Crestatx i sa Pobla – Els historiadors Josep Obrador i Bernardí Cladera

Per Miquel López Crespí, escriptor

La lectura recent del llibre Crestatx del pare Josep Obrador i del professor i historiador Bernardí Cladera m’ha portant un caramull de records de la meva adolescència poblera. Aquells romiatges a Crestatx dels anys cinquanta i seixanta! Si llegim els escrits de Mn. Parera en la revista sa Marjal ens podrem assabentar dels l’origen d’unes tradicions que provenen del segle XIV.

Crestatx m’ha fet recrodar tantes i tantes coses! I, el més important, ens introdueix, gràcies a l’acurada investigació de Josep Obrador i Bernardí Cladera el meravellós món dels misteris de la nostra comarca.

La paraula màgica de Crestatx significa molt per als poblers i pobleres. Com explica Jaume Font, batle de sa Pobla, en el pròleg al llibre que comentam: “En certa manera, Crestatx és el principi de gairebé tot, a sa Pobla. Bressol espiritual d’un poble durant més de set segles, llar de generacions valentes que capgiraren el demble d’una terra i una gent que semblaven condemnats a contemplar la història sense gaudir-ne. Crestatx és a sa Pobla la referència generosa que ha permès als seus fills eixamplar horitzons lluny de la casa, a la recerca de millors terres a les quals sembrar la llavor d’un demà millor, farcit de somnis i d’esperança”.

Però qui són els autors del llibre? Qui són els homes que, amb el seu esforç, han fet possible la realitat tangible de tenir una obra com aquesta en les nostres mans?

El pare Josep Obrador nasqué a sa Pobla l’any 1914. Com diu la Gran Enciclopèdia de Mallorca: “Erudit. Ingressà (1934) a la congregació de Missioners dels Sagrats Cors i, el 1943, s’ordenà de prevere. És autor (1940) de la lletra de l’himne oficial de l’Associació d’Antics Blauets de Lluc. Dedicat a la investigació històrica, ha publicat el treball de transcripció Randa. Ermita de San Honorato. Historia escrita en 1763 (1946) i els estudis Santa María de Lluch. Historia de su colegiada (1952), Huyalfas I i II (1985 i 1992) i Marginalia. Marjals de Huyalfas (1987)”.

En morir, el 3 de maig de 1997, tenia començat el llibre Crestatx, continuat per Bernardí Cladera, antic col?laborador de Josep Obrador en les seves tasques de recerca.

Rafel Carbonell, en una sentida introducció al llibre Obrador-Cladera, ens informa del tarannà del nostre historiador: “He conegut el pare Obrador per haver viscut amb ell quan érem estudiants jovençans a Lluc. Ell, acabava els estudis abans de l’ordenació de prevere, i jo, començava la filosofia… [] Jo definiria el pare Obrador com a prevere missioner, poeta i historiador. Com a prevere no va poder treballar fort puix que la seva salut era minsa. Sempre va estar malaltís. Com a poeta no es dedicà fortament a expressar la bellesa i la bondat de la vida i les coses. Però si deixà un aplec de creacions poètiques que caldrà publicar quan llegui. On treballà més fou en el camp de la investigació històrica. Ens ha deixat el fruit de llargues hores de recerca en els arxius, en articles de revistes i llibres avui ben apreciats”.

Bernat Cifre, que també ha escrit unes retxes introductòries per al llibre que comentam, el recorda “assegut amb nosaltres a la taula en ‘u’ de Can Patena… amb les seves mesurades intervencions de lletrut, amb els seus mots vacil?lants d’ancià. Tolerant amb les idees, opcions i ‘tics’ de cada un de nosaltres, mai no es mostrà remugós ni intransigent”. I continua, parlant d’aquest historiador pobler: “Dels mèrits com historiador, coneguts i reconeguts, en parlen les seves històries de Lluc o del veí Talapi, treball publicat per ‘Ses Jonqueres’. Ara -quan no el tenim a la taula dels dilluns d’aquí baix, i menja a la taula de l’Etern Dilluns d’Allà Dalt, amb altres jonquers ja finats- hem volgut treure a llum la sea darrera història, la que deixà escorcollada, però sense donar-li forma: Crestatx, l’alqueria medieval, l’oratori, donats, inventaris i obres de festa. Carpetes de documents i esbossos, que un altre jonquer de sa Pobla, el llicenciat Bernardí Cladera i Gomila, s’ha passat pels ulls i mans”.

L’altre autor de Crestax, Bernardí Cladera i Gomila nasqué a sa Pobla el 14 d’abril de 1926. Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, exercí la seva tasca docent, com a professor, a l’Escola de Nazaret, al Terreno. Poeta i historiador, col?laborà amb el pare Obrador en les seves tasques d’investigació històrica. Fruit d’aquesta estreta col?laboració és el llibre Crestatx, que acaba de publicar l’Ajuntament de sa Pobla en estreta col?laboració amb la Conselleria de Cultura del Govern Balear.

“L’alqueria de Crestatx limitava amb el terme de Pollença, per part de tramuntana; a llevant, amb la torre de Vernissa; a migjorn, amb el torrent d’Alcanella o de Sant Miquel, que migpartia amb l’alqueria d’Uialfàs; i, per part de Ponent, amb Son Cladera, Son Ferragut, Subac i Benimaimó”. (GEM)



El llibre del pare Josep Obrador i de Bernardí Cladera ens parla de l’antiga alqueria i de l’oratori de santa Margalida de Crestatx, del terme de la vila de sa Pobla. Aquest acurat estudi amplia les notícies que sobre l’oratori i l’alqueria ja havia publicat a principis del segle XX Mn. Joan Parera i Sansó, vicari que fou de la parròquia de sa Pobla. S’hi aporten noves notícies i nombrosos documents que fins ara només eren coneguts per alguns erudits. La documentació que ens ofereixen Josep Obrador i Bernardí Cladera fa que Crestatx esdevenguí un llibre d’obligada consulta per a tots els poblers que estimam la nostra terra i, indubtablement, per a tots aquells historiadors interessats a ampliar els seus coneixements sobre Mallorca.

Segons la Gran Enciclopèdia de Mallorca, la contrada de Crestatx està documentada per primera vegada a mitjans del segle XIII i quedà grafiada en petites variants com Crestax, Crestaix, Crestag, Crestayg. Dins dels seus límits s’hi han trobat restes prehistòriques i romanes; per això, segons Joan Coromines, la possible derivació del nom actual del llatí “clastra”, que evocaria un campament romà). L’altra possibilitat que s’apunta igualment seria que el nom derivàs de “claustra”, o sigui, clastra o monestir. El cert és que els romans bastiren el seu aqüeducte damunt les runes de l’antic poblat talaiòtic existent en aquell indret. També s’hi ha trobat abundor de material romà de tot tipus, com àmfores, ceràmica, monedes, barrells de plom… Mn. Parera, que va descriure acuradament les primeres troballes de la zona, ens parla, a la revista Sa Marjal, de les monedes de plata del temps de la República Romana, de la vintena de cadàvers trobats en l’antic poblat, d’espases d’origen romà i de fragments d’anses, coll i puntes d’àmfores…

Però a començaments de segle XX, malgrat l’intereès demostrat per Mn. Parera per servar aquestes relíquies del nostre passat, no hi havia encara la sensibilitat actual pel que fa a les restes arqueològiques. Bona part del que es trobava es perdia irremeiablement o era destruït sense gaire compassió per persones sense gaire formació cultural.