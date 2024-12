El darrer hivern de Chopin i George Sand (Proa Edicions)

Chopin i George Sand: el darrer concert

Avui les torxes illuminen de forma fantàstica els enblaquinats passadissos de la Cartoixa. Chopin, entre el vapor vermell que escampen les lluminàries, es dirigeix al fons. Avança vers un alt cadafal decorat amb una gran bandera polonesa. Maurice i Solange són al seu costat. Ambdos, infants encara, porten rams de flors blanques i vermelles. Arreu hi ha garlandes d’heura, llanternetes de paper pintades. Ningú no sap qui ha maquillat el nostre músic que, amb els llavis molt vermells i la cara extremadament pàllida s’asseu davant el piano que acaba d’arribar de París. És un dimarts de carnaval. A la dèbil claredat que escampa per la avsta profunditat de les voltes puc distingir, com en un gran quadre acabat de pintar per Delacroix el poeta Heine que, amb lents moviments ajuda pujar Chopin al cadafal.

El concert

A la Cartoixa quan nevava i el fred ens feia arraulir al costat de la foganya, compareixia Maria Antònia (que mai no tenia prou diners ni per menjar ni molt manco per a comprar una mica de llenya als pagesos) i, en fer-li espai al nostre costat, ens contava històries de por que servien per adormir Maurice i Solange. Chopin se la mirava com qui contempla una viva imatge de la mort. Instintivament s’allunyava del seu costat, provant de no fer-ho gaire coneixedor.

Em mirava fixament als ulls i ens contava que sempre comparteix acompanyada de molts dimonions i diablesses que, per a ella, són l’esperit de tots els monjos i monges que es deixaren portar per l’enveja i , la luxúria, sense voler escoltar les assenyades lliçons de l’Evangeli.

– “El dimoni gran” -continuava, una vegada li havies donat recapte i s’havia encalentit els ossos- té un secretari que toca una guitarra grossa. Altres en porten de petites. Hi ha violins esquerdats i ximbombes fetes amb cadufos de les sínies de sa Pobla i canya de l’Albufera. La pell de conill és la millor de totes malgrat que n’hi ha qui diuen que la de moix és encara molt més bona.

‘Totes les diablesses toquen les castanyetes.

‘És quan la mort et convida a ballar. Si ets capaç d’aguantar els boleros durant tota la nit aleshores t’has salvat. En sortir el primer raig de sol tots surten esperitats per la finestra o, damunt graneres, pel forat de la xemeneia, amb les bruixes i diablesses que li han fet costat i et deixen en pau”.

Després callava per uns moments. Allargava les mans seques i nuosos en direcció al foc i, quan comprovava que encara érem pendents del que deia i teníem l’emoció per a saber el que s’esdevindria, continuava:

– “Però no us faceu gaire illusions. Són ben pocs els que poden resistir tota la nit ballant amb el dimoni gran.

Munió d’infants porten carabasses buidades amb espelmes enceses en el seu interior. Les ombres reflectides a les altres parets dels passadissos converteixen les persones més petites en gegants.

Mai no havia vist tanta gent junta, disfressada de reis i princeses, de romans i d’egipcis, pintades les cares o portant caretes que dificulten el saber qui són. Quantes personalitats mesclades entre pagesos i artesans, enmig de noies de la més alta aristocràcia parisenca, rucs amb màscares fetes de qualsevol manera: el monjo foll que ens perseguia per les golfes de la cartoixa; Catalina, Maria Antònia i la bruixa de la nina que anava amb elles, amb l’olla just acabada de treure del fogó, a un racó, cercant les tallades, devorant amb delectació animal tot el que troben en el nostre rebost…

I el meu primer editor, François Buloz, parlant ben amistosament amb Michel Lévy que em va fer escriure tant i de forma tan apressada i irracional. Si fos ara! Si pogués tornar a començar!

