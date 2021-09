El teatre modern a Mallorca: Carrer de Blanquerna

Les altres obres de teatre, com Autòpsia a la matinada, que guanyà el Premi de Teatre Ciutat de Palma 1974, Homenatge Rosselló-Pòrcel que obtengué el Ciutat d’Alcoi 1984 o El cadàver, editat per Pagès Editors de Lleida el 1998, corresponen a situacions completament diferents de les que hem indicat parlant d’Acte únic, Els anys del desig més ardent i Carrer de Blanquerna. Una història a part seria també l’estudi de les circumstàncies que contribuïren a anar bastint les obres Ara a qui toca, Premi de Teatre en català Carles Arniches 1972, Les germanies, Premi Especial Born de teatre 1975 o Atzucac, Premi de Teatre Ciutat de Granollers 1990. L’obra El cadàver, que va ser editada per Pagès Editors l’any 1997, és un cas molt especial. Escrita en uns moments de col·laboració amb la companyia Teatral “Taula Rodona” de Ciutat, que dirigien Bernat Pujol i Adolfo Díaz, l’obra va ser estrenada en el Teatre Principal de Ciutat l’any 1996 i, posteriorment, de mans de la directora Teresa Gelpí, va ser representada a Barcelona i altres indrets del Principat.

Amb la recent publicació de l’obra de teatre Carrer de Blanquerna es tanca, crec que definitivament, el cicle iniciat a mitjans dels vuitanta, quan vaig començar a escriure la trilogia conformada per aquest llibre i per Acte únic (Ciutat de Mallorca, Universitat de les Illes Balears, 2000) i Els anys del desig més ardent (Ciutat de Mallorca, Universitat de les Illes Balears, 2004). Les tres obres fan referència a la mal anomenada transició, en realitat una nova restauració, la restauració borbònica feta seguint els plans ordits a iniciativa del general Franco. El pacte entre l’esquerra nominal i els franquistes reciclats va significar una convalidació “democràtica” de certs aspectes essencials del franquisme. Aquesta vegada la dreta, esgotat el model feixista de dominació, tornava a garantir el seu domini, amb l’ajut de l’esquerra nominal, emprant la llei, és a dir, emprant la Constitució. N’he parlat extensament en el llibre No era això: memòria política de la transició, editat per Edicions El Jonc l’any 2001.

Recordem que els eixos bàsics del pacte de 1978 van ser garantir “la sagrada unidad de España”, l’economia de mercat capitalista, és a dir, la propietat privada sobre els mitjans de producció, i la monarquia borbònica. L’acceptació, per part de la burgesia espanyola, a la qual havia anat tan bé amb el franquisme, de la legalització dels partits que acceptaven aquests punts, una vegada criminalitzada l’esquerra revolucionària, eren imprescindibles per aturar l’autoorganització popular de finals dels seixanta. Es tractava d’aturar el procés d’empenta republicana, independentista i d’enfortiment de les experiències unitàries, consellistes i de democràcia directa, de les quals s’havia dotat el moviment obrer i popular. Era imprescindible per al capitalisme espanyol, primer neutralitzar i després destruir aquest tipus de lluites i d’organització per a poder iniciar una nova etapa política que li garantís la supervivència i perpetuació. La restauració borbònica, amb el suport total de l’esquerra nominal, només tenia aquest objectiu.

Per tal d’acabar amb el protagonisme del consellisme i les experiències d’unitat obrera i popular semblants a les de Gasteiz l’any 1976, per posar un exemple, era imprescindible la legalització i enlairament dels partits que acceptaven les regles del joc dels franquistes reciclats. Enfortir un tipus de sindicalisme homologable a l’existent a l’Europa capitalista era un altre punt essencial del pacte. L’unitarisme assembleari, les coordinadores de fàbrica que practicaven una ferrenya unitat tant a fàbriques com a barris, impossibilitaven el sorgiment del tipus de sindicalisme de gestió que volien la dreta i els sectors reformistes del moviment obrer. Només unes burocràcies sindicals legalitzades i amb tot el suport del règim, amb fortes subvencions econòmiques, podien portar endavant la tasca de depurar dels sindicats tots aquells elements d’esquerra que pugnaven per la defensa dels interessos del poble. Dividir el moviment obrer en nombrosos sindicats de gestió, demonitzar les idees marxistes i independentistes, acabar amb la memòria històrica d’amplis sectors del poble, enterrar sota tones de ciment armat les experiències consellistes dels treballadors, fer retrocedir el sentiment republicà, eren algunes de les tasques encomanades per la burgesia a les burocràcies sindicals i polítiques que s’estrenaven signant l’antipopular Pacte de la Moncloa.

