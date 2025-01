El compromís polític republicà dels escriptors de les Illes

Campanyes de mentides i calumnies dels excarrillistes i afins (PCE) contra la memòria històrica de l’esquerra revolucionària. (I)

“El pacient (Miquel López Crespí) ha estat intervingut després de patir: ‘Puñetazo en región cervical tras ser agredido’. I un poc més avall, el document de l’hospital Son Dureta, concreta: ‘Conmoción cervical'”.

“En el fons aquesta criminalització -i atacs físics per part de l’estalinisme!- era el “premi” que aquests sectors dogmàtics donaven a qui -des de l’esquerra revolucionària- provava de servar la memòria dels republicans, dels comunistes i anarquistes, dels homes i dones sense partit que no havien acceptat les renúncies polítiques de la transició (de la restauració borbònica, per a ser més exactes)”. (Miquel López Crespí)

A les tretze hores i deu minuts del dia vint-i-set d’octubre de 1994, qui signa aquest article va haver de ser ingressat en la secció de traumatologia de l’Hospital de Son Dureta. Segons consta en l’informe oficial del Servei d’Urgències (apartat “Anamnesi i exploració”), el pacient (Miquel López Crespí) ha estat intervingut després de patir: “Puñetazo en región cervical tras ser agredido”. I un poc més avall concreta: “Conmoción cervical”. Una mica més avall es recomana un tractament (amb els corresponents medicaments) en vista a la meva recuperació. Sortosament vuit dies després ja estava novament enmig del carrer, escrivint com de costum. Havia estat una agressió física directa per part dels sectors més rancis i dogmàtics de l’estalinisme illenc, sulfurats a conseqüència de la publicació d’una petita part de les meves memòries. L’agressor havia estat un tal Sotero Ortíz, conegut militant estalinista. Tot havia començat una mica abans. Quan per l’estiu-hivern de l’any 93 seleccionava alguns curts capítols d’aquestes memòries -a petició del meu bon amic Lleonard Muntaner- incloent-hi un que portava per títol “Artistes i escriptors contra la dictadura” (pàgs 30-36 de L’Antifranquisme a Mallorca (1950-1970) , El Tall Editorial, núm. 18), mai no m’hauria pensat que s’armàs tal enrenou (i menys encara que m’agredissin físicament anant tranquil·lament pel carrer!). Potser imaginava que algun sector de la dreta més cavernària arrufaria el nas. Però no hauria suposat mai que els atacs venguessin de la pretesa esquerra; principalment, dels sectors procedents de l’estalinisme, que en els darrers anys de la dictadura s’especialitzaren en els pactes amb els hereus del franquisme.

Aquesta inicial brutor contra els militants i partits de l’esquerra revolucionària illenca anava signada per Gabriel Sevilla, Albert Saoner, Bernat Riutord, Ignasi Ribas, Gustavo Catalán, José M. Carbonero, Jaime Carbonero, Antoni M. Thomàs i Salvador Bastida.

El primer pamflet contra les memòries d’un senzill antifranquista mallorquí (qui signa aquest article) va ser obra dels màxims responsables d’una ben concreta política antipopular (Pep Vílchez, que defensava els famosos Pactes de la Moncloa, per exemple). Aquesta inicial brutor contra els partits i militants de l’esquerra revolucionària illenca anava signat per Gabriel Sevilla, Albert Saoner, Bernat Riutord, Ignasi Ribas, Gustavo Catalán, José M. Carbonero, Jaime Carbonero, Antoni M. Thomàs i Salvador Bastida. Aquest pamflet calumniós contra l’esquerra va ser publicat a un diari de Ciutat el 28 d’abril del 1994. Més endavant, per si no bastassin els atacs, encara s’hi afegí un estudiós despistat. Un jovençà que no va viure aquells anys de lluita contra el feixisme i que ara, parlant amb quatre dirigents estalinistes i consultant una mica de paperassa (documentació quasi sempre d’una mateixa ideologia: en aquest cas carrillista) es va pensar saber-ho tot; estudiós que, pensant que fa història “objectiva”, el que basteix realment amb els seus escrits és pura i simple apologia d’un partit (en aquest cas del PCE). Els indigeribles articles (?) plens d’inexactituds, falsedats i errors que es publicaren l’any 1994 ens ajudaren a copsar la ràbia visceral d’aquest grapat de dogmàtics quan llegeixen alguna interpretació de fets recents de la nostra història que no coincideix amb les seves apreciacions sectàries.