D’on surten tots aquests amics que no havien vingut amb nosaltres a Mallorca i ara compareixen, talment espectres provinents del més enllà, amb els seus millors vestits, portant perfums de l’Índia, encens del Màrroc, herbes aromàtiques que, en olorar-les et transporten a mons ben distants?

Hi són presents Litz i Adolf Nourrit, el poeta que somniava el pervindre amb el fervor de la fe de l’Edad Mitja. També distingueix Julien Fontan, just acabat d’arribar a Valldemossa i Maria Wodzinska, l’autèntic amor del nostre músic que, fugint de la presó dels pares i l’espòs compareix avui, tota vestida de blau per a escoltar el darrer concert de Chopin en una nit de dimonis, cares color de sang i esperits que acaben de comparèixer procedents d’una altre món. O hi ja érem ja tots plegats dins de les tombes i era el concert inicial de començaments d’una nova vida més enllà de les misèries del present?

Pareix aquell ball de disfresses a Venècia, en el palau Grimaldi, la nit que vaig conèixer el metge Pagello. Les mateixes disfresses, les deesses gregues mostrant el pits per sota la seda transparent, els uniformes de gran ducs i generals d’imaginaris exèrcits inexistents. Llucifer en persona i tots els seus acompanyants: el Papa Borgia besant a la seva filla Lucrecia, anomenant comandant màxim de la milicia vaticana el seu fill Cèsar. Els Borgia, que vénen al concert amb tota la seva cort de prostitutes i enverinadors, de botxins i espies i sacerdots consagrats a l’or i la luxúria.

No hi manca Alexandre Dumas fill i Flaubert que, per una vegada en la seva vida, deixa d’estudiar les frases i els mots de les novelles que escriu per a dignar-se a relacionar-se amb la gent.

Però… són veritablement “persones”, autèntics essers humans la munió d’ombres que volen acompanyar el músic en el seu primer i darrer concert a Mallorca?

Com el dia que vaig conèixer a Chopin… Quina metzina em degué donar Marie Dorval la nit que entrarem sense permís a l’apartament del músic? Talment sentir un poderós orgasme. M’excitava sentir la seva música. La primera vegada que el vaig sentir m’emocionà de forma extranya. Com volaven els seus dits per damunt del teclat! Quin univers de suggeriments no oferien les seves composicions. Vaig contenir per uns moments la respiració. M’encaptivà. No ho puc negar. Una força superior a tot el que fins aleshores havia conegut em feia viatjar cap a ell. Em mirà amb certa tristor resplendent en els ulls. Sempre vaig pensar que Chopin tenia poders ocults. Un vident que sabia quan s’ensorrarien els nostres castells d’arena. Improvisà, en el meu honor, una masurka enervant. Era com si ballassim plegats enmig d’un grandiós prat polonès, amb inasolibles castells medievals al fons dels turons. La immortalitat era aquest primer encontre. Res més serà igual. Totes les nostres provatures futures, els llibres, els concerts, tan sols seran el pàllid reflex del que sentirem en aquell moment. La seva música era talment un concert de pluja sentit en els dies que s’entelen a poc a poc. Qui sap si la presència de curiosos indicis indicant els incerts guanys de l’amor, tota la malenconia dels fracassos. Un nocturn: talment pujar fins al núvols amb els peus nus. Aleshores el músic em semblava un pervers déu en flames, la més magnífica personificació de la bellesa, un corprenedor somni en expansió constant anunciant impacients moviments de gaudi, una plena rebellió de les flors i de l’aigua.

Chopin tenia la mateixa mirada trista que avui, en el passadís de la Cartoixa, envoltat amb tota aquesta cort de disfresses que porten caps d’ocells i animals mitològics o van vestits a la manera d’aquells nobles privilegiats d’abans de la Revolució. Vet aquí desfilada d’altes perruques i cares maquillades amb farina blanquíssima, d’aquella que mai no podien ni tocar el pobres.