Una història prou sabuda, la traïda de la transició, i que ha estat tractada per nombrosos polítics i historiadors allunyats del poder. Una realitat històrica que, per cert, tan sols en els darrers anys ha començat a treure el nas. Pensem que els partits que traïen les idees d’autodeterminació de les nacions oprimides, les idees de socialisme, els principis republicans, en disposar de fortes subvencions institucionals i de totes les palanques que han permès l’enriquiment i promoció dels servils, han pogut anar bastint una falsa història justificativa de les seves traïdes.

Record que entre els primers que denunciaren tantes renúncies i abandonaments, a part dels partits revolucionaris que encara eren perseguits, criminalitzats de forma constant, hi hagué Gregorio Morán. En el llibre El precio de la transición (Barcelona, Editorial Planeta, 1991) es va atrevir a denunciar la mentida, els pactes secrets entre la pseudoesquerra i els hereus del “Movimiento”. Gregorio Morán va tenir el valor d’escriure sense concessions, amb el bisturí de la seva esmolada memòria, explicant les misèries d’uns dirigents polítics que, com Felipe González o Santiago Carrillo, eren capaços de qualsevol cosa per a instal·lar-se a les institucions.

Aquest és el tèrbol panorama polític que condicionà la joventut militant dels protagonistes de l’obra Carrer de Blanquerna. Per cert, i ja que parlam d’aquesta obra, podríem explicar l’origen del títol al lector curiós. En temps del franquisme, com a moltes cases d’altres militants antifeixistes, hi hagué a casa meva, com podeu imaginar, moltes reunions polítiques. Vivia a un pis que feia cantonada entre el carrer d’Antoni Marquès Marquès de Ciutat de Mallorca i el carrer de Blanquerna. En un moment determinat, i per parlar solament d’un fet mínimament rellevant, tenguérem una reunió que decidí la fundació de la revista dels comunistes de les Illes (OEC). La revista dels consellistes illencs portà per títol Democràcia Proletària i, com he dit, es fundà en una reunió d’aquest pis que feia cantonada amb el carrer de Blanquerna. Doncs bé, en record de tots aquells anys de reunió i d’enfebrades esperances revolucionàries vaig posar el nom del carrer a l’obra de teatre. Passats els anys, són les mateixes persones que lluitaren per un món més just i solidari les que ara, esdevenguts personatges teatrals, es tornen a reunir en una casa del carrer de Blanquerna per a rememorar aquella època.

Han passat més de vint anys. Cap dels objectius perquè lluitaren els protagonistes de Carrer de Blanquerna s’ha pogut aconseguir. Nereu, Margarida, Agnès, Adrià, Llibert, Salvador, Miquel i Amat es retroben després d’haver anat a l’enterrament d’una històrica lluitadora antifeixista de les Illes. La convidada per a retrobar-se i xerrar d’aquells temps que els fa Nereu posa en marxa el mecanisme del record i de la nostàlgia. Mentre desfilen les històries dels protagonistes i es va desenvolupant l’acció de Carrer de Blanquerna es van adonant com, fins i tot passats tants d’anys, encara no han pogut endevinar molts dels motius de l’ensorrada general de tantes idees i esperances.

Gregorio Morán, i també Lluís Maria Xirinacs en la seva trilogia La traïció dels líders, o Arturo Van den Eynde en els llibres Ensayo general i Anti-Carrillo, sí que han deixat ben especificada la història de les renúncies de la transició. Però els protagonistes de Carrer de Blanquerna no són historiadors. Simplement fan recompte d’aquells esdeveniments i, intuïtivament, cerquen causes, expressen una humana estranyesa per tot el que s’ha esdevengut.

