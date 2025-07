Damià Pons i la poesia mallorquina – Punt final (Editorial Moll)

Punt final i la poesia de Miquel López Crespí.

A Punt final s’hi expressa el desencís davant un temps històric recent que no ha estat talment com el poeta l’hauria desitjat. L’època en què semblava que totes les utopies podrien ser possibles sobreviu en les vivències de l’autor, com una mena de mite, com aquell paradís perdut al qual una vegada i una altra ens fa retornar la nostàlgia.

Les meves paraules d’avui neixen de la lectura feta sense xarxa de Punt final 1, l’obra que recentment ha publicat l’Editorial Moll a la més històrica de les col.leccions de poesia que mai han existit a Mallorca. Dic que és una lectura sense xarxa perquè l’he afrontada sense comptar amb la referència de cap altre lector ni tampoc amb cap mena d’explicacions interpretatives que la interrogació del mateix Miquel López haurien pogut posar al meu abast. Crec que és saludable llegir els llibres de poemes de la mateixa manera que a l’estiu tastam l’aigua de la mar: amb una capficada. La sensació del primer cop, sec i dur; l’enrampada emotiva que pot produir-nos l’electricitat d’un vers; la intuició poc perfilada que creu endevinar un determinat sentit en el si d’una imatge que pertany al món de les ombres més fosques. La poesia ha de ser comunicació, és clar que sí, però sobretot ha de ser un gest d’escarni a la comunicació banalitzada, a la comunicació feta amb retalls de tòpics i d’obvietats.

Dels llibres d’en Miquel López jo n’he llegits, al llarg dels anys, una bona partida. Però de les seves narracions, els seus poemaris, els seus textos teatrals i els seus assaigs sempre subjectius ara mateix en tenc una idea global que no és gaire precisa. La feblesa de la memòria i la inexistència de tot tipus de consulta prèvia a la possible bibliografia que hagués pogut trobar m’alliberen de qualsevol mena de condicionament. He llegit Punt final des de la llibertat de la pròpia subjectivitat. És evident que d’aquesta manera es fa molt més difícil evitar el perill de l’error. Però els lectors de poesia mai no han de témer equivocar-se, més aviat l’amenaça que han de vèncer és la de conformar-se amb la comoditat d’acceptar les lectures que uns altres els puguin donar cuinades.

És indubtable que a Punt final hi ha el món vital i ideològic de l’autor. S’ha dit moltes vegades, i jo personalment pens que l’opinió és encertada, que els escriptors sempre estan escrivint, poc més o manco, el mateix llibre. Els diferents títols no serien altra cosa més que variacions d’una única veu, les arrels de la qual, tanmateix, s’alimentarien d’una subjectivitat i d’una experiència de vida i cultura comunes. Ara bé, la qüestió no és aclarir tan sols què hi ha en el llibre, també ens hem de demanar com hi és allò que l’autor hi ha posat.

Els vint-i-set poemes que formen Punt final han estat escrits amb un patró estilístic semblant: versos lliures que s’encadenen els uns als altres mitjançant el recurs de la justaposició, un recurs que és omnipresent de manera absoluta. Les línies gràfiques dels versos es corresponen quasi mil.limètricament als períodes sintàctics. Cada vers és en bona mesura una frase dotada de sentit autònom i complet. Ara bé, com són aquestes frases-vers? No hi trobareu uns continguts explícitament transparents ni tampoc una comunicació feta amb el llenguatge logicoperiodístic que acostuma a ser el propi d’aquella literatura que neix de la ideologia i la militància. Punt final és un extens catàleg d’imatges, cadascuna de les quals ha de ser afrontada pel lector amb tot el risc que sempre representa escodrinyar el món sense senyalitzacions ni guies iniciàtiques. De bon principi, cada poema és en gran part una caixa plena d’obscuritats. Tan sols si ens fi ficam dedins, si n’escoltam els sons i en tocam els volums, podrem reconstruir el sentit profund que s’hi amaga. El lector de la poesia contemporània freqüentment té la necessitat d’arriscar-se a recompondre la lògica comunicatica del poema, talment com ha de fer l’infant que si vol veure amb certesa la imatge ha d’ajustar les peces del trencaclosques. I què hi podem trobar, a Punt final , si ajuntam les peces? Personalment hi he acabat trobant una bona part d’aquelles idees-força, sempre enèrgiques i sinceres, que una vegada i una altra es manifesten a l’obra d’en Miquel López Crespí. En aquesta ocasió, però, expressades amb la veu sempre ambivalent d’unes imatges que s’afanyen a produir suggerències molt més que no a divulgar certeses.

En coherència amb aquest contingut, el llibre és ple d’imatges que remeten al naufragi de les utopies del poeta i de tota la gent que com ell varen creure que seria possible una altra realitat. Se’ns parla de “naus enfonsades”, de “remolí de fuetades”, d'”enfonsament del temps”, d'”immenses catedrals buides”…

Ni tan sols la vivència de les meravelles que produeix el plaer de l’amor eròtic li permeten alliberar-se dels mals glops que quotidianament regala la realitat. I tampoc no ho permet la recuperació a través del record dels temps de la infantesa, perquè aquesta no va ser ni molt manco un jardí paradisíac, ans al contrari, la infantesa del poeta va anar lligada a l’experiència de la guerra i a les conseqüències que se’n derivaren, que foren especialment cruels en el si de la seva família i en el solar de la seva terra. L’adolescent rebel troba en les víctimes de la guerra civil i en els revolucionaris que assaltaren la Bastilla els referents positius d’una història en la qual els humiliats i els poderosos han mantingut permanentment l’abraçada del conflicte.

Tanmateix, però, el poeta no és vençut per un pessimisme històric derrotista. Encara és capaç d’imaginar l’aparició d’una nova gent que altra volta serà capaç d’escalar “les més altes muntanyes”.

Altra volta tot torna a ser novament possible.

I també serà possible que cadascun de vosaltres trobi en aquest excel.lent llibre de López Crespí un bon caramull de missatges i sentits que la meva lectura apressada no haurà sabut descobrir.

