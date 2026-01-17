Cròniques d´una Mallorca ja desapareguda – Tots els possibles viatges a l´infinit

Possiblement, créixer, tornar gran, signifiqui haver deixat al darrere moltes de morts tot i esperant la definitiva, aquella que ha de venir, amb certesa, sense que puguem enganar-la. Vés a saber el que veritablement ha significat salvar-te de morir ofegat dins la sínia, no pujar damunt la moto de l’oncle el dia que s’estavellà contra l’arbre de la carretera, restar amb na Margarida el matí en què en Rafelet morí engolit pels remolins de Can Picafort. A mesura que passen els anys, l’atrafegament quotidià no ens deixa pensar en totes les morts que anam deixant al darrere cada vegada que pujam al cotxe, travessam el carrer.
Possiblement, d’haver mort aquella vegada que vaig caure a l’interior de la sínia, quan als set anys, jugant, em semblava que era la cova dels fantasmes, el buc d’un vaixell pirata, una estranya nau espacial amagada sota terra, un ocult món per a descobrir, possiblement, repetesc, si aquell capvespre els padrins, quasi esvaïts pels entortolligats passadissos de la memòria, no haguessin sentit els meus crits, no haguessin vengut, espantats, a treure’m de l’avenc fatal que m’engolia, sens dubte, d’haver mort en aquella horabaixa arnada pel temps, m’hauria estalviat milers i milers d’hores d’inútil disciplina assegut als bancs de l’escola o al pupitre de l’institut, i, ben cert, no hagués assistit mai a tanta avorrida classe escoltant uns professors que repetien com a autòmats unes lliçons que ni a ells ni a nosaltres interessaven, la famosa croada contra els roigs, la història de la Falange, l’església, els noms dels papes, l’expulsió dels jueus l’any 1492, la conquesta d’Amèrica per uns soldats àvids de sang i de tresors.
Possiblement si en aquell juliol, l’estiu de quan tenia nou anys, hagués anat a nedar amb en Rafelet, en Rafelet que s’ofegà, pobret, perquè no havia cregut els pares, “Els remolins! No et fiquis massa endins que hi ha molts de remolins!”, i aquell mateix matí, mitja hora abans d’anar a les roques, em digué “Vine a nedar que després anirem a agafar crancs per Son Bauló”, i mai més no anàrem a cercar crancs de davall les roques de Son Bauló, perquè una estona més tard els seus pares cridaven desesperats “Rafelet, Rafelet!”, i mumare, que es pensava que jo també hi havia anat deia “Toniet, Toniet!”, però jo no hi havia anat, perquè m’estimava més restar amb na Margarida, n’estava ben enamorat i la seguia pertot arreu i aquell dia segurament em salvà la vida, perquè era evident que jo anava amb en Rafelet a nedar quan la vaig veure riallera, fent-me l’ullet i instintivament, sense pensar-ho gens, vaig girar en direcció cap a na Margarida i aquest fet, aquest simple moviment em salvà la vida perquè quan la mare, els pescadors, tota la gent que sortí de les cases, bars, comerços pogueren rescatar en Rafelet, ja era mort, ben mort, blanc, com la calç, i baldament el portaren amb un cotxe a sa Pobla el metge no hi pogué fer res, ho record com si fos ara mateix, les abraçades de ma mare que no s’ho podia creure i era de bon de veres que no havia anat a nedar com sempre, al mateix indret on s’ofegà en Rafelet, i la meva amiga em mirava rient, com dient-me “Em deus la vida, la teva existència em pertany perquè avui t’he salvat i sempre recordaràs que ha estat per mi” i és ben segur que d’haver mort ofegat no hagués passat aquells mesos de juliol i agost amb Na Margarida, l’estiu més estimat i més recordat de la meva llunyana infantesa, amb llangoroses, llargues, lentíssimes postes de sol, quan per primera vegada em vaig atrevir a agafar-li la mà, mentre les nostres mares ens deixaven fer, contentes per haver salvat els fills i res no els pareixia llavors dolent si els infants estaven vius, al seu costat, i era ben igual si preferien agafar-se de les mans en lloc d’anar a nedar, era millor que juguessin a nuvis, pitjor era la mar, els remolins, Son Bauló, el silenci que es va anar fent sobre el record del pobre Rafelet.
