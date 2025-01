Els escriptors del passat ens semblaven distants, massa allunyats de les esperances que ens dominaven. Alguns, col.laboradors actius en l’extermini del nostre poble en temps de la guerra estaven a l’altra banda de barricada i no era qüestió d’anar a demanar res a qui era còmplice actiu en la destrucció de la cultura catalana a Mallorca o en l’extermini físic de l’esquerra de les Illes. Per a nosaltres, escriptors d’aquest tipus, eren l’antítesi del que consideràvem “intel.lectuals”. El mateix podríem dir dels que no havien fet res per escurçar el període d’opressió del nostre poble. (Miquel López Crespí)

Els escriptors mallorquins i la lluita per la llibertat

Quasi la totalitat d’escriptors mallorquins del que s’ha anomenat la “fornada dels anys setanta” ens hem alletat amb el material sortit de l’Editorial Moll. I no es tracta solament de la Gramàtica normativa o del Vocabulari mallorquí-castellà , de les Rondaies, de les xerrades radiofòniques, o del paper de “Llibres Mallorca” en els anys seixanta i setanta. L’Editorial Moll ens fornia d’altres llibres, bàsics per a la nostra formació com a ciutadans i ciutadanes d’una terra trepitjada pel feixisme. Pens ara mateix en l’imprescindible llibre de Josep M. Llompart La literatura moderna a les Balears , que Moll va editar l’any 1964, i en tots aquells llibrets de la collecció “Les Illes d’Or” que ens permeten conèixer les arrels més profundes de la nostra cultura.

Però l’aportació dels escriptors a la lluita antifranquista fou minsa, esquifida i ben misèrrima. A vegades, anant a una reunió clandestina, solia topar-me amb alguns dels fantasmes del passat. Al Círculo Mallorquín, en Llorenç Villalonga, recolzat en un sofà, fullejava diaris en la penombra. Coneixíem Mort de Dama , Bearn , els Desbarats (aquesta darrera obra prologada per Jaume Vidal Alcover, l’edità “Daedalus”). Els escriptors del passat ens semblaven distants, massa allunyats de les esperances que ens dominaven. Alguns, col.laboradors actius en l’extermini del nostre poble en temps de la guerra estaven a l’altra banda de barricada i no era qüestió d’anar a demanar res a qui era còmplice actiu en la destrucció de la cultura catalana a Mallorca o en l’extermini físic de l’esquerra de les Illes. Per a nosaltres, escriptors d’aquest tipus, eren l’antítesi del que consideràvem “intel.lectuals”. El mateix podríem dir dels que no havien fet res per escurçar el període d’opressió del nostre poble.

Amb la perspectiva que ens donen els anys, podem afirmar que Llibres Mallorca era l’indret que ens obria la porta a tots els misteris, als enfonys ocults de la nostra cultura, la “base d’operacions” des de la qual podíem furgar en un ric passat cultural que ens negava la dictadura. Posteriorment, amb l’edició (sempre a l’Editorial del senyor Francesc) de Els meus primers trenta anys (Palma, 1970) i Els altres quaranta anys (Palma, 1975), poguérem anar avançant en la història de la recuperació de les nostres senyes d’identitat. Són els nostres anys, diríem-ne de “formació”: lectura dels clàssics del pensament socialista català i internacional, la primera militància dins organitzacions de lluita antifeixista i, també, de les primeres detencions i dificultats amb la policia política. De tot això n’hem parlat en els llibres L’Antifranquisme a Mallorca (1950-1970) (Lleonard Muntaner, Editor); Cultura i antifranquisme (Edicions de 1984) i No era això: memòria política de la transició (El Jonc, 2001).

Són aquests llibres de memòries de Francesc de B. Moll els que ens permeten copsar la brutalitat de la repressió feixista contra la nostra cultura molt abans de les aportacions d’historiadors més moderns.

La primera redacció d’aquestes notes (“Una certa misèria cultural”) és de l’estiu de l’any 1992. L’escriptor Antoni Serra, en el seu llibre El (meu) testament literari (vegeu “Els escriptors i el franquisme a Mallorca”, pàgs. 126-137) coincideix plenament amb la valoració que feia jo mateix en el meu llibre L’Antifranquisme a Mallorca 1950-1970 , Editorial El Tall, 1994. Diu Antoni Serra: “És l’època en què coincidesc [en la resistència cultural antifranquista]… amb persones com Miquel Àngel Colomar (periodista i escriptor que havia patit directament la repressió de la guerra, condemnat per maçó i internat en els camps de treball: Son Catlar, Capocorb Vell, entre d’altres), Josep M. Llompart, Josep M. Palau i Camps, Miquel Morell, Llorenç Moyà, Jaume Adrover (vertader impulsor d’un nou concepte de teatre a Mallorca i home culturalment inquiet com pocs), Francesc de B. Moll, Jaume Vidal Alcover, Miquel Fullana (amb les seves essències -inalterables a través dels anys- republicanes)… i amb aquells altres de més joves, quasi bé acabats d’arribar al món de la cultura i de la política clandestina, que eren Jaume Pomar, Guillem Frontera, Francesc Llinàs (poeta i, sobretot, home de cinema), Frederic Suau, Llorenç Capellà, Joan Miralles, Sebastià Serra (aleshores un jove estudiant d’història a la Universitat de Navarra i, per això mateix, sospitós d’opusdeisme: la clandestinitis produïa fenòmens tan absurds com aquest), Miquel López Crespí, Josep Albertí, etcètera”. Més endavant, Antoni Serra, inclou alguns noms més d’intel.lectuals antifranquistes i anomena alguns ‘capellans progressistes’, com Francesc Obrador, Antoni Tarabini, Carmel Bonnín, Pere Llabrés, el pare Rovira i Ramon Oró.

Dins el camp d’afinitat amb l´esquerra nacionalista podíem situar en Josep M. Llompart. En Josep M. Llompart fou impulsor -juntament n’Antoni Serra i en Palau i Camps- de la provatura d’organitzar la secció mallorquina del Pen-Club. Igualment en Llorenç Capellà demostrava el seu tarannà antifranquista, tant en els seus llibres com en la seva activitat política. N’Antoni Mus escrivia unes valentes narracions que recordaven la ferotge repressió feixista a Manacor. Ningú no dubtava de la fermesa, en la lluita per la llibertat, d’homes com en Josep M. Palau i Camps, Miquel Ferrà Martorell, Joan Perelló, Gabriel Janer Manila, Jaume Santandreu, Maria Antònia Oliver, Guillem d´Efak, Jaume Vidal Alcover, Guillem Frontera, Damià Pons, Bernat Nadal, Joana Serra de Gayeta, Biel Mesquida, Miquel Mas Ferrà o Antoni Vidal Ferrando. Però tot plegat, els escriptors mallorquins i l’antifranquisme eren “faves contades”, que diria qualsevol pagès del meu poble.

