Dones republicanes (Lleonard Muntaner Editor), nou llibre de Margalida Capellà

Pròleg de Llorenç Capellà

La tragèdia del juliol de 1936, va ésser provocada per un pronunciament militar

que no va aconseguir el seu propòsit d’enderrocar el govern legítim sorgit de

les urnes el 16 de febrer del mateix any. Aquest fracàs inicial va obligar els

insurgents a dedicar tot els esforços a les accions bèl·liques, de manera que

les proclames i els primers discursos traslluïen una visió més exaltada que

raonada dels postulats feixistes que, a la llarga, havien d’ésser el pal de paller

del nacionalcatolicisme. Franco seria nomenat cap del govern sediciós el mes

de setembre i, a partir d’aquell moment, es començaren a posar els fonaments

d’un Govern-Estat de llarga durada. Un dels pilars es basava en la construcció

de la història única. Això passava per falsejar la memòria col·lectiva i per

silenciar el relat familiar. El silenci no sols s’aconseguia amb assassinats i

altres mesures repressives, sinó fent que les víctimes, cas de sobreviure, i el

seu entorn pròxim, sentissin vergonya d’un passat republicà del qual, fins i tot,

s’autoculpaven. La propaganda feixista girava les consciències com si fossin

mitjons. En realitat, moltes persones havien estat acusades d’auxili a la rebel·lió

pel fet d’haver-se negat a sumar-se al pronunciament militar. Tocant al

falsejament de la memòria pública sobren els exemples. Cada època va tenir

un lema. En plena guerra, Franco s’incorpora a la iconografia èpica de

l’Espanya insurgent al costat dels Viriat, Pelagi d’Astúries (conegut com Don

Pelayo en els llibres escolars d’Ediciones Bruño) o el Cid, tots ells convertits en

paper literari d’exaltació patriòtica. En deia, de Franco, Giménez Caballero, el

gener de 1938 a les pàgines de l’ABC de Sevilla: “¿Quién se ha metido en las

entrañas de España como Franco, hasta el punto de no saber ya si Franco es

España o España es Franco…? ¡Oh, Franco, caudillo nuestro, padre de

España!” Ho repeteixo: com Viriat, com el Cid, com tants d’altres. De manera

que Franco esdevé el braç justicier que es confon amb una Espanya que

s’aixeca per a alliberar-nos de tots els mals. Una dècada més endavant, quan

els països aliats derroten el nazisme, Espanya és a dir, el franquisme ha de

moderar el discurs i s’arroga la defensa de l’ordre constitucional i democràtic

europeu davant l’amenaça comunista. El mes de maig de 1946, Escuela Azul,

una publicació del magisteri de les Illes Canàries, afirmava en la seva editorial

que “España es el baluarte inexpugnable que permite a los pueblos de Europa

vivir tranquilamente entregados a sus quehaceres interiores”. L’any 1952,

aprofitant la celebració del Congrés Eucarístic de Barcelona, el cardenal

Tedeschini no té empatx a declarar España paradís del catolicisme. Més

endavant, l’any 1964, la campanya propagandística dels XXV Años de Paz va

aconseguir incardinar una pau inexistent (cas Grimau, cas Granados i Delgado,

els tres executats l’any anterior), amb les millores socials que propiciaren els

plans d’estabilització econòmica que havia dissenyat López Rodó. Aquest relat,

que també reclamaven a Franco les democràcies europees i els Estats Units

per tal de col·laborar amb la Dictadura, va penetrar en la consciència d’una

ciutadania més preocupada de sortir de la fam o d’adquirir el Sis-cents i el

frigorífic que de remoure plets de guerra. No fa gaire un alt representant de la

Fundació Francisco Franco afirmava “que gran parte de lo que España es hoy

se lo debe a cuarenta años de la historia de Franco”. És a dir, li devem la pau i

el progrés. La darrera aportació al relat franquista l’han feta alguns intel·lectuals

i historiadors, en afirmar que l’origen de la Guerra Civil rau en les revoltes

d’Astúries i de Catalunya de 1934, de clara ideologia esquerrana. Ha estat,

aquesta, la culminació de la crònica de la dreta perquè el pronunciament militar

de 1936 i la dictadura consegüent, tan llarga com cruel, puguin trobar

justificació ètica en els manuals d’història.