Possiblement, si un parell de mesos després hagués anat amb el meu oncle al seient del darrere de la moto, quan, un dia, insospitadament, s’estavellà contra un arbre de la carretera, si aquell dia, en lloc d’anar-me’n a jugar amb en Sebastià, l’hagués escoltat i hagués pujat, decidit, al seu darrere, al seient d’una Montesa dels anys cinquanta que era l’enveja dels meus amics quan passava volant -ocell metàl.lic de plomatge magnífic- portat pel meu oncle i els veia la cara d’enveja, fonedissos rostres sospirant per poder pujar, enlairar-se també i volar, com jo, vers una altra dimensió del temps i de l’espai, amb aquella au de ferro, amb el vent que em pegava, furient, a la cara i em feia sortir les llàgrimes i l’oncle que pitjava l’accelerador i em deia “Agafa’t fort. Ara anirem més aviat que el vent de la tempesta”. Possiblement si aquell infaust dia hagués anat amb ell damunt l’ocell metàl.lic també m’haurien portat mort al poble, embolicat amb un llençol blanc tacat de sang, les taques roges, els plors dels avis, de la mare en veure el germà mort, allargassat, portat amb urgència a cal metge. Sí, segurament d’haver mort a la carretera m’hagués estalviat les infinites, estúpides formacions paramilitars al pati del col.legi La Salle, tots drets, ferms, escoltant l’himne franquista mentre l’Hermano Antonio enlairava la bandera bicolor. Ben segur que no hauria d’haver anat a escoltar les avorrides xerrades damunt les missions ni hauria sofert els ferestos documentals de monges i missioners a l’Àfrica batejant negrets. És ben possible que d’haver marxat aquell capvespre amb l’oncle m’hagués estalviat tots els posteriors lliuraments de diplomes amb el Bisbe presidint dalt del cadafal la representació de la vida i mort de Jesús per Setmana Santa o haver de recórrer els carrers de Ciutat amb aquells caps de porcellana que representaven indis, xinesos, en un arnat dia del Domund que et feia acabar cansat, amb un terrible mal de peus que et durava una setmana impedint-te poder jugar a futbol, anar a passejar amb els amics.
Possiblement, si aquell dia, jugant amb els patins en la carretera per on passaven els camions carregats cap al port, si aquella horabaixa, en lloc de passar per un costat, sense que m’agafés, sense que em deixés xafat com un ca, segurament -i no crec errar en la meva apreciació-, si aquell dia el camió amb deu tones de càrrega m’agafa de ple i em mata, ben cert que a la tardor, en començar el nou curs, no ens haguéssim mudat a Ciutat i jo no hauria perdut tots els meus amics, les meves amigues -na Margarida inclosa-, perquè llavors, d’haver mort estripat pel camió que passava per davant de ca nostra, els meus pares ja no haguessin anat a viure a Palma per a portar els fills a un col.legi de debò, ni el pare hagués cregut necessari fer el canvi de feina per tal de de guanyar més doblers, pagar els estudis, el pis, els mobles nous que compràrem a l’hivern, en fer la mudança. Possiblement, d’haver desaparegut, engolit per l’oblit, en aquella horabaixa esborradissa, jo no hauria conegut mai aquella colla de babaus ciutadans que no sabien el que era una oreneta, una perdiu, un eriçó, una anguila, un niu de gorrions, ni s’havien embrutat mai les mans cercant cucs per a anar a pescar o cercant pitxellides per les roques d’Aucanada, Cala Sant Vicenç, Son Serra de Marina i, d’haver mort aquella tarda, xafat per les rodes del camió, no seria ara tampoc un perfecte ciutadà engarjolat a una finca de pisos, pagant anualment els impostos, fent declaració de renda, abonant les multes d’aparcament en la data que pertoca, davallant el so de la ràdio, de la televisió a les onze de la nit per no molestar els veïns, altres bons ciutadans, que ben idèntics a mi, també s’aixequen d’hora, no protesten mai, no llegeixen segons quin tipus de llibres, es muden els diumenges per anar a missa, i així una setmana rere una altra, un mes, tot l’any, la vida sencera.
Possiblement, de no haver pogut sortir de la sínia aquell capvespre llunyà, quan me’n vingueren a treure els avis atemorits, d’haver anat amb l’oncle al seient del darrere de la moto el dia que s’estavellà frontalment contra l’arbre de la carretera, possiblement de morir ofegat amb en Rafelet, d’haver-me agafat el camió que passava per davant canostra, tampoc, quatre anys després, fent el batxiller al col.legi Pius XII com a intern, per tal d’aprofitar més el temps, per tenir més bones notes, per ser allò que els pares en deien “un home de profit”, doncs, no hi ha dubte, de no haver estat empresonat al col.legi Pius XII aquell hivern que se’m va fer tan llarg, sense els amics del poble, veient la pluja percudint els grans finestrals de la sala d’estudi, tremolant de fred, recordant els diumenges del poble passejant amb na Margarida, que ja no era la nina de Can Picafort i ja ens havíem besat al jardí de l’Escola Graduada, d’haver mort, dic, en un d’aquells múltiples i possibles accidents i, per tant, sense haver tengut la possibilitat de quedar intern a un col.legi dirigit per un capellà foll que ens espiava quan anàvem a pixar, quan ens desvestíem per als esports, que també ens ullava mirant per davall del plàstic de les dutxes, no m’hagués vengut al cap la idea lluminosa de llençar-me des del primer pis, des de la terrassa del primer pis al pati del col.legi per tal d’espanyar-me una cama i així poder tornar, maldament fos enguixat, al poble, a jugar amb els amics, a passejar, agafades les nostres mans, amb na Margarida.
