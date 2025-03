El Dia Internacional de la Dona Treballadora i Ucraïna

El moviment feminista s’estén, esdevé potent i més conscient, amb èxits importants que han sotragat el món. Tanmateix la discriminació en el treball i la vida, la xacra de la violència masclista és persistent i aclaparadora. La reacció ultradretana, virulenta, vol limitar i liquidar drets i millores socials, mentre provoca la confrontació d’homes contra dones. Les institucions són patriarcals des del moll de l’os. Aquest context fa més important que la mobilització i el moviment siguin el màxim unitari possible. La divisió, sobretot de manifestacions, confon i afebleix el conjunt. El treball de les cures i el de les professions feminitzades, la inclusió de totes les dones discriminades i damnades, centra les manifestacions d’aquest 2025. Els sindicats es fan ressò de les necessitats laborals en salaris i condicions de treball. Els plans d’igualtat a les empreses van configurant una palanca contra la munió de discriminacions. És positiu l’avenç prometedor de treballadores que assumeixen el compromís amb el sindicalisme. El pilar fonamental de la vida humana és la natura, el treball i la convivència social. El treball entre les dones i els homes és indestriable. Tanmateix es discrimina a les dones i es privilegia els homes. El doble treball a que es condemna a les dones, el no remunerat de la llar i de bona part de les cures, i el remunerat, cal afegir-hi el de la reproducció de l’espècie. Canviar-ho, subvertir-ho, significa aplegar forces, proposta, moviment i organització contra l’essència del poder econòmic i polític estatal, mentre es defensa tot avenç en la igualtat efectiva de drets i realitat concreta de les dones. La tenalla espoliadora de l’entesa Trump (USA) i Putin (Rússia) contra Zelenski (Ucraïna), menystenint a la UE i UK (els imperialismes d’Europa occidental), obre el camí a una pau de voltors, i a nous desastres. És un salt de resultats impredictibles en la crisis de l’imperialisme. La imposició de la capitulació d’Ucraïna respecte la invasió militar de Rússia, és font d’incertesa i de crisi, tant en l’escalada de rearmament, com en la impunitat militarista dels estats més forts vers els més febles. L’OTAN queda objectivament esberlada. Les poblacions treballadores europees, orientals i occidentals, són les destinades a pagar els costos de la guerra, però no hi seran soles. La guerra comercial que desencadena USA estendrà la crisi econòmica per arreu. Com a les temptatives d’aïllar a la Xina, “el remei és pitjor que la malaltia”. La Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna (XESU) està organitzant, a Brussel·les per aquest març, la Conferència internacional Solidaritat amb Ucraïna, en col·laboració amb europarlamentaris de l’Esquerra verda i roja nòrdica. Davant la difícil situació en que es troba Ucraïna, aquesta és l’única perspectiva concreta d’ajuda a la resistència social i de país que es farà des de l’esquerra. Convé una bona representació sindical, feminista, ambientalista i de drets humans, per arribar a acords d’ajuts i de treball comú. Us proposem contribuir, amb la XESU Catalunya, a recollir 1.000 € perquè activistes d’Ucraïna hi participin. Et demanem una aportació solidària al compte ES42 2100 3086 7422 0055 4809 (Xarxa d’Ajuda Obrera), o bé un Bizum al telèfon 677 44 94 39, amb el nom de “Conferència Brussel·les”. Centenari Lenin. A la “Conferència de tota Rússia dels organismes d’educació política de les seccions provincials i de districte d’Instrucció pública” (3.11.1920): “No sustentem el punt de vista utòpic de que les masses treballadores estan preparades per a la societat socialista… la preparació per al socialisme només la proporcionen la gran indústria, la lluita vaguista i l’organització política”. A “Sobre la lluita en el Partit Socialista Italià” (7.11.1920): “Mentre no siguin suprimides les classes… i no es diu res sobre la propietat privada dels mitjans de producció, la consigna de llibertat i igualtat és tant sols mentida i hipocresia de la societat burgesa, la que, amb el reconeixement formal de la llibertat i la igualtat encobreix les veritables manca de llibertat i desigualtat econòmiques dels obrers i de tots els treballadors i els explotats pel capital”. Tom 41, Obres complertes. Ed. Progreso, Moscou. 6 de març de 2025 Facebook Twitter iV. I. Lenin obras completas: Tomo 41 Organitzem la resposta Sindicatura per l’amnistia Solidarity with Ukraine! Comparteix les teves propostes

