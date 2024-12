El capitalisme mata (Revista La Aurora)

El govern estatal queda en un atzucac parlamentari. Els Pressupostos en entredit. El que la dreta no va aconseguir guanyar electoralment, ho recupera des dels poders econòmics i estatals. La independència per part de Junts, o el preuat basquisme del PNB, no són de rebut quan afecta els beneficis i inversions de Repsol i la Banca. Els Sindicats CCOO i UGT, que han posat gairebé tots els ous en la cistella de la confiança governamental, els hi correspon girar la mirada a les empreses i els carrers. És hora de reaccionar amb la mobilització treballadora per tenir la força suficient per exigir i aconseguir millores imprescindibles. Si més no, en fiscalitat, lloguers, salaris i jornada laboral. L’increment de la productivitat ha de revertir entre la massa treballadora. Ara se’n va al parasitisme financer, a la ineficiència de la competència econòmica, al militarisme, a les conseqüències de l’absència de planificació per una economia sostenible, sana, útil per a la vida de cada persona, el bon desenvolupament de la humanitat, les dones, els pobles i la cura de la natura. El Pa, Sostre i Treball, entra en el paradigma dels drets i serveis públics universals. L’amor nadalenc i la pau universal que canten els àngels conviuen en tant que contrapartida simbòlica de l’opressió, les guerres, l’explotació del treball, el sotmetiment de les dones, les discriminacions, l’espoli dels pobles i la destrucció de la natura. Per defensar-se i frenar la deriva reaccionària involucionista, cal cercar estratègia revolucionària, començant per rebel·lar-se, mobilitzar-se i organitzar-se. Centenari Lenin. A “Resposta a les preguntes d’un periodista nord-americà” (20.07.1919): “Les reformes són concessions obtingudes de la classe dominant que manté la seva dominació. La revolució és el derrocament de la classe dominant… El programa nostra, revolucionari, constava, en realitat, d’un sol punt general: derrocament del jou dels terratinents i capitalistes, derrocament del seu poder, emancipació de les masses treballadores respecta d’aquests explotadors… Hem donat la possibilitat… a les masses bashkiries (una de les nacions musulmanes) de constituir una república autònoma en el si de Rússia; coadjuvem per tots els mitjans al desenvolupament independent i lliure de cada nacionalitat, a l’increment i difusió de publicacions en la llengua materna de cadascuna”. “El nostre ulterior objectiu polític i econòmic en relació a tots els pobles… és un sol: aliança fraternal amb els obrers i treballadors de tots els països sense excepció… el capitalisme fou i segueix sent un sistema d’esclavitud assalariada. Tom 39, Obres complertes. Ed. Progreso, Moscou.