necessita suar per a viure. Si tots aquests frares, les monges que es martiritzen amb els fuets o amb els cilicis que es posen al cos, treballasin com un pagès, de sol a sol, com els mariners que feinegen a la nau, ben cert que no tendrien tantes ganes de dessagnar-se mitjançant fuets, els ferros i punxes que es posen a les cames, als braços, envoltant la cintura.

Però Cumanà era ja visible en la distància, a través de la boira que anava caient, com una cotonosa pluja dolça.