Els infiltrats

“T’hem pillat” li diu per videoconferència en Roger a la infiltrada mallorquina Maria. És quan al reportatge de La Directa i del 30’, la jove policia exposa sense rubor que les infiltracions són centenars a tota Espanya, i que “no van només contra l’independentisme”. La investigació tenaç i minuciosa del mitjà alternatiu La Directa ha resultat clau per desemmascarar i denunciar les infiltracions. A Gran Bretanya, en cassos similars, es va condemnar a implicats i responsables per conculcar els drets fonamentals de les persones. A l’estat espanyol el règim monàrquic i el govern pretenen que no ha estat res. A Catalunya la portaveu del govern diu que les infiltracions van seguir “el marc normatiu establert”, malgrat la vulneració de drets. La entitat de Drets humans, Irídia, ha interposat un recurs d’empara davant el TC, contra la inadmissió de la querella contra un policia espanyol infiltrat en espais polítics i socials de Barcelona. Iridia denuncia les “greus vulneracions” de drets fonamentals i “l’absoluta manca d’investigació dels fets”. La CUP demana reactivar la comissió d’investigació sobre les infiltracions policials als moviments socials vetada al Congrés. Què hi faran Sumar i els aliats de la majoria d’investidura? El PP i Vox, la dreta i la ultradreta, se sostenen en les expectatives electorals, mentre les esquerres en general s’erosionen. La població treballadora alimenta l’abstenció i el desencís, la immigrada no disposa de drets de ciutadania per votar. Les lleis com la de mordassa i la d’estrangeria, són pilars que condemnen les llibertats i afavoreixen la involució autoritària i el neo-franquisme. I, és clar, no es tracta només d’aquestes lleis. El retrocés continu i la degradació en el “Pa, Sostre i Treball”, que te com a contrapunt els beneficis lluents de bancs i grans empreses i fortunes, no es compensa en les tímides mesures governamentals, ni els subsidis, quan n’hi ha. És vital virar a una estratègia republicana de llibertats. Unes aliances per temptejar i preparar un escenari de processos constituents republicans, que inclogui el dret a l’autodeterminació, que s’alimenti de les necessitats socials més vitals, així com dels drets fonamentals i serveis públics universals. A l’inici de l’any és memorable el nou cràter obert amb la denúncia de les agressions sexuals pel #JoTambé de les periodistes. L’abast del MeToo, el S’ha Acabat de les futbolistes, el “Cuéntamelo” de les milers de denúncies anònimes, el “que la vergonya canvií de bàndol” de Gisèle Pelicot, la condemna pel cas Alves, va estenent-se a nous àmbits professionals i socials. Demolidora l’onada desencadenada per la denúncia de la jove periodista de 24 anys Mar Bermúdez a Raül Gordillo (condemnat); l’estudi de L’Observatori de violències masclistes de Mèdia.cat, que detecta que més de la meitat de les dones periodistes han sofert agressió sexuals en el desenvolupament de la seva professió; el pòdcast i articles de Crític que han fet saltar l’omertà de significades periodistes agredides. El “Ja n’hi ha prou” obre els ulls a noves dones, i també d’homes. Centenari Lenin. A la “Carta als obreres i camperols d’Ucraïna a propòsit de les victòries sobre Denikin” (28.12.1919): “Existeixen tasques especials per al Poder soviètic a Ucraïna… el problema nacional, si Ucraïna ha de ser la República Socialista Soviètica d’Ucraïna, independent i unida a la República Socialista Federativa Soviètica de Rússia per mitjà d’una aliança (federació), o ha de fondre’s amb Rússia en una República Soviètica única… La independència d’Ucraïna ha estat reconeguda pel Comitè Executiu Central de la RSFSR i pel PC(b)R… només els obrers i camperols d’Ucraïna, en el seu Congrés dels Sòviets d’Ucraïna, poden decidir i decidiran la qüestió de fusionar Ucraïna amb Rússia o deixar a Ucraïna com una república independent, i en aquest últim cas, quina classe de lligam federatiu ha d’establir-se entre aquesta república i Rússia. … Nosaltres volem una unió voluntària de les nacions, una unió que no tolera cap violència d’una nació sobre altra. … Els comunistes borotistes defensen la independència absoluta d’Ucraïna. Els bolxevics no fan d’això objecte de divergències, de desunió, no veuen en això cap obstacle per un treball solidari del proletariat. Entre els bolxevics hi ha partidaris de la independència complerta d’Ucraïna, com també els hi ha de la unió federativa més o menys estreta o de la fusió plena d’Ucraïna amb Rússia. Les divergències per aquestes qüestions son inadmissibles”. Tom 40, Obres complertes. Ed. Progreso, Moscou. 16 de gener de 2025 La Aurora