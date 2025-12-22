Homenatge a Josep Melià, les campanyes rebentistes contra el llibre ĹAntifranquisme a Mallorca 1950-70 (El Tall Editorial) i la lluita per a “l´ocupació” de la revista Lluc

Quan per l’estiu-hivern de l’any 93 seleccionava alguns curts capítols de les meves memòries -a petició del meu bon amic, l’editor Lleonard Muntaner- incloent-hi un que portava per títol “Artistes i escriptors contra la dictadura” (pàgs 30-36 de L’Antifranquisme a Mallorca (1950-1970), El Tall Editorial, núm. 18), mai no m’hagués pensat s’armàs tal enrenou. Potser imaginàs que algun sector de la dreta més cavernària arrufaria el nas, tot dient, com sempre: “Mala pesta de rojos que Franco no acabà d’exterminar de rel!”. Però no hauria suposat mai que els atacs (bona propaganda del llibre, ja se sap que allò de què no es parla no es ven!) venguessin de la pretesa esquerra; principalment, dels sectors carrillistes -PCE-, que en els darrers anys de la dictadura pactaren amb els hereus del franquisme el manteniment de tots els aparats judicials, administratius, culturals, militars i repressius del feixisme, a més d’acceptar -en la Constitució que ordiren d’esquena al poble- la “sagrada unidad de España”, el paper de l’exèrcit franquista en el manteniment d’aquesta “unidad de destino en lo universal”, la prohibició de la federació de comunitats autonòmes (un atac directe a la reconstrucció dels Països Catalans), l’acceptació de la bandera borbònica i la monarquia que ens llegava el dictador (sense lluitar per un referèndum que demanàs al poble si volia o no aquesta monarquia imposada); i, el que era més tràgic en forces que teòricament es reclamaven del “socialisme”, signaren una constitució que, en oficialitzar l’economia de mercat com a eterna i immutable, impedia avançar envers una societat sense explotadors ni explotats -ni que fos pacíficament arran d’una hipotètica victòria electoral de l’esquerra.
El primer pamflet en contra de les memòries d’un senzill antifranquista mallorquí (qui signa aquest article) va ser obra d’un dels màxims responsables d’aquesta política antipopular (a part de ser un dels dirigents que contribuí a l’assumpció entre determinats sectors de treballadors controlats pel carrillisme del Pacte social de la Moncloa, un atac directe als interessos econòmics i polítics del poble).
Després, continuant en aquest camí de brutors contra els militants antifranquistes dels anys seixanta, en un altre pamflet publicat a UH el 28-IV-94 s’hi afegiren altres col.laboradors amb el nefast -per als interessos populars- carrillisme illenc (que equival a dir de l’estalinisme més ranci i pansit malgrat certes operacions de maquillatge a començaments dels anys setanta). Ens referim als senyors Antoni M. Thomàs (antic responsable polític del PCE), Gabriel Sevilla, Alberto Saoner, Bernart Riutord, Ignasi Ribas, Gustavo Catalán, José Mª Carbonero, Jaime Carbonero i Salvador Bastida. Més endavant, per si no bastassin els atacs, encara s’hi afegí algun estudiós de la recent història nostrada. Jovençans que no varen viure aquells anys de lluita contra el feixisme i que ara, parlant amb quatre dirigents estalinistes i consultant una mica de paperassa (documentació quasi sempre d’una mateixa ideologia: en aquest cas carrillista) es pensen saber-ho tot. Estudiosos que, pensant que fan història “objectiva” el que basteixen realment amb els seus escrits és pura i simple apologia d’un partit (en aquest cas del PCE, tot ampliant l’eco de la seva presència, sovint esquifida i superstructural). Els indigeribles articles (?) plens d’inexactituds, falsedats i errors que publicaren l’any 1994 els defensors de l’estalinisme espanyol a les Illes (els senyors abans esmentats) ens ajudaren a copsar la ràbia visceral d’aquests pobres homes quan llegeixen alguna interpretació de fets recents de la nostra història que no coincideix amb les seves apreciacions sectàries o afavoridores dels seus amics o grups polítics amb els quals simpatitzen.
En aquesta campanya de brutors, mentides i difamacions, s’hi afegiren igualment personatges de la premsa espanyola, gasetillers a sou de Madrid i d’obscurs interessos reaccionaris.