És precisament ara, amb tot el material que s’ha anat publicat referent en aquests anys decisius, quan podem començar a donar una resposta adient als interrogants que es plantegen els protagonistes de Carrer de Blanquerna.

Com explica Gregorio Morán en El precio de la transición, en aquells anys evocats pels nostres protagonistes poguérem contemplar els canvis de camisa més indecents, munió d’actituds polítiques de la més dura pornografia. Ho hem anat explicant al llarg d’aquest article. Tot va ser venut pel plat de llenties del sou, el cotxe oficial, el poder trepitjar moqueta, els privilegis que comportava estar en primera línia en servei del nou règim. Foren els anys del Pacte de Moncloa amb la patronal, de la subordinació del PSOE a la política proimperialista de l’OTAN i l’imperialisme ianqui. Els Felipe González i CIA traïren els seus i tot el poble, ja que, en lloc de lluitar per fer sortir l’estat espanyol de l’OTAN com havien jurat que farien, una vegada instal·lats al poder oblidaren les promeses i esdevengueren l’avantguarda de la lluita en pro del bloc imperialista.

És una època d’immensa joia i felicitat per als ‘oportunistes de tots els colors que es van instal·lant a recer del sistema. També és el moment de la desfeta de la majoria d’organitzacions revolucionàries sorgides a mitjans dels anys seixanta. Molts d’aquests grups no saberen resistir les onades del temporal i, criminalitzats per tots els mitjans de comunicació, silenciades brutalment totes les seves activitats, patiren les conseqüències de la nova situació. Sovint les pròpies contradiccions d’aquestes organitzacions, una certa debilitat política producte d’haver oblidat, per un accentuat l’activisme diari, la necessària tasca de formació dels militants en els principis socialistes, anarquistes o independentistes, facilitaren la campanya d’extermini decretada pels hereus del franquisme i la pseudoesquerra. Però fer ara la història de la crisi de les diverses organitzacions revolucionàries dels Països Catalans i de l’estat espanyol, la crònica, per exemple, de la LCR, l’OEC, el MC, el PTE, la ORT o el PCE(ml), o ens portaria a haver d’escriure un caramull de llibres. Cada una d’aquestes crisis requeriria una història especial i avui, evidentment, el que volíem era assenyalar solament el marc històric, polític i cultural en el qual es van congriant la trilogia que, amb la publicació de l’obra Carrer de Blanquerna, es clou de forma pensam que definitiva.

Però l’objectiu d’aquest article era situar, de forma breu i sintètica, Carrer de Blanquerna en l’època i circumstàncies en la qual va ser escrita.

Els protagonistes de l’obra, Nereu, Margarida, Agnès, Adrià, Llibert, Salvador, Miquel i Amat, exceptuant na Caterina que mai no ha cregut en res que no sigui el profit personal, a través d’un dens diàleg fet sense xarxa de salvament, proven d’analitzar el resultat final de la transició tant en el camp personal com en el polític. Record que, quan vaig començar la redacció de Carrer de Blanquerna, el que més m’interessava no era fer una història del tipus Peter Weiss, una mena de teatre-document que servís per a bastir una història “objectiva”, documental, d’aquella època. No era aquesta la meva intenció. Es tractava de provar de reflectir, sense fer cap incursió en l’herència de Weiss, la crisi personal que sacsejà molts dels militants antifeixistes de les darreries del franquisme una vegada comprovada la derrota i ensorrament, amb la pertinent criminalització dels principis que s’havien defensat fins aleshores.

De tots els personatges que actuen damunt l’escenari a Carrer de Blanquerna potser l´únic que no ha cregut mai en els principis de lluita per la llibertat i transformació del món és Caterina, la conflictiva companya de Nereu. Un personatge típic en la línia de l’egoisme, el més barroer materialisme i l’odi envers qualsevol activitat que no vagi enfocada a guanyar més diners, a situar-se en una bona posició econòmica. El vulgar pragmatisme de Caterina, la seva ràbia continguda contra l’idealisme de Nereu i els altres protagonistes de l’obra, la fa ser un personatge antipàtic per la seva brutalitat i alhora molt representatiu d’un determinat tarannà social.

