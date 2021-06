El cas del poble català (Ferran Lupescu)

De l’article “subètnia”: (per a la segona versió del llibre de Ferran Lupescu Les paraules de la nació)

El cas del poble català

No hi ha tradició d’aplicar el concepte de subètnies a la fragmentació interna del poble català en múltiples subconjunts territorialitzats, i menys que enlloc en les ciències socials catalanes mateix. Sense voluntat de promoure’l, potser aquest model conceptual fóra útil, a tall metafòric, per a esquematitzar la divisió factual entre “catalans”, mallorquins, menorquins, pitiüsos, valencians, etc., cadascun dels quals subconjunts funciona com a subètnia en la pràctica. Provarem de simplificar l’exposició excloent-ne andorrans, franjolins i algueresos.

L’origen darrer d’aqueixa fragmentació perceptiva es troba, certament, en els orgulls regnícoles medievals, i també en el factor insular (àcorònim, àglotònim). Però, com el present autor ha defensat sovint, aquesta explicació simple té molt de pista falsa. “Els orgulls regnícoles expansius dels segles XIV i XV havien estat de caire integrador”; per a expressar-ho sintèticament, dir-se valencià o mallorquí era reivindicar-se com a màxima expressió de la catalanitat autèntica (“el millor català el parlem nosaltres”). “Avançada l’Edat Moderna, en canvi, el problema real (…) ja no és tant de termes com de conceptes: entre els segles XVI i XVII les divergències onomàstiques potencien, i alhora reflecteixen, la progressiva descomposició de la consciència lingüístico-nacional unitària. No assistim pas a cap exacerbació d’orgulls regnícoles, sinó a una retracció provincianitzada que afecta totes les regions, Principat i Catalunya Nord incloses”; “la unió dinàstica amb Castella ha afluixat els vincles que relligaven entre si els diversos regnes de la Corona d’Aragó, ara pressionats separadament pel filoabsolutisme dels monarques espanyols” (Ferran Lupescu, El país català i els altres, 2018, p. 79). Tot seguit, l’annexió franco-espanyola i el desplegament de l’opressió imperialisto-etnocida faran la resta.

És per això que caldria caracteritzar el Principat, el País Valencià, etc., com a regions històrico-fàctiques, és a dir, que, certament, tenen origen històric i funcionen en la praxi; però funcionen com a marcs de pertinença artificiosos, en detriment de les regions reals (“regions-vegueries”); i, alhora, funcionen com a instruments estatals de fragmentació perceptiva (àdivisió administrativo-territorial) que intercepten l’emersió de la unitat nacional subjacent. En tant que esquema analític, probablement la concepció d’aqueixos subconjunts en termes de regions històrico-fàctiques reflecteix la realitat objectiva més fidelment que no llur conceptualització com a presumptes països en què s’hauria estructurat territorialment la nació, de manera ininterrompuda, des de l’Edat Mitjana.

“Dit altrament: ¿de debò hom creu que entre Molló [Principat] i Prats de Molló [Catalunya Nord], o entre els dos sectors de la Cerdanya, hi ha algun tipus de diferència ‘païsenca’ altra que una frontera estatal aliena? (…) La inclusió de Faió [Franja de Ponent] en la Ribera d’Ebre [Principat], unànimement assumida per la geografia i les ciències socials catalanes fins abans-d’ahir, ¿no era una constatació d’aquest mateix tipus? ¿De debò hom creu que Vinaròs [País Valencià] presenta més trets comuns amb Novelda [al sud valencià] que amb Alcanar [Principat, a tocar de Vinaròs], fora de la mena específica d’alienació perceptiva imposada a cada bocí administratiu?” (Ferran Lupescu, El país català i els altres, 2018, p. 267-268).

Prova empírica número u: el concepte de “Balears” com a unitat se superposa al precedent de l’antic Regne de Mallorques, però no li deu res, perquè és invenció provincianitzadora de l’àocupació hispanoborbònica, i contrasta amb la percepció dels autòctons; les regions reals, sense discussió, hi són Mallorca, Menorca i les Pititüses. Com escrivia Joan Francesc Mira el 1980: “a banda de ser illes i de ser catalanes, què tenen en comú Menorca i Eivissa?”. Ací, però, la insularitat explicita la mena de regionalització real que passa desapercebuda al continent.

