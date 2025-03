Grans enemics de la República i la Llibertat: Llorenç Villalonga, Joan Estelrich, Josep Pla…

Josep Pla entrava a Barcelona, el gener de l’any trenta-nou, rere els mercenaris moros, els voluntaris italians i les tropes de Yagüe i Solchaga. Arribava, per tant, amb els que es disposaven a suprimir la Generalitat i emmordassar les llibertats públiques. Josep Termes escriu que «a Catalunya també l’esquerra (en referència a Espanya) fou derrotada, però més àmpliament ho fou la catalanitat, fos del signe que fos i, amb ella, la llengua». Tanmateix, Jordi Pujol no té inconvenient a afirmar que Pla va «fer país» més que ningú altre. Giovanni Cattini, aventura una xifra de morts i d’exiliats catalans que oscil·la entre 130.000 i 150.000. Això no és impediment perquè l’Honorable qualifiqui Pla com «un demócrata a pesar de sus deslices con el franquismo». (Llorenç Capellà)

Homenatge a Pla amb sal i pebre

Per Llorenç Capellà, escriptor

Josep Pla entrava a Barcelona, el gener de l’any trenta-nou, rere els mercenaris moros, els voluntaris italians i les tropes de Yagüe i Solchaga. Arribava, per tant, amb els que es disposaven a suprimir la Generalitat i emmordassar les llibertats públiques. Josep Termes escriu que «a Catalunya també l’esquerra (en referència a Espanya) fou derrotada, però més àmpliament ho fou la catalanitat, fos del signe que fos i, amb ella, la llengua». Tanmateix, Jordi Pujol no té inconvenient a afirmar que Pla va «fer país» més que ningú altre. Giovanni Cattini, aventura una xifra de morts i d’exiliats catalans que oscil·la entre 130.000 i 150.000. Això no és impediment perquè l’Honorable qualifiqui Pla com «un demócrata a pesar de sus deslices con el franquismo».

Continuem? Tocant a la fugida de la població civil cap a la frontera francesa, Pi i Sunyer es demanava quina era la causa que provocava aquell exili en massa. I arribava a la conclusió següent: «La primera era la por. La segona, una reacció instintiva de la nostra gent, liberal d’idees, democràtica de caràcter, catalana de sentiment». En canvi, Pujol afirma que el liberal era Pla, atès que no s’està de definir-lo com «un catalanista conservador, escéptico y liberal». Tot plegat ens aboca a pensar que l’Honorable pateix de moaisme, que és un mal que comença a afectar, de manera alarmant, una part de la historiografia espanyola. La tesi de Pío Moa és insostenible, però força atractiva per a aquells que, tocant al paper del revoltats, intenten harmonitzar ètica i conveniència. Ja ho sabeu: la Guerra Civil va començar l’any trenta-quatre, a Astúries i Catalunya, i els instigadors en són el PSOE i ERC. D’aquí a afirmar que Companys va ésser afusellat justament i que la repressió franquista és la conseqüència lògica d’un estat de desordre insostenible hi ha una passa. Que molts ja han fet, és clar. Les declaracions de Pujol fan part de la conferència que va pronunciar a CaixaForum, de Madrid, entorn de la figura de Pla. Va titular-la El escritor y el hombre, i va suposar l’inici d’un cicle, coordinat per Baltasar Porcel, que tindrà un ponent de luxe, Josemari Aznar. Ara em sortiré del guió per contar-vos una història. En realitat és un rumor que va circular pels cenacles literaris fa una vintena d’anys. En una mateixa ciutat hi havia dos escriptors d’èxit i, per motius que desconec, estaven enemistats. Quan un d’ells va finir, els amics decidiren proposar al batlle que li dediqués un carrer. Cal suposar que la iniciativa devia arribar a oïdes de l’altre escriptor, que immediatament va idear la manera de contrarestar-la. De manera que va presentar una proposta, avançant-se a tothom, indicant-ne, fins i tot, el possible emplaçament. El batlle va acceptar-la de bon grat, sense estalviar-se elogis envers la generositat del proposant. I no va reparar que el carrer proposat era un lloc de pas, el racó més inhòspit del poble. No sé si Porcel pretenia carregar-se Pla per allò que el fill ha de matar el pare -en aquest cas la còpia a l’original-, però entre les justificacions pujolianes d’una frivolitat absoluta i les lloances que, sens dubte, li dedicarà el professor de Georgetow, estic convençut que Pla, allà baix, sota terra, passarà un neguit de no dir i es clavarà la boina a tall de celles perquè ni els morts no el reconeguin. Però no vull ésser maliciós. Pensem que Porcel ha dissenyat un cicle en sintonia amb el seu caràcter provocatiu i un xic burleta. En aquest cas, avís per a navegants. Que vagi amb compte el Consell de Mallorca a contractar-lo com a organitzador del cicle Azul d’homenatges que tot just acaba d’encetar amb el de dona Maria Antònia Salvà. Tindria penques de convidar una supervivent de la Secció Femenina per parlar de la senyora de sa Llapassa. I de confiar els pertinents elogis a Riber i Estelrich a un capellà de sotana i a un falangista estantís respectivament. El nacionalisme cruixiria. I amb motiu. Acabaria l’any 2008 amb la virginitat intel·lectual perduda.

