Alguns problemes dels escriptors mallorquins

A mitjans dels vuitanta ja començava a ser prou evident la marginació a què eren sotmesos intel·lectuals com Manuel de Pedrolo, Salvador Espriu, Gonçal Castelló, Josep M. Palau i Camps, Joan Fuster, Vicent Andrés Estellés i tots aquells o aquelles que fessin olor de “resistencialisme”. Ho veiem, sí, ho anàvem constatant, però encara no havíem copsat a fons la brutalitat del control reaccionari en nòmina de Convergència, AP (l’actual PP) o el PSOE.
Quant als premis literaris, el control neoparanoucentista era semblant a la pressió exercida sobre editorials i suplements culturals. Normalment, ahir com avui, en això no s’ha canviat gaire en els darrers trenta anys, els premis que, diguem-ne, “consagren” eren vigilats a fons. En aquest camp eren -i són encara!- les editorials i els seus equips assessors els que determinen els guanyadors sense que això, moltes vegades, tengui gaire a veure amb la qualitat literària de l’autor guardonat. En els premis dits de “prestigi”, aquells que hipotèticament “consagren”, les editorials hi juguen fort quant a promocionar els autors més comercials que tenen en el seu llistat. També se sol premiar escriptors que, des del lloc que tenen a les institucions, han fet favors, la majoria de vegades econòmics, a aquestes editorials. Pensem en les substancioses subvencions, en les promocions editorials, en les compres institucionals i els encàrrecs que se solen fer… De fa anys són molts els companys del gremi que ja no perden el temps fent fotocòpies per optar a aquesta mena de premis. Sovint, l’incaut que hi participa de bona fe i que ignora les martingales que s’hi donen, s’estranya quan rep retornats els originals que havia enviat sense que aquests mostrin cap senyal que indiqui que han estat llegits (ni oberts). Aquells originals lliurats al concurs amb tanta il·lusió, pensant que el jurat els estudiaria amb interès, són retornats sense una arruga, sense que es noti res que indiqui que han estat tenguts en consideració. Il·lusió d’incauts pensar que totes les obres són llegides i estudiades amb prou rigor!
En alguna ocasió s’esdevé que no tot surt rodó als controladors del fet cultural. Per alguna estranya i curiosa circumstància es dóna el cas de un jurat en el qual participen membres de dues camarilles enfrontades. Aleshores sol haver-hi baralles a l’hora de guardonar l’endollat de torn. No es posen d’acord i el premi pot ser declarat desert. Normalment la justificació oficial qual un premi es deixa desert sol ser “per manca de qualitat de les obres presentades”. Una gran mentida, tot plegat. El que vol cada camarilla enfrontada és que guanyi l’autor que cada una duu sota el braç. Però vet aquí que aquests freqüents enfrontaments entre camarilles fan que ambdues s’anul·lin mútuament. És quan s’han de justificar amb la història tan coneguda de la “manca de qualitat de les obres presentades al premi”. Aquesta excusa de mal pagador els permet passar davant de l’opinió pública com a amants fidels i tan aferrissats de la literatura que no volen guardonar obres dolentes i mediocres.
Però avui dia ja hi ha poca gent que es deixi enganyar. La gent ja sap l’origen de totes aquests xirimandangues. En no poder guardonar l’endollat de torn, el que no volen tampoc és donar uns diners i un prestigi a un company del gremi. La majoria aclaparadora dels jurats sol estar formada també per escriptors, molts dels quals especialitzats en la “vigilància” de la “competència”. Aquests escriptors són prou intel·ligents per a saber el que significa per a un altre autor que al compte corrent de l’escriptor arribin de cop i volta un parell de milers d’euros. L’enveja, la ràbia desfermada, els encega fins al súmmum del súmmum: encegats, s’estimen més que els diners del premi no ajudin un altre autor que, evidentment, el podria deixar en evidència amb la qualitat de la seva obra. I, tothom ho sap, uns milers d’euros signifiquen la possibilitat de “comprar temps lliure”, és a dir, hores per anar bastint amb tranquil·litat noves obres literàries.
Un indret on es fa una mica més de justícia als escriptors és en els premis que encara no són controlats per editorials o camarilles. D’aquests ja en queden molt pocs, ja que els tentacles de les editorials i grups d epressió s’han infiltrat arreu. En aquells premis considerats de “segona” pot haver-hi encara certes restes de vertader interès per la literatura. En no haver-hi grans quantitats de diners a repartir, en no haver-hi grans poders editorials i mediàtics envoltant la parafernàlia dels guardons, és quan uns escriptors no controlats per les editorials, aquells professors d’institut, l’amant autèntic de la nostra poesia, el teatre o la novel·la, opinen sense pressions externes al fet literari. És evident que a les camarilles neoparanoucentistes els interessa desprestigiar aquesta mena de premis no controlats i consolidar, en diners i “prestigi”, aquells que ells manipulen. Controlant els que “consagren”, menystenint els altres, silenciant els autors que no guanyen els premis manipulats pels neoparanoucentistes, imaginen que ho tenen tot sota control. Dic que “s’ho imaginen” perquè sovint, afortunadament!, una obra guardonada en un premi dit de “prestigi” desapareix del mercat en poques setmanes mentre que aquella que guanyava en un indret considerat de “segona” aconsegueix obrir-se camí mitjançant el sistema del “boca a boca”.
Miquel López Crespí, escriptor