Alguns problemes de l’ escriptor mallorquí

Terra d’enveges i ferest autoodi contra l’escriptor nostrat. Prop d’un any després de la presentació per Sebastià Serra (PSM), Antoni Mir (OCB), Maria Antònia Munar (UM) i Ferran Lupescu, poeta i nacionalista d’esquerra, encara hi ha gent malintencionada o que no coneix els greus problemes de marginació que patim els escriptors d’esquerra a les Illes, que em demana per quins motius vaig presentar Literatura mallorquina i compromís polític: homenatge a Josep M. Llompart en el marc de la Diada del 2003, en la sala de plens del Consell de Mallorca. Segurament la gent que critica la presentació del llibre per part del nacionalisme mallorquí i del Principat desconegui el ferotge control que els reaccionaris i el paranoucentisme dominant dins el marc de la nostra cultura exerceixen sobre revistes i suplements de cultura. (Miquel López Crespí)

Terra d’enveges i ferest autoodi contra l’escriptor nostrat. Prop d’un any després de la presentació per Sebastià Serra (PSM), Antoni Mir (OCB), Maria Antònia Munar (UM) i Ferran Lupescu, poeta i nacionalista d’esquerra, encara hi ha gent malintencionada o que no coneix els greus problemes de marginació que patim els escriptors d’esquerra a les Illes, que em demana per quins motius vaig presentar Literatura mallorquina i compromís polític: homenatge a Josep M. Llompart en el marc de la Diada del 2003, en la sala de plens del Consell de Mallorca. Segurament la gent que critica la presentació del llibre per part del nacionalisme mallorquí i del Principat desconegui el ferotge control que els reaccionaris i el paranoucentisme dominant dins el marc de la nostra cultura exerceixen sobre revistes i suplements de cultura. Al silenci i la marginació acostumats sovint s’hi ha d’afegir haver de suportar les més diverses campanyes rebentistes contra l’obra i la persona d’aquells que “molesten” els poders fàctics. En el fons, i aquests crítics ho haurien de saber, a l’autor independent li costa molt donar a conèixer al potencial públic lector la notícia de l’aparició d’un llibre nou. Com diu un amic meu: “Quan treus un llibre pareix que has fet un pecat mortal i et cau al damunt una nova sentència de mort. Cada nou llibre, una condemna més damunt les teves espatlles”. Pel setembre del 2003 s’havia més que comprovat que no hi havia forma d’aconseguir que determinats diaris i mitjans de comunicació es fessin fessin ressò de la publicació de Literatura mallorquina i compromís polític per part d’Edicions Cort. Mesos després de la seva edició, les pàgines de cultura de diversos mitjans de comunicació no havien fet la més mínima menció, ni que fos a tall simplement informatiu, de la seva sortida al mercat. Quina “objectivitat” i “professionalitat” en el tractament de la nostra cultura!

La presentació feta en el marc de la Diada de Mallorca, amb l’inestimable suport de les personalitats que he citat, provà de trecar aquest mur de silenci; és ben simple d’entendre. Intentà que el públic mallorquí s’assabentàs de l’aparició d’un nou llibre en la llengua del públic mallorquí, cosa, com hem vist, prou difícil. Haig de demanar-ne excuses?

M’adonava que les campanyes de silenciament patrocinades per certs sectors del poder i pels reaccionaris de sempre continuaven essent efectives. El blocatge contra els autors considerats “dissolvents” continuava més ferm que mai. Cap escletxa de llibertat. Cap bri d’objectivitat. Cap ajut envers els intel·lectuals que, d’ençà fa més de tres dècades, lluitam activament pel nostre redreçament nacional i social. Pertot arreu pàgines i més pàgines promocionat escriptors enriquits en el servei al règim. Cada dia estam assistint a la promoció i enlairament d'”intel·lectuals” de dubtosa condició, la majoria de dretes, especialistes en la demonització contínua de l’obra i la persona de, per posar alguns exemples paradigmàtics, Joan Fuster, Gabriel Alomar, Andreu Nin, Gonçal Castelló, Josep M. Llompart, Pere Quart, Salvador Espriu o Vicent Andrés Estellés. Alhora que es promociona l’escriptor no conflictiu, el servil.

