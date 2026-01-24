Els cops d’Estat de la transició (I)

Ja eren donades les condicions objectives per al cop d’Estat de la dreta feixista. Esdevenien evidència punyent les premonicions dels revolucionaris arran de l'”Operació Galàxia” (1978); les denúncies antifeixistes de l’OEC, el Moviment Comunista, el PORE… Ja feia temps que l’ala esquerra del moviment obrer i popular observava de dia en dia el creixement descontrolat de l’extrema dreta feixista (Fuerza Nueva, entre altres organitzacions de la reacció) sense que els partits “obrers” majoritaris (PSOE i PCE) fessin res al respecte. La política de claudicacions i desmobilitzacions (polítiques, econòmiques, organitzatives…) havia arribat en aquest any 1981 a la quota màxima possible. Recordem que mesos abans del cop de Tejero del 23-F ja existien contactes secrets entre els enviats de Santiago Carrillo i Felipe González quant a la possibilitat de formar un govern militar (solució Armada) per tal de fer front a la difícil situació política del règim sorgit de la reforma del franquisme: el problema basc, el continuat enfortiment d’ETA i els atemptats que feia cada dia evidenciaven que la dictadura de Franco no havia resolt el problema de l’opressió nacional a l’Estat espanyol. Però, com ja hem dit, la línia de pactes amb la burgesia seguida pel PCE i pel PSOE des de la mort del dictador l’únic que aconseguia era debilitar les classes populars i enfortir els sectors colpistes de l’exèrcit.
Una de les mentides més barroeres que els partits del consens escamparen durant la transició consistí a fer creure als treballadors que l’abandonament de les reivindicacions històriques de la lluita antifeixista es feia per aturar un possible cop d’Estat. Amb el xantatge permanent que “els tancs encalentien motors”, PCE, PSOE i els partits burgesos beneficiaris dels pactes amb la monarquia i la patronal (Pactes de la Moncloa) anaren desmobilitzant progressivament els sectors més combatius de la classe obrera. En els camps polític i ideològic, amb campanyes contra les idees socialistes de la Revolució d’Octubre (la campanya antileninista del PCE, la directament antimarxista del PSOE), es desmuntà igualment la resistència contra un possible cop d’Estat.
Les provatures colpistes anteriors al cop del “23-F” (23 de febrer de 1981) sorgien un mes rere l’altre. Els militars comprovaven la realitat de la desmobilització popular (i es creixien dins les casernes). L'”Operació Galàxia”, en la qual ja hi era implicat Tejero, va finir amb una bufetada al rostre del govern d’UCD: cap dels implicats patí condemnes remarcables. Aleshores, amb el retrocés del moviment obrer i, concretament, a partir de 1979, assistim a un creixement del feixisme colpista (tant militar com civil). La història de tot aquest renaixement de l’extrema dreta, del continuat suport civil a una possible involució sagnant, es pot trobar en la imprescindible obra de José Luís Morales i Juan Celada La alternativa militar: el golpismo después de Franco, que publicà l’Editorial Revolución l’any 1981 (pel 1983 ja havien sortit al carrer tres impressions del llibre).
Aquesta obra és molt important perquè analitza (entre altres aspectes igualment importants) des de l'”Operació Galàxia” fins als incidents de Torres Rojas al capdavant de la Divisió “Brunete” (conspiració que acabà amb la seva destitució); des del paper dels serveis secrets fins a la constant mobilització ultra contra la democràcia amb cura especial a l’activitat del collectiu de generals reaccionaris que donaven instruccions mitjançant una sèrie d’article publicats en el diari ultradretà El Alcázar (la firma collectiva era “Almendros”)… El llibre ens permet assistir a tot el procés d’organització de la contrarevolució feixista que havia de materializar-se en els aixecaments del 23-F: el de Tejero (el més violent) i el d’Armada (el cop “oficialista”, amb aprovació dels partits parlamentaris i que comptaria amb ministres “comunistes” i “socialistes”). L’estudi analitza el paper del CESEDEN (Centro Superior de Estudios para la Defensa) i en descobreix la relació amb el primer cop militar que fracassà: l'”Operació Galàxia”. Així doncs, convé que ens hi aturem una mica.