Maria Dorval, em digué, quan va saber que m’havia enamorat de les mans i de la música del polonès:

– “Alerta! Tan sols estima Polònia i aquell somni absurd que té per nom Maria Wodzinska. Només el pots conquerir amb un cop d’efecte, amb una idea que el sacsegi de cap a peus, que el tregui de la seva comunió diària amb els món on resta refugiat.

‘Únicament una artista com tu pot trobar la clau per a penetrar en l’esperit de3 l’home més sublim que podràs conèixer mai”.

Litz i Delacroix m’ajudaren aquella nit, moments abans d’anar a l’apartament de Chopin. Delacroix va improvisar un vestit per a mi que era viva representació de la bandera de Polònia. Blanc a l’esquerre, tot vermell la part dreta. Els amics ens acompanyaren portant torxes enceses. Fantasmal processó pels carrers adormits de París. Éren joves encara i no dormir en tota la nit era la prova de la nostra vitalitat, el desig immens que teníem de beure fins al límits els moments de joia i plaer que ens pogués oferir la vida.

Trobarem Chopin completament abillat, amb el seu vestit de donar classes a les joves riques de París. Improvisava un Nocturn amb els seus impecables guants blancs. El canelobre de ciris que illuminaven el piano produïen espires de llum, reflexes inversemblants en els alts miralls de la cambra on oficiava el geni. Em mirà com ara mateix, quan repetim l’escena en els passadissos de la Cartoixa. Però aquesta vegada tot ha mudat. Aleshores vivíem intensaament el moment. La vida era autèntica, real i, les revinglades del plaer produïen rierols de sang en l’espatlla, obscurs morats en les anques, ferides autèntiques quan el desig feia que les ungles de l’amant xapassin la pell, penetrassin en la carn i els dibuixos misterioses que deixen les dents quedava enregistrat durant setmanes en el coll i en els braços.

Sophie-Victoire Delaborde, la mare, em reprèn amb la mirada És com si em digués amb els ulls que els homes -i les dones!- poden portar-me a la perdició. Les mares! Sempre l’aspecte materialista de la relació: el físic, la professió, els diners, els propietats… Chopin és un mal partit. Només és propietari de l’esperit més sublim que he conegut. Si expectuam el seu vestit de donar classes, el piano i un llibre de poesia polonesa, no trobaríem es que pugui dir “és meu”, “sóc propietari d’això i d’això altre”.

Però… qui pensa en bosses amb monedes de plata o papers signats a les notaries quan Chopin comença a fer-mos entendre la vida amb la seva música?

De cop i volta cessa el soroll angoixós de les castanyetes, les xeremies grinyolaries, els tambors de pell percudint sense aturar, fins que la mà del tocador de l’instrument es fa sang i esquitxa l’emblanquinat de les parets del passadís. Avui hi són tots aquí, en aquest concert que segurament només ha existit en la nostra enfebrada imaginació. Qui sap quina droga ens ha donat avui el farmacèutic de la Cartoixa? Els veig tots junts, illuminats per les torxes que porten els pagesos i pageses de Valldemossa: Pierre Leroux, el pobre Casimir Dudevant, Aurélien de Sèze, Pietro Pagello, Jules Sandeau, Mariea Dorval, Alfred de Musset, l’advocat Michel de Bourges, Pauline Viardot…

A la dreta del cadafal on ja hi és el músic, el pare Maurice Dupin, l’ àvia, Marie-Aurore de Saxe tenen cura de Maurice i de Solange.

Manceuau, s’apropa al meu costat i em xiuxiueja, sorneguer, a cau d’orella:

– “No et podràs queixar. Tohom ha vengut al concert. Litz m’ha dit que en pensa deixar constància en un llibre de memòries que està escrivint. I Delacroix ja ha començat a dibuixar-vos.

‘Mira, és allà, a prop dels teus fills, entre aquelles allotes que van disfressades de diablesses i pastorets. Les veus allà, prop del cadafal? Fixa’t, van vestides de blanc i de color de rosa?”.

De la novella El darrer hivern de Chopin i George Sand (Proa Edicions)