Vuit anys després del brutal atac contra la meva persona i contra el llibre de memòries antifeixista L´Antifranquisme a Mallorca (1950-70) (El Tall Editorial) descrit en aquest article, Pep Vílchez, em va “rehabilitar”. Recordau que aquest antic dirigent carrillista (PCE) va tenir la barra de signar articles dient que el “meu” socialisme, és a dir el de l´OEC (Organització d´Esquerra Comunista), era igual al dels criminals khemer rojos de Pol Pot, a Cambodia. Mai no s´havia vist res de tan bestial a Mallorca, en els atacs contra l´esquerra que no pactava amb els franquistes i el capitalisme el repartiment de sous i cadiretes en temps de la restauració borbònica! Posteriorment, en un article que forma part del llibre Per viure en el record: Francisca Bosch i Bauçà (1932-1992), publicat per Lleonard Muntaner l’any 2003, (pàgs. 141-147) i titulat “Francisca Bosch i els anys difícils”, l’exdirigent del PCE illenc, com si volgués fer autocrítica, em situa ara amb els intellectuals i dirigents polítics que sí que “deixaven testimoni d’una actitud progressista i democràtica” (pàg. 143). Vaja, per sort, no he hagut d’esperar cinc-cents anys com va haver d’esperar Galileo Galilei per a ser rehabilitat per l’església catòlica (en aquest cas el partit carrillista), i tan sols vuit anys després de la meva condemna pública per “heretge” he pogut veure escrita en els papers la meva “rehabilitació”. Aquest article va ajudar a la meva reconcialiació amb qui va ser capaç de escriure les barbaritats que estam comentant. Ara, passats els anys, donam suport a la mateixa organització (MÉS per Mallorca) i, quan ens trobam pel carrer, petam la conversa que, com podeu imaginar, sempre gira en relació a com desfer-nos dels depredadors i pocavergonyes que ens malgovernen (em refresc al PP, evidentment!). (Miquel López Crespí)

El dogmatisme i el sectarisme a les Illes: l’herència del carrillisme neoestalinista (PCE)

Per Miquel López Crespí, escriptor

Evidentment, per a la gent que estiguérem acostumats, d’ençà els anys seixanta, a lluitar contra el feixisme no ens vénen de nou ni ens sorprenen les altres formes de feixisme, les més “modernes”, com poden ser les campanyes rebentistes.

Pep Vilchez, un conegut dirigent del carrillisme illenc (PCE), contribuí també amb dos pamflets publicats els dies vint-i sis i vint-i-set d’abril de 1994 a “encalentir l’ambient” en contra meva i en contra del llibre de memòries, L’Antifranquisme a Mallorca (1950-1970) que acabava de publicar “El Tall” aquell any. L´home participà de seguida en la campanya rebentista ordida i planificada per Antoni M. Thomàs, Gabriel Sevilla, Albert Saoner, Bernat Riutort, Ignasi Ribas, Gustavo Catalán, Josep M. Carbonero, Jaume Carbonero i Salvador Bastida (que també publicaren mentides contra el llibre en el diari Última Hora).

