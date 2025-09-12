El teatre modern a Mallorca

Les renuncies i traïdes de la transició esbucaren tot un caramull de propostes i d’idees republicanes i socialistes que, indubtablement, havien de condicionar la vida i l’obra dels autors compromesos en la lluita per una societat més justa i solidària. (Miquel López Crespí)
Acte únic, Els anys del desig més ardent i Carrer de Blanquerna són obres escrites després de l’ensorrada de les idees rupturistes en temps de la transició. La definitiva consolidació del règim sorgit dels pactes entre la pretesa oposició (principalment PCE i PSOE) i el franquisme reciclat (UCD), va rompre la columna vertebral d’un canvi prosocialista i republicà. La criminalització i posterior desaparició de les avantguardes proconsellistes de finals dels seixanta, la consolidació únicament dels partits que havien acceptat la monarquia i l’economia de mercat, obligava a una reflexió i a un llarg exili interior a tots aquells que ens havíem compromès, des d’òptiques diverses, en la lluita per aconseguir un canvi revolucionari a l’estat espanyol.
Com explica molt bé el poeta i investigador Ferran Lupescu en el pròleg a Literatura mallorquina i compromís polític: homenatge a Josep M. Llompart: “Entre, diguem, el 1980 i el 1985, el gruix de plataformes d’incidència pública acabà monopolitzat pel nou tipus d’intellectual conformista, sovint amb càrrec públic i carnet de partit a a butxaca, mentre l’intellectual que romania crític era sotmès al desprestigi sense gaire possibilitats de rèplica, o bé es retirava a un silenci d’estricta supervivència. Una recerca hemerogràfica centrada en aquests anys desenterraria munió d’articles, discursos, ressenyes, etc., ridiculitzant allò que anomenaven ‘resistencialisme’ i instant els escriptors a produir una literatura ‘normal’, és a dir, acrítica, integrada i narcotitzadora. Hom comença a parlar de ‘productes culturals’, i hi ha qui es lliura a una lluita fratricida per tal d’enfeudar el públic catalanolector ja existent, en comptes d’ampliar-lo mancomunadament a expenses de la cultura imperial”.
A partir d’aquest moment ja sabem que no hi haurà cap suport per a continuar bastint una cultura autènticament d’esquerres. Són els anys de l'”assalt a les institucions”.
Un personatge d’Els anys del desig més ardent, ho explica d’aquesta manera: “Després de les primeres eleccions democràtiques, consolidat més o manco el nou sistema pactat entre els fills del Movimiento i els flamants aspirants al poder, analitzats els percentatges electorals, comprovat per mitjà de la informàtica qui s’asseia a les poltrones institucionals i qui desapareixia de l’escenari engolit pel més penós i dur extraparlamentarisme, s’esdevingueren fets estranys, bruixeries, traïdes i altres malsons inimaginables tan sols uns mesos abans”.
Arribava el fosc reialme dels endollats. Una bona part del funcionariat cultural es posa incondicionalment al servei de l’estat sorgit de la reforma del règim franquista. Som ben conscient que no han guanyat els “nostres”. Nosaltres som al carrer, com sempre, com de costum. No serà possible doncs, bastir cap treball teatral “per a les grans masses populars” com, a vegades, en temps del franquisme hem somniat. Com una fuetada bestial al rostre, després d’aquestes “primeres eleccions”, després de constatar en a carn que ha significat i significa la victòria dels cínics, ja sabem a la perfecció que els “nostres”, és a dir els republicans, els revolucionaris, els treballadors, els que no tenim res més que les nostres mans per a provar de sobreviure en la foscor… hem perdut. Així de senzill, així de dramàtic.
No hi haurà gran teatre de masses antisistema enmig del carrer. Com explica Joan Fuster en la seva imprescindible obra Literatura catalana contemporània (Barcelona, Curial, 1972), talment com si ens trobassim en la postguerra franquista: “Ara, però, el dramaturg no es fa cap illusió sobre la taquilla; guanya, en canvi, una gran llibertat en el seu treball. El seu públic és un públic -diguem-ho així- d’entesos, i ell se n’aprofita per a posar en joc totes les seves armes creadores. La tècnica, els assumptes, la posta en escena, els propòsits, començaren a ser diferents”.
Les renuncies i traïdes de la transició esbucaren tot un caramull de propostes i d’idees republicanes i socialistes que, indubtablement, havien de condicionar la vida i l’obra dels autors compromesos en la lluita per una societat més justa i solidària.
Com ja he explicat, la trilogia formada per Acte únic, Els anys del desig més ardent i Carrer de Blanquerna són expressió d’aquesta “nova època” predemocràtica. Com el teatre experimental de la postguerra (recordeu algunes obres de Salvador Espriu!), l’autor, que sap que té poques possibilitats de ser representat, investiga en la tècnica teatral i prova d’aprofundir dins la psicologia d’uns personatges en crisi. Són muntatges eminentment poètics (sense deixar de reflectir l’època i el moment històric) en els quals, les propostes de l’autor exigeixen un atent esforç de concentració per part de l’espectador. És un teatre, com ja ho era el de clandestinitat, construït amb oposició al “teatre rekional”, el teatre de l’autoodi, tan blasmat per Josep M. Llompart i Joan Fuster i, contra el qual, es bastiren en bona mida les resolucions sobre teatre del Congrés de Cultura Catalana.
Llibres de l´escriptor Miquel López Crespí (Web Ixent)
Articles d´actualitat política de l´escriptor Miquel López Crespí
Història alternativa de la transició (la restauració borbònica) (Web Ixent)
Els comunistes (LCR), la transició i el postfranquisme. Llorenç Buades (Web Ixent)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!