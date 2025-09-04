Els comunistes dels Països Catalans: 90 anys de fundació del POUM (Partit Obrer d´Unificació Marxista): No és només aprendre del pó pensar en el futur.

Les dones i homes del POUM volien una transformació socialista. No pretenien limitar-se a reformar algunes coses ni a canviar alguna cosa sense canviar el que era fonamental. La república de 1931 havia generat enormes il·lusions, però no va aconseguir de fer front als grans i greus problemes del país: el poder dels banquers i els terratinents, la influència de l’Església o el pes dels militars. I emparada per aquests poders reaccionaris creixia l’amenaça del feixisme i de l’exèrcit, tradicionalment colpista. Tenien per guia la unitat de les forces d’esquerra tal com s’havia concretat en l’Aliança Obrera que havia impulsat la insurrecció obrera de 1934 a Astúries i l’aixecament del 6 d’octubre a Catalunya, com també la necessitat d’unir en un partit les organitzacions marxistes. El seu programa exigia la nacionalització de la terra per repartir-la entre els pagesos; augments salarials i la reducció de la jornada laboral i nacionalitzar la banca i les indústries bàsiques del país. Proposaven una reorganització republicana del territori de la Península Ibèrica a partir del reconeixement del dret d’autodeterminació. Per fer realitat aquests objectius democràtics i revolucionaris calia que les classes treballadores prenguessin el poder i iniciessin un procés cap al socialisme.
La revolució de 1936 com a resposta al cop franquista va mostrar que la iniciativa de les masses encara podia anar més lluny. Fou així com les transformacions revolucionàries van canviar el país allà on la reacció feixista va ser derrotada. Però, o s’avançava cap al socialisme o els franquistes acabarien guanyant. A més, les dones i els homes del POUM, partidaris del socialisme, van patir la persecució estalinista i l’assassinat de l’Andreu Nin.
La Fundació Andreu Nin vol mantenir aquesta memòria però, sobretot, que les seves experiències, amb els seus encerts i els seus errors, siguin presents per les noves generacions.
Alguns dels problemes a què es van enfrontar tenen una certa semblança: La crisis del capitalisme en la seva forma actual, el renaixement del feixisme, les guerres existents i les noves amenaces militars, el creixement de les desigualtats, etc. L’esperit de les jornades és conèixer i debatre sobre l’experiència del POUM perquè pugui ser útil en el moment actual. La seva idea sobre la unitat de les classes treballadores, que en el seu moment es va expressar com a Aliança Obrera, pot ser una resposta a la creixent onada reaccionària i profeixista. La lluita de classes i el paper motriu de la classe treballadora com a elements decisius per a una alternativa socialista al capitalisme; l’internacionalisme front al capitalisme globalitzat; la defensa de l’autodeterminació; una alternativa republicana contra la monarquia, etc. No conformar-se amb el que hi ha, sinó generar una perspectiva de canvi revolucionari com a resposta a les diverses crisis presents en la societat: social, política, ecològica. Un canvi que s’ha de construir en condicions de plena igualtat, de rebuig del patriarcat i de manera mestissa entre totes les persones, sense distinció de gènere, origen o cultura.
Us animem a participar-hi!