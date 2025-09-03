Entrevista a l´escriptor Antoni Vidal Ferrando

Fotografia: Antoni Vidal Ferrando i l´escriptor Miquel López Crespí en una manifestació en defensa de la nostra terra

Antoni Vidal Ferrando: «Lo que más miedo me da es la gente que cree que tiene la razón»

El reconocido autor celebra su 80 cumpleaños con un nuevo poemario, ‘Entre dues fosques’ (Proa), que llega este miércoles a las librerías

Asegura Antoni Vidal Ferrando (Santanyí, 1945) que, a diferencia de la prosa, la poesía «insinúa, estimula, y siempre tiene una atmósfera difícil de explicar». «Si hubiéramos de buscar una manera de explicar un poemario, sería haciendo otro libro de poemas», asegura el autor, que el próximo martes celebra su 80 cumpleaños de la mejor manera: publicando un nuevo poemario. Se trata de Entre dues fosques (Proa) y hoy mismo llega a las librerías.

¿Entre dues fosques es el festejo de sus 80 años?

—Estaba en pleno proceso de escritura cuando me di cuenta de que me faltaba poco para cumplir los 80. Esta fue una razón importante que me llevó a escribirlo. Es un libro que nace de la sensación de que ya te vas acercando a la puesta de sol de la vida. Entre dues fosques no es más que otra manera más de hacer referencia a ese momento, según recoge el Diccionari Alcover-Moll. Cuando ya te acercas a la puesta de sol de tu vida, vives entre dos oscuridades: la que te espera, la de la eternidad, y la de aquella historia que te duele y que dejas atrás sin solucionar o desaparecer. Y cobra más sentido si piensas que la vida es un estallido de claridad entre dos oscuridades perpetuas. No sabemos de dónde venimos ni dónde iremos.

«El que només és poètic mata la poesia», es la sentencia de Vladimir Holan que ha escogido para abrir el poemario.

—Sí, porque para mí lo ideal es que la poesía se parezca a la música. La misma música puede transmitir sensaciones y sentimientos diferentes dependiendo de quien la escucha. Y también puede variar con el tiempo. Querría que mi poesía consiguiera eso. No tenemos que preocuparnos: cuando escribimos nunca será en contra de lo que pensamos ni de los ideales, ideologías o sueños. La poesía, lo que escribimos, siempre es una presencia. El objetivo es que otras personas puedan entender mejor sus mundos.

La poesía es, pues, siempre claridad, aunque albergue mucha oscuridad, como es el caso de estos versos…

—Sí, porque precisamente escribimos para huir de tanta oscuridad. Escribimos para iluminarlas y siempre tienen que ser espacios de libertad. Lo más contrario a la literatura es el dogma. Empiezo a pensar que hay inquisidores de todas las ideologías. Antes, cuando era más ingenuo, creía que los dogmáticos eran los de derechas, pero me he dado cuenta de que hay muchos de izquierdas que lo son. Lo que está claro es que nadie tiene la razón al cien por cien. Lo que más miedo me da es quien piensa que la tiene. Una manera que tenemos todos de encontrarnos es la cultura. A cualquiera, sea de la ideología que sea, le puede conmover una obra de arte.

¿El arte es donde todos se pueden sentir cómodos? Aunque también tiene que ser inquietante, como lo es también Entre dues fosques.

—Sí, tiene que ser inquietante, con sentido crítico, pero abstracto, no panfletario. Llegamos a unos extremos muy peligrosos, hasta el punto que censuramos libros, como Matar a un ruiseñor o El guardián entre el centeno.

Y eso que se supone que estamos en la modernidad, aunque esta puede ser subjetiva…

—En teoría debería ser en positivo, claro. No hay manera de superar el mal de la historia. Recuerdo un momento ideal en mi vida: los años sesenta.

¿Por qué?

—También lo decía Blai Bonet. Era un momento en el que la dictadura sabía que no tendría más remedio que aflojar. Pensábamos que todo era posible. Pero después no fue así… Lo que ha pasado es que la dictadura nunca ha desaparecido. Las mismas personas que habían apoyado el Franquismo continuaron en el poder, en el mismo lugar. La dictadura se mimetizó, lo comprobamos ahora con la ultraderecha.

Hay muchos que advierten de que la Transición nunca existió…

—Y yo siempre lo digo. De alguna manera reciclaron el Franquismo. Basta oír hablar a Felipe González, el documento más claro y vivo de esto. Se suponía que él tenía que hacer la transición hacia la izquierda y la modernidad, pero asusta oírle hablar. Es como Aznar.

Ese desencanto está muy presente en algunos versos. ¿Cuesta más reconciliarse con el mundo o con uno mismo?

—Creo que el camino para reconciliarse con el mundo pasa primero por hacerlo con uno mismo, porque, si no, transmites tus problemas.

¿Usted se ha reconciliado consigo mismo?

—En todos los sentido es imposible. Soy muy perfeccionista, que no quiere decir hacer todo bien, pero sí tengo unas ganas locas de hacerlo todo bien. Y, como eso es imposible, nunca estoy suficientemente satisfecho. Es lo que decía antes: lo peor es creer que tienes la verdad absoluta. Todo el mundo tiene un poco de razón. Cuando convives con personas muy diferentes a ti, pero tiene un poco de razón en algo, dásela.

Su poema Comala también tiene ese punto inquietante, habla de unos ecos enigmáticos y lamenta vivir en un lugar que se convierte en desconocido.

—En Comala hay mucha gente que ya está muerta, que ha desaparecido. Es una sensación parecida a lo que me pasa en Santanyí. Muchos de mis amigos ya han muerto o se han ido del pueblo. Paseo por las calles y ya no sé quién vive en las casas de la calle en la que nací. Y por otra parte está la transformación demasiado exagerada que ha causado el turismo.

En todos estos años, ¿ha cambiado su manera de concebir la poesía?

—Siempre intento escribir algo nuevo. Por ejemplo: puedes hablar de un pueblo, Santanyí, pero no es lo mismo hablar sobre él en verano que en invierno, o hacerlo desde un globo que está en el aire o con los pies en el suelo. Tienes que encontrar todas las caras, aunque sea hablar de lo mismo, pero hacerlo cada vez desde una ventana diferente.

Por eso nunca se agota.

—Exacto. Intento no repetirme, ni en temáticas ni estilos. Hay escritores a los que admiro mucho, pero noto que se repiten. Si notara eso, primero me callaría. Ahora, por ejemplo, he llegado a un punto en el que voy con mucho cuidado.

«Persistiré fins que acabi la tinta o fins que ja no quedi cap estrella», afirma.

—Es algo que me digo a mí mismo para infundirme coraje. Sin embargo, qué sentido tiene escribir si no voy a cambiar el mundo. Pero no debo rendirme. El día en que deje de escribir ya no seré yo.

Clara Ferrer a UH (3-9-25)