1994: Els dirigents del carrillisme espanyol (PCE) ataquen el llibre Els mallorquins de Josep Melià, perquè l’autor “era aspirant a procurador en Cortes”
Amb el temps he pogut anar esbrinat que una de les coses (una simple frase!) que més indignà als simpatitzants i dirigents carrillistes (tipus Thomàs, Ribas, Saoner, etc) va ser un comentari de la pàgina 32 del meu llibre L’Antifranquisme a Mallorca (1950-1970). La frase simplement deia, referint-se a Josep Melià (s’hauria d’entendre que parlam dels anys durs de la dictadura, és a dir, mitjans dels anys seixanta, i en aquell temps difondre un llibre progressista [Els mallorquins, de Melià] era un acte antifranquista: “Per aquells anys, l’editorial ‘Daedalus’ -dirigida per Bartomeu Barceló- havia publicat Els mallorquins de Josep Melià que ajudàrem a vendre com si fos ‘El Capital'”. Déu meu la que es va armar l’abril del 94 per aquesta senzilla frase! A part de suggerir ‘afirmar que tots els partits revolucionaris érem “agents del franquisme policíac” (¿no us recorda això les acusacions de Stalin contra els bolxevics de l’URSS o de Carrillo-Pasionaria en la campanya d’extermini de l’any 37 de comunistes i anarquistes catalans i espanyols?) deien: “Però dit això, la veritat és que resulta un poc fort que en mans d’aquest autor (que converteix per exemple, en acte de lluita antifranquista la venda d’un llibre de qui aleshores era, o aspirava a ser ‘procurador en Cortes (…)”.
Heu llegit, estimats lectors, afirmacions tan absurdes? Ben cert que en aquells moments, Melià, un jove advocat (es llicencià en dret l’any 1962) i periodista (acabà la carrera el 1965), volia “reformar el sistema des de dintre” i es presentà a “procurador” del règim. També en aquells moments el Partit dit “Comunista” (PCE) participava en la “legalitat feixista” (en el sindicat vertical) per “reformar el sindicalisme des de dintre”.
Bé, anem a pams. Com a bons espanyolistes que eren -i alguns ho són encara!- no podien copsar la importància d’un llibre com Els mallorquins, en la seva època i el seu context. Llegint únicament (els senyors Thomàs, Ribas, Saoner i CIA) els pamflets de Carrillo blasmant contra el nacionalisme conseqüent i l’esquerra revolucionària… ¿què podien entendre? ¿Quina política havien de fer, de no ser l’afavoridora de “la España eterna” que tots coneixem? És comprensible. Però és evident, i tothom amb un dit de front al cap ho sap a Mallorca, que la revifalla del nacionalisme en els anys seixanta i setanta no hagués estat possible sense les importants aportacions -aquesta primera reflexió- de Josep Melià al fet nacional. El mateix PSM-PSI, el reforçament de l’OCB, el gir cada vegada més accentuat envers el nacionalisme de la majoria de partits i organitzacions mallorquines i illenques en aquells anys, no haguessin estat possibles sense la lectura i assimilació d’aquest treball.
Els seguidors illencs de Carrillo -amic durant dècades de Stalin, el criminal cap de la nova burgesia “roja” soviètica i del dictador romanès Nicolae Ceausescu, estaven incapacitats per a copsar la importància (l’any 1967) de la difusió d’una obra com Els mallorquins
És increïble la miopia d’aquests epígons de la “sagrada unidad de España” i de l’eterna i immutable economia d’explotació capitalista (els Thomàs, Ribas i Saoners, ajudaren a acceptar l’actual constitució centralista, capitalista i monàrquica, com hem deixat especificat abans). Mateu Morro, general del PSM (ho havia estat de l’OEC) especifica el paper cabdal del llibre de Melià en els anys seixanta. A una entrevista que li vaig fer (El Mirall, núm. 55 de juny del 92, pàg 53) afirmava: “Quan feia el cinquè de batxillerat a col.legi Pius XII de Ciutat, ho record molt bé perquè era un ‘Dia del llibre’, vaig comprar i llegir Les Illes Balears de Bartomeu Barceló i un llibre de Miquel Forteza. Va ser la descoberta sobtada de la nostra cultura. Al Pius XII el Pare Rovira em donà a conèixer Els mallorquins de Josep Melià”.
