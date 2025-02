El teatre modern a Mallorca

Els sacrificis, els milers de morts en la lluita per la llibertat, els anys de presons i camps de concentració, la dignitat dels antics resistents antifeixistes, només servien als que ara s’havien apoderat de les sigles de les antigues organitzacions esquerranes com a moneda de canvi per a situar quatre oportunistes a recer de les mamelles de l’estat. Amb els pactes de Carrillo i CIA amb el franquisme reciclat, amb l’oblit de la memòria històrica, amb l’enlairament de la bandera que havia guanyat la guerra contra els pobles de l’estat; la brutalitat dels cínics i mentiders, promocionats i enlairats per tots els mitjans de comunicació del règim i tot el suport econòmic i propagandistic del sistema, esdevenia l´únic discurs possible. (Miquel López Crespí)

La transició, el teatre modern i la memòria històrica.

Nereu, un altre dels protagonistes de Carrer de Blanquerna , l’obra de teatre que acaba de publicar Edicions Can Sifre, constata el final de les idees revolucionàries existents en el darrer temps de la dictadura. Estam al començament de l’escena tercera. Els anys de lluita clandestina, la lluita abnegada i la dignitat antifeixista dels lluitadors antifeixistes de la postguerra no han servit de res. Amb uns versos manllevats del poemari

Els poemes de l’horabaixa, el titulat “La pluja àcida”, Nereu ens informa de la situació: “Vers la ponentada, les hores cremaven sense pietat, s’enfonsaven en el violent artifici efímer de la nit. Terra ombrívola curulla de gent vanitosa, sense que ningú resisteixi les onades de la tempestat, la pluja àcida caient sense aturar”. Un dels personatges de l’obra descriu en poques paraules el sentiment que alletava els vençuts. Les frases “les hores cremaven sense pietat”, “terra ombrívola curulla de gent vanitosa sense que ningú resisteixi les onades de la tempestat” o “la pluja àcida caient sense aturar” ens ho diuen tot.

Els sacrificis, els milers de morts en la lluita per la llibertat, els anys de presons i camps de concentració, la dignitat dels antics resistents antifeixistes, només servien als que ara s’havien apoderat de les sigles de les antigues organitzacions esquerranes com a moneda de canvi per a situar quatre oportunistes a recer de les mamelles de l’estat. Amb els pactes de Carrillo i CIA amb el franquisme reciclat, amb l’oblit de la memòria històrica, amb l’enlairament de la bandera que havia guanyat la guerra contra els pobles de l’estat; la brutalitat dels cínics i mentiders, promocionats i enlairats per tots els mitjans de comunicació del règim i tot el suport econòmic i propagandistic del sistema, esdevenia l´únic discurs possible. Es parlava amb sornegueria de pragmatisme i possibilisme, de consens amb els vencedors de la guerra civil. Tot eren rialles amb els assassins i torturadors. Es criminalitzaven diàriament les idees de canvi social, de transformació del món. Eren -i és encara!- les idees de Caterina elevades a la categoria de discurs oficial. La més perfecta sofisticació de la brutor i la mentida política i històrica.