Verificació empírica número dos: històricament Catalunya Nord era part del Principat i conserva fins avui àcorònim i àetnònim; d’ençà els volts de 1789, però, i fora de la minoria conscienciada, tant nordcatalans com principatins s’han considerat els únics “catalans” per antonomàsia i exclusió: en termes de percepció popular, els principatins són “catalans espanyols” per als nordcatalans, així com aquests són “francesos” o “catalans francesos” per als principatins, ni uns ni altres interessant-se gaire pel que hi ha més al sud de la Sénia o mar enllà. I la causalitat del fenomen és cristal·lina, tal com analitzava Pere Verdaguer el 1985 referint-se específicament a la recepció del català normatiu al nord de la muga: “El problema continua plantejant-se. I no té solució, car no és un problema lingüístic, sinó polític. Si la frontera desaparegués, quedaria volatilitzat”.

En síntesi, el problema és que, malgrat la plena intercomprensió lingüística i l’evident unitat literàrio-cultural, pel gentilici català la percepció popular no entén pas ‘de llengua i cultura catalanes, de Salses a Guardamar’, sinó exclusivament ‘nordcatalà’ (i, secundàriament, ‘principatí’), al nord de la muga; i, al sud d’aquesta, ‘principatí’ (i, a voltes, potser, ‘nordcatalà’). Això, és clar, té efectes perversos. Per aquest error conceptual (i per alienació espanyolista induïda) el valencià o illenc mitjà nega ser “català”, amb la lògica brillantment analitzada per Vicent Bello (àsecessionisme lingüístic). Paral·lelament, els territoris on es conserva l’onomàstica pannacional (àcorònim, epígraf “Corònim i nació”) són víctimes del mateix fetitixisme nominalista, però en versió invertida: el principatí del carrer, per norma, es desentén dels illencs, i més encara dels valencians, perquè “no són catalans”. Toni Mollà ho sintetitzà en una boutade hiperbòlica però de rerefons massa veraç: “La diferència entre València i Barcelona és que a València hi ha molts blaveros i a Barcelona ho són tots”. I si mai aquesta “Barcelona” té en compte illencs i valencians, és per a col·legir que si són “catalans” és perquè constitueixen un subconjunt de ‘principatins’, amb una sola regió històrico-fàctica, el Principat, definint la catalanitat unilateralment. Així, i per manca de clarificació terminològico-conceptual, la polisèmia de català té efectes deleteris sobre la unitat nacional (ànació política).

Sarcàsticament, qui té molt clara la realitat nacional objectiva dels Països Catalans són els estats opressors, que, per descomptat, la passen en silenci, però alhora la reconeixen implícitament amb l’esforç constant per destruir-la. A l’Estat espanyol, tots els règims han maldat per rompre els lligams entre les regions històrico-fàctiques catalanes; així, el 1931 la jove República Espanyola concedí un tímid “decret de bilingüisme” al Principat, però es negà repetidament a aplicar-lo a les Illes i al País Valencià. L’auge del blaverisme (a partir de 1976) fou una de tantes operacions d’Estat en aqueixa línia; i és amb l’objectiu específic d’impedir la confluència política dels Països Catalans que tant la constitució republicana de 1931 com la postfranquista de 1978 han cuitat a prohibir la federació entre comunitats autònomes (articles 13 i 145.1, respectivament), una extravagància en dret comparat. Com és política d’Estat, extraoficial però inamovible, impedir la reciprocitat entre les radiotelevisions autonòmiques catalanes, malgrat manifestacions multitudinàries, peticions formals amb centenars de milers de signatures, directives de la Unió Europea i recomanacions del Consell d’Europa. Quant a l’Estat francès, oficialment simula veure el Principat com una regió espanyola de tantes, sense fer-hi cap connexió amb Catalunya Nord; però els comissaris nordcatalans de la Convenció feren agitació independentista al Principat durant la Guerra Gran (1793-1795); l’ocupació napoleònica hi assajà una política protocatalanista (1810); Napoleó l’annexà a l’imperi (1812); el 1895 el Quai d’Orsay obria una carpeta específica per a la question catalane; i en 1936-1938, com les cancelleries de mig món, avaluà l’eventualitat d’una independència principatina (el 1938, just abans de l’ofensiva franquista sobre Barcelona, l’exèrcit francès estigué a punt d’ocupar el territori per tal d’evitar el veïnatge amb un altre règim feixista). L’Estat francès no té la menor intenció de reconèixer l’existència transfonterera d’un sol poble català; però, mentre els nordcatalans foren catalanòfons per defecte, els consolats francesos del sud de l’Albera constataven tot amoïnats la ràpida integració dels immigrants del Nord en la vida principatina; i, de fa ja més d’un segle, a cada pic de mobilització nacionalitària del Principat flueixen reports al govern francès alertant del ressò que això podria tenir a Catalunya Nord. Tot plegat, uns pocs exemples entre una multitud.