Potser ho estudiaren a fons pensant que podrien acabar amb un escriptor independent com en temps de la guerra acabaren físicament amb Andreu Nin, Camilo Berneri i tants marxistes i anarquistes catalans i estrangers en els Fets de Maig de 1937, a Barcelona. El “pes pesant” de la batalla enfocada envers la meva anihilació s’iniciava de forma brutal amb les “aportacions” de Pep Vílchez a la calúmnia i la intoxicació. El promotor de la reaccionària política de Santiago Carrillo a les Illes no podia consentir de cap de les maneres l’edició d’unes senzilles memòries d’un lluitador antifranquista que no era de la seva colla. S’havia d’aturar el pas a la memòria de l’esquerra crítica als pactes amb el franquisme i la burgesia en temps de la transició. Ho provà amb dos pamflets titulats “1994. Presons i imprecisions (I)” i “1994. Presons i imprecisions (i II)”. Era la “brillant aportaciò al debat” de recuperació de la nostra memòria històrica per part d’una persona que, malgrat les diferències polítiques, havia pensat no tenia un taranà tan brutal. Però amb els seus pamflets Pep Vílchez, com tants d’altres seguidors de Carrillo, demostrava la ràbia que sentia l´antiga esquerra borbònica amb els republicans i comunistes mallorquins.. Recordem que va ser un dels acceptaren sense protesta els antipopulars Pactes de la Moncloa, tan contraris als interessos dels treballadors. Vílchez, amb el seu atac rebentista, volia embrutar el meu nom de lluitador en identificar-me davant la població de les Illes amb Pol Pot i els criminals khmer rojos de Cambodja: “Per això, estic convençut que, si algun dia les idees de ‘dictadura proletària’ tal i com les entén Miquel López Crespí es duguessin a la pràctica, podrien acabar perfectament patint la mateixa situació que els khemer rojos d’en Pol Pot imposaren a Cambodja” (citació textual). És a dir, d´una manera brutal, l´antic dirigent carrillista identificava la meva defensa del socialisme (el de l´Organització d´Esquerra Comunista) on militaven, entre d´altres, munió d´abnegats companys i companyes antifeixistes com Jaume Obrador, Antoni Mir, Mateu Morro, Jaume Obrador, María Durán, Paco Mengod, Guillem Ramis, Mateu Ramis, Maria Sastre, Pepa Núñez, Josefina Valentí, María Vílchez, Dora Muñoz, Josep Capó, Aina Gomila, Pep Bernat, Carles Maldonado, Pere Trias, Margalida Seguí, Biel Matamalas ..,. amb els assassins de Pol Pot a Cambodia!

Tots els illencs ja hem tengut 40 anys per a comprovar a la perfecció les pràctiques de criminal polpotisme de Mateu Morro, Miquel López Crespí, Antoni Mir, Jaume Obrador, Paco Mengod, Domingo Morales, Josep Capó i tants d´altres partidaris de fer a les Illes el mateix que els khemer rojos a Cambodia!

Miquel López Crespí i Lluís Maria Xirinacs el dia de la presentació a Barcelona del llibre No era això: memòria política de la transició . Xirinacs sempre recomanà les aportacions de Miquel López Crespí a la tasca de recuperació de la nostra memòria històrica. A Mallorca, sectaris i dogmàtics com Antoni M. Thomàs, Gabriel Sevilla, Alberto Saoner, Bernat Riutort, Ignasi Ribas, Gustavo Catalán, José Mª Carbonero, Jaime Carbonero i Salvador Bastida feien tot el contrari, escrivint pamflets plens de calúmnies, mentides i tergiversacions contra els militants de l´esquerra revolucionària de les Illes i contra el llibre de memòries de Miquel López Crespí L´Antifranquisme a Mallorca (1950-70) .

Vet aquí brutor sobre brutor. Es tancava la pinça entre aquest personatge d’una banda, i, de l’altra, els senyors Antoni M. Thomàs, Gabriel Sevilla, Albert Saoner, Bernat Riutort, Ignasi Ribas, Gustavo Catalán, Josep M. Carbonero, Jaume Carbonero i Salvador Bastida; pel mig, les idees de República, socialisme entès com a poder dels treballadors i llibertat de les nacionss restaven identificades amb la la sang i la paranoia. Els senyors del segon dels blocs citats, per arrodonir les mentides i tergiversacions de Pep Vílchez publicaven dia vint-ivuit d’abril de 1994 en un diari de Ciutat el pamflet titulat “Sobre l’antifranquisme a Mallorca” on, novament, els militants de l’esquerra revolucionària érem acusats de “debilitar des del franquisme policíac, el Partit Comunista d’aleshores” (citació textual). El resum de la campanya podia ser aquest: “Miquel López Crespí, fals lluitador d’esquerra, membre de grupuscles impresentables, el Pol Pot mallorquí que voldria aplicar a les Illes els crims dels khmers rojos de Cambodja…” (!!!) Tan sols faltava que em declarassin jueu i em portassin a la cambra de gas, com feien els nazis amb els opositors alemanys i amb els membres de pobles oprimits per l’imperialisme alemany considerats de “raça inferior”.

