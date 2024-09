Escriptors illencs de la generació literària dels 70 – Miquel López Crespí (Sa Pobla 1946)

Miquel López Crespí començà les seves collaboracions (especialment literàries) en la premsa de les Illes l’any 1969: Diario de Mallorca, Última Hora, Baleares, Cort… Membre de l’oposició antifranquista ha deixat constància d’aquesta lluita per la llibertat del nostre poble en nombrosos llibres i articles, especialment en el llibre de memòries L’Antifranquisme a Mallorca 1950-1970 i en les obres d’assaig Cultura i antifranquisme (Edicions de 1984); No era això: memòria política de la transició (Edicions El Jonc) i Literatura mallorquina i compromís polític: homenatge a Josep M. Llompart (Edicions Cort).

En temps de la dictadura era corresponsal de moltes publicacions d’esquerra. L’any 1978 entra a formar part de la direcció del Partit Socialista de Mallorca (PSM) i va ser membre del consell de redacció de la revista dels nacionalistes d’esquerra, Mallorca Socialista. Miquel López Crespí ha guanyat diversos premis literaris de poesia, novella, contes, teatre i narrativa juvenil entre els quals podríem destacar: “Joan Fuster 1984”, “Ciutat de Palma de Teatre 1974” i “Ciutat de Palma de Narrativa” (1991), “Joanot Martorell” de narrativa (València), “Pompeu Fabra 1984”, “Joan Santamaria 1989” (Barcelona), Premis Ciutat de València (de poesia i narrativa), Premi Especial Born de Teatre, Premi Teatre Principal-Consell Insular de Mallorca de Teatre, “Marià Vayreda” de narrativa (Girona), Premi de les Lletres 1987 (Mallorca), Premi de Narrativa “Miquel Àngel Riera”, Premi Valldaura de novella (Barcelona), Premi de teatre “Carles Arniches” (Alacant), Principat d’Andorra (Grandalla) de Poesia, Premi de Literatura “Serra i Moret 1993” de la Generalitat de Catalunya, Premi de poesia “Ciutat de Castelló 1985”, Premi de Poesia del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, Premi de Poesia “Ciutat de Xàtiva 2003”, Premi Nacional de Literatura “Camilo José Cela”, etc, etc.

Collaborador dels suplements de cultura dels diaris de les Illes, Miquel López Crespí ha publicat centenars d’articles dedicats a la literatura i també a la història de Mallorca i del moviment obrer català i internacional. Actualment té diverses seccions fixes a diaris i revistes. Entre 1996 i 1998 va publicar més de dos-cents articles referents a la història de Mallorca en el Diari de Balears. Miquel López Crespí ha escrit de cinema en la prestigiosa revista Temps Moderns, d’economia i política en el portaveu de la PIMEM Eurosalmón, d’història local a la revista Sa Plaça, de cultura, història i nacionalisme a L’Estel… Durant molts d’anys portà la secció d’entrevistes del suplement de cultura del diari Última Hora i de la revista de l’Obra Cultural Balear El Mirall.

En els anys vuitanta és cofundador i vicepresident de l’Ateneu Popular “Aurora Picornell”. D’ençà començaments dels anys setanta ha publicat més de

noranta llibres de narrativa, poesia, teatre, memòries, novella i assaig.

Obres destacades

No ficció

“Cultura i antifranquisme”. Barcelona: Ed. de 1984, 1999

“No era això: Memòria política de la transició”. Assaig. Lleida: El Jonc, 2001

”Temps i gent de sa Pobla “. Consell Insular de Mallorca – Ajuntament de sa Pobla, 2002

”Literatura mallorquina i compromís polític : homenatge a Josep M. Llompart”. Palma: Cort, 2003

”Les danses de la terra”. Palma: Govern Balear-Conselleria de Medi Ambient, 2005

“Cultura i transició a Mallorca”. Palma: Roig i Montserrat, 2006

”Dos viatgers romàntics : George Sand i Frédéric Chopin”. Palma, 2006

“Sa Pobla i la història”. Memòria històrica. De la col·lecció Uialfàs- Ajuntament de Sa Pobla (Gener 2008).

“Cinema del segle XX”. Palma: El Tall, 2010

Els altres comunistes i la transició. Lleonard Muntaner Editor, 2014.

Repressió i cultura durant el franquisme. Lleonard Muntaner Editor, 2014

Llibre de viatges. El Tall Editorial, Palma 2021

Fets i personatges (El Tall Editorial, Palma, 2022)

Narrativa

”A preu fet”. Palma: Turmeda, 1973

”La guerra just acaba de començar”. Palma: Turmeda, 1974; Tigre de Paper Edicions, 2012

”Històries per a no anar mai a l’escola”. Barcelona: Laia, 1984 [juvenil]

”Paisatges de sorra”. Gandia: Ajuntament, 1987

”Notícies d’enlloc”. Palma: Ifebal, 1987

”Necrològiques”. València: Ajuntament, 1989

”Crònica de la pesta”. Llibres del Segle, 1993

”Vida d’artista”. Llibres del Segle, 1995

”Històries del desencís”. Palma: Moll, 1995

”Corfú”. Palma: Cort, 1999

”Un tango de Gardel en el gramòfon”. València: 7 i mig, 2001

”Estat d’excepció”. Lleida: Pagès, 2001

”Un viatge imaginari i altres narracions”. Palma: Fundació Sa Nostra, 2007

Visions literàries de sa Pobla. Llorenç Gelaber Editor, 2018.

