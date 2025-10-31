Gonçal Castelló – Grans escriptors dels Països Catalans marginats per la nostra dreta cultural

Preparant l’homenatge a l’escriptor Gonçal Castelló que organitza el CEIC-Alfons el Vell i la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Gandia. També hi col·labora el Centre Internacional de Gandia-Universitat de València, Càtedra Joan Fuster-Universitat de València, Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), Acció Cultural del País Valencià i l’Institut de les Lletres Catalanes. Els actes seran el disssabte, 13 de novembre de 2010 a la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós, passeig de Germanies núm. 13, de Gandia.
Aquestes jornades pretenen contribuir a què les persones que hi assiteixen milloren la coneixença de l’obra i el pensament de l’escriptor i advocat gandià Gonçal Castelló i Gómez-Trevijano (1912-2003, i el món sociopolític i cultural que va viure.
Intervendran: Francesc Pérez Moragon amb la ponència “Gonçal Castelló i la València dels anys 1920-1939: Nueva Cultura”; Xavier Ferré, “Gonçal Castelló i el franquisme: anys 40-70”; Isabel-Clara Simó, “El Gonçal Castelló del Canigó i Els Quaderns de Gorg; Julián Garcia Candau, “Gonçal Castelló i la colla Tirant lo Blanc”; Miquel López Crespí, “Gonçal Castelló, la literatura i el compromís social i polític”; Josep Guia, “Gonçal Castelló i la qüestió nacional: els Països Catalans”; Àngel Velasco, presentació del llibre Final de viatge. Memòries d’un gandià: amics, coneguts i saludats, de Gonçal Castelló.
Per Miquel López Crespí, escriptor
Hi ha dos llibres que situen a la perfecció aquells anys de la República i de la guerra civil i que fan referència concreta a les illusions d’aquella generació de republicans, de comunistes i d’anarquistes que lluitaren activament contra el feixisme. Un és l’imprescindible València dins la tempesta, que edità Edicions del Bullent l’any 1987 i que l’autor, Gonçal Castelló, em dedicà l’any 1995 amb aquests mots: “A l’amic Miquel amb l’admiració i afecte d’un company aquesta crònica d’un temps tràgic. Gonçal Castelló. Barcelona 1995”. L’altre llibre té per títol “La guerra en Valencia y en el frente de Teruel; recuerdos y comentarios” de Carles Llorens en edició de l’autor de l’any 1978.
Amb aquests dos llibres tendríem la versió diguem-ne “comunista” d’aquella generació d’antifeixista que en els anys 1936-39 s’enfrontà amb les armes a la mà amb el feixisme espanyol i internacional.
València dins la tempesta va ser definida pel mateix Castelló com a “novella crònica”, i des d’aquest vessant novellístic no deixa de ser, emperò, una verídica crònica històrica de la generació de republicans dels anys trenta i dels fets bèllics.
Els records de Carles Llorens, unes memòries prou interessants, no tenen la forma novellística de l’obra de Gonçal Castelló, però així i tot, són tan importants que, amb tot dos llibres es podria bastir una gran obra èpica a l’estil de Novecento.
Carles Llorens i Gonçal Castelló són comunistes del PCE. La versió “comunista” d’ambdós no té, per tant, res a veure amb els “altres comunistes” que també lluiten en els Països Catalans i a l’estat espanyol, contra el feixisme. Ens referim evidentment al POUM.
La versió anarquista de la guerra al País Valencià la podem trobar en el llibre d’Abel Paz Crónica de la Columna de Hierro (Barcelona, Virus Editorial, 2001). Recordem que el pare, Paulino López, lluità els primers mesos de la guerra enquadrat en aquesta columna confederal fins que molts dels seus components entren a formar part de les unitats regulars republicanes després dels decrets de militarització. El llibre d’Abel Paz ens ajuda a copsar l'”altra” visió de la guerra civil, la concepció de la “revolució social” en opinió dels militants de la CNT.
