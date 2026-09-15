Diario de Mallorca entrevista l´escriptor Miquel López Crespí (50 anys de literatura catalana de Mallorca) – Miquel López Crespí: sa Pobla en el cor- Per Joan Payeras, periodista

Miquel López Crespí (sa Pobla, Mallorca 1946) és novel·lista, autor teatral, poeta i assagista. L’any 1969 l’escriptor començà les seves col·laboracions (especialment literàries) en els diaris de les Illes. Membre de l’Associació d´Escriptors en Llengua Catalana (AELC), soci de l´Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca (ARMHM) i de l’Obra Cultural Balear (OCB), Miquel López Crespí ha guanyat diversos premis literaris de poesia, novel·la, contes, teatre i narrativa juvenil. Va ser cofundador i vicepresident de l’Ateneu Popular “Aurora Picornell” i iniciador de la recuperació de la memòria històrica republicana. Col·laborador de diversos diaris i revistes de les Illes [Última Hora, Diario de Mallorca, Mallorca Socialista, Cort, La Nau, Sa Plaça, Temps Moderns, Diari de Balears, El Mirall, L’Estel…] ha publicat centenars d’articles dedicats a la literatura i la història de sa Pobla i de Mallorca. Escriu, igualment, en els diaris digitals dels Països Catalans [El Talp, Llibertat.cat, Diari Gran del Sobiranisme, Xarxa de Blogs Sobiranistes, Ixent…). D’ençà començaments dels anys setanta ha publicat cent llibres de narrativa, poesia, teatre, memòries, novel·la i assaig. Ha estat traduït a l´anglès, el castellà, el francès i el romanès.
-Ens voldries explicar que ha significat personal aquesta distinció, rebre l´Escut d´Or de sa Pobla?
-No cal dir que em sent molt honorat i vull expressar públicament el meu agraïment a l´Ajuntament de sa Pobla, a l´amic Biel Ferragut, el batle que ha tengut l´amabilitat de pensar en la meva obra. Igualment a tots els partits polítics del meu poble que han aprovat la proposta per unanimitat. Gràcies a tots i totes. Aquesta haurà estat una de les fites més importants de la meva vida i sempre ho deuré a sa Pobla, el meu poble.
-Quina importància ha tengut sa Pobla en el desenvolupament de la teva obra, en els cent llibres que has publicat fins el moment i en els milers d´articles que han sortit en els diaris de les Illes aquests darrers cinquanta anys?
-Sa Pobla és fonamental en la meva formació humana i cultural. Sense els poblers, sense l´exemple de la pagesia res no hauria estat possible. En aquesta tasca de formació vull fer especial esment en la meva repadrina Francesca Torrens Comas “Nana”. Tenc ben presents les anècdotes, les històries que em contava sovint i que jo de menut escoltava com si es tractàs de les rondalles més interessants i saboroses. El cert era que en sabia moltes de rondalles (com moltes de les seves amigues de generació). Amb aquells “contes” d’abans de la invasió Disney (o les japonesos actuals!) els vells transmetien als més joves no solament l’accent, el to de la veu, els registres més secrets d’una llengua; també els costums, les tradicions (i les pors i les alegries) de tot un poble, d’una societat.
-Les classes dominants mallorquines sempre han menystingut els pagesos, considerats incultes, aptes només per a la feina esclava per a senyors i rendistes.
-És evident que els pagesos només eren carn de canó per als vividors de la suor dels treballadors. Però jo som fill de pagesos i no tenc aquestes concepcions. Ans al contrari, per a mi la pagesia, sa Pobla, han estat sempre la meva autèntica universitat. En el fons, sigui contant esdeveniments concrets o les més fantasioses rondalles, aquella gent ens explicava a la seva manera la història de sa Pobla. I els professors eren els seus protagonistes: els poblers i pobleres que, d’una terra erma, eixuta, aixecaren el verger més esponerós de l’illa a costa del seu treball, d’un sacrifici immens. Després, les generacions que els hem succeït no hem tengut gaire cura de les meravelles que aixecaren amb la seva feina: un esponerós exèrcit de molins d’aigua, les més de mil sínies que hi havia a sa Pobla en els anys deu del segle passat. Amb l’esforç dels avantpassats, sa marjal esdevindria paradís verd per on circulava l’aigua alimentant les anyades de patates, mongetes, blat, cacauets, tot el que d’ençà aquell temps hi han sembrat els pagesos del nostre poble.