La Renaixença del segle XIX, per bé que estrictament literària, fou d’abast i pressupòsits pancatalans pràcticament des del principi; l’impulsor més explícit de la consciència de pancatalanitat lingüístico-cultural hi fou el mallorquí Marià Aguiló. El 1886 Josep Narcís Roca i Ferreras propugnava la “simpatia de tots els Països Catalans d’ençà i d’enllà de l’Ebre, d’ençà i d’enllà dels Pirineus Orientals”. Les primeres teoritzacions explícites del pancatalanisme com a moviment político-cultural foren obra de Josep Pijoan (Pancatalanisme, 1899) i d’Alfons Maseras (Pancatalanisme: tesis per a servir de fonament a una doctrina, 1915).

La intel·lectualitat desalienada del canvi de segle tenia consciència molt clara de l’àmbit nacional “de Salses a Guardamar”, com fou el cas del poeta i portantveu del bloc intel·lectual-professional noucentista, Jaume Bofill i Mates; dels cims del noucentisme historiogràfic, Ferran Soldevila i Antoni Rovira i Virgili; de l’editor Josep Maria de Casacuberta, quadre estratègic de la reconstrucció cívico-nacional; de mallorquins com Gabriel Alomar i Pere Oliver i Domenge (La catalanitat de les Mallorques, 1916); del gruix del valencianisme progressista (Miquel Duran de València, Carles Salvador, Adolf Pizcueta, etc.); i de nordcatalans com Alfons Miàs i algueresos com Antoni Ciuffo, “Ramon Clavellet”. Exemples: “el territori de la llengua i de la raça [= ‘l’ètnia’] catalana, el territori de la nacionalitat catalana s’estén enllà del Pirineu, enllà de l’Ebre i enllà de la mar, i agafa el Rosselló, el reialme de València i les illes Balears” (Rovira i Virgili, 1914); “els Països Catalans (…) estan integrats per tots els països de llengua catalana (…). – Aquesta unitat catalana no és una innovació teòrica (…). Va néixer amb Catalunya mateixa, i propis i estranys l’han proclamada temps a través” (Soldevila, 1943); “Valencià de la ciutat de València, declaro que sóc català. Història, llengua, cultura i voluntat es concerten per a declarar la meva no catalanofília, sinó la meva absoluta catalanitat” (Salvador, 1933). Etc., etc.

Enfront l’àocupació franquista, i mitjançant el procés de àreconstrucció nacional engegat per l’oposició político-cultural, “pels volts del 1975, el marc nacional dels Països Catalans tendia a convergir tot superant la subordinació externa i la fragmentació regional”; el segon Congrés de Cultura Catalana (1975-1977), de ressò popular massiu, en fou la màxima expressió pública. Emperò, tot just aprovada la Constitució espanyola de 1978 “la victòria hispanoreformista blocà aqueixa evolució endògena de la societat catalana i hi forçà una involució col·lectiva cap a la reprovincianització. Començant per la desautorització o el silenciament entorn del marc nacional i del terme mateix de Països Catalans, incompatibles amb la construcció imperialisto-etnocida (modernización) de la España de todos, projecte històric del nou règim gestionat sobretot pel neoespanyolisme psoista. L’esquarterament no podia ser sinó retroalimentat per les regles de joc del sistema autonòmic, en progressiva consolidació; aqueixes ‘rígides fronteres autonòmiques’ (…) que instal·len l’autisme entre les diverses porcions de la Catalunya sud-alberenca [= dels Països Catalans sud-alberencs] alhora que hi vertebren la nació espanyola” (Ferran Lupescu, El país català i els altres, 2018, p. 252-253).