Els tres llibres, uns des de l’òptica del comunisme de José Díaz i la Pasionaria, l’altre des de la visió dels partidaris de Durruti, ens permeten copsar les diverses formes com els joves revolucionaris dels anys trenta s’enfrontaren al feixisme i al capitalisme.
Cal tenir present que amb els anys Gonçal Castelló ja no era aquell jove estalinià seguidor de José Díaz, Santiago Carrillo i la Pasionaria. L’escriptor ho deixa molt ben aclarit en la citada entrevista del 2002 quan contesta a la pregunta sobre si manté els ideals “comunistes” (el periodista entén per “comunisme” la deformació carrilista espanyola). La contestació de Gonçal Castelló és aquesta: “No. Ja fa molt temps que no. Va tenir molta importància però, després de la Unió Soviètica, va ser un fracàs. Si vaig militar al PCE va ser perquè en aquell moment a València, a part dels anarquistes, ningú més no qüestionava l’estat de les coses. Era un partit molt rígid, amb una disciplina terrible. Quan vaig començar a escriure a Canigó tots els meus articles anaven en contra de Santiago Carrillo, perquè tot i ser el secretari general del PCE era l’enemic número u del comunisme i la prova és que ara va demanar per entrar al PSOE”.
No sé exactament quin any, després de la guerra, tornaren a contactar els dos antics membres de la 22 Brigada Mixta de Francisco Galán: l’oncle José López i Gonçal Castelló. El cert és que en alguna ocasió, quan anava a veure’l, trobava l’oncle parlant per telèfon amb el seu antic company de lluita antifeixista.
Per la meva part jo havia llegit alguns dels seus assenyats articles a les pàgines de les desaparegudes Tele-Estel, Gorg i Canigó. Aleshores, parlam de començaments dels anys setanta, dels anys de la transició, Gonçal Castelló, malgrat la seva vàlua, ja tenia seriosos problemes quant a una publicació diguem-ne “normal” de la seva obra. Ahir com avui (pareix que el temps no passa, i sempre hi ha els mateixos reaccionaris comandant!), l’obra d’escriptors d’ideologia i combativitat antifeixista era -i és!- menystinguda. Sí, molts de copets a l’esquena, algun homenatge escadusser a l'”històric lluitador”. Però, a l’hora de la veritat, les seves obres no rebien el reconeixement que es mereixien, i cap editorial de les que oficialment “consagren” un autor va voler saber res de les seves novelles, narracions ni llibres de memòries (que a hores d’ara encara no han trobat editor).
La nostra relació s’intensificà a partir que vaig guanyar el Premi de Narrativa “Constantí Llombart” en els “Ciutat de València 1998” amb la meva obra Necrològiques. Obra que posteriorment seria editada per Amós Belinchón (València, 1988). El Premi, en plena orgia blavera i de persecució del català normatiu, em va ser lliurat per un jurat formar per Ferran Torrent, Joaquim Soler i Martín Quirós Palau. Uns dies després de fer-se pública la notícia, Gonçal Castelló em trucà emocionat, talment un jovenet de vint anys, tot content perquè havíem “vençut els blaveros”. Per a ell, marginat sempre a la seva terra (com Joan Fuster, com Raimon, com tants d’altres), era una alegria saber que una obra en català normatiu havia pogut guanyar en plena època d’ofensiva blavera. No se’n podia avenir, i entre els seus amics va fer tot el possible per a rompre la murada de silenci que, com de costum, encerclava i encercla l’obra dels autors considerats “dissolvents” pel comissariat de torn.
No solen abundar aquest tipus de felicitacions i d’ajuts. A partir d’aquell moment les nostres relacions i contactes s’intensificaren. Per telèfon m’explicà les dificultats que tenia per a publicar i, també, no en mancaria d’altra, em narrà la història de la marginació i persecució que patia quan enviava les seves novelles a alguns dels nombrosos premis que es convocaven arreu dels Països Catalans. Quan l’escoltava, em semblava sentir relatar la meva pròpia història i la de tants d’altres companys i companyes marginats i silenciats per la reacció cultural. Novelles com La llarga nit, de la qual m’envià l’original mecanografiat, van ser rebutjades en tots els premis de novella del país. I això en temps en els quals encara no s’havia afermat, com en l’actualitat, el control del comissariat postmodern i neoneucentista damunt la nostra cultura!
