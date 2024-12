El món clandestí de Palma en els anys 70 en la narrativa insular del segle XX

“…en la novel·la Estat d’Excepció (Pagès Editors) ens parla amb malenconia i amb recança, de “rondalles de sang”. Amb aquesta frase, tan senzilla i alhora tan penetrant i precisa, evoca tot un món clandestí i furtiu, d’històries xiuxiuejades a la vora de la llar, històries de desapareguts i d’assassinats.

Estat d’Excepció de Miquel López Crespí.

Per Eusèbia Rayó, escriptora.

Miquel López Crespí, com prou sabem tots, és un autor multiguardonat, prolífic i polifacètit.

Seria difícil, en efecte, relacionar tots els premis que ha obtingut al llarg de la seva vida d’escriptor. Si ho fes avui, ja no hi hauria temps per a res més.

D’altra banda, és de suposar que escriu de dia i de nit, sense punt de repòs i que el seu cervell és ple a vessar de trames, personatges i situacions que no dubta en transcriure i convertir en obres literàries, atesa la quantitat que en publica.

Finalment, és polifacètic perquè ha conrat, i amb molt d’encert, diversos, per no dir tots, camps literaris: novella, narració per a infants, narració breu, poesia, assaig, teatre…

És evident, com ho palesa tota la seva obra, que Miquel López Crespí d’ençà que va entrar a la ciutat dels llibres, és un autor compromés. Que és una veu que clama, i esperem que no sigui en el desert, per la justícia social, per la germanor dels pobles, per uns ideals que són intrínsecament valuosos, encara que no sempre siguin apreciats o encara que poguem compartir o no la forma d’assolir-los.

Aquesta veu ens mostra preocupació per l’ésser humà. És la veu del seu patiment i de la seva memòria; la del seu desencís i alhora de la seva esperança; la de la seva angoixa i de la seva por. Una veu que coneix prou bé el valor de la cultura i de les arrels en la història del progrés del poble, és a dir, dels que ara som poble, dels que ho han estat en el passat i dels que ho seran en el futur.

En aquests moments, emperò, m’interessa més valorar una altra veu: la de l’escriptor que sorgeix vibrant, poètica, ara i adés, quan els seus plantejaments ideològics pareixen només una excusa, no una finalitat… Quan connecta amb tots nosaltres no tan sols mitjançant les seves idees, sinó per les seves sensacions i els seus sentiments… I en aquest llibre ho fa potser més que mai… Així doncs, en la novella Estat d’Excepció (Pagès Editors) ens parla amb malenconia i amb recança, de “rondalles de sang”. Amb aquesta frase, tan senzilla i alhora tan penetrant i precisa, evoca tot un món clandestí i furtiu, d’històries xiuxiuejades a la vora de la llar, històries de desapareguts i d’assassinats. No és precís tancar els ulls per imaginar-nos un al”lot que s’amaga i escolta, en la confiança de saber sempre alguna cosa més d’allò que ell sap que se li oculta, potser pietosament. Qui no ha estat alguna vegada un allot així i ha actuat d’una manera semblant? I qui no ha cercat, com ell, dins calaixos de vells canteranos i baguls, de guarda-robes i pasteres mig esfondrades, records secrets d’altres temps i d’altra gent, amb la curolla d’esbrinar, de desvetllar les claus, els secrets, el llenguatge xifrat de les seves vides? I ens parla també dels “castells de la infantesa”, que no han sobreviscut. Per ventura es mantenen en peu encara alguns dels nostres castells? O més aviat s’han anat esbucant sota les empentes de l’existència? I ens conta així mateix que els seus dies són de “música amarga”. Hi ha algú aquí que no l’hagi escoltada mai aquesta música? I qui no l’escolti encara adesiara?

També podem identificar-nos amb el jove que compra llibres si més no prohibits, i revistes endarrerides, d’aquelles que no és políticament convenient llegir, a les llibreries de vell o a les parades de la fira del Ram, en una mena de viatge iniciàtic cap a un món que intueix diferent del que viu i observa dia rera dia. Un món on la cultura, tota la cultura, no hi gaudeix de gaire prestigi i on descobreix que la cultura catalana hi té el seu lloc, illícit i menystingut, malgrat les declaracions que certs personatges han fet darrerament en sentit contrari. Dic doncs, que En Miquel coneix un món furtiu i menystingut en general, però no per això menys important que l’oficial.