Jo mateix podria dir el mateix (i per això, en plena dictadura molts copsàrem la importància, per al nostre poble i les classes populars mallorquines, de difondre aquesta eina (Els mallorquins) de lluita pel deslliurament de la nostra terra. En Sebastià Serra, la majoria de socis de l’OCB, el mateix Climent Garau… En Josep M. Llompart ho afirmava repetidament. Només uns homes allunyats del bategar de la nostra terra, poden dir ximpleries com les que comentaven. Només gent aliena a la lluita contra l’estat centralista i capitalista poden no tenir en compte la importància del coneixement de la història en la creació d’uns corrents alliberadors i revolucionaris. Melià, malgrat pugnàs per a ser elegit “procurador en Cortes” treballava, amb els seus llibres, per aportar elements de judici, d’anàlisi als habitants -tots nosaltres- del trist univers de la dictadura feixista.
L’any 1967 Joan Fuster ja advertia de les “reaccions d’insolència i de ràbia” que es produïrien amb la venda i difusió de Els mallorquins
Com explicava la revista El Mirall (núm. 58, pàg. 5) en complir-se el XXV aniversari de la publicació de Els mallorquins: “Tot i que Josep Melià afirma que escriví l’obra per aclarir-se ell mateix, el fet és que la donà a la impremta i és a partir d’aquí que l’obra va influir, aclarir, despertar i sobretot ens retornà, a molts de nosaltres, els lligams i les baules amb les nostres arrels, que ens havien estat sistemàticament ocultades i tergiversades per la llarga dictadura militar. L’articulació de La nació dels mallorquins (nom que duria una nova revisió de l’obra), la llengua, la renaixença, les possibilitats de transformació social del que després s’anomenaria el mallorquinisme polític. En definitiva, va desfer moltes traves -tot desemmascarant el procés d’autoodi- que impedien sentir-nos mallorquins sense mediatitzacions alienes i forasteres”.
El mateix Joan Fuster (autor de Nosaltres, els valencians, el llibre que inspirà Josep Melià per escriure Els mallorquins) deia en el pròleg a la primera edició (Daedalus, Ciutat de Mallorca, 1967): “Les veritats que un llibre com Els mallorquins posa sobre la taula han de ser, fatalment, veritats amargues: per als uns i per als altres. De l’amargor, però, se’n pot treure coratge positiu o ira traïdora. Melià tindrà ocasió de comprovar-ho. No tardarà a veure’s assistit de corroboracions i d’aversions. Polaritzarà, sense voler, i d’una manera emblemàtica, uns corrents d’opinió latents, que Els mallorquins desencadenarà.
‘Ja convé que es produeixin aquestes reaccions insolents, siguin congratulatòries, siguin negatives: l’essencial és que la quietud de la bassa domèstica, les aigües fixes de l’abúlia quedin alterades. I quedaran automàticament alterades, revoltades, amb Els mallorquins”.
El que no podien esperar ni Joan Fuster ni Josep Melià (ni jo mateix ni cap dels que ajudàrem a vendre quasi clandestinament aquesta obra cabdal entre els mallorquins dels anys seixanta) és que la ràbia, l’odi visceral contra la nostra reconstrucció nacional, la ignorància supina del que en el seu moment va significar aquest llibre per a la lluita envers la democràcia i la llibertat, continuàs fins ara mateix. Els capitostos espanyolistes del carrillisme illenc (PCE) afirmaven, ben alterats, revoltats davant la reivindicació que el meu llibre L’Antifranquisme a Mallorca (1950-1970) feia de Els mallorquins: “Aquest autor converteix en acte de lluita antifranquista la venda d’un llibre de qui aleshores era, o aspirava a ser [Josep Melià], ‘procurador en Cortes'”. Així, d’aquesta manera simplista, els signants del document contra L’Antifranquisme… pretenien fer-nos oblidar la nostra història més recent, el significat d’algunes lluites progressistes dels anys seixanta, en les quals precisament ells no hi volgueren participar.
