Els darrers assassinats de la dictadura franquista

Lucila Aragó, una bona amiga valenciana, companya en la lluita per la llibertat i el socialisme, m’envia, setembre de 2000, un sentit manifest tot recordant les darreres execucions de la dictadura; em diu que segurament sortirà a la premsa. Juntament amb Lucila, signen l’article altres militants d’aquells anys heroics, la majoria membres del PCE(ml) i del FRAP: Víctor Baeta, Amparo Garrigós, Dolors Calatayud, Àngel Yébenes, Miguel Morata, Alejandro Mayordomo, José Luís Piquer… Diu el document (sota el títol Els darrers afusellats del franquisme): “A primeres hores del dia 27 de setembre de 1975, a Burgos, Cerdanyola i Madrid, foren afusellats cinc joves: José Huberto Baena, Ramón García Sanz i José Luis Sánchez Bravo pertanyien al FRAP; Juan Paredes Manot i Ángel Otaegui eren d’ETA. Fins l´últim moment es van succeir les protestes en molts llocs del món: París, Lisboa, Roma… Alguns governs retiraren les seues delegacions diplomàtiques. Però el franquisme s’afanyava a acabar els seus dies com els havia començat: imposant la seva força a sang i foc.
‘Els judicis mancaren de tota garantia legal. Els tribunals estigueren formats per militars amb molta pressa per dictar sentència. La denominada llei antiterrorista, per la qual es va jutjar i executar aquests cinc joves de famíies humils i treballadores, formava part del mateix arsenal de lleis repressives pel qual el règim de Franco va condemnar milers d’obrers, sindicalistes i intel·lectuals que en aquells moments lluitaven contra la dictadura.
‘Ni les sol·licituds de commutació de condemna, ni les reaccions internacionals obtingueren resposta. Els cinc joves antifranquistes caigueren abatuts pels trets dels escamots d’afusellament. Les penes de mort, que Franco i els seus ministres havien signat, s’executaren. Foren les últimes condemnes a mort d’una dictadura que, ja en fase terminal, es regirava contra aquells que no acceptaven la seua continuïtat, contra els qui des de l’oposició antifranquista lluitaven llavors per la ruptura democràtica i no per una transició pactada, que deixés impune el règim i aquells que el sustentaven.
‘Pocs dies després, el 1 d’octubre, des del balcó del Palacio de Oriente Franco, acompanyat dels seus ministres, dels seus generals i del seu successor, per ell mateix designat i aleshores Príncep Joan Carles, i ara actual rei, presidien una de les seues concentracions patriòtiques, un intent d’autoafirmació enfront les democràcies europees que havien retirat els seus ambaixadors; enfront els demòcrates que repudiaven aquells recents assassinats; enfront els que aspiraven a conquerir autèntiques llibertats democràtiques, individuals i col·lectives, per a tots. Només principis democràtics era allò que reivindicaven aquells cinc joves.
‘El silenci, que després va sorgir, del pacte per legitimar la monarquia amb una constitució, retallada i vigilada, a canvi de la legalització dels partits, va impedir a posteriori que es revisessin les condemnes a mort. I encara continua pendent ara, en el temps que Pinochet -que llavors compartia amb Franco poder i ideologia- o els militars argentins de “la Junta”, estan ja seguts en el banc dels acusats. Aquella “Espanya del borrón y cuenta nueva” continua essent la mateixa d’ara que impedeix la rehabilitació de lluitadors demòcrates com Julián Grimau, Puig Antich i tants d’altres que, com els cinc joves del 75, van ser els autèntics continuadors de la resistència al franquisme.
‘Han passat vint-i-cinc anys. Avui, aquells companys, afusellats al trencar l’alba del 27 de setembre de 1975, podrien estar amb nosaltres, xerrant sobre aquells temps i continuant treballant per un món més just i lliure. Però foren condemnats a mort i afusellats. Ells, com tanta gent, homes i dones que patiren tortures, anys de presó, exilis… cercant camins de llibertat, han sigut, són, la sal de la terra. Sense ells, tal vegada, el pragmatisme de “el possible” hauria sigut un etern mur de contenció.
Per uns moments, llegint el manifest de Lucila Aragó em vénen a la memòria munió de records, la presència dels darrers antifeixistes assassinats per la dictadura. He pensat en aquelles tètriques setmanes de 1975, la desesperança per provar de salvar les seves vides. Les pintades en la nit, les repartides clandestines de fulls, tot allò que volia expressar la nostra indignada protesta. Nits vora la ràdio escoltant les emissores estrangeres que informaven de mobilitzacions arreu de l’Estat i a l’estranger. A Lisboa, els manifestants, indignats, assaltaven i cremaven l’ambaixada franquista… Milers i milers d’antifranquistes visquérem, sense dormir, en tensió, la nit més llarga dels darrers anys de la dictadura. Tothom pendent d’un darrer gest (que mai no va arribar): l’anulació de les penes de mort per part del vell i decrèpit general assassí. Ràdio París, la BBC de Londres, les emissores d’un Portugal ja lliure, alliberat del feixisme, informaven de manifestacions populars a Madrid, a Euskadi (amb una vaga general de més de dos-cents mil treballadors), a Catalunya (només a la SEAT hi ha assemblees amb més de deu mil obrers).