De tota aquesta problemàtic en parl precisament en Literatura mallorquina i compromís polític . Concretament en els capítols “Escriptors mallorquins a Barcelona: per la unitat territorial i cultural dels Països Catalans” (pàgs. 153-158), “En defensa dels escriptors catalans” (pàgs. 159-162) i en “Els problemes de l’escriptor català” (pàgs. 181-190).

En el capítol “Els problemes de l’escriptor català” de Literatura mallorquina i compromís polític fem una anàlisi del problema de la necessària professionalització de l’escriptor català i, a tall informatiu, es parla dels primers articles i primeres reunions d’escriptors mallorquins que l’any 1969 i 1974 fèiem a Mallorca; articles parlant de la problemàtica dels nostres autors que sortien publicats al diari Última Hora , Diario de Mallorca ; les trobades i rodes de premsa en els baixos de la Llibreria Tous que a començaments dels setanta dirigia Antoni Serra. Són els anys en els quals faig feina amb Frederic Suau en aquell agosarat experiment de lluita cultural que va ser la Llibreria L’Ull de Vidre i, igualment, de l’edició dels meus primers reculls de narracions a l’Editorial Turmeda. De tot això n’he parlat en els llibres L’Antifranquisme a Mallorca 1950-1970 (Lleonard Editor, Ciutat de Mallorca, 1994), Cultura i antifranquisme (Edicions de 1984, Barcelona, 2000) i No era això: memòria política de la transició (Edicions El Jonc). Igualment s’hi parla de l’esquarterament de Catalunya, de l’aïllament de l’autor català en “cledes” aïllades les unes de les altres, aïllament fomentat des de totes les instàncies del poder (abans franquistes; avui autonomistes).

Unes setmanes abans de concretar la presentació amb la presidenta del Consell de Mallorca i amb els amics Sebastià Serra, Antoni Mir i Ferran Lupescu, recordava tota aquesta concreta problemàtica de l’escriptor català. A part de les nombroses campanyes rebentistes en contra meva, els silenciaments concrets damunt la meva obra, els atacs que, en el moment més inesperat surten per ací per allà per provar d’anihilar l’esperit de resistència dels nostres escriptors i de qui signa aquest escrit en particular, pensava també en tants i tants bons amics, grans escriptors, homes i dones compromesos amb la nostra terra i que són diàriament estigmatitzats (si no silenciats) pel comissariat de tots conegut. Aquesta és una situació quasi insostenible per a un autor que, com qualsevol escriptor, vol donar a conèixer la seva obra al potencial públic lector dels Països Catalans.

La nostra literatura no té la presència pública que li pertoca: la major part és usurpada per la literatura espanyola, que, damunt, segueix avui una deriva cada cop més dretana. Hi ha poc espai per als nostres autors. Són relativament pocs els reconeguts, i entre aquests n’hi ha de ben valuosos, és clar. Però la mala fe dels comissaris neonoucentistes i postmoderns es fa evident només que reflexionem una mica. Mentre enlairen i promocionen mediocritats de tot tipus talment es tractàs de vendre sabó o un producte de depilació, servils de tota mena i condició, “intel·lectuals” recomanats pels grans grups de pressió mediàtics i econòmics, fan que desaparesquin dels diaris, ràdio i televisió els millors dels nostres autors. Molts noms dels quals surten en els en els capítols que he ressenyat un poc més amunt.

Mirava els prestatges amb els poemaris, novel·les, llibres d’assaig i teatre, llibres d’història local (en definitiva la feina de tota una vida dedicada a la literatura) silenciats pel mandarinat. Recordava recitals de poesia dels quals no sortí ni una retxa en els mitjans de comunicació, les conferències que “mai no varen existir”, les presentacions a les quals prohibiren acudir als col·laboradors del diari, aquells premis literaris que tampoc varen merèixer que se’n parlàs en les seccions de cultura alhora que qualsevol ximpleria, qualsevol premiet d’un amic era situat a les màximes alçades imaginables. I el fet concret que denunciam, aquest control sobre els autors considerats “dissolvents”, no ens passava solament a nosaltres: el llistat de “represaliats” per neonoucentisme i postmoderns és interminable i són molts pocs els que se salven de la cremadissa general.

