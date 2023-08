Illes – Aquelles vacances dels anys 50 i 60

Recordant les nostres vacances dels anys 50 i 60: Can Picafort, Ses Casetes de sa Pobla, el Port de Pollença…

“Ses Casetes” de sa Pobla i aquells estius dels anys cinquanta

És evident que “Ses Casetes” de sa Pobla només existeixen en la nostra memòria. Els meravellesos estius dels anys cinquanta, una realitat mitificada per la nostàlgia, ja només són record. Ara, quan pas prop del Gran Canal, veig que tot ha desaparegut irremissiblement. Aquell bocí de la badia d’Alcúdia, prop de s’Albufera, ja no és meu, ja no és dels poblers. Un exèrcit de nouvinguts de tot el món, tones de ciment armat, desenes i desenes d’hotels, milers i milers de cotxes, camions i autobusos, urbanitzacions salvatges, sales de festes cridaneres, munió d’hamburgeseries i botigues de souvenirs han fet malbé les nostres vivències més estimades. Els pins ja no són dels poblers o dels mureros. Ni la platja. Ni el blau tan enyorat ni el verd maragda de la mar. No hi resta ja res d’aquella lluna plena d’agost que vèiem al costat del “Bar Figuera” (s'”Hotel Figuera” de madó Varela), enmig de “Ses Casetes”, mentre l’amo en Jaume (l’espòs de madó Maria) entonava alguna de les velles cançons pageses amb la seva ximbomba.

Són imatges dels cinquanta. L’estiu de 1954 jo tenia vuit anys. Record a la perfecció els preparatius de la família per anar a passar unes setmanes a “Ses Casetes”. S’ha de dir que a “Ses Casetes” hi anàvem els poblers més acostats a la pagesia; no hi mancava alguna família benestant, evidentment, però els “rics” tenien xalet a Can Picafort, al Port d’Alcúdia, a Aucanada, sa Marina, Llenaire, el Port de Pollença… “Ses Casetes” eren poblades sobretot per gent treballadora i pagesa. Davall els entelats del “Bar Figuera”, a l’horabaixa, s’hi ajuntaven a beure un cafè, una copa de conyac o cassalla, el botiguer, el petit comerciant, el pagès pobler que venia a pegar un cop d’ull als fills (en tenia cura la padrina o el padrí), ja que precisament era a l’estiu quan hi havia més feina a sa marjal. El pagès venia a “Ses Casetes”, els diumenges, a fer la paella sota els pins, vora la platja. A la platja encara existia la famosa separació per a homes (a una part) i dones (a l’altra). Ben igual que a l’església de sa Pobla, on la gent anava a missa ben separats. Separats els matrimonis, els fills. Ah! La “moralitat” de l’església catòlica després d’haver beneit com a “croada en defensa de la fe” una guerra civil que costà mig milió de morts! Deia que la gent venia a “Ses Casetes” amb el carro, amb bicicleta (alguns a peu!). Cotxes només hi havia el de l’amo en Jaume del “Bar Figuera” (la “catedral”, el lloc més important de Ses Casetes). Un atrotinat automòbil dels anys trenta que anava i venia (sovint quedava aturat per la polsosa carretera que portava de sa Pobla al Gran Canal) portant el correu, la picadura de tabac o les famoses cigarretes “Ideales”, la imprescindible “grassiosa”, la pinya o el sifó dels nostres dinars i sopars, fil de canya de pescar, llaunes de conserves, arròs, “espicis”… tot el que es podia necessitar en aquella improvisada ciutat estiuenca feta de canyes, sacs, uralita, lona enquitranada i llistons de fusta. Una casa (“caseta”) ocasional que només servia per a una temporada i, a diferència dels mureros (“Ses Casetes” de Muro, prop de Can Picafort), les nostres s’havien de fer a cada començament d’estiu.

Aleshores (mitjans dels cinquanta, quan nosaltres encara no havíem fet els deus anys) “Ses Casetes” eren una ciutat immensa (o almanco a nosaltres així ens ho semblava). Malgrat que en els moments de màxima “construcció” només hi solia haver unes cinquanta barraques, el cert és que per als infants era un món inabastable.

Aquell poblat era situat (més ben dit estava encaixonat) prop del pont del Gran Canal, entre la carretera que anava (i encara va) del Port d’Alcúdia a Can Picafort i sa platja. Els seus límits eren ben concrets. Des de la Caseta dels Pescadors i la de la Guàrdia Civil, prop del Canal Gran fins a la caseta d’en Soler a l’altre extrem, s’hi trobaven les prop de cinquanta construccions provisionals de “Ses Casetes”. Els dies de festa encara eren moltes més, les efímeres edificacions de canya i sacs. Entre els pins s’hi collocaven envelats (fets només per a un dia o dos), i la família hi romania sota, ben al costat dels carros i les bèsties (el cavall o la somereta, que de tot n’hi havia). No record haver-hi vist mai ponis, però someretes que cavalcàvem a pèl (quan ens deixaven) sí que n’hi havia moltes i eren, indiscutiblement, el mitjà popular de comunicació amb sa Pobla més conegut.

