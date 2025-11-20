ANYS SETANTA: QUAN ES LLUITAVA CONTRA UNA DIVISIÓ SINDICAL QUE NOMÉS AFAVORIA LA PATRONAL

Una diferència essencial
A diferència dels militants obrers del PCE, els nostres, les traballadores i treballadors d’OEC, les COA (Comissions Obreres Anticapitalistes), els estudiants o veïns de les Plataformes Anticapitalistes d’Estudiants o de Pobles i Barris, no solíem fer mai propaganda del nostre partit.
Per posar un exemple del que això significa, hem de dir que, quan el PCE parlava de Camacho, el primer que destacava era, de seguida, la seva militància dins d’aquest partit. A Palma succeïa igualment. Record que a començaments dels anys setanta, quan algú xerrava d’en Cámara se’n deia sempre “un destacat membre de la direcció del PCE”. Els quadres obrers del carrillisme, estassin on estassin, el primer que feien era recalcar la seva militància dins del PCE i així, malgrat fossin pocs, de seguida capitalitzaven cap a les seves sigles qualsevol “moguda” social.
Nosaltres fèiem totalment el contrari. Preocupats d’ajudar a consolidar les organitzacions obreres i populars que anaven sorgint arreu de les Illes, el que volíem era bastir el protagonisme directe de la classe obrera i el poble treballador (que havien de ser els agents principals de la futura revolució socialista per la qual lluitàvem). Mai, en aquell temps, a no ser d’una necessitat especial, ens hagués passat pel cap anar amb les sigles d’OEC fent proselitisme en les assemblees obreres que ajudàvem a organitzar, o vagues que, sense que quasi ningú ho sabés, muntaven els nostres militants i simpatitzants.
Aquesta dinàmica, que amb el temps potser fos una de les nostres principals debilitats polítiques -oblidar la tasca de construcció d’un partit revolucionari-, era connatural a la nostra manera d’entendre la política. Per a nosaltres, el partit no era un fi en si mateix; simplement era un instrument per a ajudar els sectors explotats de la població a prendre consciència dels seus problemes i necessitats.
La feinada en el moviment obrer i popular era immensa en aquells anys de començaments dels setanta quan encara estava tot per fer. Homes i dones com Guillem Coll, Jaume Bueno, Aina Gomila, Albert Coll, Antonio Muñoz, Margarida Chicano, Rafael Capó, Maria Durán, Antoni Perelló, Jaume Obrador, Francesc Mengod (completament impossible anomenar les desenes de responsables del moviment obrer i popular d’OEC!).
Entre els estudiants (Mateu Morro, Salvador Rigo, Joan Ensenyat, Margarida Seguí, Àngels Roig, per anomenar només alguns dels més coneguts dirigents de les Plataformes Anticapitalistes) succeïa quelcom de semblant al que s’esdevenia dins del moviment obrer: tothom coneixia la feinada d’aquests homes i dones en la lluita contra el feixisme i el capitalisme, però no hi havia constància de la seva lluita dins d’un partit comunista (en aquest cas l’OEC). Més encara: nosaltres, en aquell temps, malgrat ser una de les organitzacions revolucionàries més grans de l’Estat (superior de molt al MC, el PTE, l’ORT o els trotsquistes del PORE o les Lligues -LC i LCR-), afirmàvem ben convençuts del que dèiem que només érem una de les moltes organitzacions que havien de confluir per a arribar a constituir, en el seu moment, l’autèntic Partit Comunista dels Treballadors (PCT).
La diferència essencial entre els nostres militants i els que seguien les directrius del carrillisme (P”C”E) era essencialment aquesta (a part de la divergència radical existent entre ambdues línies polítiques: l’una de pactes amb la burgesia (Carrillo) i l’altra, de combat per una autèntica democràcia obrera i popular).
Ells, malgrat fossin només un militant sense gaire incidència dins les lluites de les masses -fos a fàbriques, barris o pobles-, de seguida feien propaganda del PCE, de la política de “reconciliació nacional” o dels fantasmals organismes “unitaris” (tipus de l’Assemblea Democràtica de Mallorca, per exemple) que de tant en tant els feia muntar la seva direcció.