Per arrodonir encara molt més un atac tan planificat, en un dels pamflets de Vílchez que comentam, concretament el que publicava en El Día del Mundo el vint-i-set d’abril de 1994 titulat “1994. Presons i imprecisions (i II)”, l’exdirigent del PCE deia que jo “practicava el ball del camaleó” polític tot afirmant que havia col· laborat amb el “PSM, OIC, PCB i OCB”.

Tot plegat era una mentida més per continuar aprofundint en la campanya de demonització en contra meva. Mai no he negat, ja que és públic i notori (jo mateix m’he encarregat de deixar-ho ben escrit en diversos llibres de memòries que es poden trobar a totes les llibreries de Ciutat), que he militat i format part dels comitès de direcció política de l’Organització d’Esquerra Comunista (OEC) i posteriorment, després del Congrés d’Unitat d’algunes agrupacions de l’OEC amb el nacionalisme d’esquerra celebrat a Inca pel desembre de 1978, he estat membre de la direcció del PSM durant un cert espai de temps, fins a retirar-me de la militància partidària. Fins aquí els fets tal com són. Però és mentida afirmar que he militat en el PCB prosoviètic de Francesca Bosch, Lila Thomàs, Josep Valero i Miquel Rosselló (enrtre d´altres) o en l’Orgatització Comunista Balear (OCB).

Anem a pams. A mitjans dels anys vuitanta vaig esser vicepresident de l’organització cultural i antiimperialista més important de les Illes en aquells moments. En referesc a l’Ateneu Popular “Aurora Picornell”. En aquest Ateneu hi havia molts militants del PCB-PCPE i independents. Però la meva activitat político-cultural era completament deslligada de les directrius dels prosoviètics. La meva col· laboració, juntament amb la de Carles Manera, en la revista del PCB Nostra Paraula la feia com a independent. Mai ningú, en tots aquells anys em va fer seguir cap consigna ni directriu del PCB. Igualment, quan aquest grup es dividí i es constituí l’OCB, quan els companys i companyes d’aquesta organització, els quals coneixia per la seva militància antifeixista i que sovint havien fen costat a les activitats de l’Ateneu, em demanaven l’ajut per a participtar en actes republicans o antiimperialistes, procurava anar-hi malgrat que alguna vegada la lluita per a República, ja en plena “democràcia” i poder “socialista” em costàs multes i detencions. Vegeu al respecte el capítol “Breviari contra els servils: transició i repressió ‘democràtica'” del llibre Literatura mallorquina i compromís polític: homenatge a Josep M. Llompart (pàgs. 220-229).

Coberta del llibre L’Antifranquisme a Mallorca (1950-1970) editat per l’editor Lleonard Muntaner l’any 1994 i demonitzat per una colla de dogmàtics i sectaris, enemics de l’esquerra alternativa i revolucionària tant en temps de la transició com en els anys posteriors.

Mai no m’he negat a participar en cap acte que consideri que pot reforçar l’antifeixisme o l’antiimperialisme de les Illes, l’esperit republicà del nostre poble. Des de començaments dels anys seixanta, quan era corresponsal de Ràdio Espanya Independent (època en la qual Pep Vílchez devia ser pàrvul) mai no m’he negat a treballar fent costat a l’esquerra republicana de les Illes. És el contrari del que han fet sempre els excarrillistes que provaren de liquidar-me intel· lectualment. Per a mi ha estat sempre un honor que la majoria de col· lectius socials, partits i organitzacions culturals de les Illes hagin demanat el meu modest suport a les seves activitats. Ha estat sempre motiu d’orgull i satisfacció haver estat aquests darrers quaranta anys d’intensa activitat político-cultural al costat de l’autèntica esquerra, fent tot el possible per augmentar i consolidar el teixit associatiu de la societat civil, intentant l’arrelament de tot allò que considerava útil i necessari en el nostre difícil camí pel deslliurament nacional i social del poble.

