Dietari d´un escriptor mallorquí: l’origen de l’escriptura

Els records de sa Pobla, de les cales de Mallorca, de les festes populars, de s’Albufera, de Lluc, de Formentor i la talaia d’Albercutx, de les ruïnes de Bóquer, Pollentia i el teatre romà d’Alcúdia, de cala Sant Vicenç o Aucanada, de Cala Murta o la badia de Pollença, excursions i visites fetes des de la infantesa fins al present, sentiments que el lector trobarà poetitzats en El cant de la sibil·la, són, com ja hem explicat, l’origen de molts dels capítols de Defalliment: memòries de Miquel Costa i Llobera. Més d’un especialista en qüestions literàries ha explicat com, la majoria de vegades, les novel·les de molts autors, fins i tot aquelles que puguin semblar més allunyades de la situació concreta de l’escriptor, són, en realitat, la transmutació literària de les experiències viscudes per l’autor.
En aquestes alçades de la vida, apropant-nos a la seixantena, arribam a pensar que els mallorquins nascuts a mitjans dels quaranta del segle passat hem estat els darrers habitants d’aquesta terra que, malgrat l’avenç del turisme i una certa industrialització, l’hem coneguda quan encara podia dir-se que era una terra de pagesos, mariners i menestrals. Per cert, la mateixa que, amb els canvis del temps, segurament conegué Miquel Costa i Llobera. En el llibre d’història local Temps i gent de sa Pobla hi ha notícia dels vells oficis dels nostres padrins i redepadrins, de les festes populars, d’aspectes destacats de la vida quotidiana d’una població en puixança constant com és sa Pobla. Tampoc no hi poden mancar els records personals de l’autor del llibre: l’escola del passat, les vacances a les cabanes de palla fetes a la platja d’Alcúdia…
És aquest pas furient dels anys, la punyent constatació que després dels teus padrins i pares, després de la mort d’amics i familiars, hi aniràs al darrere per matemàtica llei de vida, el que, com una força incontrolada que neix del fons del teu subconscient, et fa que comencis a perfilar molts poemes dels teus llibres i, concretament, aquest poemari, El cant de la sibil·la, que acaba d’editar Brosquil Edicions.
Si un especialista analitzàs a fons la temàtica dels treballs sobre història local aplegats en el llibre Temps i gent de sa Pobla podria trobar algunes de les idees que després m’han servit per a escriure molts dels llibres que he anat publicat aquests darrers anys. O les converses amb els vells republicans de sa Pobla, amb el pare Paulino, l’oncle José, en Guzmán Rodríguez, no són el bessó de novel·les com L’Amagatall, Estiu de Foc o Núria i la glòria dels vençuts? El cinema de la postguerra, el record de les sessions cinematogràfiques en el “Montecarlo”, el “Salón Gardenia”, “Can Guixa”, “Can Pelut” o el “Salón Montaña” de les quals hi ha informació periodística recollida a Temps i gent de sa Pobla… no són l’embrió del poemari Temps moderns: homenatge al cinema, el llibre que guanya el Premi de Poesia “Miquel Martí i Pol 2002” de la Universitat Autònoma de Barcelona?
Tot plegat no és tampoc cap gran descobriment; tot lector intel·ligent ho sap a la perfecció. És evident que el món religiós, la classe social de l’autor de Lo Pi de Formentor, l’època en la qual transcorren els fets narrats a Defalliment, no tenen, en aparença, cap relació amb la vida de l’autor de la novel·la. Però els lectors que hagin llegit l’obra saben que la temàtica del llibre fa referència a les contradiccions d’un escriptor, en aquest cas Miquel Costa i Llobera, que, ja prop dels seixanta anys, reflexiona sobre la seva vida, la funció de l’art i de la poesia, el seu paper en una hipotètica transformació del món i de les persones mitjançant l’obra literària. Ben cert que, en part, podrien ser unes reflexions, amb les normals diferències, molt semblants a les que pot tenir un autor d’esquerres, que també creu en la paraula i que també, vaja quina casualitat!, s’apropa a la seixantena d’anys.
Si a tot això afegim que la història, els llocs on viu, escriu i treballa l’autor de Pollença són els de la infantesa de qui signa aquestes retxes, ja ens podem fer una idea de com l’escriptor empra a fons tot el material vital de la seva existència per a donar sang i vida als personatges de les seves novel·les. A no ser per la destrucció de paisatge i recursos naturals que hem patit en aquest darrer segle, el cert és que l’estructura bàsica de la Pollença de finals de segle XIX i començaments dels anys vint, el Formentor de ses Cases Velles, el monestir de Lluc, les badies de Pollença i d’Alcúdia, l’Albufera i s’Albufereta, les pinedes que encara resten aquí i allà delmades per l’especulació i l’avenç incontenible d’urbanitzacions i hotels, l’arena, l’aire salobrós del vent, la imponent Serra de Tramuntana, tot el nostre inabastable horitzó marí, els núvols i el sol ponent, són també, no solament els mateixos eixos naturals que encerclen i condicionen el protagonista de Defalliment. També són els paisatges, el món concret de la meva infantesa, alguns dels records que he provat de servat en el poemari El cant de la sibil·la, tan coincidents amb determinats ambient i atmosferes de Defalliment: memòries de Miquel Costa i Llobera.
Analitzar les diverses tècniques i recursos dels escriptors ens portaria molt lluny, ja que, la història de la literatura així ens ho confirma, les tècniques, els trucs, que empren uns autors són completament oposats als que utilitzen uns altres. És molt complicat arribar al fons del motor literari d’un autor, les motivacions conscients i subconscients que l’impulsen en una direcció i no en una altra. Pensem que, més d’una vegada, l’escriptor basteix columnes de fum al seu voltant per a dissimular les seves motivacions, per a crear móns imaginaris on portar-hi aquell o aquella que volen saber massa coses. Basta llegir l’obra de Llorenç Villalonga Falses memòries de Salvador Orlan (Barcelona, Club Editor, 1982) per a constar els esforços, prioritaris en molts dels escrits del famós escriptor, per a dissimular moltes de les seves autèntiques motivacions literàries i polítiques. Un dels assagistes que més s’ha aproximat al coneixement de les coartades d’uns determinats escriptors ha estat Roger Poole, que, en la seva magistral obra assagística La Virginia Woolf desconocida (Madrid, Alianza Editorial, 1982) ens ha ajudat a rellegir l’obra de Woolf. Sense estudiar a fons aquesta aportació de Roger Poole a l’obra de Virginia Woolf poc podrem entendre de les motivacions internes que li feien escriure unes obres i no unes altres. La metodologia analítica de Roger Poole encerta a la perfecció a l’hora de relacionar l’obra escrita de l’autora anglesa amb tots i cada un dels problemes personals que sacsejaren l’existència de l’autora de Les ones, La senyora Dalloway o Diari d’una escriptora.
Però totes aquestes reflexions, i més que en podríem fer, quant a l’origen de l’escriptura d’un autor surten a rotllo en constatar algunes similituds entre Temps i gent de sa Pobla (història local), Defalliment: memòries de Miquel Costa i Llobera (novel·la) i El cant de la sibil·la (poesia).