Sense voler desmerèixer l’heroisme de molts dels militants anònims del PCE, era evident que llurs direccions (a Mallorca els Cámara, Vílchez i CIA) no tenien gaire respecte per les noves experiències de democràcia directa, d’anticapitalisme, de coordinació obrera, que sorgien tant a la sabata com a hostaleria. Dins els estudiants ja tenien uns altres militants que s’encarregaven de blasmar contra la lluita en favor de la República o el socialisme entès com a poder dels treballadors. El llibre que més recomanaven els Antoni M. Thomàs, Ignasi Ribas, Josep Valero o Pep Vílchez era -indubtablement descontextualitzat i sense tenir res a veure amb la situació que s’esdevenia a les Illes i a la resta de l’Estat- L’esquerranisme, malaltia infantil del comunisme, de Lenin. El qual, per altra banda, OEC coneixia a la perfecció i utilitzàvem en els nostres seminaris de formació política. Era l’únic llibre que recomanaven a dojo (abans del congrés que blasmà contra Lenin i el leninisme). Cap a mitjans dels anys setanta, ja eren considerats “herètics” pel PCE el Què fer?, La Revolució proletària i el renegat Kautski, L’Estat i la Revolució, La lluita contra el reformisme dins del moviment obrer, i mil obres més de Lenin.
La venuda direcció carrillista s’estimava molt més recomanar les ximpleries de Carrillo, com per exemple Eurocomunismo y Estado, o els indigests informes que feia per al Comitè Central que controlava, que no pas els llibres dels clàssics del marxisme i del pensament revolucionari català i internacional.
NEGAR-SE A CAPITALITZAR EN NOM D’UN PARTIT LES LLUITES DEL POBLE
D’aquesta manera, el PCE sovint capitalitzava moltes lluites que havien estat encapçalades per membres d’altres partits o simplement per treballadors sense organitzar. Ja dic que aquesta negativa a substituir el protagonisme del poble fou una de les causes que impediren que els treballadors coneguessin més a fons la política de les organitzacions que no acceptaven la reforma dels franquisme, la divisió sindical o la impossibilitat de l’autodeterminació.
De tot això en podrien parlar extensament dirigents populars que en el seu moment ajudaren a aixecar el moviment obrer a les Illes. Guillem Coll i els nostres companys de Lloseta i Inca, bastint les primeres Comissions Obreres Anticapitalistes; a Manacor, na Maria Durán i n’Antoni Perelló; a s’Arenal, a hostaleria, en Jaime Bueno, n’Aina Gomila, n’Antònia Pons, n’Antonio Muñoz, en Domingo; a pobles, ajudant a consolidar la inicial Unió de Pagesos, en Gori Negre (de Santa Maria); a sanitat, entre molts altres companys i companyes, na Margarida Chicano Sansó… el llistat es feria infinit!
Però, i això en el seu moment ens va fer feredat, després de tants d’anys de portar endavant una política revolucionària que no tenia res a veure amb els pactes i conxorxes del PCE o del PSOE (signatura dels antiobrers Pactes de la Moncloa, acceptació de totes les condicions del franquisme reciclat per a poder anar a les eleccions de juny del 77, abandonament de la lluita per la República i l’autodeterminació), cap al març de 1978, vàrem constatar que la gent, el poble… confonia els nostres militants històrics amb afiliats al partit de Santiago Carrillo! Allò era terrible. I puc assegurar que aquelles cartes que anaven sortint als diaris de Ciutat ens feren veure una trista realitat: en negar-nos a capitalitzar amb la nostra propaganda les vagues i reivindicacions (la qual cosa feia sempre el PCE sense cap mena d’escrúpols), ens trobàvem que, poca gent coneixia la nostra organització i, de rebot, les nostres lluites no havíem servit per anar bastint un fort partit dels revolucionaris. El poble s’havia pensat que tota la feina que havia fet l’OEC, el PORE, el mateix MCI -tots pecàvem del mateix, treballar per a la revolució sense pensar a treure’n profit partidista!- era obra exclusiva… del carrillisme (P”C”E)!
