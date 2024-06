Adhesió de l´escriptor Miquel López Crespí al [MANIFEST] «Per la igualtat, per la llibertat i per justícia: Orgull front l’odi»

Aquest divendres, 28 de juny, s’ha celebrat a Palma la manifestació de l‘Orgull LGTBI que ha començat a les 18.00 hores al Passeig del Born i que ha recorregut els principals carrers de Ciutat fins arribar al Parc de Ses Estacions. La manifestació que ha estat convocada per Ben Amics ha congregat més de 5.000 persones.

El lema de la marxa d’enguany ha estat ‘El nostre Orgull: l’educació que transforma’ per a exigir avanços en els drets de les persones LGTBI des de l’àmbit educatiu. Ben Amics reclama la visibilitat de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals als centres educatius perquè «és més necessària que mai en un context actual on està creixent la violència LGTBI-fòbica».

Ben Amics en el seu manifest reclama un conjunt de mesures a favor dels drets LGTBI en l’àmbit educatiu i, per això, l’entitat ha volgut donar visibilitat a la comunitat educativa compromesa amb els drets LGTBI+. Per això, han convidat representants de la comunitat educativa murera a portar la pancarta de capçalera i a llegir el manifest. Cal recordar que el passat mes de maig es va cremar una bandera LGTBI a l’IES Albuhaira de Muro quan era la primera vegada que es penjava com a una acció reivindicativa i de visibilització de la diversitat i del col·lectiu en l’entorn educatiu.

Tot seguit dBalears reprodueix el manifest de Ben Amics pel Dia de l’Orgull:

«MANIFEST

EL NOSTRE ORGULL: L’EDUCACIÓ QUE TRANSFORMA Orgull LGTBI 2024 de les Illes Balears

Avui 28 de juny hem sortit a omplir els carrers del nostre Orgull per fer front a l’odi, la bèstia negra que l’extrema dreta està alimentant i que posa en risc tot el que hem aconseguit rere anys de lluita, i s’aixeca com un obstacle pel progrés cap a una societat més justa, lliure i igualitària per a totes les persones independentment de la seva identitat.

En un context marcat per la violència internacional, els discursos d’odi i la involució en drets humans, alcem la veu per una educació veritablement inclusiva, per a totes, per a tots i per a totis. L’educació és l’eina fonamental i més potent pel canvi social. Sense una educació basada en el valor democràtic de respecte a la diversitat com a mitjà per aconseguir la igualtat real de totes les persones, no aconseguirem la plena alliberació.

La visibilitat, també en l’educació, és més necessària que mai. Perquè l’educació és on se sembra la igualtat… o l’odi. Perquè en l’àmbit escolar, mentre augmenten les persones joves que s’identifiquen com a LGTBI+, creix també la violència LGTBI-fòbica. No és una opció ideològica que eduquem les futures generacions en la cultura dels Drets Humans.

Animam el professorat LGTBI+ a viure obertament la seva identitat. Com a figures referents personals de moltes nines, nins i ninis, la seva visibilitat és una eina més pel foment dels espais segurs en les nostres escoles, instituts i campus universitaris. Rebutgem l’assetjament a les docents, els docents i lis docentis que s’impliquen i que es visbilitzen. Fent front per uns claustres sense armaris.

Malgrat que a les Illes Balears comptam amb una llei que garanteix la nostra igualtat, no està tot fet. És necessari accelerar i planificar un desenvolupament de les competències que la llei LGTBI atorga a les Administracions Públiques i prioritzar allò que és més necessari per a la nostra dignitat: l’educació en igualtat i en el respecte a la diversitat sexual i de gènere, i també, les polítiques d’ocupació, especialment, pel que fa a la inserció de les persones trans.

En l’àmbit educatiu:

Exigim a totes les autoritats educatives que en els centres formatius es treballi activament per a eliminar i qüestionar els discursos d’odi.

Sol·licitem la creació a nivell estatal d’una comissió nacional educativa en matèria específica LGTBI+ per a coordinar les polítiques sobre aquest tema.

Exigim l’eliminació de l’anomenat pin parental, per ser un intent de censurar i perseguir la diversitat sexual en els centres educatius.

Exigim la inclusió de les famílies LGTBI+ en les agendes escolars de manera que quedi reflectida tota la diversitat familiar.

Demandam campanyes i polítiques educatives antidiscriminació cap al col·lectiu LGTBI+ en centres formatius.

Reclamam una formació contínua en diversitat afectiu-sexual per a les persones que hi traballen en l’àmbit docent i que aquesta formació sigui part obligatòria dels continguts per a l’acreditació com docents.

Requerim a les administracions educatives la implementació activa i real de continguts relacionats amb la diversitat afectiu-sexual en els currículums educatius incloent-hi també assignatures optatives amb aquests continguts de manera específica.

Exigim al Govern de les Illes Balears la creació i implementació d’unitats i referents d’atenció a la diversitat afectiu-sexual en els diferents centres educatius, incloses les universitats.

Però l’educació no és l’única cosa que exigim aquest Orgull. Davant els atacs i els discursos d’odi, davant els comptes falsos en xarxes socials que aboquen odi, davant la desinformació contra les persones trans en els mitjans de comunicació, davant la reacció que ve per nosaltres, que ens volen dur 20 o 30 anys enrere, retornar-nos a l’armari, a la por i al silenci, el que necessitem és respecte als nostres drets.