-Quina és la teva valoració de sa Pobla actual?
lant les bombes de pistó), els homes de Can Puça, can Cinto, Can Pèl de Mel, Can Cerol…A-Dissortadament en les darreres dècades s’han deixat perdre molts molins d’aigua, s’han fet malbé innumerables sínies, safareigs… tot un immens tresor històric, pàgines escrites damunt la terra o fetes monument. )O quina altra cosa és un dels nostres molins, una de les sínies que encara resten anant a l’albufera? )Què se n’ha fet dels mestres artesans de tots els oficis, dels artistes del ferro, la fusta i la pedra que bastiren a començaments de segle les “escultures” (els molins!) que cap escultor modern no sabria fer? Jo encara he pujat (en els horts de Can “Verdera” i Ca Na “Ximbona”) a plegar les veles del molí. Jo encara hi he estat a temps que els padrins m’enssenyassin què era el ramell, la càbria, la coa o el violí del molí d’aigua. Potser la nostra és la darrera generació que ha vist treballar els fusters (i els seus descendents) de Cas Senceller, Can Mascó, Can Rian, Can Muxella o Can Malondro. I també hem vist els ferrers (arreglant, instal
-Creus que amb cert enriquiment a causa del turisme s´han perdut algunes de les nostres arrels?
lectiva.A-Indubtablement, malgrat l´esforç actual per a la recuperació de les nostres senyes d´identitat! Qui vos parla ha conegut sa Pobla abans de l’embranzida turística, molt abans que la televisió acabàs amb les rondalles al costat de la foganya. El camp de sa Pobla encara era lluny de la mecanització del present. Els tractors no es coneixien. Tot es feia a força d’home o animal. Cavall, mules i someres eren els reis de la creació. Només -i no sempre- una batedora servia per a alleugerir la feina a l’hora de preparar el blat o les mongetes per als magatzems i l’exportació. Aleshores tot eren cançons (i alguna maledicció, evidentment!). Eren temps en els quals cada feina concreta del camp (batre, segar, llaurar, regar, recollir olives, sembrar mongetes…) tenia una tonada adient. No em parlem de les glosses i cançons de per Sant Antoni, davant el foguerons! Crec que és tota aquesta saba popular el que no hem de deixar mai que es perdi, s’esborri de la nostra memòria col
Quins aspectes essencials de sa Pobla dels anys 50 creus que ajudaren més en la teva formació?
lotes d’aquella època (a través dels nombrosos concerts que organitzà en l’Escola Municipal de Música que ell dirigia) poguérem començar a estimar Litz, Mozart, Chopin, Bach, Albéniz, Txaikovski… I l’ànima d’aquest miracle era, sens dubte, el meu mestre de solfeig, el recordat compositor Gaspar Aguiló!Alots i alAlotes) anaven a classes de solfeig i de piano i, encara més miracle… amb el temps organitzà també… una escola de ballet clàssic! Gràcies al seu amor per la música, els alAlots i alA-En podríem fer un llibre de les influències de la infantesa! En Gaspar Aguiló Forteza va ser un d’aquells personatges claus en la vida d’un infant. Qui, a hores d’ara, podria imaginar que en un poble (sa Pobla) de mitjans dels anys cinquanta hi hagués un miracle que s’anomenàs “Escola de Música”? Més de cent alumnes (al
-Alguns altres aspectes culturals de sa Pobla d´aquella època?
lotes. Vigilava amablement la nostra estada a la Biblioteca na Maria Sureda, que sempre tenia a l’abast d’aquell exèrcit inquiet i renouer les darreres biografies “exemplars” per a la nostra formació.Alots i alA-Juntament amb la influència cultural de Gaspar Aguiló a sa Pobla hauríem de destacar la importància que tengué per a nosaltres l’existència de la Biblioteca Pública de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros en el carrer de l’Assalt, davant l’església; hi anàvem una bona colla d’al
La Biblioteca Pública de la Caja de Pensiones ja era una institució a mitjans dels cinquanta. Va ser inaugurada per les festes de Sant Antoni de 1952. Cap a l’any 1958 la Biblioteca ja tenia unes existències de més de dos mil exemplars (uns propietat de la Caja de Pensiones, altres de l’Ajuntament). I el més impressionant era constatar que l’any 1957 la Biblioteca havia tengut prop de quinze mil lectors amb un total de divuit mil llibres consultats! I encara n’hi ha que ens diuen “pataters”! Voldria saber, amb paper en la mà, quants pobles de Mallorca -o de l’Estat- consultaven, devers 1957, un total de divuit mil llibres anuals de ciències socials, filosofia, geografia, biografies, història i filologia.
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