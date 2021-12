Antoni Vidal Ferrando comenta la poesia de Miquel López Crespí –

Antoni Vidal Ferrando i els escriptors de les Illes: la poesia mallorquina del segle XX

Pere Rosselló Bover en el seu estudi Els ferros niquelats de la memòria: una aproximació a la poesia d’Antoni Vidal Ferrando, editat per les Publicacions de l’Abadia de Montserrat deia del poeta de Santanyí: “…ens trobam davant una obra madura des del principi, escrita amb un ple domini del llenguatge, sense les vacillacions pròpies d’aquells autors que s’han iniciat molt prest en el món de les lletres”. I afegeix, com a cloenda de la seva exhaustiva anàlisi dels poemaris de Vidal Ferrando: “Tot i girar al voltant d’uns mateixos temes, la poesia d’Antoni Vidal Ferrando es renova constantment i troba a cada llibre noves formes i nous matisos amb què expressa uns continguts universals. La seva poesia ens parla de la crisi de l’home modern, esqueixat entre un ahir perdut i inabastable i un avui insatisfactori, i de l’etern dolor de l’home de sempre que, indefens davant la certesa de la mort, té la utopia, la memòria i la bellesa com a úniques armes. D’aquí ve la validesa d’una obra, fruit de la maduresa vital i intellectual del poeta, que ha estat elaborada a partir d’un intens treball del llenguatge amb l’objectiu etern d’assolir la bellesa perdurable”.

Antoni Vidal Ferrando -i tota la seva obra és una afirmació del que dic- sempre ha estat crític amb els oportunistes de totes les tendències, habitin el món de la literatura o de la política. Li és ben igual punyir, amb el seu bisturí d’orfebre, en un indret o en l’altre. En parlar del necessari compromís de l’autor català amb el seu poble l’autor de Santanyí ens explicava, una mica decebut de com havia anat la reforma del franquisme i del paper dels intellectuals catalans en la lluita per un món més just i solidari, el que segueix: “Continua el debat de si l’escriptor s’ha de limitar a exercitar el seu ofici o, així mateix, ha de ser una veu identificada amb el seu poble. O potser ja ni debat hi ha. Els corrents de la moda solen ser imparables. Ara no s’usa gens donar un caire social a la literatura. Hem caigut dins una època de comoditat i hem deixat de banda la memòria i l’hàbit de qüestionar-nos-ho tot. El nou ordre ha integrat molta gent. Els intellectuals és com si haguessin renunciat al seu paper d’encapçalar les posicions d’avantguarda i de denúncia. Segurament per un doble motiu: el món en què crèiem s’ha ensorrat i les subvencions oficials deixen els individus i les entitats culturals a mercè de les institucions. Personalment pens que això d’haver arribat a una situació cultural de país normalitzada és una pura fallàcia. I, sense voler dir que l’objecte de la literatura sigui la denúncia -Déu me’n guard!- sí que afirm que si en la nostra actitud ètica i estètica, no hi és de qualque manera present la situació real del país, l’autenticitat de les obres se’n resentirà”.

Per mi és un honor que l=escriptor Antoni Vidal Ferrando hagi volgut presentar alguns dels meus poemaris. Vet aquí dues de les presentacions de llibres meus fetes per l=escriptor de Santanyí fa uns anys.

Els poemes de l’horabaixa: la poesia de Miquel López Crespí

Per Antoni Vidal Ferrando

De poesia, n’hi ha hagut i n’hi haurà sempre perquè n’hi ha d’haver. Paraula coneixement i bellesa són tres essències que l’home no deixarà de conjugar fins que algun déu gelós no el desterri de les pletes on, dia a dia, perd el corbam en un intent patètic d’assolir els fruiterars de l’amor, de la llibertat i de l’heterodòxia.