Llorenç Villalonga trobarà en Falange Española Tradicionalista y de las JONS els autèntics ‘creadors’ del segle XX. L’any 1936 elogia els més grans botxins del poble mallorquí: el marquès de Zayas, Mateu Palmer, el Conde Rossi, Vicente Sergio Orbaneja, Francisco Barrado… tots ells, els grans ‘artistes’ dels afusellaments en massa. (Miquel López Crespí)

Llorenç Villalonga i el feixisme militant

Com explica Manuela Alcover (vegeu pàg. 122 del llibre abans esmentat): “Sempre s’han de tenir en compte les limitacions, les mancances i els prejudicis de Villalonga. En matèria d’art, cal advertir, a més, el seu desconeixement de dades fonamentals que, tanmateix, no el frenen d’expressar la seva opinió amb una impunitat absoluta”.

Llegint amb cura el llibre que comentam sabem d’aquestes profundes mancances intel·lectuals. Manuela Alcover ens explica com Villalonga confon i barreja -no en sabia res de res- futurisme, cubisme, dadaisme, abstracció… en una paraula, ignora els fonaments essencials de totes les avantguardes culturals i artístiques de la seva època. Enemic del modernisme gaudinià, el qualifica de “un barroco plebeyo, completamente iletrado, desprovisto de la opulencia italiana y de la fina gracia del rococó”. Enemic de Catalunya (cal estudiar les importants aportacions de l’historiador Josep Massot i Muntaner al respecte), considera Gaudi com l’encarnació d’una Catalunya que odia (un catalanisme romàntic, de botiguers). De les grans aportacions de Gaudi a l’arquitectura catalana i mundial, Villalonga escriu: “Se construían en las afueras ‘torres’ de fantasía con ladrillos de colorines i almenas medioevales. […] Se creía artística la fachada del Palau de la Música Catalana. […] El pêle-mêle de la Sagrada Familia era reputado por obra genial… “. El gaudisme és “una arquitectura degenerada” (adjectivació que coincideix amb aquella que aplicaven els hitlerians a tots els corrents avantguardistes alemanys i europeus dels anys vint i trenta).

No demostra tampoc gaire amplitud de mires cultural quan (vegeu el capítol “Rebuig de les avantguardes i dels ismes”, pàgs. 149-159) ataca la producció ultraista de Miguel Ángel Colomar i de Jacob Sureda. Miguel -el germà de Llorenç- pensa el mateix i, com Himmler i Hitler, pontifica: “Ahí están esos monstruos del arte de vanguardia… Nada más monstruoso que sus realizaciones”. De la pintura abstracta, diu que “és un frau, camelo, camouflage”. Els seus atacs a la modernitat inclouen també les arts plàstiques, les lletres, la dansa, el cinema… Ridiculitza tot el que no és clàssic, grec, noucentista. La ballarina avantguardista Eva Tay (la Clawdia de Les temptacions ) és caricaturitzada a mort per Villalonga. Enemic de la pintura abstracta -que mai no arribà a entendre-, considera que totes aquestes obres (‘las fuerzas colorinescas’): “No pasan de ser telas estampadas”. Enemic de Cézanne (“La deshumanización de la pintura arranca en Cézanne”, escriu l’autor de Mort de dama), afirma: “El Cubismo es una penitencia”. Finalment, Llorenç Villalonga trobarà en Falange Española de las JONS els autèntics “creadors” del segle XX. L’any 1936 elogia els més grans botxins del poble mallorquí: el marquès de Zayas, Mateu Palmer, el Conde Rossi, Vicente Sergio Orbaneja, Francisco Barrado… tots ells, els grans “artistes” dels afusellaments en massa.

Miquel López Crespí