“Ses Casetes” de sa Pobla i aquells estius dels anys cinquanta (i II)

La gent tenia aquella ciutat dels somnis dividida en “barris”, no us pensàssiu. El nostre, el més gran, era format per més de trenta casetes de palla i “teníem” amb nosaltres el famós “Bar Figuera” de madó Maria i l’amo en Jaume. També era “nostre” el “camp de futbol”, al costat de la carretera. L’allotea de prop del “Bar Figuera” ens consideràvem una mica superiors als que vivien al costat del Gran Canal, prop de la caseta dels Pescadors. Nosaltres ho teníem tot: camp de futbol, “hotel”, el cotxe per anar a sa Pobla… fins i tot les dunes de sorra del costat on “vivíem” eren més grans i més altes que les seves! Dit sia de pas, en les batalles entre infants d’aquells estius, la nostra situació “estratègica” era inigualable. En tenir “ocupades” les altures, cap moviment de l'”enemic” (els allots de l’altre barri) se’ns escapava. Ells volien venir a jugar al camp de futbol. La lluita anava enfocada que no ho aconseguissin mai. En les batalles eren utilitzats nombrosos munts de copinyes i, no us penseu, increïbles espases de canyes (que s’espanyaven en les primeres topades), arcs i fletxes (sense punta, per no treure cap ull del contrari…).

A vegades signàvem “paus” ocasionals. Per aconseguir el permís per venir a la nostra part ens portaven un meló, alguna síndria, galetes d’Inca (però les que més ens agradaven eren les pobleres, del forn de Can Verdera)… Aleshores, després de signar el “tractat” fumant la “pipa de la pau” (feta per nosaltres mateixos d’una canya, de fang la cassoleta), ens aveníem a jugar un partit. Si entre ells hi havia allotes (cap a 1956 ja teníem deu anys) aleshores érem més condescendents i, fins i tot, per a mostrar la superioritat del nostre sector, els dúiem fins a la “catedral” (l'”Hotel” de madó Varela, el “Bar Figuera”), que, a part de tenir tants de productes per als grans, mantenia una petita secció amb regalèsia, caramels, confits, que eren el somni de qualsevol alloteu).

Eren estranys moments de convivència entre els menuts de “Ses Casetes”. Les mares preparaven el “trampó”, la paella, els fideus o l’arròs brut mentre nosaltres, amics per poc temps, iniciàvem els primers “festetjos” anant al costat de l’allota que més ens agradava. Inicials passejades entre les casetes del “Sanceller”, es “Covoner”, “Quequeta”, Can “Tonió”, en “Bujeta”, Can “Verdera”, en Rettich… Els companys de l’altra barri eren els fills de Can “Malondra”, “Català”, en “Maceta”, “Bisquerra”, “Maneguí”, “Sabater”, “Viva”, “Estany”, “Miret”, “Moreno”… Com he explicat una mica més amunt érem més els fills “Ximbons”, “Verderes”, “Pelins”, “Marrons”, “Serres”, “Buades”, “Campets”, “Florits”, “Parrils”, “Ponys” que no els “Estany”, “Porrets”, etc, etc.

Però les guerres entre infants es fonien com un bocí de sucre dins l’aigua quan per art de màgia, misteriós encanteri, hi compareixia algun d’aquells resplendents “amors” entre allots. D’amagats de la “pandilla” un “llubiner” (que era dels “nostres”) sortia amb una “jaumí” o “síndic” (dels contraris). L’inesperat “amor” esdevenia més fort que el “sagrat deure” (juraments sota els pins de “Ses Casetes”) de derrotar i fer front l'”enemic”. Algunes d’aquestes relacions juvenils només duraven l’estiu. Altres s’arrossegaven durant anys fins a esdevenir, a l’adolescència, nuvis formals (o marit i muller en algun cas). Per norma general, en arribar el començament de curs, en tornar entrar a l’escola pel setembre, s’esvaïa aquella misteriosa estreta de mans mentre anaves al seu costat a cercar caragolí o a comprar una capsa de llumins a madó Varela.

Ara, quan ja fa segles que “Ses Casetes” de sa Pobla desaparegueren per sempre; quan, apressat, pas amb el cotxe pel costat i veig la invasió de bestials hooligans anglesos o alemanys, gats, llançant-se ampolles de cervesa indiferents a la lluna d’agost que illuminà els estimats paisatges de la infantesa, constat que ho hem perdut tot (hem venut la nostra terra per unes monedes d’or): em deman on deu ser aquella allota amb la qual jugàvem al tobogan en les altes dunes de la infantesa. Margarida era el seu nom (deu viure encara? és casada, ha tengut fills?); però ja no sé si era dels Covoners, Sancellers, Marrons, Pelins, Bujetes, Sabaters o Rocs… El cert és que amb ella anava a pescar al costat del “Mollet dels Anglesos”. Excursions, llunyanes, molt llargues (sovint els pares es preocupàvem per la tardança i els trobàvem, inquiets, amb la llesca de pa amb sobrassada damunt la taula, esperant la nostra compareixença) fins a “Sa Paperera” (la fàbrica de paper) o a sa Roca, l’indret on en el segle XIX els anglesos installaren una potent màquina de vapor per eixugar l’Albufera… Altres pics no anàvem tan lluny i ens “perdíem” (quan ens podíem amagar dels companys de la colla) al costat del niu de metralladores (prop de Can Jaumí) on, mirant l’impressionant cel blau de l’horabaixa, mentre l’aigua de la Mediterrània ens banyava els peus, acostàvem els llavis -uns segons- envermellint com si ambdós fóssim cireres madures. (Miquel López Crespí)