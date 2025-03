Dècada emmordassada

Que la població ‘de baix’ no accepti seguir dominada, oprimida, espoliada, explotada, discriminada i agredida. Aquest punt crític resulta vital per començar a capgirar una situació de trets de neo-esclavatge. S’ha d’acabar en que l’amo i l’estat imposin una seguretat colpidora per a la immensa majoria de la gent treballadora. Es va abolir el servatge però segueixen els moderns i sicaris amb les normes del gran capital.

El Sindicat manter de BCN, “Prou manta”, anuncia pel pròxim dijous 3 d’abril una gran campanya contra el racisme, de la mà de més de 50 organitzacions migrants i antiracistes de Barcelona.

El creixement en 1 milió de persones en els últims anys fins els 8 M, la majoria nou vingudes, 21 % població immigrada amb greu manca de drets de ciutadania, ha col·lapsat i fet esclatar el model especulatiu, depredador, del negoci immobiliari, habitatge i lloguer. La manca d’habitatge i lloguers assequibles residencials, es combina caòtic amb pisos buits o dedicats al turisme.

El dissabte 5 d’abril, el Sindicat de llogateres i el moviment per l’habitatge català, fan una crida per una mobilització estatal. A Catalunya promou columnes cap una nova gran manifestació a Barcelona (Pl. Espanya, 18 h).

“Abaixem els lloguers, Acabem amb el negoci de l’habitatge”. La mobilització és per abaixar els lloguers i que l’habitatge deixi de ser per especular. Les demandes: Baixada del 50% en els lloguers, baixada immediata. Contractes de lloguer indefinits. Recuperació d’habitatges buits, turístics i lloguers de temporada. Fi de la compra especulativa. L’habitatge no pot ser una inversió. S’ha de prohibir la compra d’habitatge si no és per viure-hi. Augment del parc públic d’habitatge i dissolució de la SAREB: És necessari ampliar el parc públic d’habitatge, però no a través de la construcció massiva, sinó mitjançant el retorn al parc públic de l’habitatge de la SAREB i d’expropiacions. Es necessita un model que elimini els requisits d’ingressos mínims, ajusti els preus segons els ingressos dels nuclis familiars i creï un sistema 100% públic i de lloguer indefinit.

Unes polítiques d’esquerres són unes polítiques que afavoreixen a la població treballadora. Drets i Serveis públics universals. Renda bàsica universal i llibertats. Així es configura una seguretat, convivència i felicitat vital, sense que sigui cap utopia.

Les multinacionals i la indústria militarista i els bancs es freguen les mans amb els exabruptes de Trump/EEUU junt a Israel, destinats a esborrar del mapa. El diumenge 30 de març contribuïm a les accions en el Dia de la Terra Palestina.

Ucraïna necessita l’alto-el-foc i la Pau. Una pau justa i lliure a tota Ucraïna, sencera, sense mutilacions ni particions. No hi haurà pau sota les botes de les tropes d’ocupació russes, ni tampoc sota l’espoli de les seves riqueses naturals i industrials, per part d’una entesa entre EEUU i Rússia, de la que vol formar part també Europa occidental (UE i GB). Són inacceptables unes negociacions sobre Ucraïna sense Ucraïna. El que succeeix i esdevingui a Ucraïna afecta a tot el continent i al món.

L’Aurora defensem tota la solidaritat i les armes necessàries pel poble ucraïnès, però ni un cèntim pel rearmament imperialista, per molta seguretat estratègica que s’esgrimeixi. Per això aportem el nostre gra de sorra a la lluita de solidaritat de la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna (XESU). Aquest dies (26 i 27 a Brussel·les) participem a la Conferència internacional Solidaritat amb Ucraïna.

Centenari Lenin. En “Als camarades comunistes d’ Azerbaidjan, Geòrgia, Armènia i de la República dels Gortsi” (14 abril 1921): “per important que sigui la pau nacional entre els obrers i els camperols de les nacionalitats del Caucas, incomparablement més important és mantenir i desenvolupar el Poder soviètic com a transició cap el socialisme… els comunistes de Transcaucasia comprendran la peculiaritat de la seva situació, de la situació de les seves Repúbliques, a diferència de la situació i de les condicions de la RSFSR… la necessitat de no copiar la nostra tàctica, sinó de modificar-la meditadament i d’acord amb la diversitat de condicions concretes… són països encara més camperols que Rússia… és possible i necessària una transició més lenta, més cautelosa, més sistemàtica cap el socialisme… han de recolzar-se immediatament en l’intercanvi en el món capitalista, sense regatejar… Han de tractar immediatament de millorar la situació dels camperols i començar grans treballs d’electrificació i reg”. Tom 43, Obres complertes. Ed. Progreso, Moscou.

27 de març de 2025