El mateix dia 27 hi ha enfrontaments amb la policia a les Rambles de Barcelona, a Sabadell, Terrassa, Badalona, Santa Coloma, Vic, Cerdanyola… València, Vigo, Ourense… Les anècdotes de solidaritat són infinites. Entre els centenars i centenars d’accions de protesta contra els crims del règim de Franco cal recordar (per copsar l’amplària de la indignació popular) que els jugadors de futbol A. Aguirre i Sergio Manzanera sortien a jugar un partit de primera divisió amb roba de dol. Van ser immediatment detinguts per a policia. A Burgos, les forces repressives hagueren de tancar la fàbrica Firestone…
El PCE, com sempre, es desmarcà de les grans manifestacions de solidaritat amb els condemnats a mort pel feixisme. Com explica a la perfecció un conegut assaig que analitza els anys de la dictadura, el llibre FRAP: 27 de septiembre de 1975 (Vanguardia Obrera, 1985) en el capítol “Intentos desesperados del PCE y del PSOE para boicotear las movilizaciones” (pàginas 195-198): “La dirección del PCE comprometida en la maniobra por las alturas con sectores de la oligarquía y de la derecha para efectuar la transición monárquica, y queriéndose desmarcar abiertamente de las organizaciones revolucionarias para no asustar a sus compinches, impartió la orden a sus afiliados de boicotear y oponerse a las movilizaciones contra los Consejos de Guerra, las penas de muerte y contra los fusilamientos, utilizando el argumento de que las acciones del FRAP eran ‘terroristas’ y hacían el juego a la derecha.
‘El Comité Ejecutivo del PCE publicó una declaración en la que se decía textualmente que ‘el PCE condena con todas sus fuerzas una vez más, estos métodos terroristas’ y el señor Santiago Carrillo, por entonces secretario de esa organización y en nombre de todos los que por entonces la compartían (Gallego, Azcárate, Romero Marín, López Raimundo, Sánchez Montero, etc), hizo unas declaraciones al periódico italiano L’Europeo en la que dijo: ‘yo no comprendo ni a los vascos ni a los guerrilleros del FRAP” y añadió sobre las acciones armadas [contra el feixisme] “¿A quién sirven?, ¿a quién sino al gobierno y a la policía? En algunos casos pienso si esto no será obra del gobierno, de la policía…’.
‘Esta es la posición que mantuvo oficialmente Mundo Obrero que, por ejemplo, en un artículo de Carrillo en la segunda semana de septiembre, decía, refiriéndose al FRAP: ‘Tenemos que condenar sin ninguna vacilación ese terrorismo’…
‘Esta actitud tuvo sus repercusiones en diverso sentido. Ya se ha visto el boicot que organizaron los abogados del PCE a la hora de defender a militantes del FRAP en los Consejos de Guerra. También en las reuniones de fuerzas [polítiques] intentaron oponerse a las movilizaciones… en muchas ocasiones, la actividad de zapa de los revisionistas del PCE contribuyó a sembrar la confusión, a desorientar a sectores populares, a impedir que se movilizasen para salvar la vida a los luchadores antifascistas condenados a muerte. Pero en ese boicot, no sólo participaron los revisionistas del PCE… la llamada ‘Junta Democràtica” que dirigía el PCE y la llamada ‘Convergencía’ o ‘Plataforma’ encabezada por el PSOE, hicieron una declaración conjunta el 18 de septiembre [de 1975]: en ella no había ni una sola palabra contra las penas de muerte”.
És el mateix que s’esdevingué quan l’assassinat (un any abans) del revolucionari anarquista català Salvador Puig Antich. Tampoc el carrillisme volgué fer res en favor del jove antifeixista. I a Palma, record a la perfecció els problemes que tengué la meva bona amiga Lieta López, l’esposa de l’home que va ser l’ànima de la resistència cultural antifranquista en temps de la dictadura, en Jaume Adrover. Lieta ser detinguda i acusada falsament de ser una “peligrosa terrorista”… pel simple fet d’haver-hi a casa seva unes cartes de l’escriptor Alfonso Sastre! Lieta López no obtengué en cap moment la normal solidaritat que hauria d’haver trobat entre les forces de l’oposició, especialment el PCE a les Illes. Misèries que tothom ja coneix: ganes d’arribar al poder al preu que sigui, malgrat fos deixant sols, davant els murs d’execució, els joves més valents de la generació dels anys setanta! La indiferència del carrillisme i la socialdemòcracia enfront els darrers crims del feixisme no aturà, emperò, les mobilitzacions populars ni a l’Estat espanyol ni a la resta del món. De Londres a Pequín, de Marsella al Japó, de Lisboa a l’Havana, de Xile als EUA, de Berlín a Milà, arreu la gent va sortir al carrer en un intent desesperat de salvar la vida dels cinc revolucionaris que havien estat condemnats a mort en infames consells de guerra sense cap garantia legal. París, Marsella, Tolosa de Llenguadoc, eren flames enceses, guspires solidàries en la llarga nit del 27 de setembre de 1975. A Suècia, Itàlia, Alemanya, Bèlgica, Suïssa, els Països Baixos… al Canadà i a Veneçuela hi hagué concentracions massives de manifestants i provatures d’assalt a les ambaixades de la dictadura (com la que s’esdevingué a Lisboa). És evident que si PCE i PSOE no haguessin estat fermats de mans i peus al franquisme reciclat haurien pogut (actuant conjuntament amb les altres forces d’esquerra) bastir un ampli moviment de resistència antifeixista. L’esforç unitari antirepressiu hauria servit per a colpejar fort la dictadura en el camí en el camí d’avançar envers la república i el socialisme. Però no era aquesta la voluntat dels dirigents del PCE i del PSOE. La direcció que havien escollit, des de feina molt de temps, no era el de la lluita conseqüent contra el feixisme; ben al contrari: la seva funció era precisament ajudar la burgesia a aturar l’onada revolucionària que durant la transició colpejava el sistema i posava en perill la maniobra del capitalisme espanyol: canviar alguna per a deixar l’essencial del règim sorgit de la victòria reaccionària de 1939.
Publicat en la revista L’Estel (1-VIII-05)