Però el trist de tota aquesta història no varen ser els insults dels sectaris, les mentides i brutors de tota mena que patírem els antifeixistes. El més trist va ser constatar la misèria moral de tota aquesta mena de gent. Hi ha una petita crònica publicada a la revista d’esquerres de Barcelona La Aurora , portaveu del POR, que descriu aquesta bestial “caça de bruixes” de les restes esclerotitzades de l’estalinisme illenc. Deia la crònica sota el títol “Hazañas del estalinismo en Mallorca: agredido el escritor López Crespí”: “El escritor mallorquín Miquel López Crespí fue agredido por la espalda, de día y en plena calle. Miquel López Crespí, que tiene una voluminosa y muy premiada obra literaria, sacudió recientemente la vida política mallorquina con un libro de reflexiones sobre la oposición antifranquista L’Antifranquisme a Mallorca (El Tall, Ciutat de Mallorca. 1994).

‘El revuelo se armó en la órbita de los antiguos dirigentes del PCE y actuales propulsores de Izquierda Unida. El libro de López Crespí se limitaba a reivindicar a la extrema izquierda revolucionaria en la lucha contra el franquismo y a demostrar que muchos de los que ahora viven de las rentas de aquella dura etapa, tampoco cargaron entonces con el peso de la lucha y en cambio hicieron mucho daño a la causa de los trabajadores en la época de la llamada ‘transición'”.

En el fons aquesta criminalització -i atacs físics per part de l’estalinisme!- era el “premi” que aquests sectors dogmàtics donaven a qui -des de l’esquerra revolucionària- provava de servar la memòria dels republicans, dels comunistes i anarquistes, dels homes i dones sense partit que no havien acceptat les renúncies polítiques de la transició (de la restauració borbònica, per a ser més exactes).

Na Marisa Gallardo, la directora de Baleares (i antiga militant trosquista illenca), ho deixava ben escrit en un article publicat a Baleares el 25 de març del 1994 (pàg. 41) quan deia: “Los pactos de la Moncloa diseñaron en España un modelo de transición por el que sellaba la ‘reconciliación’ nacional. Fruto de aquellos pactos nadie pidió cuentas de su gestión política a todos aquellos que con tanto entusiasmo como dedicación habían colaborado con la dictadura: el pasado quedaba enterrado. Y, poco a poco, por esa tendencia anteriormente descrita, se fue maquillando al muerto de tal manera que, a veces, se llega a dar la sensación de que, sobre todo en el tardofranquismo, todo el mundo en España era demócrata, todos luchaban por la libertad, todos menos Franco, naturalmente, y unos pocos más“.

I més endavant afegeix: “López Crespí dirige su mirada hacia ese pasado, y es la suya una memoria distinta, una memoria que rescata la lucha de aquellos hombres y mujeres de Mallorca que se enfrentaron a la dictadura y que lo hicieron desde posiciones abiertamente opuestas a las de la socialdemocracia o el estalinismo. Esas gentes que, herederas de una cultura de izquierdas, denunciaron el papel que jugaban los partidos socialdemócratas en la Europa Occidental y el de las capas burocráticas en los países del Este… Rescatar del olvido esa historia, esa ‘otra historia’, tejida de enfrentamientos, de miedo, de agrias disputas ideológicas y de esperanzas, es sin duda el mayor mérito de la obra de López Crespí.

Miquel López Crespí