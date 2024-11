Els preus dels lloguers

No és flor d’un dia. És un punt d’inflexió al conflicte d’interessos encreuats en l’habitatge. Hi ha una part de la població, de jovent i capes treballadores més damnades, dones agredides, migrants i racialitzades sense drets i gairebé esclavitzades, que es reconeix en la discriminació, els danys, els abusos i l’explotació, disposada a lluitar per aconseguir drets elementals i serveix bàsic públics. El “S’ha acabat” baixem els lloguers i que “La vergonya, la por, canvi de bàndol”, és un clam d’alliberament i futur. El fet que l’experiència en la mobilització orienti cap als poders econòmics, l’especulació immobiliària i financera, l’opressió, l’espoli i el militarisme, que se senyali responsables polítics, poders públics, governs i estat, és un símptoma de remor revolucionària.

L’habitatge com a dret universal vital, el lloguer social com a servei públic, esbossa un escenari de confrontació obligada amb els poders dominants. No si val les alertes de que hi haurà un mal major amb la deriva ultradretana, per molt reals que siguin. No si val adaptar-se a la pràctica del mal menor per suportar els governs i evitar el major. Tot i que s’ha de bregar per aconseguir el màxim que es pugui en la situació política de govern autonòmic limitat i tutelat, i govern estatal del PSOE i Sumar, i majoria d’investidura, temorenc per fer mesures d’habitatge i lloguers, inacceptables pels rendistes però ben necessàries per les persones que els hi cal un sostre.

El Sindicat de llogateres ha estat capaç de concentrar que ja no és tolerable l’evolució actual en unes breus i punyents propostes; comença un nou cicle: Baixada del 50 % dels lloguers. Contractes indefinits. Renovació automàtica dels contractes. Recuperar pisos buits, turístics o de temporada. Prohibir la compra especulativa i d’acaparament. 4.000 entitats adherides, dotzenes d’actes, assemblees i comitès, tots els sindicats (CCOO I UGT inclosos); des dels pobles i els barris han contribuït a l’onada la CUP, Comuns, llibertaris i anticapitalistes. Trams a la manifestació clamant “Visca la lluita de la classe obrera” assenyala una direcció d’on hi ha força per sostenir el que serà una llarga lluita.

La Cort Penal Internacional ha emès una ordre d’arrest a Netanyahu, primer ministre d’Israel, per crims de guerra i crims contra la humanitat. La mobilització solidària forma part de la lluita palestina. Manifestació “Aturem el genocidi a Palestina, fi al comerç d’armes i a les relacions amb Israel”. Dissabte 30 de novembre, 17 h, Plaça Sant Jaume, Barcelona.

Centenari Lenin. A “La Tercera Internacional i el seu lloc a la història” (04.1919): La III Internacional s’0ha fundat en març de 1919… la seva missió, és complir, posar en pràctica els preceptes del marxisme i fer realitat els ideals seculars del socialisme i del moviment obrer… la Internacional Comunista ha començat a posar en pràctica la consigna més important de Marx, la consigna que resumeix el desenvolupament del socialisme i del moviment obrer al llarg d’un segle, la consigna expressada en el concepte :dictadura del proletariat”, “La humanitat s’espolsa l’ultima forma d’esclavitud, l’esclavitud capitalista, o sigui, l’esclavitud assalariada… A l’alliberar-se de l’esclavitud, la humanitat adquireix per primera vegada la veritable llibertat”. Tom 38, Obres complertes. Ed. Progreso, Moscou.

28 de novembre de 2024