Malgrat que la carta publicada dia 15 de març de 1978 al diari Última Hora pugui ser la d’un feixista pagat per la patronal inquera (o un patró amagat rere l’anonimat) -sospitosament, només signa anomenant-se “Un trabajador de Inca”- era evident que reflectia un estat d’opinió generalitzat entre bona part de la població d’aleshores: tot el que hi havia en el món de reivindicatiu era obra dels comunistes. Cal dir que amb això darrer no s’erraven gens ni mica. Efectivament, les assemblees, les coordinadores de fàbriques, hotels, instituts o barris, les lluites en defensa de la llibertat, per l’amnistia, pel socialisme, contra els assassinats i tortures de la dictadura, eren obra (majoritàriament) de l’esforç de molts autèntics comunistes i revolucionaris independents. El que no era cert és que tots -ni molt manco!- fossin afiliats al PCE de Santiago Carrillo.
CONFONEN EL DIRIGENT OBRER D’OEC GUILLEM COLL AMB ELS CARRILLISTES
Abans de reproduir aquesta carta cal matisar algunes coses. En primer lloc, que la revifalla del moviment obrer a Inca i Lloseta a començaments dels setanta fou obra especialment dels grups -alguns dels quals provinents de les Joventuts Obreres Catòliques (JOC)- propers al nostre company Guillem Coll i camarades d’OEC que li feien costat; segon, que en aquella època no hi hagué mai contactes a Inca entre OEC i PCE (parlam a nivell oficial, de partit a partit, no entre lluitadors de base). Les reunions de les quals parla l’anònim comunicant devien ser d’obrers de Comissions Obreres Anticapitalistes (les COA). Evidentment, tampoc, ni molt manco el mateix Guillem Coll!, no era “responsable del PCE en Inca y jefecito de los comunistas locales”. Ara bé, només el fet que això fos el que pensava algun sector de la població, ja indicava el grau de confusió que hi havia i com -i això era el que vertaderament ens preocupava a l’OEC- tota la feinada dels companys obrers que seguien Guillem Coll passava com a treball d’organització obrera muntada pel carrillisme.
La carta que comentam (UH, 15-3-78), i bastant significativa, per cert, deia així: “Sr.Director: Le escribo estas líneas para hacerle participe de una preocupación que cada vez es más extensa entre una mayoría de trabajadores de la piel de Inca.
Me refiero exactamente al problema que representa para nuestra ciudad y nuestra industria el que uno de los mayores sindicatos de la comarca (el comunista CCOO) esté en manos de un grupo de ‘folloneros’ y agitadores profesionales del PCE y de es organización de la extrema izquierda radical que se llama OEC.
Muchos de los trabajadores de Yanko nos acordamos perfectamente de las reuniones secretas entre miembros del PCE y OEC de Inca con sus respectivos jefecitos llegados de Palma para dirigir el cotarro.
Manolo Cámara, líder máximo de los comunistas de Palma y jefe de CCOO, junto con sus ayudantes: José Vilchez (miembro del PCE), Aina Gomila (comunista expulsada de todos los hoteles de El Arenal por sus continuas huelgas e incitaciones al paro), Guillem Coll, responsable del PCE en Inca y jefecito de los comunistas locales, etc, etc. Todos ellos, en lugar de preocuparse por nuestro puesto de trabajo, lo único que hacían era ir de fábrica en fábrica para ver si podían conseguir que todos los trabajadores nos pusiéramos en huelga. Al no poder conseguirlo optaron por darla por terminada.
Después de la huelga de Yanko somos muchos los trabajadores que hemos roto el carnet de CCOO, pues no queremos vernos manejados por un grupo de fanáticos políticos comunistas que para nada piensan en el bien de la comarca y su industria, sino sólo piensan en sus planes oscuros organizados desde Palma o quién sabe donde.
Me gustaría que tanto Cámara como Coll o cualquiera de los jefes de CCOO se atrevieran a dar la cara públicamente, pues los trabajadores de Inca tenemos muchas cosas que decirles. Creemos que -como siempre- darán la callada por respuesta, pero sepan que por nuestra parte estamos dispuestos a aportar las pruebas que sean necesarias para explicar al pueblo sus mangoneos”.