Des de les Plataformes d’Estudiants Anticapitalistes en temps de la dictadura; com a vicepresident de l’Ateneu Popular Aurora Picornell; com a dinamitzador del Casal d’Amistat Mallorca-Cuba a mitjans dels anys vuitanta amb els amics Carles Manera, Bartomeu Sancho, Francesca Bosch, Manel Domènech i Miquel Planas; fent costat al Comitè de Solidaritat amb Amèrica Llatina; treballant amb els grups anti-OTAN que hi havia en aquell temps; donant conferències en defensa del dret a l’autodeterminació dels Països Catalans, la República i el marxisme revolucionari de forma gratuïta per a l’Ateneu “Aurora Picornell”; posant hores, benzina i cotxe per a difondre les idees antiimperialistes pels pobles de Mallorca; participant com a orador i representant de totes les forces polítiques nacionalistes i d’esquerres en la Diada Nacional del 31 de desembre, en lluita per la independència del nostre poble i el socialisme; contribuïnt, en la mesura de les meves forces, amb els meus articles i esforços a l’èxit de les Diades que cada any organitza l’Obra Cultural Balear en defensa de la llengua catalana i en favor de l’autogovern; fent costat a la CGT, USO i l’STEI el Primer de Maig de l’any 2000, quan Josep Juárez, secretari general de la central anarquista, em convidà i em demanà el meu ajut per a reforçar un front sindical illenc combatiu, allunyat del pactisme i entreguisme de les centrals dites majoritàries… mai, torn a repetir, m’he negat a participar activament en aquesta mena d’ajuts solidaris que tenen per objectiu reforçar l’esquerra de les Illes, la societat civil. És un currículum ben diferent del dels buròcrates carrillistes que provaren de demonitzar-me amb les mentides que publicaren en la premsa mallorquina.

Pens que potser és per això mateix, perquè sempre he procurat estar en primera línia del combat pel nostres redreçament nacional i social fent costat a les organitzacions populars del poble, pel que la falsa esquerra, el reformisme que pactà amb el franquisme i la burgesia, m’ha de perseguir de forma continuada. No veig altra explicació adient a tanta mentida, a tanta brutor.

Per tant, i per a concloure aquest article, davant la mala voluntat que representa fer-me passar per “camaleó polític”, vull deixar constància escrita de la satisfacció que sent aquest escriptor sobiranista d’esquerres d’haver pogut col· laborar, amb tota la meva força i bona voluntat militant, amb l’esquerra nacional i les forces antisistema de les Illes, lluny sempre dels caus enverinats dels oportunistes i menfotistes de tot tipus que ens encerclen.

Vaja, quins “comunistes” eren aquests que, en un dos per tres, pactaren amb el franquisme reciclat la restauració monàrquica, la preservació de l’economia de mercat capitalista i, per damunt de tot, no en mancaria d’altra, “la sagrada unidad de España”. I aquest personal ens volia donar lliçons d’antifeixisme! Una mica de serietat, senyors! A Mallorca tots en coneixem i sabem a la perfecció qui estripava les banderes republicanes en les primeres manifestacions de la transició, qui impedia parlar als consellistes en les trobades del Primer de Maig, qui deia, com en temps de la guerra civil, que “feixistes i extrema esquerra eren el mateix”.

Quant al meu “silenci” intel· lectual, el fracàs ha estat molt més clamorós, ja que en aquests darrers anys he publicat la majoria de la meva obra literària i memorialísta arribant a publicar més de noranta llibres en català en les més diverses editorials dels Països Catalans.

