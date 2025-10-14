Defensa dels autors mallorquins

Per Carles Manera, historiador i doctor en història per la Universitat de les Illes Balears (UIB)
Que tota activitat social crea grups i grupets no és una novetat. Les capelletes i camarilles són ben corrents en tots els camps professionals (metges, professors, arquitectes, etc). De les capelletes i camarilles no se’n lliuren ni partits polítics ni sindicats obrers. I el camp de la cultura no n’es una excepció. Per a l’escriptor interessat entrar a elles esdevé un exercici “lingüístic” en el sentit fisiològic de l’accepció, una garantia segura de publicar i de relacionar-se amb aquest concret món intel·lectual. Fixau-vos en els títols que es publiquen cada any a Mallorca, i comprovareu que en un 70 per cent els noms són els mateixos que l’anterior, i també són gairebé sempre les mateixes col·leccions literàries que els editen. El favoritisme més barroer i vulgar és lloc comú de moltes d’aquestes col·leccions. Els cacics comarcals controlen així una parcel·la significativa de poder i determinats escriptors perden el caminar per córrer, en tant els hi assegurin una possibilitat de veure llurs obretes impreses. La nostra, a vegades, trista història literària, n’està plena de llibrets publicats per amiguisme, de llibrets pagats pel mateix autor, d’autors que paguen als crítics per tal de “quedar bé”. Se’n podria escriure un llibre de la “feina” de clans i camarilles per promocionar “un nou valor”, per silenciar-ne a un altre, d’oblidar per sempre a qui no combregui amb les normes d’obligat compliment.
En aquest context l’aparició de dues obres (L’Illa en calma i Foc i fum) d’un autor oblidat i silenciat per determinades esferes culturals illenques, no deixa d’esser un focus d’interès per pròxims i aliens al nostre panorama literari. Miquel López Crespí, home d’una indubtable capacitat creativa, amb vint-i-set premis assolits arreu dels Països Catalans i l’Estat espanyol, amb sis llibres publicats i altres a punt de sortir, esdevé un dels autors més guardonat en la història de les lletres mallorquines. Això motiva enveges i gelosies dels homeneus de sempre. A López Crespí no li perdonen l’èxit dins el seu camp, però sobretot el manteniment de les mateixes idees polítiques que defensava fa prop de vint anys. Pragmatisme i transició -oh, màgiques paraules!- estan renyades, en quant als conceptes filosòfics i polítics més profunds, amb l’autor de sa Pobla. Els seus detractors tàcits (que li donen una hipòcrita abraçada al carrer) o públics (que el voldrien veure davant un escamot d’afusellament), tenen un nus a la panxa cada vegada que la premsa anuncia que López Crespí, de sa Pobla, ha obtingut el premi…. Paradoxalment -o no tant- la marginació d’aquest autor que no té vergonya -ai las!- de confessar-se comunista, es fa palesa a Mallorca, l’Illa en calma que narra en el seu llibre publicat per la Diputació de València. Nogesmenys, i malgrat un cert i intencionat arraconament pels homes de les torres d’ivori, López Crespí contínua amb una militància compromesa amb la causa del poble, la qual cosa no eludeix una qualitat literària indiscutible i reconeguda, sinó per petites capelletes d’aquí, sí per persones de vàlua literària d’arreu els Països Catalans. Per això, a un context dominat per llimacs i paràsits -com diu un bon amic meu- López Crespí, fugint de reformes polítiques fantasmagòriques, representa el sentit d’honestedat que necessita l’Illa en calma, autèntic Funeral de cendres potenciat pels inquisidors de la lletra impresa. (1)
(1) Article publicat l’any 1984 en el suplement Cultura del diari Última Hora
Aleshores vaig poder sentit de ben a prop la solidaritat de l’amic Carles Manera. El brutal atac del carrillisme contra la meva persona i contra el llibre que m’acabava d’editar Lleonard Muntaner, L’Antifranquisme a Mallorca (1950-1970), va omplir pàgines i pàgines de la premsa de l’any 1994 (ajudant emperò, de forma indirecta, a fer famós i exhaurir el llibre que volien silenciar). En aquella concreta conjuntura Carles Manera va publicar un interessant article parlant de la importància de les històries personals en la reconstrucció del nostre passat més recent. Era una bufetada al dogmatisme i a la mala fe.
