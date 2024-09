Els escriptors mallorquins els viatges

Les ciutats imaginades

Mallorca 2006. El mestratge intel·ligent de Josep M. Llompart fa temps que desaparegué d’aquestes contrades. Un personal gens subtil i sovint d’un provat sectarisme prova de substituir-lo. Malauradament aquell home, la seva manera d’entendre la necessària construcció dels nostres fonaments culturals, no ha trobat substitut. És un petit exemple del que enyoram, dels buits que sentim dins nostre, de la nostàlgia que a vegades plana damunt el nostre esperit. No és estrany que pugnem amb totes les nostres forces per a deixar constància dels instants de plenitud que hem viscut en l’adolescència i joventut. Si abans ho hem fet en escrits en forma d’assaig o de memòries, també hem volgut conrear la forma poètica, la més apropiada per a deixar constància de la nostàlgia, els sentiments més profunds. Quina força evocadora la del verb ben trobat, la de la metàfora ben cisellada, la del vers amb les paraules justes i mesurades per a parlar de l’amor, de la vida que va passant, el paisatge, la lluita dels homes, l’esperança en un món més just i solidari! Això és el que ens seduïa i ens sedueix en el moment de posar-nos a la tasca de recuperar les efímeres, però sòlides emocions del passat.

A mesura que els anys han anat avançant, i pens que ho podem constatar en cada un dels poemes que formen Les ciutats imaginades , s’han fet més reals i presents els moments d’intensa felicitat o de dolor que hem viscut. Nostàlgia per un món que s’esvaneix juntament amb nosaltres. Seguretat que potser no quedarà res de les il·lusions que alletaren els anys d’empenta, de feina i de revolta de padrins i pares, si no en deixam constància. Així d’injust i d’inclement és el temps amb els nostres instants evanescents de gaudi i esperança. En el primer poema, en els tres versos inicials que obren el poemari, en un poema titulat “Roma”, ja es veu ben clarament quina és la intenció de l’autor i com s’evidencia de bon principi aquest desig ferotge de recuperar els instants feliços. Hores que mai més no tornaran per molt que ho provem amb el nostre dèbil exèrcit de metàfores, de treballades paraules i recerques nocturnes pels diccionaris i els més fondos replecs de la memòria. Presència d’un llunyà i oblidat amor juvenil pels carrers empedrats de Roma, primeres besades al costat de les runes del Panteó mentre un grapat d’al·lots que surten d’escola, encuriosits, ens volten ballant i fent-nos jutipiris. El poema comença així: “Marxar vora teu novament, / sentint dins les venes com bateguen / altíssims reductes de tendresa inexplorada. / Palpar, / amb gest molt lent, / les pedres antigues del Panteó, / venerables. /”.

La intenció de l’autor s’especifica igualment en el poema “La neu del Taiget al sol ixent”, quan llegim: “S’ha fet de nit. / Fer arqueologia amb els records? / ¿Provar de retrobar les emocions del moment, / les cisellades paraules que pronunciàrem, / cada un dels gests / que s’atansaven apassionadament al voltant dels nostres cossos?”. Més que “fer arqueologia amb els records”, l’afirmació del segon vers del poema, el que el poeta pretén, sabent com s’esmuny la vida a cada moment que passa, és anar a la recerca de les emocions autèntiques, les “cisellades paraules que pronunciàrem” i, sobretot, tenir ben presents en la memòria “cada un dels gests que s’atansaven apassionadament al voltant dels nostres cossos”.

L’autor és ben conscient que aquell món d’il·lusions i sensacions, l’ample univers de la joventut, ha desaparegut, esmicolat per l’embranzida de les estacions. Però el record és una forma de servar el més preuat per al poeta: la primera besada, el batec del cor quan travessaves per primera volta la frontera, els sentiments que poblaven de somnis i juraments per acomplir quan eres davant el mur dels afusellats…

En els poemaris dels quals hem parlat en altres alticles, concretament en El cant de la sibil·la , Calendaris de sal . Temps moderns: homenatge al cinema i en aquest darrer, Les ciutats imaginades , hi ha, com ja he indicat en altres articles, una preocupació especial per defugir qualsevol mena de construcció poètica hermètica o recargolada. Ben al contrari, la feina final de redacció de cada una d’aquestes obres anava enfocada a treballar la paraula i la utilització de la metàfora en una línia de simplificació que obrís el vers a la comprensió més diàfana. Tenc amics del ram de la ploma que fan un treball tot al contrari del que jo he fet a Les ciutats imaginades , per exemple,. Treballen els primers materials simples i comprensibles de les inicials redaccions fins a complicar-ho el més possible amb ajut de gramàtiques, manuals de versificació, diccionaris de la llengua… A vegades pot sortir un “bon producte”, no ho negaré, i fins i tot pot arribar a ser comprensible per al lector normal que ha comprat el llibre. Altres vegades, una supèrflua complicació verbal dificulta la comprensió i envolta els poemes d’una pedanteria i falsa autosuficiència que denota l’artificiositat del treball realitzat per l’autor. Moltes paraules; res de contingut. Simple buidor formal.

Es tractava de deixar constància, fragmentària, incompleta com ho és la mateixa vida, d’experiències, viatges, fets contrets, realitats i subjectivitats que tenien una estreta relació amb les ciutats que havia visitat l’autor en èpoques remotes o feia poc i, també, amb les esperances del millor d’una generació, aquella que, a finals dels anys seixanta i començaments del setanta, se sent atreta per les idees de llibertat i justícia social que planaven arreu en la lluita contra la dictadura. Tanmateix, Les ciutats imaginades s’ha anat bastint enmig d’una barreja d’emocions que de forma inconscient traspuen la desesperada marxa de l’home a la recerca d’una antiga i imaginària felicitat per totes les geografies que hem conegut. És evident que l’autor sap a la perfecció que res no trobarà en els decorats que l’envolten a no ser que el seu interior sigui ric en experiències, principis i coneixences. Però davant la fugidesa del temps que s’escola com l’aigua entre els dits sovint retornen, amb ritme furiós, provant d’aturar el riu de sang que brolla de les venes dessagnant el poeta, els homes dempeus, els records més estimats, les accions de la humanitat sencera quan s’aixecava des dels fondals de la misèria, l’oblit i l’esclavatge dient, Prou!

Miquel López Crespí