OEC EN CONTRA DE LA DIVISIÓ SINDICAL DEFENSADA PER PSOE I PCE
¿Com s’havia pogut arribar a aquest grau de confusió dins del moviment obrer? A l’OEC no ens ho acabàvem d’explicar. Els companys d’Inca, Manacor, Lloseta, Ferreries, s’Arenal o Santa Maria, per posar-ne uns exemples a l’atzar, feia anys que distribuïen fulls de les COA, l’OEC, etc. Democràcia Proletària, igualment que l’òrgan central del partit, La Voz de los Trabajadores, eren repartits regularment des de feina una pila d’anys entre els treballadors. Bastava recordar, entre moltes d’altres campanyes, la realitzada per tots els fronts obrers de l’OEC (a Inca i Lloseta, sota la concreta direcció de Guillem Coll) quan, durant tot l`hivern del 76, es varen fer assemblees i reunions pugnant per evitar la divisió dels treballadors en diverses centrals sindicals. La Coordinadora de les Illes de les COA (Comissions Obreres Anticapitalistes), en article signat per Aina Gomila i Rafael Capó, explicava des de Democràcia Proletària (núm. 1, octubre 76): “La unidad en la lucha reivindicativa ha sido una de las principales conquistas de nuestra clase en estos largos años de lucha.
‘Por ello, dentro del proyecto reformista que tienen planteado las clases explotadoras, intentando doblegar el protagonismo de las clases trabajadoras en la lucha por imponer el ejercicio de nuestras Libertades Políticas, uno de sus ataques fundamentales es destruir la UNIDAD DE LA CLASE. ¿Cómo? Imponiendo LA PLURALIDAD Y DIVISIÓN SINDICAL.
‘Todo lo que se está haciendo para construir sindicatos de afiliados, es trabajar para dividir a la clase obrera, porque la pugna que se abrirá entre las diversas centrales sindicales por afiliar en cada una al máximo de trabajadores hará que nos encontremos en cada localidad, fábrica o sección con las diversas partes de los trabajadores afiliados a diversos sindicatos, siguiendo directrices y caminos distintos”
La Coordinadora de les Comissions Obreres Anticapitalistes de les Illes (CCOOAA) feia una crida a tothom per a anar bastint la futura Central Única dels Treballadors (CUT) que servís per a fer front al capitalisme.
Per això, les COA (organització obrera assembleària impulsada per l’OEC) demanava (al núm. citat): “LLAMAMOS a que se construyan instancias unitarias (Comités de Alianzas) que agrupen a todas las organizaciones sindicales o consejistas y a todos los luchadores identificados en esta lucha hacia la UNIDAD, la UNIDAD OBRERA, y la CENTRAL ÚNICA DE LOS TRABAJADORES, en base a cinco puntos que hoy serían el programa básico que de una manera más consecuente puede oponerse contra la división sindical y sobre el que se construye la CUT.
1º.- LUCHA POR LA UNIDAD
2º.- DEMOCRACIA OBRERA DIRECTA.
3º.- POR LA AUTOORGANIZACIÓN ESTABLE Y CENTRALIZADA DE LA CLASE
4º.- LIBERTAD DE PROPAGANDA E INDEPENDENCIA POLÍTICA DE LAS DISTINTAS ORGANIZACIONES DE VANGUARDIA.
5º.- POR LA HUELGA GENERAL POLÍTICA.
Que jo recordi, ni Manolo Cámara, molt manco en Pep Vílchez varen atendre mai les nostres proposicions unitàries, i, seguint el camí que marcaven el franquisme reciclat i la burgesia, anaren consolidant la divisió dels obrers -la qual cosa interessa moltíssim a la dreta i a la patronal.
Possiblement els militants de base del carrillisme no tenien la culpa d’aquesta nefasta política antiunitària que propugnaven els Cámara-Vílchez. Potser que molts, amb bona fe, cregueren que ajudant la consolidació de la divisió sindical, s’ajudava (!) el moviment obrer. No en són responsables els militants que creien de bona fe lluitar en defensa dels seus interessos. La responsabilitat història per haver ajudat a liquidar la unitat obrera que hi havia en temps de la dictadura correspon únicament als sectors dirigents del carrillisme.
