Contra l’ imperialisme capitalista de Putin i Trump

La combinació de globalització imperialista i proteccionisme vers les competències és una fórmula destinada al fracàs. La temptació de limitar i sotmetre la sobirania de les nacions al poderós militarisme nord-americà es revelarà, més aviat que tard, de curta volada i desastrós, tant per EEUU com per tots els poderosos i estats del món. La competència interimperialista, les crisis i les guerres, no les pot abolir el mateix sistema econòmic i poder que les fa esclatar inevitablement. Trump declara que Ucraïna hauria de celebrar eleccions com a condició de pau, sense esmentar res sobre una retirada de tropes russes; li diu a Zelenski que “Mai ho hauríeu d’haver començat. Hauríeu d’haver arribat a un acord”. Val a dir s’alinea amb Putin, contra la resistència armada i de tot tipus del poble ucraïnès. El context de crisis prolongades i múltiples del neoliberalisme dins la globalització imperialista, comporta una reestructuració i repartiment dels recursos d’aquest món. Els danys i la destrucció s’agreujarà en la mesura que la classe treballadora, i els pobles colpits, tardin en recompondre’s com alternativa social i política. Les decisions del mandat dels oligarques gran milionaris capitanejats per Trump i Musk, fa pensar en el refrany “arrancada de cavall i parada de burro”, amb totes les disculpes per aquests animals. L’acció treballadora solidària és tímida, feble i insuficient, alhora resulta cabdal per avançar en superar la disgregació i manca d’organització política independent de les altres classes i estats. Les mobilitzacions internacionals, el caliu en cada país, il·lustren que hi haurà foc en quan s’aconsegueixin les condicions avinents. Convé aprendre a reconèixer les guspires existents. El proper 25 de febrer la Federació de Sindicats d’ Ucraïna (FPU), prepara una conferencia sindical internacional a Kiev. El 26 i 27 de març n’hi haurà una altra a Brussel·les. La solidaritat treballadora és vital per a la defensa de les llibertats i la integritat ucraïnesa. El diumenge 23 de febrer manifestació 3ér aniversari de la invasió de Rússia: Barcelona amb Ucraïna. Defensem la llibertat. A 16 h, Ps de Gràcia, Barcelona. Per l’altra focus de guerra més rellevant internacional, el genocidi de Gaza, hi haurà avui dijous 20F, una concentració a la Pl. Sant Jaume de Barcelona, a 19 h: No a la neteja ètnica. Dret al retorn. Fi al comerç d’armes i ruptura de relacions amb Israel. Centenari Lenin. A les “Tesis per al II Congrés de la Internacional Comunista” (juny 1920): “És singularment necessari… que el Partit Comunista i tot el proletariat avançat prestin un suport múltiple i abnegat al moviment vaguista ampli, espontani i massiu, l’únic que sota el jou del capital pot de veritat despertar, posar en peu, instruir i organitzar a les masses i infondre’ls plena confiança en el rol dirigent del proletariat revolucionari”. A “L’Informe sobre la situació internacional i les tasques fonamentals de la IC (19 juliol 1920): “Les relacions econòmiques de l’imperialisme constitueixen la base de la situació internacional… la lliure competència ha estat substituïda amb el monopoli gegantesc… aquesta guerra (1914-1918) es va fer per tornar a repartir-se el món sencer…com resultat d’aquesta guerra, ens trobem davant una exacerbació incomparablement major de totes les contradiccions capitalistes”. “… totes les contradiccions fonamentals del capitalisme, de l’imperialisme, que condueixen a la revolució; totes les contradiccions fonamentals en el moviment obrer… tot està vinculat al repartiment de la població de la terra.”. “Y es natural… s’hagi multiplicat l’explotació del capital financer, dels monopolis capitalistes”. Tom 41, Obres complertes. Ed. Progreso, Moscou. 20 de febrer de 2025