En el fons, i era el que m’interessava ressaltar quan anava escrivint els diàlegs de la primera escena, posant en acció l’amargor de Caterina, el sec ressentiment contra els homes i dones que es movien per uns ideals culturals i polítics de millora del món, situava una determinada forma del comportament de la nostra societat; ironitzava, de forma esperpèntica, sobre els “valors” d’una classe mitjana, d’alguns sectors d’una incipient burgesia que, sense cap mena de dubte, tornarien treure els militars a carrer i armarien nous escamots de falangistes si copsassin que les idees de Nereu podien triomfar. En els diàlegs on intervé Caterina, i principalment en la primera escena, és quan podem constatar més aquesta accentuació de caràcters. Els personatges de l’obra són sempre, no ens hauríem d’enganyar al respecte, personatges-tipus, representatius de formes generals i col·lectives de comportament, més que persones individualitzades, malgrat que també ho puguin ser.

Caterina, el personatge més fred de ‘obra, no és tan aliè a la realitat que ens envolta com han volgut pensar alguns dels amics que han llegit Carrer de Blanquerna abans de la seva publicació. Bastaria pensar com era la gent de dretes a Mallorca en temps de la guerra civil (i abans, si recordam la repressió que patim des de les Germanies passant pel Decret de Nova Planta!). Els anys de la guerra foren terribles i encara en portam les ferides al cos. Un parell de milers d’assassinats a sang freda, anant a cercar la gent a la nit, a casa seva, simplement per haver militat en una organització d’esquerres, per ser membre d’un sindicat, per no haver anat a missa. Milers d’assassinats, tortures, violacions de dones, misèria damunt els pobres. No ens hauríem d’errar quant al grau de brutalitat dels sectors reaccionaris del país. Caterina no és un personatge d’un altre món. La seva virulència contra les idees que considera “utòpiques” és la mateixa virulència que hem vist històricament entre els sectors que volen aturar el progrés de la història. La brutalitat de la guerra civil, sense disfressa, amb sang i morts i torturats a totes les carreteres mallorquines. I també, cal no oblidar-ho, la brutalitat de la dreta i certs sectors de l’esquerra nominal quan, juntes, criminalitzaven les idees de república, socialisme i llibertat de les nacions oprimides per l’estat.

Recordem que la restauració borbònica es va bastir precisament damunt tones del més barroer pragmatisme i el més descarnat cinisme. I què expressa Caterina quan ataca Nereu pel seu idealisme?

El barroer cinisme i menfotisme del quan vàrem ser testimonis en temps de la transició es bastí damunt tones de mentides, de contes de fades quant a la “consecució de la llibertat” i de mil increïbles teoritzacions sobre la “intel·ligència” dels polítics que pactaren amb els franquistes reciclats i que, xerricaven, “havien aconseguit el que era possible”. Quin fàstic, les idees i els principis per aquesta gentussa!

No ens hauria d’estranyar, doncs, la ràbia profunda que Caterina sent envers la utopia dels altres protagonistes de Carrer de Blanquerna. És la mateixa ràbia que els que militàrem en les organitzacions antifeixistes del temps de la dictadura franquista poguérem captar, com hem dit una mica més amunt, no solament en les fileres de la dreta sinó també en l’actuació dels dirigents de la pseudoesquerra. La ràbia de Santiago Carrillo, Felipe González i de tots els partits de dreta que els feien companyia, contra les idees nacionalistes d’esquerra, republicanes, marxistes, revolucionàries, feia feredat. Que el feixisme atacàs els principis marxistes, republicans o independentistes era comprensible, per alguna cosa eren reaccionaris alletats en el vessament de la sang del poble. Però que aquestes mateixes idees d’odi a la lluita republicana, o anticapitalistes, es convertissin en la pràctica política diària de l’esquerra oficial que sostenia el règim, era vertaderament demencial. Per això la visceralitat reaccionària, el brutal pragmatisme de Caterina quan s’enfronta amb Nereu pel seu idealisme, pens que reflecteix, amb tota la seva ferotgia, aquells anys de la transició.