Res no em a ser estalviat per la genteta que havia iniciat l’entrada en la política activa enlairant la bandera bicolor de la victòria franquista en totes les seves seus el dia que varen ser legalitzats per Suárez. I la mentida de tot el que afirmaven en els seus pamflets es fa evident quan, anys després d’aquesta campanya rebentista, alguns dels implicats, com és el cas de Pep Vílchez, fan afirmacions completament diferents de les d’aleshores. I ho deixen escrit en un llibre. El cas més interessant és el d’un treball de Pep Vílchez que forma part del llibre Per viure en el record: Francisca Bosch i Bauçà (1932-1992), publicat per Lleonard Muntaner l’any 2003. El treball (pàgs. 141-147) es titula “Francisca Bosch i els anys difícils” i, vuit anys després de la campanya de calúmnies i mentides en contra meva, l’exdirigent del PCE illenc, com si volgués fer autocrítica, em situa ara amb els intellectuals i dirigents polítics que sí que “deixaven testimoni d’una actitud progressista i democràtica” (pàg. 143). Pep Vílchez parlant de finals dels seixanta i començaments dels setanta, escriu: “Arribaren també a les Illes les onades del maig francès del 68, el prestigi de la Revolució Cultural xinesa i el seu Llibre Roig, la lluita de solidaritat amb el poble del Vietnam, les guerrilles sudamericanes, la revolució cubana i també, la contestació cultural. A les pàgines dels diaris locals Antoni Serra, Ignasi Ribas, Antoni Mª Thomàs, Damià Ferrà Pons, Miquel López, Llorenç Capellà i Frederic Suau, entre altres, deixaven testimoni d’una actitud progressista i democràtica”.

Vaja, per sort, no he hagut d’esperar cinc-cents anys com va haver d’esperar Galileo Galilei per a ser rehabilitat per l’església catòlica (en aquest cas el partit carrillista), i tan sols vuit anys després de la meva condemna pública per “heretge” he pogut veure escrita en els papers la meva “rehabilitació”.



1994: atacs carrillistes (PCE) contra l’esquerra revolucionària de les Illes (I)

“El pacient (Miquel López Crespí) ha estat intervingut després de patir: ‘Puñetazo en región cervical tras ser agredido’. I un poc més avall, el document de l’hospital Son Dureta, concreta: ‘Conmoción cervical'”.

“En el fons aquesta criminalització -i atacs físics per part de l’estalinisme!- era el “premi” que aquests sectors dogmàtics donaven a qui -des de l’esquerra revolucionària- provava de servar la memòria dels republicans, dels comunistes i anarquistes, dels homes i dones sense partit que no havien acceptat les renúncies polítiques de la transició (de la restauració borbònica, per a ser més exactes)”. (Miquel López Crespí)

Document oficial de l’hospital de Son Dureta de Palma (Mallorca) certificant l’agressió patida per l’escriptor Miquel López Crespí. La història d’aquest brutal atac de l’estalinisme contra un escriptor antifeixista mallorquí va sortir publicada en la revista del POR La Aurora i en altres publicacions.

L’Antifranquisme a Mallorca (1950-1970)

A les tretze hores i deu minuts del dia vint-i-set d’octubre de 1994, qui signa aquest article va haver de ser ingressat en la secció de traumatologia de l’Hospital de Son Dureta. Segons consta en l’informe oficial del Servei d’Urgències (apartat “Anamnesi i exploració”), el pacient (Miquel López Crespí) ha estat intervingut després de patir: “Puñetazo en región cervical tras ser agredido”. I un poc més avall concreta: “Conmoción cervical”. Una mica més avall es recomana un tractament (amb els corresponents medicaments) en vista a la meva recuperació. Sortosament vuit dies després ja estava novament enmig del carrer, escrivint com de costum. Havia estat una agressió física directa per part dels sectors més rancis i dogmàtics de l’estalinisme illenc, sulfurats a conseqüència de la publicació d’una petita part de les meves memòries. L’agressor havia estat un tal Sotero Ortíz, conegut militant estalinista. Tot havia començat una mica abans. Quan per l’estiu-hivern de l’any 93 seleccionava alguns curts capítols d’aquestes memòries -a petició del meu bon amic Lleonard Muntaner- incloent-hi un que portava per títol “Artistes i escriptors contra la dictadura” (pàgs 30-36 de, El Tall Editorial, núm. 18), mai no m’hauria pensat que s’armàs tal enrenou (i menys encara que m’agredissin físicament anant tranquillament pel carrer!). Potser imaginava que algun sector de la dreta més cavernària arrufaria el nas. Però no hauria suposat mai que els atacs venguessin de la pretesa esquerra; principalment, dels sectors procedents de l’estalinisme, que en els darrers anys de la dictadura s’especialitzaren en els pactes amb els hereus del franquisme.

