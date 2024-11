Defensa de l´Editorial Moll

En el fons, des de les nostres posicions culturals i polítiques divergents sempre coincidíem en el que és essencial: la defensa aferrissada de la llengua catalana, l’exigència de més autogovern per a la nostra terra i, també, per què no dir-ho?, ens unia i uneix la dèria per la literatura. Perquè Miquel Julià, a més d’un activista en defensa de la cultura catalana, és, igualment, un incansable conreador dels més diversos gèneres literaris i ha excellit tant en la poesia com en l’assaig de forma força prou interessant. (Miquel López Crespí)

L’atemptat contra l’Editorial Moll i la lluita contra el nazifeixisme a Mallorca

Si ara us hagués de concretar exactament el dia, el mes i l’any que vaig començar a coincidir en la lluita pels nostres drets nacionals i en defensa de la cultura catalana amb l’amic Miquel Julià, no us ho sabria dir amb certitud. Són ja tants d’anys! Ben cert que deu fer més d’una dècada quan vaig començar a llegir les seves interessants collaboracions en el diari Última Hora , de Ciutat. Posteriorment, en la batalla en defensa de la llibertat d’expressió i dels mitjans de comunicació catalans, el combat per L’Estel (que aleshores s’anomenava S’Arenal de Mallorca ), que determinats espanyolistes de totes les tendències! s’entestaven a silenciar, coincidírem igualment. He parlat de tot això en el capítol “En defensa del català. El ‘Comité de defensa de s’Arenal de Mallorca ” del meu llibre Literatura mallorquina i compromís polític (Edicions Cort, Ciutat de Mallorca, 2003).

Posteriorment ens trobàrem en totes les Diades en defensa de la llengua catalana i l’autogovern que convocava l’OCB, en les manifestacions per la Independència de cada final d’any, a la redacció de L’Estel , quan Miquel Julià portava a l’amic Mateu Joan Florit les seves collaboracions i, qui signa aquest article, les meves.

En el fons, des de les nostres posicions culturals i polítiques divergents sempre coincidíem en el que és essencial: la defensa aferrissada de la llengua catalana, l’exigència de més autogovern per a la nostra terra i, també, per què no dir-ho?, ens unia i uneix la dèria per la literatura. Perquè Miquel Julià, a més d’un activista en defensa de la cultura catalana, és, igualment, un incansable conreador dels més diversos gèneres literaris i ha excellit tant en la poesia com en l’assaig de forma força prou interessant.

Més encara. Tots sabem com resulta de difícil a la nostra terra aconseguir dels nostres intellectuals (escriptors, metges, arquitectes…) un compromís actiu amb el poble i la lluita pel nostre deslliurament nacional i social. En temps de la dictadura franquista, si exceptuam els exemples de Josep M. Llompart, Jaume Adrover i uns quants més, sobraven els dits d’una mà per a comptar qui era de veritat actiu en el combat antifeixista. Més tard arribà la democràcia pactada entre el franquisme reciclat i els nous aspirants a l’exercici del poder. Aleshores, si exceptuam els intellectuals que continuaren la seva tasca en l’OCB, algunes organitzacions d’esquerra, sindicats i ONG, el silenci i la manca de compromís actiu continuà. Per això, quan hi hagué l’atemptat contra l’Editorial Moll -era l’any 1997-, el silenci semblava que seria la norma general novament.

Però tornem a l’atemptat contra l’Editorial Moll. Aquesta bestial provocació de la ultradreta era una agressió contra un dels fonaments essencials de la cultura catalana a les Illes. Hem escrit sovint sobre la importància històrica de l’obra de Francesc de B. Moll (la represa del Diccionari , les rondalles, les gramàtiques normatives, les colleccions literàries d’Editorial Moll, la Fundació de l’OCB i centenars d’activitats semblants de valor inabastable), i per això mateix no podíem romandre indiferents al salvatgisme neonazi desfermat, en forma de foc, contra l’Editorial Moll. De tota la gent a la qual vaig trucar, el més receptiu, qui no oposà cap mena d’entrebanc per a signar públicament un comunicat de repulsa, va ser l’amic Miquel Julià i Prohens. La carta, de la qual serv l’original que signàrem en el bar de davall de casa meva, va sortir publicada al Diari de Balears dia tres de maig de 1997 i, posteriorment, en altres diaris i revistes de les Illes. El manifest de condemna contra la brutal agressió feixista signat per Miquel Julià i per l’autor d’aquest article dia primer de maig de 1997, deia, sota el titular “Editorial Moll: les rels d’un atemptat”: “‘Llastimosa manera d’entendre la intervenció cultural i demostració d’una gran càrrega d’autoodi’, declarava el President de la Comissió de Cultura i Patrimoni, Damià Pons; ‘Encara hi ha intolerància dins la nostra societat’, afirmava la Presidenta del CIM; accions d’un grup marginal i covard’, deia Eberhard Grosske, després de conèixer l’atemptat contra l’Editorial Moll i contra la nostra pròpia llengua i cultura mallorquina.

‘Per molt que sembli mentida, els hereus dels vencedors en la guerra civil contra el poble (1936-39), la nissaga dels violents que el vint-i-quatre de febrer proppassat va fer seixanta anys que afusellà un metge modèlic i ciutadà exemplar, Emili Darder, i altres, com Pere Reus, jutge de pau i home d’enorme prestigi moral, pel sol fet d’esser polítics d’esquerres i intellectuals mallorquinistes, aquella nissaga avui encara perviu i també s’alimenta de la mateixa carronya de llavors, de l’odi contra les realitats mallorquines i les arrels catalanes d’aquest poble.

‘Volem denunciar i rebutjar l’atemptat contra l’Editorial Moll, recentment perpretat, i la violència de tots aquests grupets antimallorquins (ells s’autoanomenen ‘anticatalans’) i de tots els enemics de la justícia i la pau. Al mateix temps demanam a la Delegada del Govern, Catalina Cirer, que posi remei a uns brots de violència de conseqüències imprevisibles”.

A hores d’ara, encara esperam que altres intellectuals, en teoria “dels nostres”, es mobilitzin contra la violència feixista en contra de la nostra cultura.

Miquel López Crespí