En el poemari Els poemes de l’horabaixa , que havia guanyat el Premi de Poesia Principat d’Andorra (“Grandalla”) 1993 hi havia un poema premonitori. El poema portava per títol “El maig del 68” i també va ser inclòs en Antologia (1972-2002) , llibre que edità la Fundació “Sa Nostra” en la col·lecció “El Turó” que dirigeix l’escriptor i catedràtic Pere Rosselló Bover. Aquest poema, “El maig del 68”, escrit a mitjans dels anys vuitanta, és el bessó de Carrer de Blanquerna . La poesia és un instrument molt més sintètic que el teatre per a expressar idees o bastir determinats experiments literario-culturals. Amb cinquanta versos el poeta volia deixar constància de l’alè vital que mobilitzà aquella esforçada generació de lluitadors per la llibertat. El poema “El maig del 68” pretenia aconseguir aquest objectiu. Finalment el poema es convertí en la introducció “brechtiana” a l’obra Carrer de Blanquerna . Qui sap si és una de les meves poquíssimes incursions en el món de Brecht quant a la ruptura de les concepcions tradicionals del “misteri” en la progressió argumental d’una obra teatral. Amb la introducció descarnada d’aquell a l’inici de Carrer de Blanquerna ja no resta cap misteri per a desvetllar, cap “catarsi” a fer, cap “màgia” per a distreure l’espectador al llarg del temps que duri l’espectacle teatral. Imagín que a l’Antonin Artaud, el brillant teòric de Els tarahumara no li hauria agradat res del que allunyàs el teatre de la seva concepció ritual primitivista. Ell que cercava la “salvació” en tot el que s’allunyàs de les concepcions convencionals del fet teatral, hauria considerat que aquesta dèbil incursió en el brechtisme no servia per a enriquir dins el camp de la màgia i el misteri que ell va aprendre dels indis tarahumara, l’obra Carrer de Blanquerna . I consti que qui signa aquestes notes entén el contingut, sovint subversiu, d’algunes de les propostes d’Artaud.

El poema “El maig del 68” ens informa d’alguns dels noms que alletaren aquella generació d’homes i dones antisistema i que s’anomenen Gabriel Alomar, el Che, Rosselló-Pòrcel, Julio Cortázar, Salvador Espriu, Raimon… Amb aquests noms es tractava solament de “situar” les coordenades ideològiques, político-culturals, en les quals es movien -ens movíem!- aquells antifeixistes de finals dels seixanta. El lector del poema, l’assistent a una hipotètica representació de Carrer de Blanquerna , entén a la perfecció que els noms que hem anomenat ho són tan sols a nivell indicatiu. Impossible fer la llista de tots aquells pensadors i escriptors, filòsofs i polítics que ens condicionaren i en certa mesura condicionen encara. De Gramsci a Marx, d’Andreu Nin a Joan Fuster, de Trotski a John Reed, de Francesc de B. Moll a Noam Chomski, la llista podria allargar-se fins a l’infinit.

Fent un resum del que hem escrit fins aquest moment en referència a Carrer de Blanquerna , podem dir breument que, vint anys després de la victòria dels oportunistes en temps de la transició, un grup d’exmilitants d’aquella època es troben per rememorar el passat, els anys de la joventut. Francesca Bosch, una antiga dirigent del carrillisme illenc, ha mort després de patir una llarga malaltia. Els antics companys de lluita clandestina es troben després d’haver acomiadat una antiga dirigent esquerrana. Tots han anat a les exèquies de Francesca Bosch, aquella militant del PCE que pocs anys abans de morir havia rebutjat les idees carrillistes de pactes amb els franquistes reciclats. Una dona que al final de la seva vida va fer autocrítica dels errors comesos en temps de la transició. Fins i tot abandonà el PCE i entrà a militar en un grup que es declarava marxista-leninista i que reivindicava la República i el pensament de Lenin. Un grup de militants de l’esquerra revolucionària, l’espectador ha de suposar que són exmembres de la Lliga Comunista Revolucionària (LCR), l’Organització d’Esquerra Comunista (OEC) o del PCE (ml), partits que va combatre a mort el PCE i la mateixa Francesca Bosch, ara la recorden i parlen del seu canvi d’idees quan el mal fet per l’oportunisme dins el moviment obrer ja està fet i és irreversible.

L’obra Carrer de Blanquerna comença, doncs, quan aquest grup d’exmilitants revolucionaris, Nereu, Margarida, Agnès, Adrià, Llibert, Salvador, Miquel i Amat es troben novament després d’anys de no haver-se vist. Un streap tease d’una generació fet sense xarxes, amb el cor obert, sense amagar res. Un ritu iniciàtic? Teatre-confessió? Vés a saber si a patir d’ara sí que hauria agradat a Artaud el desenvolupament de Carrer de Blanquerna !

Miquel López Crespí