Joan Fuster -parlant de Els mallorquins- escrigué: “Calia que algú -algú mallorquí- ens proveís d’això: d’un primer instrument d’aproximació. És el que avui ens proporciona Josep Melià”
Ben allunyat de tot aquest odi visceral contra el llibre i l’autor abans esmentat (Josep Melià), hi ha la clara percepció de Joan Fuster quant a la importància de llibres com Els mallorquins. En el pròleg a l’edició de l’any 67 afirmava, provant de resaltar-ho: “Necessitàvem alguna cosa més. necessitàvem una sinopsi clara, resoluta, puntualitzadora. Els clixés de manufactura literària o patriotera no aprofiten per a res, quan volem encarar-nos seriosament amb unes quantes qüestions capitals. Calia que algú -algú mallorquí- ens proveís d’això: d’un primer instrument d’aproximació. És el que avui ens proporciona Josep Melià”.
I és precisament la necessitat imperiosa d’ajudar a difondre entre el poble mallorquí les qüestions que plantejava Melià el què ens impulsà, en aquella època d’oprobi i repressió, a popularitzar tot el possible el llibre que, tan encertadament editava -malgrat els entrebancs de la censura franquista- Bartomeu Barceló a “Daedalus”. És el que aleshores no saberen veure els seguidors illencs del tandem Santiago Carrillo-Nicolae Ceausescu (l’executat dictador romanès, tan del grat d’aquests dirigents carrillistes). Quan Antoni M. Thomàs, Gabriel Sevilla, Alberto Saoner, Bernat Riutort, Ignasi Ribes, Gustavo Catalán, José Mª Carbonero, Jaime Carbonero i Salvador Bastida m’ataquen (i a Melià i a Els mallorquins!) en el seu indigerible pamflet del 28-IV-94, l’únic que fan és palesar la seva ignorància i mala fe pel que fa al que era bàsic en la lluita per la llibertat del nostre poble. No és estrany que, com dèiem al començament d’aquest article, acabassin participant activament en un partit -el carrillista, el PCE- que en els anys finals de la transició va fer tot el possible per aturar el combat en favor de la República democràtica, que estigué per la reinstauració de la monàrquia borbònica, per la “sagrada unidad de España” i que, en el dia de la seva legalització, celebraren l’esdeveniment enlairant la bandera de Franco (la bandera que havia encapçalat l’extermini de milers i milers de republicans, de nacionalistes, de comunistes, socialistes o anarquistes) a totes les seus del seu partit.
Guillem Frontera i Jaume Pomar: la col.lecció de poesia La Sínia
Hem parlat en l’article anterior dels co-directors de la col.lecció de poesia La Sínia, que tanta importància tengué en la nostra formació poètica a mitjans dels anys seixanta. L’any 1976, just acabada de sortir de l’impremta L’aventura de “Nova Palma” editada per Editorial Moll (Raixa núm 107), Jaume Pomar m’hi escrivia aquesta encesa dedicatòria: “A Miquel López, un dels pocs amb els quals coincidirem a l’hora de la lluita final o del paredón. J. Pomar”.
Amb aquest nou llibre en Jaume iniciava la recerca sobre les repercussions del Modernisme principatí a Mallorca. Per bé que la durada de la revista Nova Palma fou curta, la publicació té un interès excepcional en la mesura que reflecteix una ruptura profunda dins els plantejaments culturals i periodístics a la Mallorca de les darreries del segle XIX.
Amb en Jaume ens coneixíem aproximadament d’ençà els anys seixanta cinc-seixanta sis. Aleshores jo vivia a un pis de avinguda de l’Argentina i ell compareixia per casa i a l’hora d’intercanviar idees político-culturals anàvem a casa d’en Frederic Suau (carrer de Joan Crespí, 4) o al bar Pesquero, davant la Llotja. També -anys més endavant- al baret que en Joan Ramon Bonet (el germà de na M. del Mar) tenia al Passeig Marítim. Igualment ens passàvem hores i hores discutint de Pavese, les teories de Lukács, de la guerra civil, el racisme antixueta, el pensament de Marx, la poesia de Rosselló-Pòrcel o Maiakovski, Neruda o Lorca.