Possiblement, si en lloc d’espanyar-me una cama m’hagués romput el cap -com per altra banda hagués estat molt possible-, no hauria sentit gravada a la pell la ràbia d’un capellà foll que, per atemorir-me, va treure d’un calaix de l’armari una corda de plàstic reforçat amb la qual em va fuetejar salvatgement i em deixà unes marques sangonoses que em duraren no sé quantes setmanes. Sí. Fou segurament arran de la pallissa del capellà quan vaig començar a dubtar de la religió, de tot el que predicava, l’exemple, les virtuts del bon cristià, els joves que cerquen Déu resant el rosari, fent bondat, creient els seus professors, els pares, mentre que ell continuava guaitant per les finestres dels excusats quan anàvem a pixar, mirava dins les dutxes quan, nus, ens rentàvem després dels esports o a la nit, a la cambra gran on dormíem i ens havíem de desvestir sota la seva mirada luxuriosa, aquella mirada de boig sortida de les profunditats de la pel.lícula de terror més esfereïdora.
Possiblement, si a l’estiu següent, amb els amics del poble, de vacances, no haguéssim vist a la sessió de l’horabaixa un film inspirat en la novel.la de J. Verne “Viatge al fons de la Terra” tampoc no haguéssim comprat una llanterna, una corda per a introduir-nos dins la cova de Crestatx on restàrem perduts un dia sencer. Possiblement, repeteixo, de no haver vist la pel.lícula no se’ns hagués acudit la idea brillant d’imitar els valents exploradors de la pantalla segurs d’anar fins al centre de la terra per trobar-hi or, diamants, monstres de faula, llacs ocults, una princesa embruixada mil vegades més bella que totes les nostres amigues del poble, i ens hauríem entretingut jugant a indis, al futbol, a qualsevol cosa menys perillosa que provar de descobrir els misteris d’un avenc que ni els més agosarats joves de la comarca no s’havien atrevit a explorar mai. Per sort, previsors, amb catorze anys a l’esquena, deixàrem dit a sa padrina on anàvem i quan, al cap d’un dia de no saber on érem, de cercar per tot el poble, sa padrina, que ja perdia, pobreta!, la memòria, se’n recordà, ho digué als pares, als municipals que ja ens cercaven pels pous, pels safareigs, pensant, imaginant que ens podíem haver ofegat. Ens trobaren dins la cova, atemorits, sense poder entrellucar la sortida, a un racó, arrufats, morts de fred i de gana, plorant, tremolosos, esperant que ens vinguessin a cercar si sa padrina se’n recordava d’on li havíem dit que anàvem. Segurament, d’haver mort engolit per les fondàries de l’avenc, a l’hivern, a Ciutat, no hauria conegut aquells estranys amics nous, uns companys de classe que, cosa rara, no eren fills dels guanyadors de la guerra com tots els altres, sinó que també parlaven malament dels capellans i dels rics i, com mon pare, com jo mateix, escoltaven en secret emissores estrangeres que parlaven d’uns països on els col.legis no costaven gens, la medicina era gratuïta, es llançaven naus siderals a l’espai i governaven uns homes i dones que tenien les mateixes idees que les nostres famílies.
Possiblement, créixer, tornar gran, signifiqui haver deixat al darrere moltes de morts tot i esperant la definitiva, aquella que ha de venir, amb certesa, sense que puguem enganar-la. Vés a saber el que veritablement ha significat salvar-te de morir ofegat dins la sínia, no pujar damunt la moto de l’oncle el dia que s’estavellà contra l’arbre de la carretera, restar amb na Margarida el matí en què en Rafelet morí engolit pels remolins de Can Picafort. A mesura que passen els anys, l’atrafegament quotidià no ens deixa pensar en totes les morts que anam deixant al darrere cada vegada que pujam al cotxe, travessam el carrer. Sens dubte cada una de les nostres idees, cada un dels fets, opinions i principis vénen determinats pel caramull de casualitats que conformen l’existència diària d’un home o una dona i que començaren ja fa temps, precisament aquell vespre en què el pare i la mare ens engendraren, sí, aquella nit tan llunyana en què havien d’anar al cine a veure una pel.lícula americana molt famosa, en tecnicolor, “Lo que el viento se llevó”. Inexplicablement, per una d’aquestes ruixades de començament d’hivern, els va fer mandra mudar-se per a sortir. Ara ho constat amb precisió. Fou llavors, en aquell minut exacte, quan s’inicià tota la sèrie d’esdeveniments fortuïts per a salvar-me d’unes morts prematures per tal que un dia, avui mateix, pogués esser aquí, davant la màquina d’escriure, relatant-vos la curiosa història dels meus successius naixements. Unes històries que de no haver estat davant la màquina ja no hagués pogut redactar mai, perquè, en aquest instant, per la ràdio sent que l’avió que havia d’agafar per a recollir el premi literari s’ha estavellat i tots els seus ocupants han mort cremats. El locutor informa que l’avió anava complet. Només hi havia una cadira buida, la meva!, el bitllet de la qual tenc aquí, al davant, mentre pos punt final a la narració.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!