Els cines de Mallorca en els anys 50 – Sa Pobla i el cine Montecarlo

La inauguració del “Cine Montecarlo”

LAUREN BACALL I INDRID BERGMAN

Sobre el fons esgrogueït de la memòria;

entre el fum dels cigarrets d’aquest cafè del port

a l’hora que retornen els pescadors

amb els vaixells buits de peixos i de somnis,

s’agiten,

des del fons més profund de l’existència

(advertesc desordre de velles imatges enmig de nosaltres),

Marilyn Monroe avançant a ulls clucs

cap a una mort plena dels més terrorífics malsons

i Maria Schell (Els germans Karamàzov!) fent costat a una

Lauren Bacall que mostra tota l’essència

romàntica i perillosa d’aquelles pellícules

en blanc i negre

(munió de diàlegs sardònics amb la presència

gegantina de Bogart).

Són les dones dels films que m’han acompanyat

en aquests anys d’estèril domini dels vencedors:

Jean Seberg,

Anna Karina,

Indrid Bergman a Casablanca

donen la mà a Claudia Cardinale

o a Leslie Caron en una esvanida Lili

dels cinquanta.

No em resta més bagatge que el seu record,

us ho puc ben assegurar.

—

Quan s’inaugurà el “Cine Montecarlo” de sa pobla (1957) han passat dues dècades d’ençà l’execució, en el Fortí d’Illetes, del fundador de l’Agrupació Socialista del poble. Parlam de Jaume Serra Cardell, militant obrer que, juntament amb els carrabiners que hi havia al poble i altres civils provaren de fer front, el juliol de 1936, a la sublevació feixista. Vint anys de victòria total i absoluta de la reacció. Dues dècades de festes pels vencedors, de feina i obligat silenci pel poble. Misses i processons, mes de Maria, rosaris i sermons des de la trona. Cap possibilitat de crítica oberta, d’organització popular. Malediccions permanents contra la República i la democràcia. Prohibits els sindicats i partits polítics, el caciquisme més reaccionari, el poder del clergat i de la burocràcia franquista és absolut i aclaparador. Sopars i dinars a càrrec del presupòst municipal. Visites de “personalitats” provincianes del règim. Viatges a Madrid i Lourdes dels sectors oficials, afins a la dictadura. Reialme de la Guàrdia Civil, dels falangistes, del clergat i els quatre cacics del poble. La gent surt a la dura feina camperola i torna de nit sabent el què ha passat (la repressió, la bona vida dels endollats, dels vividors del sistema). Ningú no pot dir el que sent. Silenci de tomba. Si de cas divertir-se per Sant Antoni, per els festes de Sant Jaume… I callar. Sempre callar, anar alerta amb el que surt de la boca. Cada vint de novembre hi ha en un local de sa Pobla la ritual celebració del discurs fundacional de Falange Española y de las JONS (l’any 1957 aquesta cerimònia oficial es va fer en el Teatre Principal). La premsa informava així dels fastos oficials del franquisme: “El día 20 de este mes, XXI aniversario de la muerte de José Antonio, tuvo lugar en el Teatro Principal un acto conmemorativo, al cual asistieron los niños y niñas de nuestros centros docentes. Bajo la Presidencia formada por el Rvdo. don Jaime Vallés, cura económo; don Pedro Ventayol Ques, alcalde; don Antonio Perelló Miquel, juez comarcal; don Bartolome Siquier Serra, jefe local de F.E.T. y de las J.O.N.S; don Juan Antonio Sallán, comandante del puesto de la Guardia Civil y don Miguel Pomar Capó, delegado sindical local, se inició el acto dándose lectura al Testamento del Fundador. Seguidamente el Sr. Ditector del Grupo Escolar de niños, don José Mª Ferrer Serra, dirigió la palabra a los asistentes, comentando la figura de José Antonio, de cuya vida y actividades sacó provechosas consecuencias. Finalmente se proyectó la película Cónclave secreto, biografía de S.S. Pío X”.