El dia que perdérem el disc amb cançons revolucionàries de la guerra civil
Una vegada, cap a l’any 1967, ens adonàrem que, d’una manera inexplicable, havíem extraviat un disc -potser l’únic que hi havia en tota Ciutat- amb les cançons republicanes i antifeixistes del temps de la guerra. Déu, quina s’armà entre els cenacles d'”iniciats”! Hi hagué corredisses i moviments. Algun dels que venien a petar el debat antifeixista a la casa d’Adela Casellas i Frederic Suau parlà -i assenyalava sospitosament l’amic Jaume i a mi mateix- d'”entreguisme”, de “manca de consciència revolucionària” per haver perdut el disc -duit expressament de París feia poc.
Cal dir, per a aquells que no ho han viscut, que en aquella època quan arribava de l’estranger algun disc prohibit (cançó revolucionària cubana, xinesa o soviètica, els primers discos de la nova cançó, cançons de les guerrilles antifeixistes dels temps de la Segona G. M. etc) es convocava reunió a un indret determinat (casa particular, local, etc) i s’escoltava religiosament el material revolucionari. Tot això era en el temps en què es començaren a organitzar els primers recitals de la Nova Cançó al Castell de Bellver.
Per sort en Jaume Pomar va recordar que a Ciutat existia un altre privilegiat propietari d’un disc amb cançons revolucionàries. L’afortunat era el que poc temps després seria el poeta i activista cultural Josep Albertí. Un dia vaig anar a vere’l i, sense posar-me cap entrebanc, em lliurà el disc que havia portat en alguna de les seves sortides a l'”exterior”.
Novament, amb el disc circulant pels caus clandestins, tornà a haver-hi pau i concòrdia entre les migrades forces de la resistència palmesana. Per cert, l’element que en aquells moments insinuà que havíem perdut el disc a posta, per “manca de consciència revolucionària”, en temps de la transició esdevingué un lacai del franquisme reformat (UCD) després d’haver passat per la majoria d’organitzacions esquerranes mallorquines. Poca gent a Mallorca ha fet tant de diners -col.locant-se a recer del poder- com aquell pretensiós “defensor de la puresa ideològica de la Revolució”!
L'”ocupació” de la revista Lluc
Mentrestant continuava l’operació d'”ocupació” de la revista Lluc per posar-la al servei de la causa de llibertat. Tot eren reunions, cites als bars, a la mateixa Editorial Moll on als horabaixes, treballava Josep M. Llompart. Els membres més actius de la “conspiració” eren el P. Ramon Oró, n’Antoni Serra i en Jaume Adrover.
Una nit a mitjans d’abril de 1968 en Frederic, emocionat, suant, trucà al pis d’avinguda Argentina i, quasi sense poder respirar, asseient-se al sofà del menjador, pronuncià aquestes paraules: “La reunió serà aquesta nit!”. Em contagià l’emoció. Potser avui dia hom no pugui copsar a fons el que hagués pogut significar tenir una revista controlada per homes de fonda rel antifeixista. Però joves com érem, desconeixíem la capacitat de maniobra dels “sectors oficials”. Imaginàvem que amb una assemblea democràtica tot es podria arreglar i l’empresa podria acceptar, a les bones, sense entrebancs, aquell canvi d’orientació que propugnàvem.
Una vegada fracassat l’intent, en Guillem Frontera, des de la revista barcelonina Telestel (juny, 1968) parlaria d’aquesta il.lusionada provatura. L’article d’en Guillem es titulava “Ha passat a Mallorca, l’any 1968”, i deia: “Ja fa un parell d’anys que una sèrie de persones unides per una profunda inquietud i tot partint de la base comuna d’una concepció de la cultura molt més dinàmica que no pas la que se’n tenia dins el món de les capelletes d’aquesta illa, han anat veient cada dia més clara la necessitat d’un mitjà de difusió que fóra l’expressió de tots aquests nous corrents d’opinió, als quals s’han tancat gairebé sempre les portes, més o menys pacíficament. En certa manera, aquests elements s’havien pogut expressar isoladament, a través de qualque diari -Última Hora i Diario de Mallorca, sobretot-, a través, també, de conferències donades molt de tant en tant, alguna lectura de poemes, col.loquis i taules rodones. Tot això havia estat, diríem, una mena de fe de naixement. I, alhora, era el que d’alguna manera posava en relleu la necessitat d’un mitjà d’expressió de tots aquests esforços aïllats, però en tant que grup dotat dels suficients llaços d’unió que permetessin de parlar d’una nova força cultural més coherent, més dinàmica i realista que no les forces caciquistes i monopolistes, capelleteres, que són un poc massa les que, de fet, controlen, fan i desfan, canten i broden dins aquest camp netament provincià de la cultura de Mallorca”.