Les primeres paraules de Caterina en entrar en escena són expressió brutal d’aquest desig instintiu, bestial, pels diners. Caterina, com molta gent que ens envolta, vol disposar d’un determinat poder adquisitiu per a accedir a la possessió dels símbols, els objectes que ofereix la societat de consum i que palesen davant la societat el teu estatus social.

En els sectors més podrits del ventall polític que encapçalà els pactes amb el franquisme reciclat, a part de la lluita pels diners, a part de l’egoisme particular, hi havia -i hi ha encara!- aquesta brutalitat, aquesta lluita desfermada pels llocs de control i comandament dins la societat sorgida de la reforma de 1976-1978. És el que hem vist durant aquest darrer quart de segle de traïdes i girades de casaca. En escriure la trilogia que comentam, és a dir, Acte únic, Els anys del desig més ardent i Carrer de Blanquerna, ens adonam a la perfecció, com si haguéssim nascut amb un aparell de raigs X dins el cervell, que, amb la consolidació de la monarquia i la consagració constitucional de la “sagrada unidad de España” i l’economia de mercat capitalista, morien oficialment, per a molt de temps, la majoria d’idees que havien alletat quaranta anys de lluita contra el feixisme.

Nereu, un altre dels protagonistes de Carrer de Blanquerna, ho constata al començament de l’escena tercera. Amb uns versos manllevats del poemari Els poemes de l’horabaixa, el titulat “La pluja àcida”, Nereu ens informa de la situació: “Vers la ponentada, les hores cremaven sense pietat, s’enfonsaven en el violent artifici efímer de la nit. Terra ombrívola curulla de gent vanitosa, sense que ningú resisteixi les onades de la tempestat, la pluja àcida caient sense aturar”. Un dels personatges de l’obra descriu en poques paraules el sentiment que alletava els vençuts. Les frases “les hores cremaven sense pietat”, “terra ombrívola curulla de gent vanitosa sense que ningú resisteixi les onades de la tempestat” o “la pluja àcida caient sense aturar” ens ho diuen tot.

Els sacrificis, els milers de morts en la lluita per la llibertat, els anys de presons i camps de concentració, la dignitat dels antics resistents antifeixistes, només servien als que ara s’havien apoderat de les sigles de les antigues organitzacions esquerranes com a moneda de canvi per a situar quatre oportunistes a recer de les mamelles de l’estat. Amb els pactes de Carrillo i CIA amb el franquisme reciclat, amb l’oblit de la memòria històrica, amb l’enlairament de la bandera que havia guanyat la guerra contra els pobles de l’estat; la brutalitat dels cínics i mentiders, promocionats i enlairats per tots els mitjans de comunicació del règim i tot el suport econòmic i propagandistic del sistema, esdevenia l´únic discurs possible. Es parlava amb sornegueria de pragmatisme i possibilisme, de consens amb els vencedors de la guerra civil. Tot eren rialles amb els assassins i torturadors. Es criminalitzaven diàriament les idees de canvi social, de transformació del món. Eren -i és encara!- les idees de Caterina elevades a la categoria de discurs oficial. La més perfecta sofisticació de la brutor i la mentida política i històrica.