La Guerra Espanyola o la Guerra Civil a seques, també s’anomena la guerra

dels tres anys i la guerra del trenta-sis. En realitat, cap d’aquestes

denominacions, ni la primera que és la més comuna, abasta la magnitud del

conflicte. Guerra civil…? Sí, va ésser-ho, una guerra civil, però no en la seva

gènesi. També va ésser una guerra de classes que, en el cas de Catalunya, va

donar pas a una revolució llibertària d’uns mesos de durada. I també va ésser

una guerra de l’estament militar i de les oligarquies conservadores i

eclesiàstiques d’Espanya contra Catalunya. Varen ésser, en definitiva,

motivacions diverses les que desencadenaren el sollevament de l’exèrcit,

altrament de justificació impossible, contra el govern legítim de la República. A

Mallorca el cop d’Estat va reeixir i la guerra va tenir uns perfils propis. L’episodi

bèl·lic va concloure els primers dies de setembre d’aquell 1936 amb la retirada

de les tropes, procedents de Catalunya, que havien desembarcat a la Punta de

n’Amer amb la pretensió de restablir la legalitat republicana. A partir d’aquesta

data es va incrementar la repressió envers la població civil. No cal entrar en

detalls, altrament explicitats a la nombrosa bibliografia que ha generat.

Bernanos va ésser el primer a denunciar-la. Mallorca va esdevenir un cementiri

immens. En el ple de l’hivern següent, el de 1937, les persones assassinades

superaven el miler. Els ametllers florits els feien de mortalla. Faig aquesta

referència als ametllers, tot pensant en els records literaris de Fabrizia

Ramondino, filla del cònsol de la Itàlia feixista a l’illa. Qui esdevindria una

escriptora rellevant, propera als grups antisistema dels anys setanta, va viure la

infantesa a Son Batle, a Gènova, prop de Palma. I en les seves memòries

evocarà els ametllers florits per tal de visualitzar aquell silenci que ella

interpretava com la bellesa bucòlica d’un paradís enmig d’un món en conflicte.

“Quando giungemmo all’isola (···) mandorli erano già in Fiore”. “Mallorca, come

chiusa in una bolla di sapone, si trovava fuori dalla guerra. Si trovava fuori dal

tempo”. Mallorca s’havia situat fora del temps, era un tast d’eternitat. Això diu.

Sense proposar-s’ho, Fabrizia Ramondino en feia l’elegia, de Mallorca i d’una

època. Amb una visió totalment contraposada a la de Bernanos. Però l’una i

l’altra no s’anul·len, més aviat es complementen. Ambdós, Bernanos i

Ramondino, evoquen una terra ferida. L’un des del clam, l’altra des de la

melangia. Parlen d’una bella terra emmordassada, però no emmudida. Em ve

al pensament un vers de La ciutat llunyana, el poema més representatiu de

Màrius Torres. “La terra no sabrà mai mentir”, escriu el poeta.

La terra, entesa com a concepte cultural, no sols no sap mentir, sinó que és un

sagrari. Ens guarda el passat, els sentiments, la memòria. Margalida Capellà és

una persona de facultats sensitives molt acusades, de manera que no va trigar

a percebre és nascuda a la postguerra, l’any 1944 que paral·lelament al relat

victoriós dels vencedors de la guerra n’hi havia un altre, el dels vençuts. La

terra parla. Prest o tard, parla. Cal, però, trobar-ne els seus portaveus.

Margalida Capellà en va saber. La primera entrevista que va realitzar va ésser

a Francisca Pizà, de malnom Pisqueta, i seria inclosa en el primer volum de

Dones republicanes. És una entrevista entranyable. Francisca Pizà

joveníssima al declarar-se l’estat de guerra va estar set anys a presidi, i

quaranta anys després encara no sabia esbrinar-ne el motiu real. Margalida

Capellà va saber posar de relleu com l’absurd esdevindria un de tants

detonants de la repressió, potser el més bàrbar. Boris Vian va submergir-se en

l’absurd per explicar-se, amb la més gran cruesa, fets reals. A les entrevistes

de Margalida Capellà l’absurd acompanya episodis de por, de pena, de

tendresa, de ràbia, de vergonya… Iguana Teatre n’ha sabut captar la teatralitat,

d’aquests diàlegs. A partir dels dos volums de Dones republicanes, i sota la

direcció escènica de Pere Fullana, Carme Planells i Aina Salom han signat la

dramatúrgia de Llum trencada. De l’encert i qualitat de l’espectacle en donen

testimoni el centenar llarg de representacions que se n’han fet.

Aquest llibre d’entrevistes de Margalida Capellà és el segon volum de Veus

republicanes, i el quart que completa la col·lecció que formen amb els dos

volums inicials de Dones republicanes, tots publicats per Lleonard Muntaner

Editor. Fet i fet, Lleonard Muntaner va ésser qui va induir Margalida Capellà a

publicar-los. La responsabilitat que l’obra arribés a les llibreries, i en aquest cas

el mèrit, li pertoca en bona part. El resultat final són cent noranta-sis entrevistes

de les quals quaranta-tres corresponen a aquest volum, amb persones que

foren testimonis de la guerra civil i en patiren les conseqüències. Varen ésser

realitzades entre 2003 i 2007, de manera que a l’intrínsec valor periodístic s’ha

d’afegir, en molts de casos, per una estricta qüestió de calendari vital, la seva

condició d’irrepetibles. La dimensió d’una tragèdia es pot quantificar amb

víctimes humanes, amb pèrdues patrimonials o dineràries i amb molts d’altres

referents que ens serveixen de pedra de toc. Difícilment, però, se’n pot saber

els estralls anímics que comporta. Únicament ens els poden explicar els que

els han patit i qui, com ha fet Margalida Capellà, s’han erigit en notaris d’uns

fets i d’un temps. En poso un exemple, un de tants.