Guillem Frontera preveu les dificultats de l'”ocupació” de Lluc
Aquesta era la intenció de base: ajudar a bastir entre tots una publicació allunyada de les forces “caciquils i monopolistes”, de les capelletes culturals que controlaven -des d’una vessant bastant reaccionària- bona part de la nostra cultura. Ho aconseguiríem? Aquella nit, quan Frederic Suau tocà el timbre del pis d’avinguda Argentina moments abans de partir cap a la reunió així ho semblava. En Guillem Frontera (com es desprèn per la seva anàlisi publicada a Telestel un poc després dels fets que contam)
tocava més que no pas nosaltres amb el peus a terra i no s’havia fet tantes il.lusions quant a les possibilitats reals de “controlar” Lluc. Escrivia en Guillem: “Fer una revista, ara i a Mallorca -no ens enganyem-, no és una tasca que presenti massa símptomes de viabilitat. A l’hora de la veritat, si anem a cercar com s’han pogut solucionar les dificultats econòmiques que comportava una obra com és ara l’Aula de Novel.la -o antany la de Teatre i abans la de Poesia-, arribarem a la trista conclusió que tot plegat ha estat, al capdavall, obra d’una sola persona -en Jaume Adrover-, i no pas el resultat dels esforços comuns. I el mateix podríem dir-ne, del cicle de conferències sobre la dona, amb la participació -per esmentar, només, la gent ‘de fora’- de Maria Aurèlia Capmany, Carme Alcalde i Eva Forest. Si fa no fa, gairebé tot podria quedar reduït dins aquest patró”.
La nit de la victòria
Nosaltres érem, evidentment! més optimistes. Després de setmanes i setmanes de reunions, contubernis, plans per a un utòpic esdevenidor en el qual els sectors progressistes mallorquins disposaríem -a la fi!- d’una publicació, la reunió final, constitutiva, del nou consell de redacció de la revista tengué lloc dia 16 d’abril de 1968 , en el número 14, primer pis del carrer de Sant Feliu de Ciutat de Mallorca, a les vint-i-dues hores trenta minuts de la nit. A la històrica trobada hi participaren, a més del P. Cristòfor Veny, director de la publicació, el P. Jacint Garcia, l’administrador, i vint-i-vuit persones més. Llegint la documentació que hem servat d’aquells anys sabem que a la reunió hi hagué una breu introducció a cura de l’antic cap de Redacció, sr. Llompart, que “exposà les vicissituds en què s’havia mogut fins llavors la revista”. Es decidí que per a consolidar-la i perfeccionar-la (és a dir, segons nosaltres, perquè fos uns instrument de vertadera intervenció política antifranquista) era imprescindible un Consell de Redacció elegit democràticament. Tothom acceptà que els trets bàsics de la publicació renovada serien: 1) una persona, un vot; 2) tres inasistències injustificades o deu de justificades d’un membre del Consell motivarien la suspensió del càrrec; 3) la substitució d’aquest membre es faria a) en cas de suspensió voluntària, el cessant presentaria una terna, entre la qual triaria el Comitè de Redacció. b) En cas d’expulsió, el consell de redacció s’encarregaria de substituir-lo directament. 4) Quan un membre del consell de redacció justificàs la seva absència, podria delegar la representació en un substitut -membre o no- del consell de redacció. 5) En cas d’empat, correspondria al moderador desempatar, així com aplicar l’esperit dels Estatuts”.
Els propietaris de Lluc passen a l’ofensiva i recuperen els llocs de poder perduts la nit anterior
Després de decidir que el nou Consell de Redacció estaria integrat per deu membres i un delegat del P. Director, es passà a la votació. Votaren vint-i-vuit persones, perquè dues havien hagut de marxar. Tres paperetes foren anul.lades, per defectes de forma, amb el consentiment general. Els vots finals van ser:
P. Ramon Oró (24); Antoni Serra (24); Jaume Adrover (23); Miquel Alenyar (23); Guillem Frontera (20); Josep M. Llompart (18); Frederic Suau (18); Miquel Gayá (18); Anna M. Montaner (16); sebastià Puigserver (15); F. de B. Moll Marquès (13); Jaune Mulet (10); A. M. Thomàs (10); Francesc de P. Barceló (9); Pere Ríos (8); P. Ramis (11).