En el poemari Els poemes de l’horabaixa, que havia guanyat el Premi de Poesia Principat d’Andorra (“Grandalla”) 1993 hi havia un poema premonitori. El poema portava per títol “El maig del 68” i també va ser inclòs en Antologia (1972-2002), llibre que edità la Fundació “Sa Nostra” en la col·lecció “El Turó” que dirigeix l’escriptor i catedràtic Pere Rosselló Bover. Aquest poema, “El maig del 68”, escrit a mitjans dels anys vuitanta, és el bessó de Carrer de Blanquerna. La poesia és un instrument molt més sintètic que el teatre per a expressar idees o bastir determinats experiments literario-culturals. Amb cinquanta versos el poeta volia deixar constància de l’alè vital que mobilitzà aquella esforçada generació de lluitadors per la llibertat. El poema “El maig del 68” pretenia aconseguir aquest objectiu. Finalment el poema es convertí en la introducció “brechtiana” a l’obra Carrer de Blanquerna. Qui sap si és una de les meves poquíssimes incursions en el món de Brecht quant a la ruptura de les concepcions tradicionals del “misteri” en la progressió argumental d’una obra teatral. Amb la introducció descarnada d’aquell a l’inici de Carrer de Blanquerna ja no resta cap misteri per a desvetllar, cap “catarsi” a fer, cap “màgia” per a distreure l’espectador al llarg del temps que duri l’espectacle teatral. Imagín que a l’Antonin Artaud, el brillant teòric de Els tarahumara no li hauria agradat res del que allunyàs el teatre de la seva concepció ritual primitivista. Ell que cercava la “salvació” en tot el que s’allunyàs de les concepcions convencionals del fet teatral, hauria considerat que aquesta dèbil incursió en el brechtisme no servia per a enriquir dins el camp de la màgia i el misteri que ell va aprendre dels indis tarahumara, l’obra Carrer de Blanquerna. I consti que qui signa aquestes notes entén el contingut, sovint subversiu, d’algunes de les propostes d’Artaud.

El poema “El maig del 68” ens informa d’alguns dels noms que alletaren aquella generació d’homes i dones antisistema i que s’anomenen Gabriel Alomar, el Che, Rosselló-Pòrcel, Julio Cortázar, Salvador Espriu, Raimon… Amb aquests noms es tractava solament de “situar” les coordenades ideològiques, político-culturals, en les quals es movien -ens movíem!- aquells antifeixistes de finals dels seixanta. El lector del poema, l’assistent a una hipotètica representació de Carrer de Blanquerna, entén a la perfecció que els noms que hem anomenat ho són tan sols a nivell indicatiu. Impossible fer la llista de tots aquells pensadors i escriptors, filòsofs i polítics que ens condicionaren i en certa mesura condicionen encara. De Gramsci a Marx, d’Andreu Nin a Joan Fuster, de Trotski a John Reed, de Francesc de B. Moll a Noam Chomski, la llista podria allargar-se fins a l’infinit.

Fent un resum del que hem escrit fins aquest moment en referència a Carrer de Blanquerna, podem dir breument que, vint anys després de la victòria dels oportunistes en temps de la transició, un grup d’exmilitants d’aquella època es troben per rememorar el passat, els anys de la joventut. Francesca Bosch, una antiga dirigent del carrillisme illenc, ha mort després de patir una llarga malaltia. Els antics companys de lluita clandestina es troben després d’haver acomiadat una antiga dirigent esquerrana. Tots han anat a les exèquies de Francesca Bosch, aquella militant del PCE que pocs anys abans de morir havia rebutjat les idees carrillistes de pactes amb els franquistes reciclats. Una dona que al final de la seva vida va fer autocrítica dels errors comesos en temps de la transició. Fins i tot abandonà el PCE i entrà a militar en un grup que es declarava marxista-leninista i que reivindicava la República i el pensament de Lenin. Un grup de militants de l’esquerra revolucionària, l’espectador ha de suposar que són exmembres de la Lliga Comunista Revolucionària (LCR), l’Organització d’Esquerra Comunista (OEC) o del PCE (ml), partits que va combatre a mort el PCE i la mateixa Francesca Bosch, ara la recorden i parlen del seu canvi d’idees quan el mal fet per l’oportunisme dins el moviment obrer ja està fet i és irreversible.

L’obra Carrer de Blanquerna comença, doncs, quan aquest grup d’exmilitants revolucionaris, Nereu, Margarida, Agnès, Adrià, Llibert, Salvador, Miquel i Amat es troben novament després d’anys de no haver-se vist. Un streap tease d’una generació fet sense xarxes, amb el cor obert, sense amagar res. Un ritu iniciàtic? Teatre-confessió? Vés a saber si a patir d’ara sí que hauria agradat a Artaud el desenvolupament de Carrer de Blanquerna!