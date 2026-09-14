Literatura catalana moderna - Illes

Blog de l'escriptor Miquel López Crespí

14 de setembre de 2026
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Illes – Alguns premis literaris de l´escriptor Miquel López Crespí

Premis literaris

Premi de Novel·la Pare Colom (Mallorca, 2009) per l´obra Una Arcàdia feliç.

Premi Alexandre Ballester de Novel·la per l´obra Els crepuscles més pàl·lids.
 “A preu fet”. Premi Llorenç Riber de Narrativa, 1972. Fou la seva primera obra.

 “Planisferi de mars i distàncies”. Premi Ciutat d’Igualada de Poesia.

 “Ara a qui toca?”. Premi “Carles Arniches” de Teatre en català, 1972 (Alacant).

 “Final d’una història”. Barcelona, Premi Joan Ballester, 1972.

 “La guerra just acaba de començar”. Premi Ciutat de Manacor de Narrativa, 1973. Reeditada el 2012 per Tigre de Paper Edicions

 “Autòpsia a la matinada”. Premi Ciutat de Palma de Teatre 1974.

 “Les germanies”. Premi Especial Born de Teatre, 1975.

 “Foc i fum”. Premi Marià Manent de Poesia, 1983.

 “Nit literària andorrana”. Premi Grandalla de Poesia, 1983.

 “Res no canviarà”. Premi Joan Fuster de Narrativa de Sueca, 1984.

 “Tretze contes”. Premi Rafael Catardi de Narrativa de l’Alguer, 1984.

 “Paisatges”. Premi Antoni Bru de Narrativa d’Elx, 1984.

 “Homenatge Rosselló-Pòrcel”. Premi Ciutat d’Alcoi de teatre, 1984.

 “Esqueixos”. Premi Ciutat de Castelló de Poesia, 1985.

 “Paisatges de sorra”. Premi Joanot Martorell de Narrativa de Gandia, 1986.

 “Acte únic”. Premi Teatre Principal-Consell Insular de Mallorca de Teatre, 1987.

 “Plou Torrencialment en tots els indrets d’aquesta història”. Premi Ciutat d’Olot-Marià Vayreda de Narrativa, 1987.

 “Notícies d’enlloc”. Premi de les Lletres, 1987.

 Premi Vila de Bàscara de Narrativa,

“Capvespre”. Premi Vila de Martorell de Poesia, 1988.

 “Necrològiques”. Premi Ciutat de València Constantí Llombart de Narrativa, 1988.

 “L’obscura ànsia del cor”. Premi Festes Populars de Cultura Pompeu Fabra de Catalunya Nord, 1988.

 “Malson”. Premi Joan Santamaria de Narrativa, Barcelona 1989.

 “Les Plèiades”. Nit Literària Andorrana – Premi Grandalla de Poesia, 1990.

 “Atzucac”. Premi Ciutat de Granollers de Teatre, 1990

 “Dietari de succeïts de Mallorca”. Premi Ciutat de Palma de Narrativa, 1991.

 “El 92”. Premi Baltasar Porcel de Narrativa d’Andratx, 1992.

 “Vida d’artista”. Premi Serra i Moret de Narrativa de la Generalitat de Catalunya, 1993.”

 Els poemes de l’horabaixa”. Nit Literària Andorrana – Premi Grandalla de Poesia, 1994.

 Per la traducció: “Las dispersas ausencias”. Premi Internacional de Literatura Antonio Machado (França) [1][2]

 “Estiu de foc”. Premi Valldaura de Novel·la breu – Memorial Pere Calders, Barcelona 1997.

 “L’Amagatall”. Premi Miquel Àngel Riera de Novel·la, 1998.

 “Cercle clos”. Premi Ateneu de Maó-Joan Ramis i Ramis de Poesia, 2001.

 “La novel·la”. Premi Ciutat d’Eivissa de Narrativa, 2002

 “Una guant de vellut negre: homenatge a Rita Hayworth”. Premi Miquel Martí i Pol de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2002.

 “El darrer hivern: George Sand i Frederic Chopin”. Premi Roc boronat de Novel·la curta, 2003.

 “Lletra de batalla”. Premi Ciutat de Xàtiva-Ibn Hazm de Poesia, 2003.

 “El cant de la Sibil·la”. Premi Ciutat de Sagunt – Jaume Bru i Vidal de Poesia, 2005.

 “Les ciutats imaginades”. Premi Ciutat de Tarragona – Ramon Comas i Maduell de Poesia, 2005.

 “Calendaris de sal”. Premi Marià Manent, 2005.

 “La conspiració”. Premi Wenceslao Ayguals de Izco de Narativa de Vinaròs, 2006.

 “Premi Ciutat de València de poesia i narrativa, 2006.

 “Els crepuscles més pàl·lids”. Premi Alexandre Ballester de Narrativa de sa Pobla, 2009.

 “Gardènies en la nit”. Premi Josep Saperas i Martí de Narrativa de Granollers, 2009.

 “Les vertaderes memòries de Salvador Orlan”. Premi Vila d’Almassora de Narrativa, Almassora, 2011.[3]
Altres premis que ha guanyat en diversos concursos literaris:
 Premi de Poesia del Consell Insular d’Eivissa i Formentera.

 Premi Nacional de Literatura “Camilo José Cela”.

 

 

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