No hi ha més alquímia que aquesta. L’espai de l’art, on s’arrecera el de la paraula, ens obre camí cap al cor més intrínsec del misteri. Feim versos o en llegim perquè hi ha l’aventura de conèixer i de discrepar. Com hi ha l’aventura del capvespre, la de sembrar geranis o la d’un petit port d’aigües amb congres on hem estat feliços. L’art és coneixement. I qui coneix estima i vol transgredir. “Puja ton entendre e pujaràs ton amor”, deia Ramon Llull amb “lo pus vell catalanesc del món”. Després haurien de passar set segles perquè Gramsci en fes una altra lectura: “Res no hi ha tan subversiu com la veritat”.

Per això, no s’ha escrit mai cap vers que no comprometi. Si l’art és art, subverteix. És clar que des de la prehistòria uns artistes han estat identificats amb la guerrilla i uns altres amb la burocràcia. Fins aquí arriba el maquiavelisme dels poders. Suposat que la subversió és inevitable, convé fer una retxa per separar tots aquells que el sistema es veu capaç de digerir dels més intrèpits. Però cap tàctica ni cap estratègia pot evitar que la natura es manifesti tal com és. Des que el món és món ha estat així i per això la vida no té aturall i existeix la línia de la història.

Tanmateix ja s’ha fet l’hora de dir que aquest preàmbul, en el fons, no és més que una reflexió motivada per la lectura de Els poemes de l’horabaixa, un llibre amb el qual Miquel López Crespí guanyà l’últim Premi Grandalla de poesia al principat d’Andorra i que jo tenc l’honor de presentar-vos anit.

Ja ens ho advertia l’enyorat Valerià Pujol, ara fa deu anys, en el pròleg de Foc i fum, un dels reculls més intel.ligents i més pertorbadors de la trajectòria poètica de López Crespí: és impossible endinsar-se per l’inferno dels versos d’aquest autor sense restar-hi implicat de qualque forma. Antiesteta, antimodernista, escèptic, rupturista, en Miquel sol adreçar-se al rostre de cada un dels lectors per llançar-hi incivilitzadament tota la metralla del seu univers poètic. A partir d’aquí, pot passar qualsevol cosa.

Particularment -i ja que he parlat d’inferno- vos he de confessar que Els poemes de l’horabaixa m’han fet pensar en aquella llança que Aquil.les havia heretat del seu pare Peleu, la qual tenia la virtut de curar, en un segon llançament, les ferides que havia produït abans, segons s’esmenta a la Divina Comèdia.

Vull dir que fins i tot a algú que pensa que l’art són les formes, com és el meu cas, no li és difícil deixar-se fascinar per l’atmosfera d’un llibre com aquest, a pesar de la seva musicalitat desconcertant, dels ecos llompartians que emergeixen així com ens anam endinsant en la lectura, o de no acabar de compartir les idees de l’autor respecte a la sintaxi i a la utilització dels adjectius. Ben mirat, això que ara acab d’esmentar no vénen a ser més que recursos, maneres que té en Miquel López Crespí d’expressar les seves conviccions irreverents i subversives, maneres de fer palès un tarannà indòmit, que es planteja una escriptura resistent com, des de sempre, s’ha plantejat una vida resistent, que li impedeix doblegar-se a les escomeses de les modes literàries o de la preceptiva, i el duu a no lliurar-se a més poder que al de la seva passió existencial. Ruben Darío ho expressava d’una manera més sintètica: Ni teólogos ni filólogos. I a pesar de la trampa de la diferència de contextos, les paraules del gurú del modernisme demostren fins a quin punt els camins de la poesia són incontables i fins a quin punt se’n pot fer una mateixa lectura des de posicions extremes pendulars.

Perquè ja he apuntat quina opinió de l’art per l’art té Miquel López Crespí, un home que no cerca amb els seus versos sinó la nostra rèplica, implicar-nos en l’aventura portentosa d’interrogar la vida i de dir no als mediocres i a l’arbitrarietat.