Aquests resultats democràtics no varen ser acceptats per l'”empresa”. L’alegria, entre els sectors progressistes, només durà un dia. L’endemà, a les 21,30 hores, el nou Consell de Redacció es reuní per primera i darrera vegada. Hi assistiren el P. Cristòfor Veny, director, P. Jacint García, administrador, i els senyors Llompart, Adrover, Frontera, Gayà, Oró, Suau, Serra i la Srta. Montaner. El senyors Alenyar i Sebastià Puigserver justificaren la seva absència.
Miquel Gayà al servei del clergat
En resum, el problema era que l’empresa volia continuar controlant la revista políticament i ideològicament, per tant, al marge dels resultats democràtics del dia anterior, volia imposar, per sistema de “ordeno y mando”, tres nous membres del Consell de Redacció (els senyors Francesc de B. Moll i Marquès, Francesc de P. Barceló i Bartomeu Barceló). El director imposà aquestes persones al marge de qualsevol decisió democràtica. Per tant, el Consell de Redacció elegit el dia anterior es va veure obligat a dimitir. Tots els membres progressistes dimitiren en solidaritat, excepte el senyor Miquel Gayà, que es féu càrrec de la carpeta dels originals pendents de publicació. L’experiment democratitzador havia durat menys de vint-i-quatre hores. No hi hauria revista dels sectors progressistes mallorquins. El P. Veny volia una revista Lluc “renovada”. Una renovació (com havia dit a “Punt i seguit” -Lluc, gener de 1968): “projecció del nostre dinamisme progressiu dins els sementers del Catolicisme… una revista religiosa tallada segons el patró del Concili”. Una definició que podia ser poc o molt, segons es miri. Però els revolucionaris dels anys seixanta érem molt exigents amb la puresa dels processos democràtics com per a confiar en la bona voluntat d’algú que, volent imposar persones per damunt dels òrgans elegits en assemblea, es burlava de les votacions i els seus resultats.
Miquel Gayà, l’antic “blauet” de Lluc, s’encarregà de portar la revista fins que, a partir del 1971, rebé l’ajuda dels senyors Miquel Duran Ordiñana, Gabriel Janer Manila, Pere Llabrés, Joan Miralles, Damià Ferrà-Ponç i Jaume Reynés, amb el P. Ramon Ballester com a “Conseller-Delegat”.
“Continua el mateix esperit de capelleta estèril” (Guillem Frontera a Telestel)
Guillem Frontera resumiria en la revista Telestel abans esmentada (juny de 1968) el final de la batalla per la conquesta de la revista Lluc. Explicava Guillem Frontera: “En no poder acceptar aquestes imposicions -per raons òbvies d’ètica i pel que significava de pressió dels propietaris damunt el consell de redacció- tots van dimitir, excepció feta del senyor Miquel Gayà, antic blauet, sembla, i que postposà a ‘l’amor a la revista’ qualsevol altra actitud”. I, encertadament, arribava a aquestes lúcides conclusions finals: “Tot plegat, com es veu, constitueix una temptació a parlar de provincianisme i de pintoresquisme. Però per als qui han de viure en aquestes condicions és quelcom més. Significa, si no una altra cosa, una resolta voluntat de continuar amb el mateix esperit de capelleta estèril, on juguen els principals papers un determinat focus cultural i bona part del clericat. I dins aquesta zona és on sovint s’anul.len els esforços i alguna esperança de tot un sector de joventut”.
Era evident que novament havien guanyat la batalla els sectors més conservadors de la nostra societat (el clergat, els sectors més rancis de l’Escola Mallorquina…); però, joves com érem, l’esperança en un esdevenidor lliure per al nostre poble s’afermava amb cada batalla cultural tant contra la reacció feixista i els seus servils a Mallorca, com contra les concepcions reaccionàries en el camp cultural. I, amb els esdeveniments del maig del 68 que sacsejarien l’Estat espanyol, el món, tota la geografia dels Països Catalans, la lluita no feia més que començar.
