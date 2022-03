Alta traïció

Ferran Lupescu

El vassallatge infamant del govern processista ateny el grau de traïció obscena quan, davant l’ofensiva judicial espanyola, del tot arbitrària, per a imposar un 25 % de classes en espanyol, aquest govern que, a estones, es fa dir independentista, se sobrerendeix liquidant de cop totes les conquestes de quaranta anys de política lingüística catalana: aquest 25 de març de 2022 proposa de cooficialitzar plenament l’espanyol com a llengua vehicular de l’ensenyament, al mateix rang que el català, i sense percentatges. Si aquesta reforma s’aprovés, el català passaria a ésser optatiu: tots els centres estarien obligats a fer un 25 % de classes en espanyol com a mínim, però qualsevol centre podria optar per fer-hi el 100 % amb la benedicció de les autoritats catalanes. Amb aquesta claudicació inaudita (anunciada l’endemà d’una vaga massiva en defensa de la immersió lingüística), el processisme renuncia a l’hegemonia del català en un dels pocs àmbits on estava garantida legalment (de forma més teòrica que real, d’altra banda). És a dir, renuncia, implícitament, a fer del català la llengua comuna i de cohesió social; dit altrament, es plega a l’espanyolització galopant i la legitima jurídicament: molt més del que exigien els tribunals, i exactament el que somiava l’ultraespanyolisme.