L'”Operació Galàxia” s’havia de produir pel novembre de 1978 aprofitant que el rei, vés per on, sortia cap a Mèxic en visita oficial. Per les casernes circulen exemplars d’un pamflet editat pel “Movimiento Patriotico Militar”; rere el manifest hi ha els tinents generals Álvarez Arenas i Iñesta Cano, entre molts d’altres implicats. El 20 de novembre, en preparació de la intervenció militar, es llegeix el testament de Franco a totes les unitats de l’Exèrcit i, poc després, més de cinc-cents oficials i alts comandaments de les forces armades presideixen, juntament amb sectors d’extrema dreta, els funerals per la mort de Franco en el Valle de los Caídos, tots uniformats i lluint les condecoracions. Mentrestant, els diaris El Imparcial i El Alcázar van donant les instruccions als implicats en el futur cop d’Estat. Blas Piñar es reuneix amb forces internacionals del feixisme a Madrid (dia 18 de novembre de 1978). En l’operació hi han de participar el militar Atares i els coneguts Sáenz de Inestrillas i Tejero (que veurem més endavant el 23-F; segons declararan més tard els serveis d’intelligència de Suárez, més de dos-cents alts oficials de la guarnició de Madrid són compromesos en l’aixecament (aquesta xifra ens permet fer-nos una idea del nombre de possibles implicats a la resta de l’Estat). Finalment els serveis d’informació del Govern descobreixen els preparatius i en darrer moment alguns dels conspiradors són detinguts. El Washington Post escriu el 15 de gener de 1979: “A Espanya hi havia una Junta de Caps Militars que, en cas que continuàs l’escalada terrorista, estava preparada per a demanar al rei Joan Carles que postposàs les eleccions parlamentàries i municipals i nomenàs un govern de personalitats civils de dreta que cooperàs amb els militars i els deixàs les mans lliures per a encarregar-se d’ETA”.
Els dies 3 i 4 de febrer de 1979, en el que s’anomenà “Congrés d’Unitat” del Moviment Comunista amb una part de l’OIC (s’ha de recordar que el noranta per cent d’antics militants de l’OIC decidiren no unificar-se amb el MC), es va dir, parlant de l'”Operació Galàxia”: “Dicha operación permitió apreciar que un número reducido de conspiradores, debido a la complicidad ideológica y a la consiguiente pasividad de sectores más amplios, puede llevar a cabo tentativas de cierto alcance… Asimismo, no podemos olvidar que la función de defensa del orden constitucional que la Constitución confiere a las Fuerzas Armadas y la ausencia de precisiones sobre los medios y los límites de tal función contribuye a abrir la puerta a los pronunciamientos militares en el interior de la cúspide estatal con el fin de imponer un Gobierno no representativo, de dictar tal o cual normativa represiva, de aplicar determinada política antipopular o cualquier otro objetivo que puedan asignarse quienes tienen la capacidad y la fuerza para pronunciarse.
‘Todo eso se lo debemos a la reforma y a quienes la han bendecido arguyendo que con ella se consolidaba la libertad.
‘De todo ello extraemos una conclusión fundamental: hay que retomar la iniciativa frente al fascismo, hay que dar nueva vida a la lucha antifascista de masas”.
En aquells inicis del 1979 qualsevol podia comprovar que PCE i PSOE havien abandonat la tasca de prevenció del cop; i avui dia fins i tot sabem que hi havia hagut pactes secrets dels Múgica (PSOE), Raventós (PSOE), Ballesteros (PCE), Solé Tura (PSUC) i altres amb un sector de militars: el grup del general Armada. Així doncs, el “Congrés d’Unificació” era conseqüent en recomanar: “Hay que relanzar la lucha antifascista de masas para poder constituir un factor de desuasión frente al fascismo, factor que hoy no existe apenas. Su inexistencia permite a los conspiradores fascistas albergar la esperanza de que sus intentonas no encontrarían una resistencia popular. Sólo si el movimiento obrero y popular maniesta su fuerza y su determinación de usar esa fuerza contra los golpistas, sólo si hace eso aumentará su capacidad para frenar nuevas ‘Operaciones Galaxia'”.
Llibres de l´escriptor Miquel López Crespí (Web Ixent)
Articles d´actualitat política de l´escriptor Miquel López Crespí
Història alternativa de la transició (la restauració borbònica) (Web Ixent)
Els comunistes (LCR), la transició i el postfranquisme. Llorenç Buades (Web Ixent)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!