Aquesta inicial brutor contra els militants i partits de l’esquerra revolucionària illenca anava signat per .

El primer pamflet contra les memòries d’un senzill antifranquista mallorquí (qui signa aquest article) va ser obra dels màxims responsables d’una ben concreta política antipopular (Pep Vílchez, que defensava els famosos Pactes de la Moncloa, per exemple). Aquesta inicial brutor contra els partits i militants de l’esquerra revolucionària illenca anava signat per Gabriel Sevilla, Albert Saoner, Bernat Riutort, Ignasi Ribas, Gustavo Catalán, José M. Carbonero, Jaime Carbonero, Antoni M. Thomàs i Salvador Bastida. Aquest pamflet calumniós contra l’esquerra va ser publicat a un diari de Ciutat el 28 d’abril del 1994. Més endavant, per si no bastassin els atacs, encara s’hi afegí un estudiós despistat. Un jovençà que no va viure aquells anys de lluita contra el feixisme i que ara, parlant amb quatre dirigents estalinistes i consultant una mica de paperassa (documentació quasi sempre d’una mateixa ideologia: en aquest cas carrillista) es va pensar saber-ho tot; estudiós que, pensant que fa història “objectiva”, el que basteix realment amb els seus escrits és pura i simple apologia d’un partit (en aquest cas del PCE). Els indigeribles articles (?) plens d’inexactituds, falsedats i errors que es publicaren l’any 1994 ens ajudaren a copsar la ràbia visceral d’aquest grapat de dogmàtics quan llegeixen alguna interpretació de fets recents de la nostra història que no coincideix amb les seves apreciacions sectàries.

Però el trist de tota aquesta història no varen ser els insults dels sectaris, les mentides i brutors de tota mena que patírem els antifeixistes. El més trist va ser constatar la misèria moral de tota aquesta mena de gent. Hi ha una petita crònica publicada a la revista d’esquerres de Barcelona La Aurora , portaveu del POR, que descriu aquesta bestial “caça de bruixes” de les restes esclerotitzades de l’estalinisme illenc. Deia la crònica sota el títol “Hazañas del estalinismo en Mallorca: agredido el escritor López Crespí”: “El escritor mallorquín Miquel López Crespí fue agredido por la espalda, de día y en plena calle. Miquel López Crespí, que tiene una voluminosa y muy premiada obra literaria, sacudió recientemente la vida política mallorquina con un libro de reflexiones sobre la oposición antifranquista L’Antifranquisme a Mallorca (El Tall, Ciutat de Mallorca. 1994).

‘El revuelo se armó en la órbita de los antiguos dirigentes del PCE y actuales propulsores de Izquierda Unida. El libro de López Crespí se limitaba a reivindicar a la extrema izquierda revolucionaria en la lucha contra el franquismo y a demostrar que muchos de los que ahora viven de las rentas de aquella dura etapa, tampoco cargaron entonces con el peso de la lucha y en cambio hicieron mucho daño a la causa de los trabajadores en la época de la llamada ‘transición'”.

En el fons aquesta criminalització -i atacs físics per part de l’estalinisme!- era el “premi” que aquests sectors dogmàtics donaven a qui -des de l’esquerra revolucionària- provava de servar la memòria dels republicans, dels comunistes i anarquistes, dels homes i dones sense partit que no havien acceptat les renúncies polítiques de la transició (de la restauració borbònica, per a ser més exactes).