És ver que és fàcil veure Els poemes de l’horabaixa com el llarg peregrinar d’una veu turmentada per un cosmos barroc d’ombres difícils, d’ideals marcits, de cambres buides, de passions malaguanyades, de pactes oblidats, de somnis desapareguts, d’hores malaltisses, d’exilis en pròpia terra; de còlera i de crepuscles, d’abaltiments i de violència, de follia i de falsedat, de calabruix i d’extenuació, de mentides i d’angoixa, de servilisme i de bisturins, de desconcert i de suïcidis, d’insomni i de terbolesa, de pistoles i de cendres, de xiprers i de llops, de còlera i de malsons, d’abismes i d’atzucacs, d’inferns i de ferotgia, d’orbesa i de laberints, de dolor i de naufragis, de fracassos i d’hiverns, de solitud i d’irrealitat, de botxins i d’injustícia…

Quan tot el món en què creieren els més utòpics i contestataris de la seva generació s’ha ensorrat (…el passat moria enmig de l’asfalt/ barca a la deriva.), López Crespí vendria a fer l’inventari de la derrota, un inventari de vuitanta-un poemes, que ens hauríem d’imaginar com un interminable viacrucis si, a més a més, li haguéssim de fer cas quan afirma que La poesia era aleshores excels disseny aerodinàmic/ fràgil xerrameca engolada voleiant damunt les tombes. O quan més endavant es mostra encara més categòric: reconec la mentida del vers; o no cal amagar que les paraules s’han rovellat/ i cada adjectiu amaga anomalies polsoses/ grotesques efusions de l’esperit en les quals ningú ja no creu.

Però, de la mateixa manera que estic segur que Els poemes de l’horabaixa no són el simple inventari d’una derrota, també estic segur que l’aparent desconfiança en la poesia del seu autor no és més que la manifestació palesa d’un hàbit de qüestionar-s’ho tot adquirit al llarg de tota una vida d’inconformisme i d’autoexigència. No, en Miquel no fa poemes malgré lui. Precisament ell més que ningú sap que la paraula és un dels primers poders que intenten anorrear els dictadors.

I per això mateix li sentireu dir que Retirar-se seria caure en la trampa, que Conèixer el final de l’argument/ no és excusa vàlida per a justificar la retirada, que cal marxar/ amb el cap ben alt/ per l’avinguda esclatant de la tempesta. O el sentireu evocar la mel tastada a l’infantesa, aquella llum que naixia de les pedres en presència de l’àvia, dues llengües extenuades fugint de la desventura, uns ulls de dona com illes colpides per la pluja. O també, convençut com René Char que resistència és esperança, el sentireu que somnia en una nova primavera en què Aurora Picornell prendrà el sol tota nua i la seva boca tendrà gust de mel i taronges, que els humiliats, els vençuts, els perdedors de sempre retornen des de l’indret on la mar i el blau del cel s’ajunten, per després imaginar’ls salpant severament amb la marea.

La flama de la rebel.lia, els horitzons de la memòria, les melasses de l’amor, el paradís perdut de la infantesa, els palmerals de l’esperança són alguns dels estímuls que converteixen Els poemes de l’horabaixa en un llibre que transita per les essències més universals i més frondoses del cor de l’home, un llibre davant el qual no ens queda més alternativa que exercir de ciutadans d’un regne i d’un foc que en deim intel.ligència, si no volem restar perduts davant la vitalitat i la provocació que hi batega.

De propostes culturals com les que Miquel López Crespí llança des dels seus territoris del maquis, o se’n surt una mica més lliure o convençuts que no hi ha antídot per la rèmora dels nostres ulls cansats.

Antologia (1972-2002) – Trenta anys de fidelitat a la poesia.

Per Antoni Vidal Ferrando, escriptor

No tots els dies ocorren esdeveniments culturals tan importants com el de l’edició d’Antologia (1972-2002), una síntesi de l’obra poètica de Miquel López Crespí, apareguda a la collecció “El Turó”, que dirigeix Pere Rosselló Bover. Es tracta d’una mostra de 89 poemes extrets de 21 llibres -cinc dels quals són inèdits- escrits per López Crespí els últims trenta anys. Trenta anys, per tant, de fidelitat a la poesia d’un dels autors més fèrtils i més dialèctics del nostre panorama literari, i trenta anys de consolidació d’una veu contundent i inquietant, concebuda dins la línia de les millors avantguardes.