Parlava amb els amics, amb alguns companys de ploma, provant de trobar sortides per a vèncer el cercle de ferro que ordeix la mediocritat regnant, la púrria de ressentits i envejosos que es pensen “genis”, qui sap quin Kafka o James Joyce reencarnats. Discutíem de com aconseguir que la premsa informàs de l’aparició d’una novetat editorial catalana. Una cosa que hauria de ser tan senzilla i que, a la nostra terra, com tothom sap a la perfecció, esdevé una complicadíssima epopeia. Tot plegat demostra, evidentment, la lluita de classes en el camp de la literatura de la qual dóna àmplia informació Ferran Lupescu en el pròleg de Literatura mallorquina i compromís polític .

Torn a repetir el meu cas personal, exemple paradigmàtic del que escric: més de quinze llibres publicats en els darrers anys silenciats completament, llevat d’alguns d’atacats de forma indigna pels gasetillers a sou de qui comanda!

Per tant, es tractava d’aconseguir de rompre aquest blocatge de la reacció cultural. La possibilitat, apuntada per algú, de fer un ocasional “front nacionalista” (OCB, PSM, UM i l’independentisme) em seduí de seguida. Potser dins d’aquesta línia es pogués trobar la fórmula d’aquesta quadratura del cercle: informar, simplement informar d’una novetat editorial catalana.

La idea es va anar consolidant i, a poc a poc, com a participants i convidats s’hi afegiren altres forces polítiques i culturals (per exemple, va ser simptomàtica la presència de Cecili Buele, el combatiu militant d’Esquerra Republicana de Catalunya que, en la passada legislatura va ser conseller de cultura del Consell Insular de Mallorca i diputat del PSM-Entesa Nacionalista).

Les circumstàncies objectives de continuat silenciament em feren decidir-me. Vaig pensar que, com deien els amics, potser seria un bon mitjà de rompre el blocatge reaccionari que, dins la Diada de Mallorca, totes les forces abans esmentades fessin la presentació de Literatura mallorquina i compromís polític: homenatge a Josep M. Llompart . Cap dels convidats a participar en aquest acte cultural s’hi va negar. Tots, la presidenta Maria Antònia Munar, el president de l’OCB Antoni Mir, l’històric dirigent del PSM Sebastià Serra i el poeta Ferran Lupescu, s’avengueren a fer la presentació del llibre. Vés a saber, pensava, si aquesta vegada podríem vèncer, malgrat fos per un dia, el cercle de silenci i mentides que propaguen contínuament els mercenaris de la intoxicació i la desinformació!

La presentació va ser dia deu de setembre, a la sala de sessions del Consell de Mallorca. Jo mateix no m’esperava tanta gent, tants d’amics ni tants mitjans de comunicació com hi eren presents a les dotze del migdia, quan començà l’acte. “Vaja”, vaig pensar, “aquesta vegada podrem informar el nostre poble de l’aparició d’un llibre en català!”.

El món universitari era representat, a més de Sebastià Serra, per Antoni Marimon i Josep Antoni Grimalt. Igualment hi vaig poder veure destacats membres de les direccions i militants dels diversos partits nacionalistes (PSM, UM, ERC…) i d’organitzacions culturals mallorquines, entre els quals hi havia Joan Antoni Salas, secretari d’organització del PSM i Dolça Mulet, consellera de cultura del Consell de Mallorca, al costat de membres d’ERC com el citat Cecili Buele i de la direcció de l’Obra Cultural Balear, com Maties Oliver. També hi hagué representació de les delegacions de l’OCB de pobles, membres de diverses organitzacions sindicals i professionals, personatges del món de la comunicació i l’art, entre els quals caldria destacar Joan Pericàs, periodista, excel·lent poeta i director de la revista Llegir , a més de diversos amics i amigues.

Miquel López Crespí

Publicat en la revista L’Estel (15-IX-05)

Llibres de l´escriptor Miquel López Crespí (Web Ixent)

Articles d´actualitat política de l´escriptor Miquel López Crespí

Història alternativa de la transició (la restauració borbònica) (Web Ixent)

Els comunistes (LCR), la transició i el postfranquisme. Llorenç Buades (Web Ixent)

Textos clàssics de l´esquerra (Web Ixent)

Memòria cronòlogica de la repressió feixista a Mallorca (Web Ixent)