Na Marisa Gallardo, la directora de Baleares (i antiga militant trosquista illenca), ho deixava ben escrit en un article publicat a Baleares el 25 de març del 1994 (pàg. 41) quan deia: “Los pactos de la Moncloa diseñaron en España un modelo de transición por el que sellaba la ‘reconciliación’ nacional. Fruto de aquellos pactos nadie pidió cuentas de su gestión política a todos aquellos que con tanto entusiasmo como dedicación habían colaborado con la dictadura: el pasado quedaba enterrado. Y, poco a poco, por esa tendencia anteriormente descrita, se fue maquillando al muerto de tal manera que, a veces, se llega a dar la sensación de que, sobre todo en el tardofranquismo, todo el mundo en España era demócrata, todos luchaban por la libertad, todos menos Franco, naturalmente, y unos pocos más“.

I més endavant afegeix: “López Crespí dirige su mirada hacia ese pasado, y es la suya una memoria distinta, una memoria que rescata la lucha de aquellos hombres y mujeres de Mallorca que se enfrentaron a la dictadura y que lo hicieron desde posiciones abiertamente opuestas a las de la socialdemocracia o el estalinismo. Esas gentes que, herederas de una cultura de izquierdas, denunciaron el papel que jugaban los partidos socialdemócratas en la Europa Occidental y el de las capas burocráticas en los países del Este… Rescatar del olvido esa historia, esa ‘otra historia’, tejida de enfrentamientos, de miedo, de agrias disputas ideológicas y de esperanzas, es sin duda el mayor mérito de la obra de López Crespí.

Miquel López Crespí

“Després de passar-se trenta anys besant les mans a qualsevol que pogués acreditar una baronia estantissa, s’han tornat a incorporar al republicanisme. Benvinguts sien al seu lloc natural, els conversos. Tanmateix, n’hi ha per tirar el barret al foc. El seu dirigisme comença a notar-se en els moviments de base”. (Llorenç Capellà)

Els actes, les conferències que s’han fet durant tot aquest mes a sa Pobla en honor a la República han representat un èxit clamorós. L’Associació de Joves Pinyol Vermell ha esdevengut l’organitzadora i dinamitzadora de l’esperit republicà del nostre poble. Aquests joves han aconseguit una fita difícil de superar. En efecte, reunir centenars de joves poblers i dels pobles dels voltants per a retre un homenatge a la República és una fita important, una fita històrica d’aquelles que poden marcar el futur polític d’un poble, en aquest cas sa Pobla, i el camí de la recuperació de la nostra memòria històrica. I això no solament en pla nostàlgic i erudit, sinó en la línia d’anar bastint un fort moviment republicà que no pugui ser manipulat per aquells grups i organitzacions que, en temps de la transició, oblidaren la lluita republicana per a cobrar bons sous dels franquistes reciclats. Ens referim als famosos pactes de la transició entre els hereus del franquisme i la pseudoesquerra que, mitjançant aquells pactes contra la República, es va enriquir amb el silenci i la traïció i ara, quan va magra de vots i de suport, compareix a les manifestacions republicanes per a sortir en les fotografies. Pur oportunisme electoral que a ningú no enganya, però amb el qual s’ha d’estar alerta i vigilants sempre.

Llorenç Capellà parlava d’aquest evident oportunisme d’alguns dels nous conversos al republicanisme quan en un article recent deia que “entre els conversos de l’esquerra -socialistes i comunistes-, i després de passar-se trenta anys besant les mans a qualsevol que pogués acreditar una baronia estantissa, s’han tornat a incorporar al republicanisme. Benvinguts sien al seu lloc natural, els conversos. Tanmateix, n’hi ha per tirar el barret al foc. El seu dirigisme comença a notar-se en els moviments de base -com és ara la concentració republicana del Divendres Sant a Palma”.

Dues coses importants en l’article de Llorenç Capellà: l’oportunisme dels nous conversos en uns moments que ja no saben d’on rapinyar alguns vots entre la joventut, i el dirigisme dels antics carrillistes (PCE) que, després de “passar-se trenta anys besant les mans a qualsevol que pogués acreditar una baronia estantissa”, com diu l’escriptor, ara s’apunten al republicanisme.