Potser més que mai, a Antologia (1972-2002) es torna a posar de manifest que tots els llibres de López Crespí són indisociables de la seva trajectòria existencial. D’aquí el seu discurs visiblement unitari, que deu ser el resultat d’una vida lliurada, des de l’adolescència, a les mateixes inquietuds culturals i polítiques. Com que, després de tantes batalles, l’autor no ha traït els seus compromisos, l´univers poètic que ha anat bastint no s’ha desviat gaire de les línies inicials. Tant des del punt de vista formal com des del punt de vista temàtic.

De fet, amb un altre títol, Antologia (1972-2002) podria funcionar perfectament com un llibre de versos, escrit d’una sola embranzida literària i a partir d’una sèrie d’eixos argumentals: els mals de la història (“Si no penses com nosaltres/ podràs canviar d’amo cada quatre anys”); la fragilitat humana (“Només sóc un hoste,/ un rostre calcigat per les circumstàncies,/ simple plugim d’estiu,/ un poblador de l’infern quotidià…”); la lluita per la llibertat (“La llibertat,/ pàtria antiga,/ el matís exacte que esperàvem,/ una mar remuntant dolors,/ devorant els violents esglais de la mort.”); l’amor com a necessitat de compartir (“Érem dos/ fugint de la metralla dels anuncis”); el paradís perdut a la infantesa (“En la cambra de l’àvia hi hagué sempre/ ramells de flors corallines…”); el conflicte perpetu entre realitat i utopia (“Arravatada realitat inflexible,/ obscura ànsia del cor/ entre els llunyans i misteriosos/ roquissars abruptes.”); els mites estètics i ideològics de l’autor -persones, ciutats, pellícules, efemèrides – (“Aurora Picornell,/ retrobada,/ jeia al sol,/ tota nua,/ suggerint tornassolats colors malves i daurats./ En la boca tenia encara gust de mel i de taronges.”).

Tant per l’extensió que se li concedeix com pel missatge que conté, aquests ingredients mítics són el nucli que dóna consistència i que marca el to general del recull antològic de López Crespí. A mi, aquest recull m’ha fet pensar que, efectivament, -tal com ha escrit José Carlos Llop- la literatura és una conseqüència de la sensació de pèrdua: es tractaria d’omplir de paraules el buit provocat per la pèrdua de no se sap ben bé què. Encara que, a vegades, ho podem intuir. Quan López Crespí parla de miratges, de noms oblidats, de desfetes, d’exilis, d’aloses ferides o de les petites coses que ningú ja no estimava sembla que parla d’ideals malaguanyats; i jo diria que de l’esfondrament dels de tota una generació. El món en què el poeta havia somniat tantes vegades ha esdevingut “aqueferat concert de pols/ en un final i definitiu scherzo”. Ara, a ell, no li queda res més que les possibilitats de les paraules.

Les paraules i els mites: Eisenstein, Marilyn Monroe, Charles Chaplin, París, Berlín, Leningrad, el Maig del 68, Aurora Picornell, Emili Darder, Josep M. Llompart, i els rebels de la història, que han anat configurant algunes de les pàgines més definitives de l’èpica humana. Amb tot això, a Antologia (1972-2002) i, per extensió, al llarg de tota la seva obra poètica, Miquel López Crespí n’intenta crear uns espais de llibertat on es pugui sobreviure dignament i, si és possible, seguir subvertint i alimentant els somnis.

Per aconseguir-ho, utilitza sempre el vers lliure. Fins al punt que alguns poemes del recull, a vegades ja els havíem trobat com a fragments en prosa al dietari Breviari contra els servils, publicat per l’autor, uns mesos abans. Un menyspreu dels gèneres literaris ben propi d’algú que ha escrit tota la vida al marge de les modes i de les acadèmies; sense acceptar més imperatius que el del treball diari i el de la passió amb què viu la literatura.

Presentació del llibre de Miquel López Crespí Antologia (1972-2002). Ciutat de Mallorca. Fira del Llibre (Juny, 2003).