Defalliment Memòries de Miquel Costa i Llobera (El Gall Editorial)

Tanmateix, aquella persona culta i refinada no ha entès el signe dels temps que canvien i roman perplex i dolgut davant els esdeveniments que passen enllà de la mar (les guerres de Cuba, del Marroc, la Setmana Tràgica de Barcelona…). No serà sols amb oracions com s’arranjaran les coses -li recorda el seu company romà Bonioni. Ni tan sols les paraules del Papa Lleó XIII en una audiència llunyana, que el Pontífex ‘social’ va concedir-los -a ell, estudiant a Roma, son pare i sa germana Caterina- bastaran per donar-li entenent el sentit dels canvis socials… El qui treballava per reconstruir esglésies (la Seu, la de Monti-sion de Pollença…) rebrà el 1909 amb gran neguit les notícies de crema d’esglésies a la seva Barcelona estimada. La cara amable idealitzada de la ciutat burgesa, de la civilitat noucentista, violentament contrastada per la cara lletja de la fam i la injustícia, de les lluites obreres i de la resistència a anar a morir en defensa de no sé quina pàtria i de la seva monarquia.

Defalliment: memòries de Miquel Costa i Llobera (El Gall Editor)

Per Joan F. López Casasnovas, escriptor

Memòries de Miquel Costa i Llobera

“Defallir” és perdre el coratge o ànim; esdevenir feble o mancat de vigor. D’aquí ve “defalliment”, títol d’un important poema de Miquel Costa i Llobera, i que, a la vegada serveix a Miquel López Crespí per anomenar la seva darrera (que jo sàpiga, perquè sempre ens sorprèn el prolífic escriptor de sa Pobla) novel·la. Per mor de ser presentada com a, un periodista es demanava si era possible que un novel·lista escrigués en primera persona la vida d’un altre. Doncs, per què no? Sempre queda clar que, de Miquel a Miquel, ningú no fa trampa. La figura que parla en aquest llibre no sols és creïble com al canonge i poeta que tots (tots?) coneixem, sinó que, a més a més, els qui ens hem atracat (en el meu cas un poc) a l’obra d’en López Crespí no ens estam de reconèixer-hi alguns dels punts de vista que més s’agrada de reflectir en la seva literatura: el compromís amb el país i amb la gent humil, amb un present que no s’explica mai del tot si no es tenen en compte les pròpies claus històriques.

“Mai no he cregut en la mentida literària, en el treball fred, d’especialista sense ànima ni sentiments”, ha dit l’autor, per a qui “la novel·la per a ser vàlida, per a recollir la palpitació del temps que vol descriure, ha de portar en els seus capítols la realitat sincera de l’home o la dona que li han donat vida”. No els dic res de nou; l’escriptor pobler ha bastit un món propi fet de personatges tocats d’una certa èpica popular; perdedors o vençuts, però mai derrotats, en la mesura en què la derrota implicaria acceptar que llur causa no fou la justa. I no és el cas, ans, ben al contrari, els seus protagonistes solen mostrar-se orgullosos d’haver sabut estar a la vorera “correcta” de la Història: en la Mallorca de les Germanies, en els rebomboris revolucionaris dels segles XIX i XX o en la guerra “incivil” perpètua, que per les nostres latituds mai no acaba de ser superada. Crida, certament, l’atenció que aquesta vegada en Miquel hagi gosat viatjar per la psicologia d’una persona profundament conservadora que va viure dolorosament les pròpies contradiccions, cap a l’interior d’una ànima polaritzada entorn a dues vocacions igualment fortes: la literària a la recerca de la bellesa i la sacerdotal. No són dues vocacions tan dispars, no són tan diferents, perquè, si bé es mira, s’hi descobreixen batecs molt similars: inquietuds espirituals, afanys de millorar l´ésser humà per la força de la paraula que convenç i -no sempre- exemplifica. Igual que havia fet amb la famosa escriptora francesa ( El darrer hivern de George Sand i Frederic Chopin i Corambé: el dietari de George Sand ), en el cas de Costa i Llobera també planteja un tema recurrent en l’obra literària del de sa Pobla, és a dir, les relacions de l’escriptor amb la seva societat. Però en el cas de Mn. Costa, no sols el poeta es demana sobre la funció de la literatura en temps de crisi (“Ajudàvem a bastir una cultura soterrada per segles d’abandó i imposicions foranes. Ho entendria així el poble?”), sinó que el sacerdot s’interroga també pel sentit d’una vida que acaba, la seva pròpia vida, dedicada a defensar el vell ordre, que hom pretén immutable; un món pairal, patriarcal, jeràrquic, que inexorablement tindrà els seus dies comptats.

Del conflicte entre els ideals i la realitat surt el neguit romàntic. En el cas del fill de Can Costa, el romanticisme de dretes -incapaç de pair fins i tot el missatge cristià de la Rerum Novarum- l’aboca al defalliment. Les hores van passant i s’afonen dins un abisme de tristor, que li deixa l’ànima buida. “… Com a vinya espampolada i entre neu”, així la desolada vida del poeta. D’aquest estat depressiu, és clar que se’n pot sortir, però serà amb l’ajut de Déu. Ho expressa amb una brillant epífora: “Senyor, que amb mà beneïda, / de la mort fas brollar vida / per amor, / desperta el cor, que ja és hora: / un cor que canta o que plora, / viu, Senyor!”. Cantar, plorar, sentir és viure… I al jove Miquel Costa, fill de família terratinent i benestant, li tocarà viure en un període històric en què convergeixen la renaixença, el modernisme, la transició cap a un segle nou, l’anarquisme i l’ascens del moviment obrer. Semblen llunyans, però no ho són, els versos més robusts i emblemàticament vigorosos de Lo Pi de Formentor ; amb els que es refugien en el paisatge magnífic (Ternelles, per exemple) de seva terra, i en l’hora crepuscular, com a via escapista més segura, la qual cosa expressa magistralment el poema La Vall : “… Quan al Puig altíssim / nimba a ponent una claror daurada, / i el dolç estel claríssim / somriu damunt el dol de la vesprada, / llavors ran de l’ermita / baix del ciprés m’assec; i en aquella hora / de tendresa infinita, / s’aixequen mos records, i mon cor plora”.

Cal agrair a Miquel López Crespí el seu esforç d’apropar-nos una figura important de la nostra literatura. La lectura de la novel·la Defalliment ens pot servir, si més no, per recuperar la dimensió humana del gran poeta mallorquí, emmarcada en el seu context històric i cultural. A mi també m’ha motivat a fer una relectura dels seus poemes. N’he pres un gustàs, especialment en el vessant més romàntic i patriòtic dels versos juvenils, escrits sota el referent de la Pollença viscuda a l’ombra de la mare i del guiatge de l’oncle Miquel Llobera. En any de celebracions literàries, en què institucions governamentals espanyoles i catalano-valenciano-balears despenen a betsefs milions d’euros en “eventos cervantinos”, no està de més recordar la penúria amb què s’han mogut entre nosaltres les commemoracions del cent cinquanta aniversari dels naixements de Joan Alcover i de Miquel Costa i Llobera. Corprèn de comprovar fins a quin punt la nostra societat actualment ignora els propis clàssics. (Ei! A qui pot fer mal so l’oda Als joves ?: “… No renegueu de vostra sang: oprobi pel fill que n’és apòstata! Per honra té ser bord…”). Quina profunda sensació de defalliment!

López Casasnovas, Joan F. Defalliment . Diari de Balears , (8-VIII-05), p. 33.