Aquest article, titulat “Antifranquisme i lluita cultural” va ser publicat en El Mundo-El Día de Baleares el 13 d’abril de 1994. Vet aquí alguns dels fragments que, de forma indirecta però molt efectiva, ajudaren a fer callar -i avergonyir- els calumniadors i envejosos que, plens de mala fe, havien provat d’embrutar la memòria història de l’esquerra revolucionària de les Illes, de l’antifeixisme combatent.
Aquest article de Carles Manera, deia: “Convé assenyalar que l’obra de López Crespí és, sobretot, un recull de records vivencials de forma molt subjectiva: el mateix Miquel ho explicita en les primeres planes del treball, car afirma que no persegueix escriure un llibre d’història ‘objectiu’ (tots sabem que la història objectiva no existeix). Des d’un punt de vista historiogràfic, la recuperació de les històries particulars de persones que visqueren processos concrets és un fenomen que els col.legues britànics coneixen prou bé. El mestre Eric Hobsbawm, amb els seus estudis sobre el món del treball, ja incidia en el tema de forma palesa. Per cert, el vell professor segueix lúcid com sempre: el darrer que acaba de publicar sobre una nova política per a l’esquerra radical no té desperdici i encaixa força amb el tema que tracta López Crespí. Alguns dels deixebles de Hobsbawm, creadors del History Worshop (una experiència única adreçada a historiar les vides d’obrers i obreres a l’Anglaterra cada cop menys industrial del present segle) han perllongat una tasca d’arrels pregones al seu país. Encapçalat per un innovador Ralph Samuel, constant reivindicador de la història popular, el HW s’ha erigit en certa forma en la veu del passat, amb la rigorosa utilització de la història oral en la que el grup n’és expert: Paul Thompson ho demostrà fa uns anys a unes jornades sobre el tema al Monestir de La Real. La tradició marxista dels historiadors socials anglesos ha emfasitzat la necessitat de reivindicar aquest nivell experiencial, ric i poderós, per tal de conèixer el costat generalment ocult en els llibres de text: el dels protagonistes anònims. Aquest instrumental heterodox es troba també a les mans d’historiadors no marxistes, com ara Peter Laslett i membres significatius del Cambridge Group, que han desenvolupat una tasca encomiable de recuperació de vides quotidianes i d’experiències puntuals.
‘A casa nostra ens trobem a anys llum de tot això. Però llibres com el de López Crespí representen una contribució important que, si més no, poden incitar al debat sobre una fase històrica cabdal. Debat que manca, i molt, entre els nostres intel.lectuals, en el sentit gramscià del terme. Aquesta mena d’assaigs personalitzats, com el que ha fet en Miquel, quan encara molts dels protagonistes que apareixen al llibre hi són vius i poden contrastar el que allà s’indica, constitueix un saludable exercici que caldria sovintejar amb un objectiu palès pels historiadors: en aquest cas concret, reflexionar seriosament sobre l’articulació de la lluita antifranquista a Mallorca. [] El llibre de López Crespí, escrit en un estil clar, directe i sense concessions, no deixa de costat les expressions de combat pròpies de la més estricta clandestinitat. Penso que això li pot llevar força als ulls dels lectors més joves, que no visqueren ni de rampellada els fets que es detallen. Però els que coneixem, en major o menor grau, alguns dels esdeveniments presentats per l’autor hem sentit una mena de nostàlgia, barrejada amb somriures de complicitat, quan es llegeixen certs episodis, talment epopeies d’una resistència probablement molt mitificada… En aquest sentit, l’estil d’Antoni Serra al seu Gràcies, no volem flors em sembla més distant i objectiu, sense que resti valors a la fiabilitat de López Crespí, ni clara subjectivitat a l’obra de Serra. Són dues maneres d’exposar experiències pròpies que afectaren a les mateixes persones que apareixen a les seves respectives obres”.
