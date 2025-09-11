|
Festa nacional (o diada nacional) Diada commemorativa anual en honor de la nació o Estat-nació, amb connotacions nacionalistes i sovint, però no sempre, cíviques. Als estats té caràcter oficial i normalment és jornada festiva. A les nacions oprimides, generalment és extraoficial, i, en molts casos, reprimida, si no és que l’oficialitza algun tipus d’institució d’autogovern (com en les comunitats autònomes catalanes, per exemple).
Les festes nacionals s’establiren a partir del segle XIX, com a part integrant dels processos de construcció nacional i d’estandardització nacional-estatista. La festa nacional més antiga amb continuïtat interrompuda fins avui és l’estatunidenca, el Dia de la Independència (Independence Day), cada 4 de juliol d’ençà 1776. Però, probablement, el model que ha establert la pauta és el Quatorze Juillet francès, que d’ençà 1880 (Tercera República) commemora la presa de la Bastilla (1789), és a dir, la Revolució contra l’absolutismo-feudalisme. En ambdós casos, l’inici històric del poder del poble com a horitzó de possibilitat.
Pràcticament tots els estats del món (llevat del Regne Unit i Danemarca), i també moltes nacions oprimides, han adoptat un jorn de festa nacional, que usualment commemora, bé la naixença, bé algun fet històric determinant. En el cas dels estats, acostuma a tractar-se de la independència, la instauració o restauració de la democràcia, l’adopció de la constitució vigent, la reestructuració com a república o com a federació, etc.
En aquest punt, com en tants d’altres, l’ús espanyol és comparativament aberrant: amb el precedent aïllat, però pompós, del quadricentenari de 1892, la Fiesta Nacional de España, el 12 d’octubre, amb desfilada militar incorporada, commemora d’ençà 1918 el presumpte “descobriment d’Amèrica” (la topada accidental de Colom, 1492), amb el missatge implícit o explícit, línia supremacisto-etnicista, de celebrar l’imperialisme espanyol, la colonització exterminadora i espoliadora (ara en diuen encuentro de dos mundos), i, no pas menys, les seves conseqüències, particularment l’ampliació enorme del domini lingüístic; en la pràctica, és un dia d’exaltació ultraespanyolista, en si i a costa de les nacions oprimides, i té, així mateix, connotacions panhispanistes prou explícites; sovint l’aprofiten còmodament manifestacions d’extrema dreta. A notar que anteriorment les designacions oficials successives de la tal festa havien estat més sinceres, és a dir, més adients al seu contingut reaccionari: inicialment Fiesta de la Raza (1918), i a partir de 1943 (formalment el 1958), ja sota el franquisme, Día de la Hispanidad, fórmula, aquesta, triada per tal d’ajustar-se a la teorització explícitament feixista de Ramiro de Maeztu (Defensa de la Hispanidad, 1934). El règim postfranquista podria haver suprimit aqueixa celebració tan embarassosa, però, com en tantes coses, optà conscientment per la continuïtat amb la dictadura: després de l’expedient transitori Fiesta Nacional de España y Día de la Hispanidad (1981), acabà adoptant el nom actual el 1987, en la mena d’encobriment transparent que el caracteritza en tot. I encara gràcies, perquè trigaren fins al 1978 a suprimir l’altra fiesta nacional, el 18 de Julio, que d’ençà 1938 commemorava el cop d’Estat franquista (la Liberación, en deien). Cada projecte nacional s’autoretrata en els seus símbols, ja se sap.
A les antípodes, i com a exemple d’un equivalent de nació oprimida, la Diada Nacional de Catalunya (per a molts, dels Països Catalans), cada 11 de setembre d’ençà 1886, no és cap festa, sinó una jornada de rememoració i lluita: commemora la caiguda de Barcelona a mans borbòniques el 1714, és a dir, l’annexió espanyola del Principat; així doncs, enalteix la voluntat de continuïtat nacional i la resistència contra la tirania. I no debades: blasmada furibundament per l’espanyolisme des del primer dia, té un llarg historial de repressió policial sota tots els règims, amb càrregues i detinguts almenys d’ençà 1901; el 1923, per exemple, les càrregues a cavall i a cops de sabre precediren de dos dies l’establiment de la Dictadura primoriverista; sota el franquisme s’hi feren actes de protesta d’ençà 1942, i manifestacions clandestines a partir de 1964, jugant-s’hi la pell, és clar. Principal jornada reivindicativa del nacionalisme català, incloent-ne la branca independentista des dels anys deu, la Diada ha tingut edicions massives de ressò mundial, com l’autonomista de 1977 i les independentistes de 2010 i de 2012 endavant. Altres regions catalanes n’han seguit el model, com la diada valenciana reivindicativa de 25 d’abril, que des del 1918 commemora la batalla d’Almansa (1705), és a dir, l’annexió espanyola; anàlogament, el 1984 s’instaurà la Diada de Catalunya Nord, 7 de novembre, en denúncia del tractat dels Pirineus (1659), és a dir, de l’annexió francesa. A les Illes i al País Valencià, territoris que havien estat àrabs, hi ha festes nacionalitàries d’arrel medieval que commemoren l’inici simbòlic de la catalanitat respectiva: hi destaquen la Diada Nacional del País Valencià pròpiament dita, 9 d’octubre, aniversari mític de la presa de València per Jaume I el 1238; i la Diada de Mallorca, el 31 de desembre, tradicionalment Festa de l’Estendard, en commemoració de l’entrada de Jaume I a Palma, el 1226. Ambdues han pres connotacions reivindicatives de gruix.
Per Ferran Lupescu
