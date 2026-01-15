Grans escriptors mallorquins d´esquerra marginats per la nostra dreta cultural: Joan Soler Antich

Dins la línia de dignificació del nostre teatre podem situar també un home fins fa ben poc quasi completament desconegut per molts grups teatrals i bona part de la població de les Illes. Em referesc a Joan Soler i Antich, exemple d’intel.lectual compromès amb el seu poble, tant en temps del franquisme, com ara mateix en aquesta democràcia feta a mida de la burgesia i els seus servils. Avui torna a estar de moda allò tan vell i tan antiquat del “compromís” de l’autor únicament amb la seva ploma. Els pansits conceptes de l'”art per l’art” que sempre han defensant els intel.lectuals orgànics al servei del poder -qualsevol poder, mentre pagui! Paraules completament buides de sentit avui dia com poden ser “bellesa”, “compromís amb un mateix”, amaguen en el fons tota la brutalitat que, en qualsevol època, els “exquisits” han exercit i exerceixen contra les concepcions i obres culturals elaborades per les classes populars i els seus intel.lectuals.
Ben diferent era i és la posició cultural (tant ètica com estètica) de Joan Soler i Antich, al qual vaig tenir la sort de poder dedicar-li una pàgina a la secció de “Cultura” del diari Última Hora (1-VII-84), en un intent d’ajudar-lo a sortir de la marginació a què la reacció sotmet els nostres millors intel.lectuals. Li demanava (i amb la seva resposta hom pot copsar la diferència abismal entre en Soler i els escriptors del “compromís” amb ells mateixos):
– “Si t’anomenen la paraula Gramsci… ¿què et porta a la memòria? Creus ‘superat’ -com pensa tant babau enganxat a les mamelles del poder- el compromís de l’escriptor amb el seu poble?”. En Joan Soler i Antich em responia: “Possiblement sigui Gramsci un dels qui ha tractat el tema d’una cultura nacional-popular i el compromís de l’escriptor amb més profunditat. No crec, emperò -malgrat la meva militància comunista- que un compromís veritable ha de passar necessàriament per l’adscripció formal a un partit concret, però tampoc no crec que el tenir un determinat carnet ha de significar, com molts pretenen, un infamant estigma. El que cal és servar sempre -com deia Gramsci- la independència crítica. En tot cas, i dins aquesta idea gramsciana, el paper de l’intel.lectual, ha de ser sempre el d’un constant animador en el camp del pensament, un observador curós de la realitat social per extreure’n les anàlisis necessàries de totes les experiències del poble i, a través d’un debat constant, oferir eines de treball per a l’avenç col.lectiu”.
Joan Soler i Antich: tots els premis de teatre dels Països Catalans
Joan Soler i Antich continuava contestant a la mateixa pregunta: “El que no poden fer els intel.lectuals és callar. Han estat molts d’anys d’abstinència forçosa i sembla que ara molts d'”intel.lectuals”, embriacs de petits poders, vulguin treure’s la panxa de mal any, i callen i s’embruten les mans amb els que manen i ens aconsellen paciència… L’intel.lectualitat no és una classe autònoma, sempre està al servei d’una altra i generalment fa el joc a la classe dominant”.
No hi dubte que estam davant d’un dels autors mallorquins més inconformistes sorgits d’ençà 1939. Joan Soler i Antich va néixer a Ciutat l’any 1935 i es féu conèixer el 1964 en guanyar el premi Josep Maria de Sagarra amb Aquí no ha passat res. A aquest drama, el protagonista del qual milita en una organització clandestina, activista fins que és detingut i condemnat a mort, seguiren Misteri de les flors i Les banderes de paper (1965), on es narren les actituds triomfalistes del bàndol que, en un país imaginari, ha guanyat una guerra civil, i el fracàs d’aquestes actituds a causa de l’engany que encobreixen i l’absoluta corrupció del règim; Aquestes finíssimes arrels (1966), que exposa un conflicte individual provocat per les divisions classistes existents a Ciutat de Mallorca; Pell somorta (1966) “farsa quasi tràgica” on és posada en qüestió la monarquia, i les persones d’uns reis apareixen com les d’uns dòcils ninots propicis a ballar al so de poderosos interessos de clan, sense connexió amb el veritable interès del poble. Tot i així, l’obra d’una intenció més precisa, de les que ha escrit Joan Soler i Antich, és El llarg camí (1967). L’any 1968 guanyà el premi Ignasi Iglesias amb Els commoguts, història de les revoltes pageses mallorquines. I el 1974 escriu una comèdia titulada A Pellsomorta ja lliguen els gossos amb llangonisses, on recrea una de les ràpides i suspectes acumulacions de capital en el Baix Llobregat, durant la guerra.
