Antoni M. Alcover (un article d´Antoni Mir)

EL FUNDADOR
Per Antoni Mir Fullana
President de Nova Editorial Moll, editora de les Obres Completes de Moll i de Llompart.
He observat amb els anys que amb els ‘dolents’ tothom es veu amb cor de pegar-los sabatades a força de tòpics fins i tot gairebé cent anys després del seu traspàs. És el cas d’Antoni M. Alcover, el gegant irrepetible de la llengua que mereixeria un monument a cada plaça, no de Mallorca, sinó de tot el territori de la llengua catalana incloent el Principat.
En sentit contrari, també es pot constatar una tendència a exagerar les virtuts dels ‘bons’, a atribuir-los fets i mèrits que ni demanaren al seu dia ni necessiten ara perquè el pes de la seva obra i la coherència ètica de la seva trajectòria són el digne perquè del nostre reconeixement. Així, en aquests darrers temps i de manera creixent, s’ atribueix a Josep M. Llompart la fundació de l’OCB quan el fundador va ser Francesc de B. Moll Casasnovas.
Com que m’importa el perquè i el qui de la seva fundació, i al seu dia la vaig estudiar en tant que president executiu de l’OCB (1992-2003) i, prèviament, màxim responsable de la seva gestió des de 1982, voldria compartir com ho veig.
A les memòries de Moll, que conformen el volum primer de les seves Obres Completes, hi ha una informació minuciosa sobre aquesta qüestió. La clau és 1962, l’any de la culminació del Diccionari català-valencià-balear, del centenari del naixement d’Antoni M. Alcover i de la creació de l’OCB. Veurem que tots tres fets tenen un fil conductor.
Hi explicita que “L’any de la meva victòria fou el 1962, quan, per l’acabament feliç del Diccionari, semblava guanyada una batalla decisiva en el nostre camp cultural” (p.486). Per voluntat expressa seva, culmina el Diccionari l’any del centenari del naixement d’Antoni M. Alcover, a manera de just homenatge al seu mestre, i en publica la biografia, Un home de combat. Finalment, coneix la creació l’Òmnium Cultural al Principat i relata com “jo m’empegueïa de veure que a les illes no es feia res per ajudar econòmicament tantes activitats que semblaven urgents però que romanien aturades o ni tan sols iniciades” (p.498). Així que el fundador es posa ‘mans a l’obra’ i aglutina els qui l’acompanyaran.
Dia 21 de desembre de 1962, els fundadors de l’OCB signaven l’escriptura de constitució davant el notari Josep Massot, a Palma: “aquests fórem els consellers fundadors de l’OCB com a societat civil”: Miquel Forteza Pinya, president; Miquel Marquès Coll, vicepresident; Miquel Fullana Llompart, secretari; Antoni Fernández Suau, tresorer; Pau Alcover de Haro, Miquel Arbona Oliver, Bartomeu Barceló Pons, Josep Capó Juan, Joan Pons Marquès, Joan Sard Pujades, i Moll mateix, vocals (p.499).
Hi ha un segon document, el llibre d’altes de socis, en què figuren els 31 socis fundadors definitius, els esmentats 11 i aquests 20 noms més: Josep M. Casasayas i Truyols, Climent Puig i Farreras, Josep Coll i Bardolet, Bernat Vidal i Tomàs, Tomàs Cano i Cantallops, Antoni Cano i Oleo, Joan Sbert i Massanet, Josep Verd i Palou, Carles Forteza i Steegmann, Guillem Colom i Ferrà, Josep Mascaró i Pasarius, Gabriel Cortés i Cortés, Norbert Bauçà i Frontera, Miquel Massot i Miquel, Andreu Crespi i Salom, Ignasi Rotger i Villalonga, Pere Antoni Arbona i Pizà, Josep Forteza Rey i Forteza, Aina Moll i Marqués i Francesca Moll i Marquès. Més endavant, al llibre Els primers 10 anys de l’Obra Cultural Balear, de Miquel Fullana, qui n’era secretari aleshores ratifica punt per punt tot el que hem dit aquí i encara hi afegeix un parell de noms dins gener de 1963.
Llompart hauria pogut ser un dels socis fundadors? Sense dubte, s’havia incorporat a l’Editorial Moll un any abans on, amb Poemes de Mondragó, havia encetat la col·lecció Balenguera de poesia. I tantes altres coses. Però no ho va ser sinó que es donà d’alta com a soci dos anys després, el 1965, amb el número 85, segons m’indica Lina Moner, estudiosa d’aquella etapa i a qui, al seu dia, vaig facilitar aquella llista perquè investigàs l’origen sociològic i la personalitat dels 31 socis que hi consten com a fundadors.
Després del qui, les paraules finals de Moll són la millor síntesi del perquè d’aquell moment fundacional, la demostració del fil conductor existent el 1962 entre el Diccionari, Antoni M. Alcover i l’entitat cultural: “Aquell “any de la victòria” del Diccionari es cloïa amb un acte inaugural d’una nova etapa en la llarga sèrie de conseqüències de l’obra iniciada per Mn. Alcover, era l’etapa de l’actuació pública i comunitària per la defensa dels valors culturals característics de les nostres illes” (p.499).
Llompart, l’estimat i recordat president de l’entitat al llarg de “la primavera civil”, on tots els somnis semblaven possibles, i de la transició, no necessita res més que els fets per merèixer, de manera sobrada, la nostra gratitud, expressada en milers d’actes i gestos en aquest Any Llompart. Esser fidels als fets. No veig altra manera de ser respectuosos amb Llompart i de ser respectuosos amb Moll. I, com hem vist, també amb Alcover.
