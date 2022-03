Catalunya i Ucraïna, dit de passada

Tots estem indignats per l’alta traïció comesa pel govern processista, perquè cooficialitzar l’espanyol com a llengua d’ensenyament comporta plegar-se a l’espanyolització i, a sobre, legitimar-la jurídicament, i per iniciativa pròpia.

Ara bé: és, almenys, curiós que, en canvi, i segons força lluminàries nostres, refusar l’oficialitat del rus a Ucraïna és de nazis.

Si Putin té raó en aqueixes acusacions, aplaudides amb fervent ignorància palmària per les tals lluminàries, potser que la Brunete mediàtica en té idènticament. Ves que no siguem nazis a la insabuda. Els processistes ens en salven. Gràcies, Aragonès!

Ferran Lupescu

26 de març de 2022