Les anècdotes eren sempre les mateixes. Les “excuses” per a no donar-li un premi literari o les “acusacions” contra la seva obra eren els acostumats clixés de sempre: “desfasat realisme social”, “guerracivilisme que a ningú no interessa”, “escriptor d’accentuada ideologia comunista”… Bé, la cançoneta acostumada.
A hores d’ara, no us penseu: els escriptors que tenim les mateixes idees que Gonçal Castelló patim els mateixos mals i res no ha variat al respecte. Igualment quan concursava Gonçal Castelló, de seguida que descobreixen, per la màquina d’escriure o el tipus de lletra de l’ordinador, per la temàtica de l’obra, que pot ser un llibre de tal o qual autor qualificat de “conflictiu” (diuen “conflictiu” al fet de no ser servil, al fet de no voler, amb la nostra obra, engreixar la superstructura ideològica del sistema), de seguida som desqualificats amb idèntics subterfugis i les mateixes ximpleries.
La ideologia reaccionària, el menfotisme neoformalista i postmodern que ha provat de silenciar Salvador Espriu, Joan Fuster, Manuel de Pedrolo o Gonçal Castelló, continua més ferm que mai. I per això mateix, perquè teníem i tenim els mateixos enemics, de seguida congeniàrem. Bé; per això i per la seva personalitat encantadora.
Aleshores jo li feia arribar els llibres que dificultosament aconseguien rompre el blocatge de servils i menfotistes, i ell m’enviava les obres que, enmig de mil problemes i dificultats, havia aconseguit editar. Em referesc, per exemple, a Sumaríssim d’urgència (València, Editorial Prometeo, 1979), que em dedicà amb aquestes sentides paraules: “A l’amic Miquel López Crespí aquests records d’un temps mai oblidat. Gonçal Castelló. Barcelona, 1986”. Tampoc no podem oblidar A gat vell ratolí tendre (Barcelona, Editorial El Pont) i Vida i miracles d’Antoni Miró (Alcoi, Edicions Marfil, 1994).
Malgrat les obres publicades, Gonçal Castelló, com em digué en nombroses ocasions, no va tenir prou sort ni en els concursos literaris ni amb les editorials i, evidentment, molt manco en la promoció i difusió de la seva novellística, llibres de contes i reculls d’articles. Com a escriptor, tot s’ho va haver de guanyar a pols. Resten encara inèdites novelles com La llarga nit (de la qual, ja ho he dit, serv, com autèntic tresor, un dels originals) i Les corrupcions, una novella que aconseguí quedar finalista en els famosos Premis “Octubre”, en l’apartat de novella. I resten inèdites, com ja he dit, les seves memòries: Memòries d’un gandià, una obra en quatre volums i de 661 pàgines que l’autor no va poder veure editades en vida.
No cal dir que, en unes altres circumstàncies, amb un suport adient de la crítica i dels mitjans de promoció cultural (suplements de cultura dels diaris dels Països Catalans, ràdio, televisió…) Gonçal Castelló s’hauria animat (i ja ho era d’animós!), i ben segur que ens hauria donat moltes més novelles, llibres de contes o de memòries, ja que era un escriptor total al qual la literatura tenia corprès absolutament.
Gonçal Castelló hagué de patir aquest menysteniment durant tota la seva vida. Cap a mitjans dels anys vuitanta, que va ser quan el vaig tractar més, era ben conscient del control eminentment conservador, neonoucentista diem ara, damunt de la nostra cultura. Però, home d’un humor que mai havia pogut ofegar ni el feixisme en els seus llargs anys d’empresonament, no es donava per vençut i sempre animava els que ens entestàvem a seguir el camí del compromís i el de la lluita per a una cultura nacional-popular catalana. El seu exemple resistent ens animà a continuar lluitant, sense defallença, per la República, la independència i el socialisme.