Una història amagada (Lleonard Muntaner Editor, 2019)

Parets de foc (El Tall Editorial, 2020).

Camins literàris (Ona Mediterrània) Palma, 2022

Novel·la

”Estiu de foc”. Barcelona: Columna, 1997

”L’amagatall”. Palma: Caixa de Balears, 1999

”Núria i la glòria dels vençuts”. Lleida: Pagès, 2000

”La Ciutat del Sol”. Palma: Òmnium Cultural, 2000

”La novel·la”. Eivissa: Res Publica, 2002

”Corambé : el dietari de George Sand”. Lleida: Pagès, 2004

”El darrer hivern de Chopin i George Sand”. Barcelona: Proa, 2004

”Defalliment : memòries de Miquel Costa i Llobera”. Pollença: El Gall, 2005

”Damunt l’altura : el poeta il·luminat”. Lleida: Pagès, 2006

”La conspiració”. Castelló de la Plana: Antinea, 2007

”París 1793”. Palma: El Tall, 2008

”Els crepuscles més pàl·lids”. Palma: Lleonard Muntaner, 2009

Una Arcàdia feliç. Lleonard Muntaner Editor, 2010.

Gardènies en la nit. El Tall Editorial, 2011.

Caterina Tarongí. Lleonard Muntaner Editor, 2013)

Temps de matera. Lleonard Muntaner Editor, 2015).

Allò que el vent no s´endugué. El Tall Editorial, 2017)

Joc d´escacs (Llibres del Segle, 2018).

Un hivern a Lluc. El Tall Editorial, 2019)

El vicari d´Albopàs. Ajuntament de sa Pobla, 2020.

Poesia

”Foc i fum”. Vilassar de Mar: Oikos-Tau, 1983

”Les Plèiades”. Andorra la Vella: Cercle de les Arts i de les Lletres d’Andorra, 1991

”El cicle dels insectes”. Palma: Moll, 1992

”Els poemes de l’horabaixa”. Andorra la Vella: Cercle de les Arts i de les Lletres d’Andorra, 1994

”Punt final”. Palma: Moll, 1995

”L’obscura ànsia del cor”. Palma: Universitat de les Illes Balears, 1996

”Planisferi de mars i distàncies”. Barcelona: Columna, 1996

”Revolta”. Palma: Moll, 2000

”Record de Praga”. Palma: Capaltard, 2000

”Llibre de pregàries”. Barcelona: Editorial Andorra, 2000

”Un violí en el crepuscle”. Barcelona: Viena, 2000

”Perifèries”. Alacant: Aguaclara, 2001

”Rituals”. Eivissa: Res Publica, 2001

”Cercle clos”. Maó: Institut Menorquí d’Estudis, 2003

”Temps moderns : homenatge al cinema”. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2003

”Antologia (1972-2002)”. Palma: Caixa de Balears, 2003

”Lletra de batalla”. Alzira: Bromera, 2004

”Calendaris de sal. Barcelona”: Viena, 2006

”Les ciutats imaginades”. Valls: Cossetània, 2006

”El cant de la Sibil·la”. València: Brosquil, 2006

El mecanisme del temps. Calambur Editorial, Madrid 2007.

”Naufragis lents”. Palma: El Tall, 2008

”Espai secrets”. Palma: Can Sifre, 2009

Dies irae (La Lucerna, 2019)

Textos autobiogràfics

”L’antifranquisme a Mallorca (1950-1970)”. Palma: Lleonard Muntaner, 1994

”Breviari contra els servils : dietari d’un escriptor en temps de la barbàrie”. Palma: Calima, 2002

”Novel·la, poesia i teatre – Memòries 1968-2008”. Palma: El Tall, 2009

Teatre

”Autòpsia a la matinada”. Palma: Ajuntament, 19 76

”Homenatge Rosselló-Pòrcel”. Alacant: Diputació, 1985

”El cadàver”. Lleida: Pagès, 1998, estrenat per la Companyia Taula Rodona al Teatre Principal de Palma

”Acte únic”. Palma: Universitat de les Illes Balears – Consell Insular de Mallorca, 2000

”Els anys del desig més ardent”. Palma: Universitat de les Illes Balears – Consell Insular de Mallorca, 2004

”Carrer de Blanquerna”. Palma: Can Sifre, 2006