Escriptors catalans marginats

“El diccionari Bompiani inclou únicament quatre novel·listes mallorquins en el seu darrer apèndix. En vista d’això l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana ha fet públic un comunicat en el qual posa el crit en el cel, i entra a degolla contra els estudiosos encarregats de fer la selecció. Després de fer-nos saber que aquests dos volums malgirbats d’actualització són a la venda per trenta mil pessetes, l’Associació alerta els possibles compradors “perquè no es deixin sorprendre” i evitin despeses inútils. Dit amb altres paraules, com que els catalans feim pinya quan ens menyspreen els símbols de la pàtria (i la literatura malauradament ho és), o els responsables de Bompiani rectifiquen de manera immediata o els lectors de Catalunya demonitzen l’obra. No cal dir que la rabiola de l’AELC és més que justificada, perquè ja és hora que es faci passar per l’adreçador tants i tants d’impertinents que donen o neguen credibilitat literària a tort i a dret amb una frivolitat aclaparadora. Ocorre, però, que la mateixa bel·ligerància que palesa l’AELC cap a Bompiani, també l’hauria de palesar envers les editorials catalanes que actuen amb una manca de rigor consemblant. O burro o barra. O l’AELC denuncia totes les frivolitats amb fermesa idèntica o el comunicat al qual faig referència quedarà com un exemple de cretinisme cultural.
‘Si els de l’AELC cerquen motius per entrar en guerra, en tindran a l’abast tants com vulguin. L’editorial Enciclopèdia Catalana ha posat a la venda l’Enciclopèdia Compacta en CD-ROM, i sense dir ase ni bèstia ha eliminat les veus de bona part dels escriptors mallorquins actuals que figuren a la Gran Enciclopèdia Catalana. Dic noms: Guillem Frontera, Miquel Ferrà Martorell i jo mateix. També han estat depurats els autors teatrals dels cinquanta, Pere Capellà i Martí Maiol. I supòs que els censors han passat la granera a molts d’altres. Servesquin aquests noms però, per a palesar la falta de criteri -ofegat per l’amiguisme i per un concepte provincià i caciquil de la cultura- que demostren els responsables d’aquesta obra. Miquel Ferrà Martorell és Premi Ramon Llull, i Pere Capellà és possiblement el primer autor teatral de la postguerra que assolí el privilegi d’esser centenari en representacions. Quant a la solidesa de l’obra de Frontera no cal ni parlar-ne. Idò aquesta gasòfia informàtica, que es comercialitza sota l’empara de Gran Enciclopèdia Catalana, obra de dinou volums i sant i senya de la cultura catalana, s’ha posat a la venda per quaranta mil pessetes de no res, deu mil més que la Bompiani. Curiosament l’AELC no ha badat boca, quan és evident que s’ofereix als compradors moix per llebre.”
“Però això no és tot. Al llarg d’un seguit de diumenges el diari Avui ha obsequiat els seus lectors amb una enciclopèdia en CD-ROM, la direcció de la qual és a cura de Joan Carrera, home important a l’organigrama directiu de Proa i d’Enciclopèdia Catalana. Naturalment ni jo ni el títol de cap dels vint llibres que he publicat hi surten, cosa que em fa pensar que he malgastat la vida esborrallant paper, encara que, en compensació, m’he divertit força. D’altra banda una flor no fa estiu. Quan la cosa comença a ser preocupant és en trobar a faltar qualsevol referència a Guillem Frontera, Antoni Serra, Bartomeu Fiol, Damià Huguet, Jaume Pomar, Miquel Ferrà Martorell, Miquel López Crespí, i un llarg ectcètera d’escriptors, com són ara Guillem Colom i Llorenç Moià, d’una validesa inqüestionable. I de Josep Melià, autor d’Els Mallorquins, obra cabdal per al redreçament polític i cultural de la Mallorca predemocràtica, ni flowers. De tota manera no és aquesta l’omissió més sagnant.”
“La mania depuradora del senyor Carrera i els seus ajudants ha arribat a l’extrem de fer desaparèixer la veu d’Antònia Vicens… En tot cas, ni aquest error lamentable, i que ens indueix a la befa, ha fet vessar la paciència a la directiva de l’AELC, que pel que sembla guardava totes les seves forces per posar el peu al coll als crítics i estudiosos de Bompiani. I amb això no vull dir que aquests no hagin fet mèrits per ésser denunciats, que n’han fet amb escreix. Però apliquem el mateix raser als de casa nostra. Al cap i a la fi, si aquells coixegen del peu esquerre, els nostres ho fan del dret”.
Igualment Joan Guasp es feia ressò d’aquesta campanya de silenci i desprestigi permanent en un article publicat en el diari Última Hora del 26 d’agost del 1998. Deia l’escriptor de Consell:
“Ho digué molt bé, a principis d’estiu, Llorenç Capellà al Diari de Balears. Denunciava la manca de seriositat en la denúncia que feia l’AELC envers el diccionari Bompiani de literatura, el qual només inclou quatre escriptors de Mallorca en els seus dos darrers volums del seu últim apèndix. Deia en Llorenç que “la mateixa bel·ligerància que palesa l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana cap a Bompiani l’hauria de palesar envers les editorials catalanes que actuen amb una manca de rigor consemblant.” És cert, molt cert. El fet que la Gran Enciclopèdia Catalana, en la seva publicació diguem-ne canònica, s’oblidi de tants escriptors nostres -no tan sols mallorquins, també barcelonins, lleidatans, menorquins i de la Catalunya Nord-, no té explicació convincent de cap tipus. No es pot excusar amb la joventut, perquè hi ha citacions més “joves” que les que hi són absents. Posem per cas els noms de Sebastià Alzamora, Antoni Xumet o Lluís Trullàs. Tampoc pot valer el pretext de la manca de qualitat o d’experiència en el si del món de la literatura: els casos de Jacint Sala, Antoni Vidal Ferrando o Josep Borell i Figuera són sagnants. Qui fa la selecció d’entrades a l’Enciclopèdia? Qui decideix qui és qui a les lletres catalanes?”
