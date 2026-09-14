Illes – Alguns premis literaris de l´escriptor Miquel López Crespí

Premis literaris
Premi de Novel·la Pare Colom (Mallorca, 2009) per l´obra Una Arcàdia feliç.
Premi Alexandre Ballester de Novel·la per l´obra Els crepuscles més pàl·lids.
“A preu fet”. Premi Llorenç Riber de Narrativa, 1972. Fou la seva primera obra.
“Planisferi de mars i distàncies”. Premi Ciutat d’Igualada de Poesia.
“Ara a qui toca?”. Premi “Carles Arniches” de Teatre en català, 1972 (Alacant).
“Final d’una història”. Barcelona, Premi Joan Ballester, 1972.
“La guerra just acaba de començar”. Premi Ciutat de Manacor de Narrativa, 1973. Reeditada el 2012 per Tigre de Paper Edicions
“Autòpsia a la matinada”. Premi Ciutat de Palma de Teatre 1974.
“Les germanies”. Premi Especial Born de Teatre, 1975.
“Foc i fum”. Premi Marià Manent de Poesia, 1983.
“Nit literària andorrana”. Premi Grandalla de Poesia, 1983.
“Res no canviarà”. Premi Joan Fuster de Narrativa de Sueca, 1984.
“Tretze contes”. Premi Rafael Catardi de Narrativa de l’Alguer, 1984.
“Paisatges”. Premi Antoni Bru de Narrativa d’Elx, 1984.
“Homenatge Rosselló-Pòrcel”. Premi Ciutat d’Alcoi de teatre, 1984.
“Esqueixos”. Premi Ciutat de Castelló de Poesia, 1985.
“Paisatges de sorra”. Premi Joanot Martorell de Narrativa de Gandia, 1986.
“Acte únic”. Premi Teatre Principal-Consell Insular de Mallorca de Teatre, 1987.
“Plou Torrencialment en tots els indrets d’aquesta història”. Premi Ciutat d’Olot-Marià Vayreda de Narrativa, 1987.
“Notícies d’enlloc”. Premi de les Lletres, 1987.
Premi Vila de Bàscara de Narrativa,
“Capvespre”. Premi Vila de Martorell de Poesia, 1988.
“Necrològiques”. Premi Ciutat de València Constantí Llombart de Narrativa, 1988.
“L’obscura ànsia del cor”. Premi Festes Populars de Cultura Pompeu Fabra de Catalunya Nord, 1988.
“Malson”. Premi Joan Santamaria de Narrativa, Barcelona 1989.
“Les Plèiades”. Nit Literària Andorrana – Premi Grandalla de Poesia, 1990.
“Atzucac”. Premi Ciutat de Granollers de Teatre, 1990
“Dietari de succeïts de Mallorca”. Premi Ciutat de Palma de Narrativa, 1991.
“El 92”. Premi Baltasar Porcel de Narrativa d’Andratx, 1992.
“Vida d’artista”. Premi Serra i Moret de Narrativa de la Generalitat de Catalunya, 1993.”
Els poemes de l’horabaixa”. Nit Literària Andorrana – Premi Grandalla de Poesia, 1994.
Per la traducció: “Las dispersas ausencias”. Premi Internacional de Literatura Antonio Machado (França) [1][2]
“Estiu de foc”. Premi Valldaura de Novel·la breu – Memorial Pere Calders, Barcelona 1997.
“L’Amagatall”. Premi Miquel Àngel Riera de Novel·la, 1998.
“Cercle clos”. Premi Ateneu de Maó-Joan Ramis i Ramis de Poesia, 2001.
“La novel·la”. Premi Ciutat d’Eivissa de Narrativa, 2002
“Una guant de vellut negre: homenatge a Rita Hayworth”. Premi Miquel Martí i Pol de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2002.
“El darrer hivern: George Sand i Frederic Chopin”. Premi Roc boronat de Novel·la curta, 2003.
“Lletra de batalla”. Premi Ciutat de Xàtiva-Ibn Hazm de Poesia, 2003.
“El cant de la Sibil·la”. Premi Ciutat de Sagunt – Jaume Bru i Vidal de Poesia, 2005.
“Les ciutats imaginades”. Premi Ciutat de Tarragona – Ramon Comas i Maduell de Poesia, 2005.
“Calendaris de sal”. Premi Marià Manent, 2005.
“La conspiració”. Premi Wenceslao Ayguals de Izco de Narativa de Vinaròs, 2006.
“Premi Ciutat de València de poesia i narrativa, 2006.
“Els crepuscles més pàl·lids”. Premi Alexandre Ballester de Narrativa de sa Pobla, 2009.
“Gardènies en la nit”. Premi Josep Saperas i Martí de Narrativa de Granollers, 2009.
“Les vertaderes memòries de Salvador Orlan”. Premi Vila d’Almassora de Narrativa, Almassora, 2011.[3]
Altres premis que ha guanyat en diversos concursos literaris:
Premi de Poesia del Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
Premi Nacional de Literatura “Camilo José Cela”.
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