Joan Soler i Antich és una excepció d’honestedat i treball ben fet dins del demencial camp del teatre rekional que, a hores d’ara, encara hem de sofrir (el teatre de l’autoodi tan enlairat per reaccionaris de tota mena). Aquest autor que l’any 1984 es definia com a comunista i membre de CC.OO. (lluny de tot càrrec que comportàs privilegis!), sabíem ja aleshores que era un dels més destacats lluitadors populars del Baix Llobregat (compromís autèntic, el seu amb el poble treballador català, ben lluny de les xirimandangues a què ens tenen acostumats els “exquisits”). Havia refusat diversos càrrecs polítics i administratius per motius d’ètica i moral socialistes. Allunyat de tota mena de clans literaris, era i és un dels pilars fonamentals de la renovació del teatre contemporani mallorquí. Oblidat per una part del comissariat reaccionari que encara avui controla la nostra cultura, la reacció -malgrat es disfressi de ‘defensora de lo nostro‘- no perdona a Joan Soler i Antich el seu ferm compromís social amb el poble treballador. L’any 1984, després de més de vint anys de treball constant dins del camp teatral, encara no tenia cap obra seva editada (i això que havia guanyat tots els premis de teatre dels Països Catalans!).
El teatre de la revolta mallorquí: dignificar la nostra escena
Per l’historiador Antoni Nadal sabem (vegeu pròleg a Teatre de la revolta, pàg. 13) que Els commoguts va ser publicada en una edició d’autor poc coneguda a Esplugues de Llobregat, l’any 1988). Finalment Joan Soler (juntament amb Miquel Mestre, autor de Anomenat lo Tort i Llorenç Moyà, autor de Joanot Colom) ha pogut veure editada la seva obra Els commoguts en una edició de 1.OOO exemplars publicada per l’Editorial Documenta (que dirigeix el citat Antoni Nadal) gràcies a un ajut de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear. L’edició d’aquestes obres per part de Documenta Balear, com molt bé explica el seu director, ajuda a crear una certa impressió de normalitat dins del teatre mallorquí. Antoni Nadal, després de parlar d’una sèrie d’obres i d’autors que defugen l’autoodi del típic sainete rekional (Josep M. Palau i Camps, Llorenç Moyà, Jaume Vidal Alcover, etc.), afirma molt encertadament: “La llista anterior fa una impressió de normalitat i dóna ocasió a conjecturar l’existència regular d’un tipus de teatre que ajuda el públic a recapitular el passat. És, no cal dir-ho, el drama històric que trobam en qualsevol altra cultura, i que exigeix uns drames d’aquesta mena… Tanmateix, la normalitat de què parlam és més aparent que real. I és que la llista no fa sinó ajustar-se a la situació efectiva del teatre d’autor a Mallorca: obres inèdites, absència avui de premis, estrenes comptades…, són fets que l’entelen”.
La revolta dels forans i la Germania
La triadella feta pel director de Documenta (Els commoguts, Anomenat lo Tort i Joanot Colom) em sembla molt reixida. Evidentment, en aquest temps de desmemòria històrica, es tractava de donar la paraula als herois de l’alçament forà de Mallorca en el segle XV i de la Germania mallorquina en la segona dècada del segle XVI. Qüestions cabdals de la nostra història que, llevant algun muntatge d’excepció, mai no hem vist representades com pertoca en els escenaris de la democràcia.