Margalida Capellà conversa amb Ferran Frau Planas, nascut l’any 1923, de

manera que al esclatar la guerra en tenia tretze:

L’horabaixa del 25 de novembre de 1936, festivitat de Santa Catalina, tocaren

a la porta quan faltaven cinc minuts per les cinc i mitja. Mon pare seia a un

balancí, aquí on ara seus tu. Jo vaig anar a obrir.

Qui era?

Eren tres individus armats fins a les celles. Demanaren: “En Toni Frau Sans?”

“Som jo”, contestà mon pare. “Has de venir amb nosaltres”. S’aixecà del

balancí: “No puc baixar. Tenc ordres de no sortir al carrer”. “A les bones o a les

males ho hauràs de fer, perquè hi ha un senyor que vol parlar amb tu”. El

ficaren dins un cotxe i ja no sabérem res més d’ell.

Aquesta és la grandesa de la història oral, que té el contrapunt criticable d’estar

impregnada de subjectivitat. Però subjectivitat no equival a falsedat o a

desviació de la veritat. La subjectivitat és una interpretació dels fets viscuts. En

qualsevol cas, m’apresso a dir que cal córrer-ne el risc, de la subjectivitat, amb

tal de poder arribar a aquells racons de la memòria que haurien passat

desapercebuts als historiadors. Tant aquest volum de Veus republicanes com

els tres anteriors, en són un exemple. Margalida Capellà entra a les cases de

les persones que tenen una història per explicar i fa entrevistes de taula braser.

Vull dir que amb la guerra civil de leitmotiv irrenunciable, ens permet conèixer la

projecció humana de l’entrevistat, les seves dèries o passions. Sorprèn la

habilitat i sensibilitat de Margalida Capellà, per aconseguir sovint de persones

que no tenen costum d’aparèixer en els mitjans de comunicació confessions

impensades, singulars. No s’ha de sorprendre el lector si l’entrevistat reconeix,

tot fent un parèntesi a una història de dol i de mort, que li agrada ballar tango o

si recorda l’Asturianita, una artista de circ que dibuixava amb els peus.

Margalida Capellà no és periodista de qüestionari i ha deixat que el diàleg vagi

cap allà on se l’emporta el vent. Això confereix a les entrevistes una singularitat

manifesta. No puc deixar d’evocar Darío Fo al llegir el diàleg que Margalida

Capellà sosté amb Aureli Alomar Cifre, un dels fills de Gabriel Alomar

Villalonga. Altrament l’escena que descriu Francisco Ferrer Pérez, tot parlant

del Batatá que era el nom popular del cementiri de San Rafael, a Màlaga ens

apropa al Casona més poètic, el de La dama del alba.

Conta Francisco Ferrer, un episodi de la seva infantesa:

Record que feia boira, molta boira. Amb això, veig el meu germà blanc, amb

els cabells de punta: és l’única vegada que he vist una persona amb els cabells

de punta…! “Que et passa?” No em contestà. Arrancà a córrer. Em gir i veig

una bubota negra que avançava cap a mi.

Qui era?

Una doneta vella, vestida de negre: “¿Hijo mío, qué haces?” “Mi padre está

enterrado aquí y le ponemos conchas”, li vaig dir. Ella m’explicà que el seu fill

estava en una fosa comuna perquè l’havien assassinat i venia a visitar-la. Em

demanà si jo també la volia veure. Vaig començar a dir-li abuela, i la vaig

acompanyar a la fosa. Estava plena de baguls, la majoria oberts perquè aquells

dies havia plogut i tot estava mesclat, aigua, terra, baguls, ossos.

He citat Casona. Tampoc puc obviar Amarcord, la capacitat de transfigurar la

realitat de Fellini…

Transfigurar la realitat per fer-ne més visibles aquelles dimensions ocultes que

sovint se’ns amaguen.

Són paraules de Joan F. Mira.

Amb el segon volum de Veus republicanes, Margalida Capellà conclou una

impagable aportació al coneixement de la guerra i la postguerra a Mallorca. La

memòria són retalls vius del passat. El franquisme va soterrar-la. Inútilment.

Res no mor sota terra, tot reviu. La raó és del poeta: la terra no sap mentir.

Margalida Capellà ens ho recorda.