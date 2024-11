Feminisme del segle XXI

El segon lema escollit per a la manifestació del 25 N (18,30 h. Ps de Gràcia/Diagonal, Barcelona), Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones i les nenes, “La vergonya i la por, per als agressors!” reflecteix la sintonia de l’Assemblea de Novembre Feminista amb el recent XX Fòrum contra les violències de gènere (Lliure consentiment i Dret al propi cos). El Manifest 25N proclama: “ens apleguem, internacionalment, per denunciar les violències masclistes i reivindicar la força de dones, lesbianes i trans. Aquesta és una revolta feminista. És la revolta permanent per desmuntar i desconstruir el sistema heteropatriarcal, capitalista, racista i colonial davant les violències masclistes… les violències masclistes no són fets aïllats, sinó violències estructurals que formen part d’un sistema opressor”. Cada vegada ocupa un lloc més destacat la defensa de les dones racialitzades, de les migrants, de les que no tenen drets ni papers, les que ni compten a les estadístiques del INE ni de la SS. Les víctimes de violència masclista sense papers de ciutadania, no disposen de mitjans ni de defensa possible. Queden condemnades per la Llei d’estrangeria a formar part de les capes més colpides i als treballs menys remunerats i més precaris. Explotació, opressió, racisme, masclisme, un combinat que traspua repressió i arbitrarietat neocolonialista. Com és i fins quan resultarà inexpugnable la llei d’estrangeria, sigui en governs PP, PSOE, o del PSOE apuntalat per la majoria d’esquerres, nacionalista i independentista?

Ens cal bregar perquè aquesta revolta adquireixi les dimensions d’una revolució que subverteix aquest sistema opressor encarnat en els poders econòmics i en l’essència dels Estats. Exigir als governs i a les institucions estatals no ha de significar confiar amb aquests instruments cabdals de les classes dominants. Aquestes institucions, aquest Estat, són dels i pels opressors i agressors.

El “S’ha acabat!” del moviment feminista, sorgit del rebuig al petó no consentit (estiu 2023), va passar a formar part del sentiment femení mundial en tant que agressió masclista, assumit fins i tot per una part creixent de l’imaginari masculí, ha saltat la frontera dels moviments i causes socials. “S’ha acabat! Baixem els lloguers” és el lema de la manifestació del 23 de novembre (17 h, Pl. Universitat, Barcelona) i, “si no baixen els preus, anem cap a la vaga de lloguers… els nostres drets van en contra del seu lucre privat”. El manifest del Sindicat de llogateres és prou clar: “els responsables polítics s’han dedicat a protegir els interessos dels rendistes oferint-nos mesures descafeïnades o regulacions defectuoses, plenes de forats. Ni han garantit l’aplicació dels pocs drets que hem anat guanyant amb la lluita social, ni han fet passos significatius endavant per abaixar realment els preus del lloguer i defensar la majoria social”. Segueixen amb una crítica acerada a la política de subvencions a l’habitatge i lloguers, que beneficiïn als propietaris, no els condicionen, mentre aquests encareixen els preus. El format de lloguers de temporada burla la llei, diuen BComú. I el TS va tombar mesures de contenció de la Llei de la Generalitat. Cal senyalar que en el bloqueig a la contenció dels lloguers Junts fa causa conjunta amb el lobby patronal i amb el PSC-PSOE. En quan una alternativa entorn el sol, l’habitatge i el lloguer públic, s’han frenat del tot les incipients mesures de l’Ajuntament de Barcelona, de BComú i l’alcaldessa Ada Colau. Som a cent anys de distància, pel cap baix, de les polítiques d’habitatge a Berlín, Londres o París.

Centenari Lenin. A “Èxits i dificultats del poder soviètic”: “Si el Poder dels Sòviets és una realitat, si la burgesia ha estat derrocada en un país, la segona tasca és la lluita a escala internacional, la lluita en un altra pla, la lluita de l’Estat proletari enmig dels Estats capitalistes”… “un cop enderrocat el poder de la burgesia, la tasca principal és organitzar la construcció del socialisme”… “Hi ha que construir el socialisme amb els maons que els capitalistes escolliren per emprar-los contra nosaltres. Altres maons no podem aconseguir!”. Tom 38, Obres complertes. Ed. Progreso, Moscou.

21 de novembre de 2024