El secretari general de la CGT-Balears, Josep Juárez, també dubtava de l’esperit autènticament republicà d’aquests “joancarlistes que es diuen d’esquerres”, com escrivia en un article titular “Visca la República!”. Parlant d’aquests joancarlistes republicans, el conegut dirigent de l’esquerra alternativa deia que tot plegat li semblava “un exercici de contorsionisme que no hi ha fibra humana que ho pugui suportar”.

Cal dir que estic completament d’acord amb els qualificatius de “nous conversos” i de “joancarlistes que es diuen d’esquerres” que signen Llorenç Capellà i Josep Juárez, respectivament. Però nosaltres, els que patírem per defensar la República els atacs i les campanyes rebentistes de tota aquesta colla de servils, no som rancorosos. Molts dels que ara es retraten al costat de la bandera republicana manaven estripar aquestes mateixes banderes, escrivien pamflets plens de mentides, tergiversacions i calúmnies contra l’esquerra republicana de les Illes; molts d’ells eren els més aferrissats enemics de la lluita republicana. Ara, quan ja són a punt de perdre els càrrecs, oh miracle!, han descobert la hipotètica rendibilitat electoral de fer alguna activitat republicana i ja els tenim al costat, pegant colzades per sortir en els diaris. Bé, benvinguts sien malgrat que sigui amb tres dècades de retard.

L’any 1994, molts dels “nous conversos”, la gent que ara ve a trucar a les nostres portes, en anys anteriors havia liquidat la lluita republicana criminalitzant, “per fer el joc al feixisme”, els partits i organitzacions autènticament republicanes. Personatges com Antoni M. Thomàs, Pep Vílchez, Gabriel Sevilla, Albert Saoner, Bernat Riutort, Ignasi Ribas, Gustavo Catalán, José Mª Carbonero, Jaime Carbonero i Salvador Bastida signaven pamflets plens de mentides, calúmnies i tergiversacions contra l’esquerra alternativa de les Illes, els partits a l’esquerra del PCE i contra els llibres i els escriptors, qui signa aquest article, per exemple, que criticaven les seves traïdes a la República. Altres, més dogmàtics i sectaris, passaven a l’agressió física directa. En un moment determinat vaig haver d’estar ingressat a Son Dureta per les agressions patides per haver defensat la memòria històrica de l’esquerra alternativa de les Illes. La documentació de l’hospital de Son Dureta, les radiografies de l’agressió, els diaris amb els pamflets publicats per tot aquest personal, són a disposició de qualsevol lector o historiador que els vulgui veure o consultar.

Escric aquestes retxes perquè aniria molt bé que tots aquests tèrbols personatges que fins fa quatre dies no tenien altres feines que demonitzar els llibres de memòries republicans com el meu, els escriptors mallorquins d’esquerra nacionalista, la lluita per la República i el socialisme, fessin autocrítica pública de tots els errors comesos i el mal fet a la causa republicana i als militants republicans amb la seva passada activitat política i les brutors que han escampat arreu. En cas contrari, de no haver-hi aquesta autocrítica pública per tants d’anys de posar entrebancs a la lluita republicana, haurem de pensar que no són sincers en la seva incorporació a la nostra lluita amb trenta anys de retard.

Els “nous conversos”, que diu Llorenç Capellà, els “joancarlistes ‘republicans'”, com escriu Josep Juárez, tots els oportunistes de la transició, els enemics de la República durant els anys en els quals s’han aprofitat dels privilegis que atorga el règim als seus servidors, no oblidin que els mallorquins tenim memòria històrica i, evidentment, els volem al nostre costat, no en mancaria d’altra!, però que no s’imaginin que amb aquesta conversió de darrer moment, sovint amb intencions electoralistes, ens faran oblidar tot el mal que han fet a la causa republicana si no fan aquesta autocrítica que els demanam pel seu bé i per la seva credibilitat.

Miquel López Crespí

Ciutat de Mallorca, 14 d’abril de 2006