I podem compartir així mateix la vivència de la seva alegria en poder collaborar i escriure a pàgines culturals i, per què no, el seu goig en cobrar alguns doblers per la seva tasca literària… Perquè l’escriptor s’alimenta de l’esperit, és cert, però també de pa. No hem d’oblidar-ho.

Ens dóna a conèixer un món escondit, en el qual es va treballant activament i generosament, per la supervivència d’uns ideals que es contraposen amb els de la dictadura i els del capitalisme. De segur que és gràcies a persones com ell, que han mantingut la flama de la rebellia, en els seus “anys del desig més ardent”, com ell mateix els anomena, que hem pogut assolir ara el coneixement d’uns fets que d’altra manera s’haguessin perdut. En aquest sentit record en els meus temps del Batxillerat Superior, que jo vaig estudiar en la modalitat nocturna, en sortir de la feina, quan era joveneta, l’any 72 0 73, que em sorprenia sempre i em feia cavillar el que deia una companya de classe, el punt de vista de la qual es contraposava tothora amb la versió oficial del que havia succeït durant la guerra i els anys posteriors. Sempre li agrairé això, malgrat que no puc recordar com es deia. Gairebé podria afirmar que era una d’aquestes persones, com en Miquel, que s’arriscava força per encendre en nosaltres una espurna d’inconformisme, de curiositat, d’incertesa en tot allò relatiu a la versió que es donava de les coses que succeïen tant en la vida quotidiana, com en aquesta altra vida, sòrdida i menyspreable, que tenia lloc a les comissaries i presons. Vida, d’altra banda, que no et podies acabar de creure, perquè com era possible que els bons de la “pellícula”, els salvadors d’Espanya, fessin coses així? I que el “glorioso”, no ho fos tant, “glorioso”? Tant i més, si es provenia, com era el meu cas d’una família del que en Miquel anomena i descriu com a gent d’ordre…

Li hem d’agrair també, que ens confirmi l’existència del que la saviesa casolana ha denominat al llarg del temps com “es partit de s’oli”, és a dir la gent que sura sempre, que sempre es manté, comandi qui comandi, que no té altra ideologia que enfortir els seus privilegis de classe i que no estima altra cosa que el seu benestar personal i de casta. Que tothora ha estat al costat dels vencedors, que n’és part, i que ha admès pactes de tota mena sempre i quan li permetessin continuar en el poder, de forma més o menys visible, a costa dels quatre arreplegats de sempre, dels que no dubten a sacrificar-se pels seus ideals. Com ens diu l’autor, aquests seran per sempre més, les víctimes, els oblidats.

Però a m’estic desbaratant, perquè he dit abans que preferia valorar la veu de l’escriptor, més aviat que la de l’activista. I en aquest llibre aquesta veu és la de l’home que va passant per una successió de viatges iniciàtics dins l’espai, dins la ment i dins del cor. Viatges a la recerca de llibres i d’un treball digne, viatges cap a la llibertat que l’Europa simbolitzava en els anys 60 i 70… en els anys de la seva i la meva jovenesa… I sobre tot, d’un viatge a bord d’un vaixell, per la Mediterrània, antiga i eterna, novella sempre, que ens descriu amb unes paraules d’una bellesa corprenedora i que ens permeten olorar el seu perfum, que és nostre, és a dir de tots, i enlluernar-nos amb el seu sol, amb el nostre, i embadalir-nos amb els seus estels, amb els nostres… I fins i tot submergir-nos dins les seves aigües de mil tonalitats i poder emergir com a infants, disposats a jugar de nou les cartes que el joc de la vida ha tengut a bé atorgar-nos. Una Mediterrània sublim, que viu ja tan sols dins del record, perquè en gran part ja no existeix, perquè l’han o l’hem malbaratada, si més no, en nom del progrés… Potser tampoc no en teníem, d’alternativa en aquells temps, quan començaren o començàrem a fer-ho…

I un viatge a la recerca en definitiva d’una Ítaca en el camí de la qual hi ha trobat amor i esperit, cultura i saviesa. I, el més important de tot, s’hi ha trobat a ell mateix. Ítaca, com sempre, li ha regalat un bell viatge, ric en experiències: el de la vida, que nosaltres tenim la sort que ens deixi imaginar i alenar mitjançant els seus escrits…

I per ventura Ítaca ens permet encara afegir-hi una altra riquesa: el que avui, aquí, en Miquel i jo, a pesar de provenir de famílies d’ideologia diferent, haguem assolit un pòsit comú i poguem compartir amistat, ideals i respecte.