Si, els nostres drets com els reconeguts i desenvolupats a la Llei LGTBI de les Illes Balears, aprovada el 2016, la Llei d’Igualtat de Tracte, aprovada el 2022 o la Llei LGTBI+ aprovada el 2023, normes que han d’implementar-se de manera integral, per a ser un autèntic dic de contenció contra l’ona d’odi que ens inunda.

I per això:

Exigim que es nomeni ja l’Autoritat Independent per a la Igualtat de Tracte i la No discriminació, eina fonamental per a garantir la igualtat al nostre estat.

Reclamam que es posin en funcionament d’una vegada els Plans de diversitat LGTBI+ en les empreses, garantint així la igualtat en l’àmbit laboral.

Exigim que s’acordi i s’aprovi d’una vegada el Pacte d’Estat contra els Discursos d’odi als grups vulnerables, perquè no sigui rendible en la vida pública continuar assenyalant-nos. Perquè hi hagi recursos i formació contra l’odi.

Exigim que es reguli d’una vegada per sempre el canvi registral per a les persones trans migrants, perquè el dret a la lliure determinació de gènere és una cosa irrenunciable.

Reclamam que es reconegui des de l’estat a les persones no binàries. Existim, som aquí i l’Estat ha de reconèixer-nos.

Reclamam que es persegueixin, amb tots els recursos necessaris, les teràpies de conversió, autèntiques tortures que encara sofreixen algunes persones LGTBI+ en el segle XXI.

Però no sols volem parlar de nosaltres, nosaltres i nosaltris. L’Orgull no és només educació i drets, també és pau.

El col·lectiu LGTBI+ ho sabem molt bé. La no violència, l’acord, la pau, és la condició de necessitat de qualsevol societat lliure i diversa. En un món cada vegada més polaritzat, la violència, el conflicte, el desacord, continua sent una realitat dolorosa i per això fem una crida urgent a la pau i a la protecció dels drets humans.

Demanam:

La fi del genocidi d’Israel en Palestina. Rebutgem qualsevol intent d’utilitzar la lluita del col·lectiu LGTBI+ per a justificar el genocidi en la franja de Gaza. El moviment LGTBI+ espanyol està amb el poble palestí i des d’aquí, exigim a Israel que cessament en la seva matança.

Com estem amb el poble del Sàhara desplaçat per l’ocupació del Regne de Marroc i la desídia de la comunitat internacional, i especialment, de l’Estat espanyol.

La fi de la invasió Russa a Ucraïna, impulsada pel dictador LGTBI-fòbic Vladimir Putin, un dels principals finançadors de la desinformació i l’odi contra el col·lectiu LGTBI+.

La fi dels atacs, desinformacions i faules que alimenta la ultradreta per a confrontar i dividir al col·lectiu LGTBI+ amb el feminisme. L’activisme LGTBI+ és feminista i el feminisme, és transinclusiu. I ningú que digui el contrari representa ni al feminisme, ni a l’activisme LGTBI+.

L’Orgull no és, no ha de ser només un espai de lluita per la diversitat sexual.

L’Orgull és la nostra millor eina per a visibilitzar les nostres realitats i lluitar pels Drets Humans i ha de ser-ho també d’altres grups vulnerables, d’altres realitats amb les quals hem d’aliar-nos enfront de l’odi.

Per això volem recordar altres lluites, com la del poble gitano, com la de les persones migrants i racialitzades, com la de les persones amb discapacitat, com la de les dones contra la violència masclista i el cisheteropatriarcat, com la de les persones empobrides i sense llar, com la de les persones víctimes de l’edadisme capacitista… I com la dels pobles que lluiten per la seva llibertat com són el poble palestí o poble sahrauí.

Aquest 2024 es compleixen 30 anys de la constitució de Ben Amics i volem reivindicar el llegat de l’entitat, que és el llegat de tantes persones que durant anys s’hi han dedicat a treballar i a lluitar per la igualtat, la llibertat i la justícia social. A totes elles, els donam les gràcies. Però, si fem memòria, els nostres orígens com a col·lectiu organitzat van més enllà dels darrers 30 anys. El Front d’Alliberament Gai de ses Illes i Arrels obriren camí a finals dels anys 70 i la dècada dels 80, que juntament amb Alas van alçar la veu pels drets del col·lectiu.

Lluita comuna i lluita constant. Perquè encara els hereus ideològics d’aquell feixisme que llavors ens matava avui intenten condicionar les nostres vides i obligar-nos a donar passes enrere damunt el territori conquerit. Que no és altre territori que el dels Drets Humans.

Lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals, joves o grans, racialitzades, persones empobrides, sense llar… Totes hem sobreviscut gràcies a la nostra resiliència. Ens reinventem per continuar endavant amb un llegat de lluita que ha fet i fa història i que dia a dia revoluciona les nostres vides traspassant fronteres, cultures i ideologies.

La lluita continua perquè continuam sent necessàries.

Aquest 2024, aquí, als carrers, celebrem i reivindiquem.

Per la igualtat, per la llibertat i per justícia: ORGULL FRONT L’ODI».