Aleshores teníem onze anys i estudiàvem primer de batxillerat a l’Institut de sa Pobla (a la plaça del Mercat). En aquell temps era director Antoni Serra Caldés. Com podeu suposar els fastos dels franquistes ens deixaven completament indiferents. A les novenes i rosaris ens hi feien anar obligatòriament. Ens hi portaven, com a xotets d’un ramat, els professors. Però nosaltres vivíem unes altres històries, teníem preocupacions ben diferents. Era l’època en que es bastia el “Cinema Montecarlo”, un dels llocs “sagrats” de la nostra infància poblera. I tot el que es relacionava amb el cinema sí que ens interessava. I molt! En altres capítols dedicats al meu poble ja he parlat de la importància decisiva que tengueren el la meva formació (i crec que en la de tots els poblers i pobleres de la meva generació) l’existència de cines com el “Teatre Principal” (Can Guixa), el “Coliseum” (Can Pelut), el “Gardenia” en la carretera sa Pobla-Muro (era a la sortida del poble) o el “Salón Montaña”, del carrer Muntanya, davant la casa del músic i compositor Gaspar Aguiló, un dels meus mestres, excellent compositor, folklorista, director de l’Escola Municipal de Música a mitjans dels anys cinquanta i a qui sempre estaré agraït per tot el que m’ensenyà.

Tots aquests cines quedaven petits davant l’augment demogràfic de la nostra vila. Sovint quan hi havia gran estrenes (Lo que el viento se llevó, El último cuplé o alguna pellícula d’Antonio Molino, Paquita Rico o Marifé de Triana) no donaven abastament a l’hora de vendre entrades. Era impossible atendre tanta demanda! Aleshores sa Pobla ja tenia deu mil habitants i el cine era el principal entreteniment dels caps de setmana. Crec que va ser en constatar aquest fet que un empresari pobler, el senyor Antoni Picó Aguiló, decidí portar endavant la tasca de construcció d’uns dels cines més luxosos i importants de Mallorca dels anys cinquanta. Parl evidentment del “Cine Montecarlo”, catedral magnífica del setè art, porta oberta per a copsar totes les meravelles del món. El cine! Que no seria per aquells allots de fa prop de quaranta anys! Ningú que no hagi viscut la grisor cultural del franquista, la manca d’imaginació dels odiosos buròcrates que comandaven a dit, al servei sempre de la nefasta dictadura del general Franco i la burgesia espanyola no podria entendre, l’aferrissat amor al que vèiem en la pantalla, quan s’apagaven els llums i, enretirant-se els cortinatges, apareixien els nostres herois: l’inoblidable Buster Keaton de El maquinista de la general (1926); els germans Marx de Una noche en la opera… En vénen a la memòria ara mateix els rostres de Clark Gable i Ava Gadner en Mogambo (censurada, tallada, irreconeixible pellícula de Ford); d’ Elizabeth Taylor i James Dean a Gigante (1956) i Bogart quan encara no sabíem qui era Bogart. L’oncle José López, que havia estat cap de transmissions amb la 22 Brigada, en la batalla de Terol i que escoltava ràdios estrangeres parlava (d’amagat) amb el pare tot explicant-li la feina en favor de la República que, en temps de la guerra, havia fet Humprey Bogart i la seva companya, Lauren Bacall. Els increïbles muntatges de Fred Astaire ens feien copsar l’existència d’un altre món més enllà dels sermons dels sacerdots, dels himnes imperials i feixistes, quan formàvem, drets, gelats de fred a l’hivern, al pati de l’Escola Graduada. En la retina, quaranta anys després encara hi tenc, ben presents, les escenes de Cantando bajo la lluvia (amb Gene Kelly, Debbie Reynolds i Donald O’Connor); la tragedia de Duelo al sol amb na Jennifer Jones i Gregory Peck; el Peter Cushing de Dracula (1957) dirigida per Terence Fisher… El llistat d’actors, films, de directors, d’imatges, d’històries que ens colpiren per sempre més podria fer-se infinit… No bastaria un llibre, per fer-ne una petita recordança de tot el que significà l’anar al cine quan érem molt més joves, en aquella Mallorca de mitjans dels anys cinquant