“Quant al CD-ROM de l’Enciclopèdia Compacta, el silenci és d’una magnitud esfereïdora. Ja ho fa a saber en Llorenç Capellà al seu article. Però jo hi voldria dir un poc més. Voldria fer-hi la referència teatral. Sembla que els autors teatrals som cucs de terra que no mereixem veure la llum del dia. Ell ja esmenta les ignominioses absències de Pere Capellà, el seu pare, el meu recordat i estimat “Mingo Revulgo” de quan feia circular la seva companyia per les places majors de tots els pobles de Mallorca. També ell, en Llorenç, és autor teatral i se’l silencia. Així mateix, en Miquel López Crespí i d’altres que, com ell, alternen l’escriptura narrativa amb la poesia i el teatre, com en Gabriel Sabrafin o en Guillem Rosselló i tants i tants més. Si el Bompiani no se’n recorda ni de Josep Maria Benet i Jornet, l’Enciclopèdia Catalana Compacta no se’n recorda dels Antoni Mus i Joan Mas, ja desapareguts i amb una gran obra a la seva esquena. Tampoc recorda el més important, per a mi, autor teatral contemporani viu dels Països Catalans, que és n’Alexandre Ballester. Inaudit. Que no se’n recordin de mi, per greu que em sàpiga, ja m’està bé, però n’Alexandre és n’Alexandre!
‘Tot plegat, aquesta absència, aquest silenci generalitzat tot referit al món de l’escriptura dramàtica, em sembla sospitós. Fins i tot dramàtic…”
Finalment, l’escriptora Olga Xirinacs, cansada d’aquests atacs i “oblits” intencionats a la seva obra, ens feia arribar, mitjançant l’AELC, una sentida nota de protesta en fer-se evident tanta brutor perfectament orquestrada pel mandarinat reaccionari que pretén controlar la nostra cultura. Deia Olga Xirinacs (carta signada a Tarragona el 20 de maig de 1999):
“L’escriptora Olga Xirinacs, present i activa en la literatura catalana actual, amb 41 (quaranta-un) llibres i nombrosos reconeixements crítics, es veu obligada a donar FE DE VIDA, a causa d’un greu error comès per la Universitat Oberta de Catalunya i ratificat per Editorial Proa.
‘L’obra d’Olga Xirinacs ha estat silenciada totalment en el volum Literatura Catalana Contemporània, de “Biblioteca Oberta” de Proa i promogut per la UOC, a cura de Jaume Subirana i altres autors.
‘Preciasament Proa és editora d’Olga Xirinacs amb el premi Sant Jordi Al meu cap una llosa, també és premi de la Crítica; del premi Carles Riba -Llavis que dansen-, i de tres poemaris més, cosa que demostra la incoherència editorial.
‘La UOC i Proa han caigut en vergonyosos sectarismes i han desertat del compromís amb el temps real, cosa que és causa de confusió pel que fa als seus possibles lectors”.
Signat: Olga Xirinacs.
Qui ha analitzat millor aquesta brutor permanent que encercla la nostra cultura, qui sap més de silencis i marginacions, del grotesc autoodi que domina el nostre reaccionari comissariat cultural és, sens dubte, Miquel Ferrà Martorell. L’escriptor de Sóller deia recentment en el Diari de Balears (6-IV-1999) parlant precisament de la marginació que ha sofert l’obra d’Antoni Mus:
“La producció dels escriptors illencs dels 70 fou molt abundosa i important; ho és encara. Els tres autors més prolífics, Gabriel Janer Manila, Antoni Serra i jo mateix podem omplir amb les nostres obres un prestatge per a cent vint títols, entre els quals hi ha els premis de més prestigi i els gèneres més diversos. Però evidentment, al costat de noms com Guillem Frontera, Llorenç Capellà, Miquel López Crespí, Carme Riera, Baltasar Porcel, Maria Antònia Oliver… no hi podem obviar autors de la vàlua indiscutible de Pau Faner o Valentí Puig. Els mandarins de la literatura es mouen més per amiguisme bord que per un criteri seriós, i per això a l’hora de fer llistes, moltes de vegades, miren més el cul que el cap. Els escriptors de la generació dels 70 tenim refrendats els nostres títols en edicions de les editorials més exigents, en la feina de tota una vida, en els guardons més importants. Això, en el país de l’enveja, que és aquest, país de lladres de guant blanc i beats falsos, ha de fer flamada. Ja ho entenc, ja! Per això jo dic que la generació dels 70 és la generació d’Antoni Mus”.
Literatura mallorquina i compromís polític: homenatge a Josep M. Llompart. Ciutat de Mallorca, Edicions Cort, 2003.