Comprenen els motius! No hi mancaria més! Joan Soler i Antich no és un Xesc Forteza o un Joan Mas qualssevol. Joan Soler Antich és un intel.lectual en el més profund sentit gramscià del terme. Per a ell el “compromís” -ho hem especificat anteriorment- no és amb el seu llombrígol, sinó amb el poble treballador. L’autor que ens ocupa, lluny de qualsevol torre d’ivori com aquelles a què els autors promocionats pel poder ens tenen acostumats, ja en temps de la dictadura fundà quatre associacions de veïns, optà pel carnet dels comunistes de Catalunya i de CC.OO., en els anys de la lluita contra el bloc agressiu de l’OTAN participà en tota mena de comitès i activitats per la pau, per la defensa de la natura i el mei ambient…
Una obra valenta i independent al servei del poble mallorquí
Joan Soler i Antich era -i és!- un home que no es mossega la llengua. Sap a la perfecció el preu que tot autor independent de debò ha de pagar en una societat com la nostra per a mantenir les idees d’igualtat i justícia social. Una cosa és fer l'”art” que interessa als poderosos (polítics, camarilles culturals, etc) i una altra és pugnar per dur als escenaris les idees dels de baix, dels pobles oprimits pel capitalisme i l’imperialisme. “Fins aquí hem arribat!”, sentencien els qui tenen el control de la promoció i la difusió de l’obra d’art (sigui llibre, escultura, música, pintura, teatre, etc.). “Si continues lluitant contra nosaltres, el silenci i la marginació seran el resultat que obtindràs. Ja et pots definir!”. I ja és clar que molts intel.lectuals es defineixen… I tant; sobretot, cap als posicionaments dels poderosos.
Deia Joan Soler i Antich: “Certament que és difícil navegar pel tempestuós mar dels clans culturals i ‘camarilles’ de tota mena! Jo, francament, no n’he sabut mai i encara ara no m’interessa gens ni mica endinsar.m’hi. No oblidem que el nostre és un país petit, on tothom se coneix i que els clans estan integrats per persones que exerceixen, tot alhora (quin desfici, Déu meu!) d’autors, de crítics, d’assessors i directors d’editorials (i en el camp del teatre, ben sovint, a més a més, d’actors, directors i autors). I jo -ja t’ho he dit abans- no he estat mai això que se’n diu un bon ‘relacions públiques'”.
Del llibre Literatura mallorquina i compromís polític. Homenatge a Josep M. Llompart (Edicions Cort, Ciutat de Mallorca, 2003)
El autor teatral mallorquín Joan Soler i Antich, nacido en Palma en 1935, falleció el jueves en la localidad de Borriol, en Castellón, a los 72 años de edad.
MATEU CUART. PALMA.
Las primeras incursiones en el teatro de este dramaturgo autodidacta fueron como actor en la Congregació Mariana de Palma. Después, en 1960, Soler i Antich se trasladó a Barcelona, buscando un resquicio de libertad. Allí pasó la mayor parte de su vida, hasta que en 1996 decidió mudarse a Castellón, donde vivió sus últimos años.
Entre las obras más destacadas del autor, uno de los militantes antifranquistas más activos de su generación, que abandonó temporalmente la escritura para trabajar en el seno del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), “la única militancia posible en aquellos momentos”, según manifestó en una entrevista con DIARIO de MALLORCA, se encuentra el drama Aquí no ha passat res, que se estrenó en sesión única y privada -estaba prohibida por la censura- en la Escola d´Art Dramàtic Adrià Gual el 16 de marzo de 1967, dirigida por Josep Antoni Codina, y por la que ganó el premio Josep Maria de Sagarra. Aquí no ha passat res permaneció inédita hasta 1988, cuando se publicó, bajo el título Teatre, junto a Els commoguts, una de las obras más ambiciosas del autor, galardonada en los Jocs Florals de la Llengua Catalana en el exilio, celebrados en Zurich.
Otros de los textos de Soler i Antich, muchos de ellos inéditos y sin estrenar, son Aquestes finíssimes arrels, acerca de la lucha de clases, o Pellsomorta, una farsa sobre la monarquía. Como narrador, Soler i Antich publicó en 1993 Una generosa fuetada, una novela erótica con tintes sadomasoquistas pero con trasfondo político. Escrito principalmente en forma de epístola, el libro cuenta con grandes dosis de ironía y no está exento de cierta amargura de un autor, reivindicativo desde el principio y hasta el final de su vida, que, en los primeros años de la década de los 90, se quejaba de la “vergonzosa traición de la izquierda”, en referencia a “toda aquella gente muy bien intencionada durante una época”, que, de repente, dijo “ahora nos toca a nosotros”.
Tras conocer la noticia, la consellera de Cultura y Patrimonio, Joana Lluïsa Masacaró, lamentó ayer la defunción del autor en nombre del Consell de Mallorca, del mundo de las artes escénicas y de la Fundació Teatre Principal.
Diario de Mallorca (25-VIII-07)
